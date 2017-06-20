«Законная» цель: от удара по сирийскому самолёту до раздела Сирии
США сбили самолёт в сирийском небе. Атаковав сирийский Су-22, участники американской коалиции заявили, что этот самолёт бомбил районы, контролируемые отрядами «умеренной оппозиции». Как известно, эту оппозицию поддерживают в США. Поэтому цель в виде самолёта была признана в штабе коалиции «законной».
Международная коалиция, действующая в Сирии под началом США, сбила самолёт сирийских ВВС. Причиной удара по самолёту стали действия сирийского Су-22, который, по сообщению штаба коалиции, сбрасывал бомбы на подразделения «умеренной оппозиции» в районе Ракки. В свою очередь, официальный Дамаск заявил, что этот самолёт участвовал в операции против «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в России).
Из объяснений коалиции стало известно, что сирийский Су-22 сбили после того, как он сбросил бомбы рядом с бойцами «Сил демократической Сирии» к югу от Табки (40 км от Ракки). По утверждениям коалиционных штабистов, операция была проведена «в соответствии с правилами применения сил и средств и коллективной самообороны партнёров коалиции». В коалиции также подчеркнули, отмечает «РБК» , что они «не ищут конфликта с сирийским режимом, российскими или поддерживающими режим силами», однако будут защищать своих партнёров.
«В 18:43 по местному времени самолёт сирийского режима Су-22 сбросил бомбы около позиций SDF. В соответствии с правилами самообороны он был немедленно сбит американскими истребителем F/A-18E Super Hornet», — цитирует заявление коалиции РИА «Новости» .
Наверняка штабисты тотчас подумали о возражениях не только сирийской стороны, но и российской, поскольку Россия участвует в борьбе с террористами по приглашению законной власти Сирии (в отличие от американцев, которые воевать сюда не приглашали). В штабе коалиции сообщили, что немедленно связались с российскими военными. «Коалиция, задачей которой является уничтожение террористической группировки «Исламское государство» в Ираке и Сирии, не стремится воевать с сирийским режимом, российскими (военными) или с силами, которые сотрудничают с режимом, однако она не будет колебаться ради защиты сил коалиции или партнеров от любой угрозы», — сообщили участники коалиции.
В Сирии реакция на трагический инцидент была иной — противоположной. В Минобороны Сирии заявили, что Су-22 бомбил позиции террористов: «Наш самолёт сбили сегодня в обед около города Ракка, когда он выполнял задачу против ИГ». Сирийское Минобороны обвинило американскую коалицию в координации действий с боевиками ИГ: «Их действия пытаются остановить сирийскую армию и их союзников в борьбе против терроризма, в то время как наша армия и союзники делают большие успехи».
Как напоминает агентство, ранее командующий российской группировкой С. Суровикин отмечал, что западные военные и Союз демократических сил вступают в сговор с главарями ИГ, а те без боя сдают занятые населённые пункты. Затем боевики отправляются в провинции, где «активно действуют сирийские правительственные силы». «Создаётся впечатление, что под легендой борьбы с международным терроризмом на территории Сирии американцы используют ИГИЛ, чтобы оказывать упорное сопротивление продвижению правительственных войск», — сделал вывод военачальник.
По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, что атака на сирийский истребитель была направлена и против России: «Понятно, что о никакой обороне здесь нет и речи. Откровенная агрессия и провокация. Причем провоцируют прежде всего Россию».
Реакция России выражается на сей раз, по-видимому, не только в виде комментариев сенаторов и военачальников. Москва приостановила действие меморандума с США по полётам над Сирией. Дело в том, что, если перед печально известной атакой «Томагавками» в апреле, решение о которой принял Трамп, соответствующее предупреждение о готовящейся атаке с целью предотвращения инцидентов поступило в адрес ВКС РФ за два часа до удара, то теперь коалиционные силы, как утверждают в Минобороны РФ, не использовали специально созданные каналы связи, информирует «Утро.ру» . Это при том, что американские военные утверждают обратное.
Последним, заметим, веры нет, поскольку воздушный бой был очень коротким — сравнивать его с запланированными заранее пусками 59 «Томагавков» нет смысла.
