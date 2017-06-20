11:57 20 июня

«Законная» цель: от удара по сирийскому самолёту до раздела Сирии

США сбили самолёт в сирийском небе. Атаковав сирийский Су-22, участники американской коалиции заявили, что этот самолёт бомбил районы, контролируемые отрядами «умеренной оппозиции». Как известно, эту оппозицию поддерживают в США. Поэтому цель в виде самолёта была признана в штабе коалиции «законной».

Международная коалиция, действующая в Сирии под началом США, сбила самолёт сирийских ВВС. Причиной удара по самолёту стали действия сирийского Су-22, который, по сообщению штаба коалиции, сбрасывал бомбы на подразделения «умеренной оппозиции» в районе Ракки. В свою очередь, официальный Дамаск заявил, что этот самолёт участвовал в операции против «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в России).

Из объяснений коалиции стало известно, что сирийский Су-22 сбили после того, как он сбросил бомбы рядом с бойцами «Сил демократической Сирии» к югу от Табки (40 км от Ракки). По утверждениям коалиционных штабистов, операция была проведена «в соответствии с правилами применения сил и средств и коллективной самообороны партнёров коалиции». В коалиции также подчеркнули, отмечает «РБК» , что они «не ищут конфликта с сирийским режимом, российскими или поддерживающими режим силами», однако будут защищать своих партнёров.


«В 18:43 по местному времени самолёт сирийского режима Су-22 сбросил бомбы около позиций SDF. В соответствии с правилами самообороны он был немедленно сбит американскими истребителем F/A-18E Super Hornet», — цитирует заявление коалиции РИА «Новости» .

«Законная» цель: от удара по сирийскому самолёту до раздела Сирии

F/A-18. Фото из «Википедии»


Наверняка штабисты тотчас подумали о возражениях не только сирийской стороны, но и российской, поскольку Россия участвует в борьбе с террористами по приглашению законной власти Сирии (в отличие от американцев, которые воевать сюда не приглашали). В штабе коалиции сообщили, что немедленно связались с российскими военными. «Коалиция, задачей которой является уничтожение террористической группировки «Исламское государство» в Ираке и Сирии, не стремится воевать с сирийским режимом, российскими (военными) или с силами, которые сотрудничают с режимом, однако она не будет колебаться ради защиты сил коалиции или партнеров от любой угрозы», — сообщили участники коалиции.

В Сирии реакция на трагический инцидент была иной — противоположной. В Минобороны Сирии заявили, что Су-22 бомбил позиции террористов: «Наш самолёт сбили сегодня в обед около города Ракка, когда он выполнял задачу против ИГ». Сирийское Минобороны обвинило американскую коалицию в координации действий с боевиками ИГ: «Их действия пытаются остановить сирийскую армию и их союзников в борьбе против терроризма, в то время как наша армия и союзники делают большие успехи».

Как напоминает агентство, ранее командующий российской группировкой С. Суровикин отмечал, что западные военные и Союз демократических сил вступают в сговор с главарями ИГ, а те без боя сдают занятые населённые пункты. Затем боевики отправляются в провинции, где «активно действуют сирийские правительственные силы». «Создаётся впечатление, что под легендой борьбы с международным терроризмом на территории Сирии американцы используют ИГИЛ, чтобы оказывать упорное сопротивление продвижению правительственных войск», — сделал вывод военачальник.

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, что атака на сирийский истребитель была направлена и против России: «Понятно, что о никакой обороне здесь нет и речи. Откровенная агрессия и провокация. Причем провоцируют прежде всего Россию».

Реакция России выражается на сей раз, по-видимому, не только в виде комментариев сенаторов и военачальников. Москва приостановила действие меморандума с США по полётам над Сирией. Дело в том, что, если перед печально известной атакой «Томагавками» в апреле, решение о которой принял Трамп, соответствующее предупреждение о готовящейся атаке с целью предотвращения инцидентов поступило в адрес ВКС РФ за два часа до удара, то теперь коалиционные силы, как утверждают в Минобороны РФ, не использовали специально созданные каналы связи, информирует «Утро.ру» . Это при том, что американские военные утверждают обратное.

Последним, заметим, веры нет, поскольку воздушный бой был очень коротким — сравнивать его с запланированными заранее пусками 59 «Томагавков» нет смысла.

В Минобороны заявили, отмечает далее издание, что самолёты коалиции теперь будут сопровождаться российскими средствами ПВО. Кроме того, прекращение меморандума в первую очередь означает то, что полёты самолётов ВКС РФ и коалиции не будут регламентироваться. В кризисных ситуациях стороны не станут оказывать друг другу помощь. Это увеличит риск инцидентов.

