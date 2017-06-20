11:50 20 июня

Нафтогаз попросил США вести санкции против всех участников "Северного потока-2"

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев попросил США "наказать" компании, которые планируют участвовать в проекте "Северный поток — 2", сообщает The Wall Street Journal .

Мы бы посоветовали США как можно скорее расширить санкции в отношении всех компаний, потенциально вовлеченных в этот проект
— заявил Коболев в интервью изданию, передает РИА Новости .

Нафтогаз попросил США вести санкции против всех участников "Северного потока-2"



По мнению главы "Нафтогаза", трубопровод выгоден для России, создает риски для Украины, и угрожает европейскому единству.

Любая независимая оценка показывает, что этот трубопровод противоречит интересам США. Это также противоречит принципу солидарности в Европе
— сказал Кобелев.

Проект "Северный поток — 2" (Nord Stream 2) предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая пропускная способность составит 55 миллиардов кубометров в год.

Для реализации проекта создана компания Nord Stream 2 AF, которая в апреле подписала соглашения о финансировании проекта с Shell (Великобритания — Нидерланды), OMV (Австрия), Engie (Франция), Uniper и Wintershall (обе — Германия). В июне партнеры зачислили на счета компании более миллиарда евро. Планируется, что трубопровод заработает в 2019 году.

Ранее республиканское большинство палаты представителей конгресса США притормозило голосование по санкциям против России, которые одобрил сенат. Отдельным пунктом в документе прописано намерение США "противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2".

Новые санкции вызвали недовольство в ЕС. Канцлер Австрии и министр иностранных дел Германии увидели в законопроекте угрозу для энергообеспечения Европы.

Использованы фотографии: http://doingfly.appspot.com/
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Комментарии 20

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  1. Венд Сегодня, 11:10
    Зашевелились laughing Ну посмотрим что будет дальше.
    Венд
    1. pjastolov Сегодня, 11:15
      Мы бы посоветовали США как можно скорее расширить санкции в отношении всех компаний, потенциально вовлеченных в этот проект
      так не будет чем гейропу шантажировать, обломчик, большой брат - помооооги laughing
      pjastolov
      1. Fitter65 Сегодня, 11:37
        Цитата: pjastolov
        так не будет чем гейропу шантажировать, обломчик, большой брат - помооооги

        Не большой брат,а ХОЗЯИН...
        Fitter65
    2. vovanpain Сегодня, 11:17
      Дурость или наглость уже зашкаливает,думаю что это дурость в наглости. wassat
      vovanpain
      1. Соломон Кейн Сегодня, 11:20
        belay "Дядь, а дядь а вон те пацаны меня в песочницу не пускают..." Уровень детского сада.
        По ходу паранойя на фоне глубокого инфантилизма....
        Соломон Кейн
      2. pjastolov Сегодня, 11:21
        Они уже и европе надоели
        pjastolov
        1. Masya Masya Сегодня, 11:38
          при чем тут европа.. сша сказали будет покупать,значит покупать будет... ну, подергаются , для приличия.... сделают, как БОСС советовал....
          Masya Masya
      3. Дамир Сегодня, 11:34
        нет это последствия гей парада.... мечтают быть "возлюблены" в европах... по европейски... а за этакую подставу их точно сейчас всей европой трахнуть готовы...
        Дамир
  2. Сухой_Т-50 Сегодня, 11:11
    На то и кобелев
    Сухой_Т-50
  3. vch Сегодня, 11:11
    Ну как же без укропов? Дело Табаки живет и процветает!!
    vch
  4. новичок Сегодня, 11:15
    не ну конесно известно, что хамство второе счастье. но бедным янки по указке укра придётся ввести санкции чуть ли не на пол гейропу, на более развитую часть так сказать. будет интересный сериал санкционной войны внутри запада. а что, чем чёрт (трамп) не шутит?!
    новичок
  5. Bronevick Сегодня, 11:16
    Украина и США какое отношение имеют к Северному Потоку? Пусть 3 млрд( может уже больше) заплатят за газ, а потом говорить начинают.
    Bronevick
    1. Василенко Владимир Сегодня, 11:39
      Цитата: Bronevick
      Украина и США какое отношение имеют к Северному Потоку?

      самое прямое, кострюдеголовые живут на транзите, а северный поток конкурент амеровскому СПГ
      Василенко Владимир
  6. ЗВС Сегодня, 11:17
    Вот тут хохлы нагадили тем, кто поддерживал их. ))))))))))
    ЗВС
  7. rotmistr60 Сегодня, 11:17
    попросил США "наказать" компании, которые планируют участвовать в проекте "Северный поток — 2",

    Что же вы дармоеды бьете по руке дающей, т.е. европейской (немецкой в первую очередь). Вот она украинская подлость в ответ на поддержку. Про нашу страну молчу, т.к. уже привыкли к этим закидонам под кричалки. Что бы вам ваша ржавая труба в одно место въехала.
    rotmistr60
  8. Machete Сегодня, 11:23
    Ахаха!!
    В голос!!!
    Санкции против немцев, австрийцев, итальянцев и кто там ещё вложился?
    Да, сэр! Так точно, сэр! Сейчас против всех санкции наладим. Всё только ради и для вас.
    Machete
    1. Василенко Владимир Сегодня, 11:38
      зря смеетесь если американцы увидят прибыл ВВЕДУТ, фолькс и дойчебанк натянули по самые гланды
      Василенко Владимир
  9. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:34
    Россия продает газ в ЕС - конечно это противоречит интересам США ))) Они бы и сами не проч продать свой СПГ на рынках ЕС, просто его цена раза в три дороже...
    Ratmir_Ryazan
  10. Василенко Владимир Сегодня, 11:37
    Владимир Владимирович, да введите наконец санкции против нацисткой хунты и всех кто с ними сотрудничает, ЗАМАНАЛО чес слово
    Василенко Владимир
  11. sgazeev Сегодня, 11:43
    Просьба будет удовлетворена при условии отмены без визы для укропитеков.Кусаются,вся суть хохла,нагадить.
    sgazeev
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