В Минобороны заявили, отмечает далее издание, что самолёты коалиции теперь будут сопровождаться российскими средствами ПВО. Кроме того, прекращение меморандума в первую очередь означает то, что полёты самолётов ВКС РФ и коалиции не будут регламентироваться. В кризисных ситуациях стороны не станут оказывать друг другу помощь. Это увеличит риск инцидентов.
Основные тезисы заявления Министерства обороны РФ приводит «Свободная пресса» :
С другой стороны, ровно ничего не говорится о том, в каком случае по целям будет открыт огонь на поражение. Вместе с тем Минобороны открыто предупреждает, что средства ПВО будут переведены в боевой режим.
Что касается инцидента с Су-22, то автор «Свободной прессы» С. Ищенко пишет следующее: «Со слов Пентагона следует, что накануне атаки на Су-22 российские военные были предупреждены об этом решении. Вот только вопрос: за сколько минут до пуска ракет по сирийскому самолёту? Если бы у наших военных было достаточно времени, они наверняка поставили бы в известность Дамаск. Оттуда бы связались с лётчиком своего Су-22, и он ушёл бы из-под удара F-18А. Но. судя по тому, как развивались события в тот день, пилот Су-22 не успел получить никаких известий об опасности. Он был сбит, выбросился с парашютом над позициями террористов. Его дальнейшая судьба неизвестна».
«В сирийском небе начинается война без правил», — делает вывод аналитик.
У Пентагона, отметим, никаких проблем с оценкой инцидента нет. О войне без правил так не говорят. Это и неудивительно: война идёт по американским правилам. Так думают в Пентагоне.
В свежем сообщении телеканала «НТВ» цитируется заявление Пентагона. В частности, там отмечается, что удары коалиции по силам, поддерживающим сирийское правительство, законны и предпринимаются с целью… самообороны.
Однако от двусторонней связи с Россией в США всё-таки не планируют отказываться. Глава Объединённого комитета начальников штабов Джозеф Данфорд заявил, что у России и Соединённых Штатов общий враг. Вашингтон. отметил он, подключит дипломатов и военных для восстановления канала связи с Россией по предотвращению инцидентов.
Напомним, меморандум между США и Россией о предотвращении инцидентов в ходе операций в Сирии был заключён давно — в октябре 2015 года. Полный его текст прессе неизвестен. Известно лишь, что документ регламентирует действия ВКС РФ и международной коалиции во главе с США в сирийском воздушном пространстве. Действие меморандума распространяется на все виды летательных аппаратов, в т. ч. БПЛА, однако за исключением беспилотников ВС Сирии. Документ устанавливает линии связи, в том числе наземную линию между военными, однако не устанавливает зон сотрудничества и обмена развединформацией.
Временное «выключение» Москвой этого меморандума, очевидно, имеет не военное, а политическое значение. В некоторых блогах и СМИ пишут уже чуть ли не о войне между США и РФ. Войны нет, и американские дипломаты специально дали понять о своих надеждах на восстановление коммуникаций. Тем не менее, Москва ясно дала понять, что готовится защитить своего союзника — Асада.
Действия американской коалиции вполне укладываются в логику новой холодной войны, которая при президенте Трампе достигла кульминации. Идёт война не только сирийской армии и Ирана с террористами-исламистами, но идёт и борьба за влияние в регионе, в котором участвует и Россия. После неудач Обамы, который не захотел встревать в конфронтацию с русскими, команда ястребов Трампа решила наверстать упущенное и показать Москве, что Америка — по-прежнему номер один на Ближнем Востоке. Заодно демонстрация силы адресована и Ирану — это государство Трамп считает «террористическим».
Цель удара по сирийскому самолёту — показать стратегическим соперникам в регионе, что США вернулись и отступаться от задуманного не намерены. Антиасадовские оппозиционные силы будут и впредь поддерживаться Вашингтоном, и будущая карта Сирии будет очерчена не без участия Пентагона и Госдепа. Раздел Сирии не за горами.
Международная коалиция, действующая в Сирии под началом США, сбила самолёт сирийских ВВС. Причиной удара по самолёту стали действия сирийского Су-22, который, по сообщению штаба коалиции, сбрасывал бомбы на подразделения «умеренной оппозиции» в районе Ракки. В свою очередь, официальный Дамаск заявил, что этот самолёт участвовал в операции против «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в России).
