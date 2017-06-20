11:48 20 июня

ВВС Южной Кореи и США проведут совместное учение

Два бомбардировщика американских ВВС B-1B Lancer и южнокорейские истребители F-15K проведут во вторник совместное учение, передает Интерфакс-АВН сообщение Военно-воздушных сил Республики Корея.



Задачи, которые отработают летчики в ходе тренировок, не раскрываются. Ничего не сообщается и легенде учения.


Аналитики не исключают, что их проведение связано со смертью в США американского студента Отто Вомбиера, который, обучаясь в КНДР, был арестован и возвращен Соединенным Штатам в состоянии комы после 18 месяцев нахождения под стражей.

Ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил в связи с этим, что ответственность за смерть студента лежит на властях КНДР.

Мы считаем, что ответственность за смерть Отто Вомбиера лежит на Северной Корее,
сказал глава внешнеполитического ведомства.

Наблюдатели также полагают, что учение является очередной демонстрацией готовности США и РК продолжать политику сдерживания и устрашения в отношении КНДР в условиях участившихся испытаний баллистических ракет на территории республики.

Использованы фотографии: http://www.military.com
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 11:19
    Аналитики не исключают, что их проведение связано со смертью в США американского студента Отто Вомбиера, который, обучаясь в КНДР, был арестован и возвращен Соединенным Штатам в состоянии комы после 18 месяцев нахождения под стражей.

    Ответим кровожадному Ыну на смерть студента, своим учением... smile
    Чёрный
    1. pjastolov Сегодня, 11:25
      Не понял, а что там делал студент самой умной страны, или уже разведчиков так маскируют?
      pjastolov
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:33
        Как-то занесло ветерком из Ленгли. А американцы теперь со скорбными рожами кричат о кровавом режиме и срочно проводить учения даже не успев придумать к ним легенду.
        rotmistr60
        1. 0255 Сегодня, 11:48
          Цитата: rotmistr60
          Как-то занесло ветерком из Ленгли. А американцы теперь со скорбными рожами кричат о кровавом режиме и срочно проводить учения даже не успев придумать к ним легенду.

          Американский студент всего лишь сорвал портрет Ким Ир Сена, за это его надо было сажать на 15 лет и пытать?
          0255
      2. Нормаль ок Сегодня, 11:41
        Цитата: pjastolov
        Не понял, а что там делал студент самой умной страны, или уже разведчиков так маскируют?

        Да скорее всего, студент был больным на голову почитателем Ына (таких тоже хватает). Вот и поехал поклониться солнцеликому.
        Было б здорово, отправить туда на перековку, всех кто тут, на сайте образ Ына на груди вытатуировал laughing
        Нормаль ок
        1. 0255 Сегодня, 11:46
          Цитата: Нормаль ок
          Было б здорово, отправить туда на перековку, всех кто тут, на сайте образ Ына на груди вытатуировал

          Да вот только не хотят почитатели идей чучхе не хотят знакомиться с идеями чучхе IRL request
          0255
  2. san4es Сегодня, 11:21
    Учения за мёртвого студента?request Как-то неравнозначно, тем-более помер он уже в US
    san4es
  3. sagitch Сегодня, 11:30
    Очередная провокация КНДР, ну надо им это! Очень!
    sagitch
Картина дня