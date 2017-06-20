Расчеты комплексов С-300 в ВВО уничтожили условных нарушителей воздушных границ

В ходе практической части учения расчетами ЗРС С-300 были отработаны действия по выполнению задач после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника, роль которых выполнила пара истребителей Су-35С,

На полигоне Восточного округа, расположенного в Хабаровском крае, прошло тактическое учение с военнослужащими соединения противовоздушной обороны по охране воздушного пространства, сообщает пресс-служба ВВО.говорится в релизе.Сообщается также, что «находясь на марше в заданный район, военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника».«В ходе учебного боя группа охранения ликвидировала "диверсантов". После прибытия в район военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию зенитно-ракетных комплексов С-300, а также поиску, классификации и сопровождению учебных целей», – рассказали в пресс-службе.В завершении тренировок расчеты ЗРК С-300 провели электронные пуски ракет, «воздушные цели условного противника были уничтожены», добавили в округе.