Из объяснений коалиции стало известно, что сирийский Су-22 сбили после того, как он сбросил бомбы рядом с бойцами «Сил демократической Сирии» к югу от Табки (40 км от Ракки). По утверждениям коалиционных штабистов, операция была проведена «в соответствии с правилами применения сил и средств и коллективной самообороны партнёров коалиции». В коалиции также подчеркнули, отмечает «РБК» , что они «не ищут конфликта с сирийским режимом, российскими или поддерживающими режим силами», однако будут защищать своих партнёров.
«В 18:43 по местному времени самолёт сирийского режима Су-22 сбросил бомбы около позиций SDF. В соответствии с правилами самообороны он был немедленно сбит американскими истребителем F/A-18E Super Hornet», — цитирует заявление коалиции РИА «Новости» .
F/A-18. Фото из «Википедии»
Наверняка штабисты тотчас подумали о возражениях не только сирийской стороны, но и российской, поскольку Россия участвует в борьбе с террористами по приглашению законной власти Сирии (в отличие от американцев, которые воевать сюда не приглашали). В штабе коалиции сообщили, что немедленно связались с российскими военными. «Коалиция, задачей которой является уничтожение террористической группировки «Исламское государство» в Ираке и Сирии, не стремится воевать с сирийским режимом, российскими (военными) или с силами, которые сотрудничают с режимом, однако она не будет колебаться ради защиты сил коалиции или партнеров от любой угрозы», — сообщили участники коалиции.
В Сирии реакция на трагический инцидент была иной — противоположной. В Минобороны Сирии заявили, что Су-22 бомбил позиции террористов: «Наш самолёт сбили сегодня в обед около города Ракка, когда он выполнял задачу против ИГ». Сирийское Минобороны обвинило американскую коалицию в координации действий с боевиками ИГ: «Их действия пытаются остановить сирийскую армию и их союзников в борьбе против терроризма, в то время как наша армия и союзники делают большие успехи».
Как напоминает агентство, ранее командующий российской группировкой С. Суровикин отмечал, что западные военные и Союз демократических сил вступают в сговор с главарями ИГ, а те без боя сдают занятые населённые пункты. Затем боевики отправляются в провинции, где «активно действуют сирийские правительственные силы». «Создаётся впечатление, что под легендой борьбы с международным терроризмом на территории Сирии американцы используют ИГИЛ, чтобы оказывать упорное сопротивление продвижению правительственных войск», — сделал вывод военачальник.
По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, что атака на сирийский истребитель была направлена и против России: «Понятно, что о никакой обороне здесь нет и речи. Откровенная агрессия и провокация. Причем провоцируют прежде всего Россию».
Реакция России выражается на сей раз, по-видимому, не только в виде комментариев сенаторов и военачальников. Москва приостановила действие меморандума с США по полётам над Сирией. Дело в том, что, если перед печально известной атакой «Томагавками» в апреле, решение о которой принял Трамп, соответствующее предупреждение о готовящейся атаке с целью предотвращения инцидентов поступило в адрес ВКС РФ за два часа до удара, то теперь коалиционные силы, как утверждают в Минобороны РФ, не использовали специально созданные каналы связи, информирует «Утро.ру» . Это при том, что американские военные утверждают обратное.
Последним, заметим, веры нет, поскольку воздушный бой был очень коротким — сравнивать его с запланированными заранее пусками 59 «Томагавков» нет смысла.
В Минобороны заявили, отмечает далее издание, что самолёты коалиции теперь будут сопровождаться российскими средствами ПВО. Кроме того, прекращение меморандума в первую очередь означает то, что полёты самолётов ВКС РФ и коалиции не будут регламентироваться. В кризисных ситуациях стороны не станут оказывать друг другу помощь. Это увеличит риск инцидентов.
Основные тезисы заявления Министерства обороны РФ приводит «Свободная пресса» :
— с понедельника и на неопредёленный срок российское военное ведомство прекращает взаимодействие с Пентагоном в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полётов авиации в ходе операций в Сирии;
— с того же дня любой самолёт, вертолёт или беспилотный летательный аппарат международной коалиции, возглавляемый США, который рискнёт залететь западнее реки Евфрат, будет считаться законной воздушной мишенью для наших систем ПВО, установленных на авиабазе Хмеймим (истребители и ЗРС С-400) и возле пункта материально-технического снабжения ВМФ РФ в порту Тартус (ЗРС С-300).
