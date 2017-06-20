ВВС Южной Кореи и США проведут совместное учение
Два бомбардировщика американских ВВС B-1B Lancer и южнокорейские истребители F-15K проведут во вторник совместное учение, передает Интерфакс-АВН сообщение Военно-воздушных сил Республики Корея.
Задачи, которые отработают летчики в ходе тренировок, не раскрываются. Ничего не сообщается и легенде учения.
Аналитики не исключают, что их проведение связано со смертью в США американского студента Отто Вомбиера, который, обучаясь в КНДР, был арестован и возвращен Соединенным Штатам в состоянии комы после 18 месяцев нахождения под стражей.
Ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил в связи с этим, что ответственность за смерть студента лежит на властях КНДР.
Наблюдатели также полагают, что учение является очередной демонстрацией готовности США и РК продолжать политику сдерживания и устрашения в отношении КНДР в условиях участившихся испытаний баллистических ракет на территории республики.
Задачи, которые отработают летчики в ходе тренировок, не раскрываются. Ничего не сообщается и легенде учения.
Аналитики не исключают, что их проведение связано со смертью в США американского студента Отто Вомбиера, который, обучаясь в КНДР, был арестован и возвращен Соединенным Штатам в состоянии комы после 18 месяцев нахождения под стражей.
Ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил в связи с этим, что ответственность за смерть студента лежит на властях КНДР.
Мы считаем, что ответственность за смерть Отто Вомбиера лежит на Северной Корее,сказал глава внешнеполитического ведомства.
Наблюдатели также полагают, что учение является очередной демонстрацией готовности США и РК продолжать политику сдерживания и устрашения в отношении КНДР в условиях участившихся испытаний баллистических ракет на территории республики.
Использованы фотографии: http://www.military.com
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