Основные тезисы заявления Министерства обороны РФ приводит «Свободная пресса» :

— с понедельника и на неопредёленный срок российское военное ведомство прекращает взаимодействие с Пентагоном в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полётов авиации в ходе операций в Сирии;

— с того же дня любой самолёт, вертолёт или беспилотный летательный аппарат международной коалиции, возглавляемый США, который рискнёт залететь западнее реки Евфрат, будет считаться законной воздушной мишенью для наших систем ПВО, установленных на авиабазе Хмеймим (истребители и ЗРС С-400) и возле пункта материально-технического снабжения ВМФ РФ в порту Тартус (ЗРС С-300).


С другой стороны, ровно ничего не говорится о том, в каком случае по целям будет открыт огонь на поражение. Вместе с тем Минобороны открыто предупреждает, что средства ПВО будут переведены в боевой режим.

Что касается инцидента с Су-22, то автор «Свободной прессы» С. Ищенко пишет следующее: «Со слов Пентагона следует, что накануне атаки на Су-22 российские военные были предупреждены об этом решении. Вот только вопрос: за сколько минут до пуска ракет по сирийскому самолёту? Если бы у наших военных было достаточно времени, они наверняка поставили бы в известность Дамаск. Оттуда бы связались с лётчиком своего Су-22, и он ушёл бы из-под удара F-18А. Но. судя по тому, как развивались события в тот день, пилот Су-22 не успел получить никаких известий об опасности. Он был сбит, выбросился с парашютом над позициями террористов. Его дальнейшая судьба неизвестна».

«В сирийском небе начинается война без правил», — делает вывод аналитик.

У Пентагона, отметим, никаких проблем с оценкой инцидента нет. О войне без правил так не говорят. Это и неудивительно: война идёт по американским правилам. Так думают в Пентагоне.

В свежем сообщении телеканала «НТВ» цитируется заявление Пентагона. В частности, там отмечается, что удары коалиции по силам, поддерживающим сирийское правительство, законны и предпринимаются с целью… самообороны.

Однако от двусторонней связи с Россией в США всё-таки не планируют отказываться. Глава Объединённого комитета начальников штабов Джозеф Данфорд заявил, что у России и Соединённых Штатов общий враг. Вашингтон. отметил он, подключит дипломатов и военных для восстановления канала связи с Россией по предотвращению инцидентов.

Напомним, меморандум между США и Россией о предотвращении инцидентов в ходе операций в Сирии был заключён давно — в октябре 2015 года. Полный его текст прессе неизвестен. Известно лишь, что документ регламентирует действия ВКС РФ и международной коалиции во главе с США в сирийском воздушном пространстве. Действие меморандума распространяется на все виды летательных аппаратов, в т. ч. БПЛА, однако за исключением беспилотников ВС Сирии. Документ устанавливает линии связи, в том числе наземную линию между военными, однако не устанавливает зон сотрудничества и обмена развединформацией.

Временное «выключение» Москвой этого меморандума, очевидно, имеет не военное, а политическое значение. В некоторых блогах и СМИ пишут уже чуть ли не о войне между США и РФ. Войны нет, и американские дипломаты специально дали понять о своих надеждах на восстановление коммуникаций. Тем не менее, Москва ясно дала понять, что готовится защитить своего союзника — Асада.

Действия американской коалиции вполне укладываются в логику новой холодной войны, которая при президенте Трампе достигла кульминации. Идёт война не только сирийской армии и Ирана с террористами-исламистами, но идёт и борьба за влияние в регионе, в котором участвует и Россия. После неудач Обамы, который не захотел встревать в конфронтацию с русскими, команда ястребов Трампа решила наверстать упущенное и показать Москве, что Америка — по-прежнему номер один на Ближнем Востоке. Заодно демонстрация силы адресована и Ирану — это государство Трамп считает «террористическим».

Цель удара по сирийскому самолёту — показать стратегическим соперникам в регионе, что США вернулись и отступаться от задуманного не намерены. Антиасадовские оппозиционные силы будут и впредь поддерживаться Вашингтоном, и будущая карта Сирии будет очерчена не без участия Пентагона и Госдепа. Раздел Сирии не за горами.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 15

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  1. макс702 Сегодня, 09:39
    Очередное 1001 "последнее китайское" предупреждение...Сохранять лицо нам становится все трудней...
    рс: А США реально пофиг.. Собьют у них пару самолетов не страшно, там у них этого добра полно как у самих так и у "союзников".. Будет великолепный повод для реально жестких санкций.. видимо наши этого и опасаются не отвечая на эти действия США..
    макс702
    1. Boris55 Сегодня, 09:47
      Цитата: макс702
      Собьют у них пару самолетов не страшно, там у них этого добра полно...

      Соотношение их самолёта с лётчиком и нашей ракеты с С-300 или С-400 не сопоставимы причём в нашу пользу.
      Цитата: макс702
      Будет великолепный повод для реально жестких санкций..

      Чем круче их санкции - тем сговорчивее наши алегаторы, тем сильнее Россия.
      Boris55
      1. макс702 Сегодня, 10:19
        Цитата: Boris55
        Соотношение их самолёта с лётчиком и нашей ракеты с С-300 или С-400 не сопоставимы причём в нашу пользу.
        Цитата: макс702
        Будет великолепный повод для реально жестких санкций..
        Чем круче их санкции - тем сговорчивее наши алегаторы, тем сильнее Россия.

        Им плевать на самолет и летчика, а по поводу санкций. ну дык они взвопят о терроризме со стороны Росси , а следовательно надо прекратить поддержку агрессора террориста прежде всего материально, то есть перестать покупать Российские нефть и газ , а на замену покупать оные у США пусть и гораздо дороже! Ибо борьба с терроризмом дело не дешевое!.Вот под эту лавочку они все и протащат, дадут подзатыльники вассалам и все, плюс резкое наращивание оборонного бюджета и покупка у америки вооружений .. Ну еще там по мелочи отъем денежных средств, недвиги, бизнеса у граждан России по всему миру.. Неплохой гешефт нарисовывается не правда ли?
        макс702
        1. Walanin Сегодня, 11:02
          И много у обычных граждан России недвижимости и бизнеса по всему миру?) Есть ощущение что те кто таковое имеет сильно приближены к власти.
          Walanin
  2. Комментарий был удален.
  3. Monster_Fat Сегодня, 09:45
    Россия проиграла Сирию в самом начале "сирийской" войны, когда позволила "без боя" на арене ООН, провести странам "антисирийской коалиции" меморандум о "нелегетивности сирийского режима", тем самым с одной стороны, позволила США и их союзникам игнорировать режим Асада во всех отношениях, а с другой стороны- позволило США объявлять "легитивным" любую марионетку и становиться на ее защиту, без всяких там резолюций ООН.
    Monster_Fat
    1. Мур Сегодня, 10:59
      Цитата: Monster_Fat
      Россия проиграла Сирию в самом начале "сирийской" войны, когда позволила "без боя" на арене ООН, провести странам "антисирийской коалиции" меморандум о "нелегетивности сирийского режима",

      Угу, всё проигрывает и проигрывает. Намедни вот Ресафу "проиграли".
      Мур
  4. Комментарий был удален.
    1. Boris55 Сегодня, 09:56
      Цитата: Сергей-svs
      Российскими средствами ПВО давно уже надо было начать сопровождать

      А кто вам сказал что не сопровождаем?
      Дай срок. Поставим, обучим сирийцев и как бы и не мы их самолёты сбивать будем. Вот и нет прямого контакта нас с ними. Зачем на рожон то лесть. Политика, однако.
      Boris55
      1. uskrabut Сегодня, 11:14
        Цитата: Boris55
        Зачем на рожон то лесть.

        А сбивать и не надо, достаточно приземлить американский самолет на ровном месте в пустыне где-нибудь рядом с бармалеями. И пусть штаты сами выколупывают своего летчика из рук отмороженых.
        uskrabut
  5. Сергей-svs Сегодня, 09:53
    Российскими средствами ПВО давно уже надо было начать сопровождать, как самолёты пин-довской коалиции, так и еврейские. Однозначно вели бы себя куда скромнее в небе Сирии, уж больно их нервирует, когда чувствуют, что они на прицеле. yes
    Сергей-svs
    1. Walanin Сегодня, 11:00
      А если к сопровождению добавить выражение глубокой озабоченности так вообще заживем сразу.
      Walanin
  6. Платов Сегодня, 10:15
    Мне кажется если и собьют, то показательно не Амерский самолет, а допустим Бельгийский или Немецкий. Вроде как с Амерами прямого закусона не будет, а лицо сохраним. А то и правда коалиция наверное думает, что мы только говорить можем. А на кнопку нажать не решимся...
    Платов
    1. БРДМ2М Сегодня, 11:03
      Да никто ничего не собьет, опять сделают озабоченное лицо
      БРДМ2М
  7. Walanin Сегодня, 10:59
    однако будут защищать своих партнёров.

    Вот и вся разница. Россия прикрывает только свои собственные базы, США прикрывает всех союзников.
    Walanin
    1. БРДМ2М Сегодня, 11:04
      Согласен, а мы все реверансы выписуем
      БРДМ2М
    2. rotmistr60 Сегодня, 11:48
      США прикрывает всех союзников

      Американцы не союзников прикрывают (им на них наплевать), а за счет этих союзников решают свои задачи пытаясь наверстать подпорченный авторитет в этом регионе и в очередной раз показать кто в доме хозяин..
      rotmistr60
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