— с того же дня любой самолёт, вертолёт или беспилотный летательный аппарат международной коалиции, возглавляемый США, который рискнёт залететь западнее реки Евфрат, будет считаться законной воздушной мишенью для наших систем ПВО, установленных на авиабазе Хмеймим (истребители и ЗРС С-400) и возле пункта материально-технического снабжения ВМФ РФ в порту Тартус (ЗРС С-300).
С другой стороны, ровно ничего не говорится о том, в каком случае по целям будет открыт огонь на поражение. Вместе с тем Минобороны открыто предупреждает, что средства ПВО будут переведены в боевой режим.
Что касается инцидента с Су-22, то автор «Свободной прессы» С. Ищенко пишет следующее: «Со слов Пентагона следует, что накануне атаки на Су-22 российские военные были предупреждены об этом решении. Вот только вопрос: за сколько минут до пуска ракет по сирийскому самолёту? Если бы у наших военных было достаточно времени, они наверняка поставили бы в известность Дамаск. Оттуда бы связались с лётчиком своего Су-22, и он ушёл бы из-под удара F-18А. Но. судя по тому, как развивались события в тот день, пилот Су-22 не успел получить никаких известий об опасности. Он был сбит, выбросился с парашютом над позициями террористов. Его дальнейшая судьба неизвестна».
«В сирийском небе начинается война без правил», — делает вывод аналитик.
У Пентагона, отметим, никаких проблем с оценкой инцидента нет. О войне без правил так не говорят. Это и неудивительно: война идёт по американским правилам. Так думают в Пентагоне.
В свежем сообщении телеканала «НТВ» цитируется заявление Пентагона. В частности, там отмечается, что удары коалиции по силам, поддерживающим сирийское правительство, законны и предпринимаются с целью… самообороны.
Однако от двусторонней связи с Россией в США всё-таки не планируют отказываться. Глава Объединённого комитета начальников штабов Джозеф Данфорд заявил, что у России и Соединённых Штатов общий враг. Вашингтон. отметил он, подключит дипломатов и военных для восстановления канала связи с Россией по предотвращению инцидентов.
Напомним, меморандум между США и Россией о предотвращении инцидентов в ходе операций в Сирии был заключён давно — в октябре 2015 года. Полный его текст прессе неизвестен. Известно лишь, что документ регламентирует действия ВКС РФ и международной коалиции во главе с США в сирийском воздушном пространстве. Действие меморандума распространяется на все виды летательных аппаратов, в т. ч. БПЛА, однако за исключением беспилотников ВС Сирии. Документ устанавливает линии связи, в том числе наземную линию между военными, однако не устанавливает зон сотрудничества и обмена развединформацией.
Временное «выключение» Москвой этого меморандума, очевидно, имеет не военное, а политическое значение. В некоторых блогах и СМИ пишут уже чуть ли не о войне между США и РФ. Войны нет, и американские дипломаты специально дали понять о своих надеждах на восстановление коммуникаций. Тем не менее, Москва ясно дала понять, что готовится защитить своего союзника — Асада.
Действия американской коалиции вполне укладываются в логику новой холодной войны, которая при президенте Трампе достигла кульминации. Идёт война не только сирийской армии и Ирана с террористами-исламистами, но идёт и борьба за влияние в регионе, в котором участвует и Россия. После неудач Обамы, который не захотел встревать в конфронтацию с русскими, команда ястребов Трампа решила наверстать упущенное и показать Москве, что Америка — по-прежнему номер один на Ближнем Востоке. Заодно демонстрация силы адресована и Ирану — это государство Трамп считает «террористическим».
Цель удара по сирийскому самолёту — показать стратегическим соперникам в регионе, что США вернулись и отступаться от задуманного не намерены. Антиасадовские оппозиционные силы будут и впредь поддерживаться Вашингтоном, и будущая карта Сирии будет очерчена не без участия Пентагона и Госдепа. Раздел Сирии не за горами.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти