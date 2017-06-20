«Законная» цель: от удара по сирийскому самолёту до раздела Сирии

F/A-18. Фото из «Википедии»

— с понедельника и на неопредёленный срок российское военное ведомство прекращает взаимодействие с Пентагоном в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полётов авиации в ходе операций в Сирии;



— с того же дня любой самолёт, вертолёт или беспилотный летательный аппарат международной коалиции, возглавляемый США, который рискнёт залететь западнее реки Евфрат, будет считаться законной воздушной мишенью для наших систем ПВО, установленных на авиабазе Хмеймим (истребители и ЗРС С-400) и возле пункта материально-технического снабжения ВМФ РФ в порту Тартус (ЗРС С-300).

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru