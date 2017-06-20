Русский десант окружил спецназ США на юге Сирии

Почему российский Генштаб заявил, что гражданская война в Сирии практически завершилась? С кем же тогда воюет там наш спецназ и авиагруппа воздушно-космических сил? Почему до сих пор не деблокирован Дейр-Эс-Зор, в котором верные Асаду войска уже несколько лет ведут войну в полном окружении? Кому достанется Ракка, крупнейший административный, транспортный и энергетический центр Восточной Сирии? Кто выгонит из страны американцев, свивших себе гнездо под защитой курдов на левом берегу Евфрата?