Нафтогаз попросил США вести санкции против всех участников "Северного потока-2"
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев попросил США "наказать" компании, которые планируют участвовать в проекте "Северный поток — 2", сообщает The Wall Street Journal .
По мнению главы "Нафтогаза", трубопровод выгоден для России, создает риски для Украины, и угрожает европейскому единству.
Проект "Северный поток — 2" (Nord Stream 2) предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая пропускная способность составит 55 миллиардов кубометров в год.
Для реализации проекта создана компания Nord Stream 2 AF, которая в апреле подписала соглашения о финансировании проекта с Shell (Великобритания — Нидерланды), OMV (Австрия), Engie (Франция), Uniper и Wintershall (обе — Германия). В июне партнеры зачислили на счета компании более миллиарда евро. Планируется, что трубопровод заработает в 2019 году.
Ранее республиканское большинство палаты представителей конгресса США притормозило голосование по санкциям против России, которые одобрил сенат. Отдельным пунктом в документе прописано намерение США "противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2".
Новые санкции вызвали недовольство в ЕС. Канцлер Австрии и министр иностранных дел Германии увидели в законопроекте угрозу для энергообеспечения Европы.
Мы бы посоветовали США как можно скорее расширить санкции в отношении всех компаний, потенциально вовлеченных в этот проект— заявил Коболев в интервью изданию, передает РИА Новости .
По мнению главы "Нафтогаза", трубопровод выгоден для России, создает риски для Украины, и угрожает европейскому единству.
Любая независимая оценка показывает, что этот трубопровод противоречит интересам США. Это также противоречит принципу солидарности в Европе— сказал Кобелев.
Проект "Северный поток — 2" (Nord Stream 2) предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая пропускная способность составит 55 миллиардов кубометров в год.
Для реализации проекта создана компания Nord Stream 2 AF, которая в апреле подписала соглашения о финансировании проекта с Shell (Великобритания — Нидерланды), OMV (Австрия), Engie (Франция), Uniper и Wintershall (обе — Германия). В июне партнеры зачислили на счета компании более миллиарда евро. Планируется, что трубопровод заработает в 2019 году.
Ранее республиканское большинство палаты представителей конгресса США притормозило голосование по санкциям против России, которые одобрил сенат. Отдельным пунктом в документе прописано намерение США "противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2".
Новые санкции вызвали недовольство в ЕС. Канцлер Австрии и министр иностранных дел Германии увидели в законопроекте угрозу для энергообеспечения Европы.
Использованы фотографии: http://doingfly.appspot.com/
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