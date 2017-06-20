14:31 20 июня

Расчеты комплексов С-300 в ВВО уничтожили условных нарушителей воздушных границ

На полигоне Восточного округа, расположенного в Хабаровском крае, прошло тактическое учение с военнослужащими соединения противовоздушной обороны по охране воздушного пространства, сообщает пресс-служба ВВО.

Расчеты комплексов С-300 в ВВО уничтожили условных нарушителей воздушных границ


В ходе практической части учения расчетами ЗРС С-300 были отработаны действия по выполнению задач после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника, роль которых выполнила пара истребителей Су-35С,
говорится в релизе.


Сообщается также, что «находясь на марше в заданный район, военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника».

«В ходе учебного боя группа охранения ликвидировала "диверсантов". После прибытия в район военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию зенитно-ракетных комплексов С-300, а также поиску, классификации и сопровождению учебных целей», – рассказали в пресс-службе.

В завершении тренировок расчеты ЗРК С-300 провели электронные пуски ракет, «воздушные цели условного противника были уничтожены», добавили в округе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 16

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:57
    В се учатся и учатся , а в Сирии вон бомбят и сбивают безнаказанно..Хоть бы раз стрельнули бы реально и по цели..!
    ОТДЕЛ
    1. Александр War Сегодня, 12:08
      Не сможем стрельнуть !У нас в Сирии нет столько дивизионов ПВО С-300 и Бук-2М это первое а второе повод будет ввести санкции какие были у Ирана ,а с нашей экономикой особенно с экономическим блоком правительства это будет катастрофа !
      Александр War
      1. tiredwithall Сегодня, 12:13
        Цитата: Александр War
        а второе повод будет ввести санкции какие были у Ирана ,а с нашей экономикой особенно с экономическим блоком правительства это будет катастрофа !

        Вот-вот, классная иллюстрация полуколониального состояния страны, базирующегося на экономической несамостоятельности. Но если паразитирующих кровососов не стряхнуть с тела, то страна станет полноценной колонией в ближайшие сроки. А Сирия - лишь повод это сделать. Историческая аналогия - 36-39 г. Испания и ВОВ с 41 г. За свободу и самостоятельность надо драться. Интересно бы сейчас смотрелась карта мира, если бы наши деды и отцы пасанули еще в Испании.
        tiredwithall
        1. Владимир16 Сегодня, 12:30
          Белоруссия конечно процветает wassat
          Куда нам до вас. Вы просто идеал общественного строя и комфорта.
          Сколько нытья от Вас.
          Владимир16
          1. tiredwithall Сегодня, 13:50
            Цитата: Владимир16
            Белоруссия конечно процветает Вы просто идеал общественного строя и комфорта.Сколько нытья от Вас.

            Э, да Вы просто пытаетесь завуалировать главную проблему России. Интересно: это реальное не понимание ситуации, или способ заработать 30 монет?
            tiredwithall
        2. Александр War Сегодня, 12:33
          Весь наш экономический блок правительства дно !Это показывает экономика Китая и даже Иран сколько он под санкциями был и еще какими санкциями!
          Александр War
      2. Tusv Сегодня, 12:30
        Цитата: Александр War
        а второе повод будет ввести санкции какие были у Ирана

        Владимир Владимирович, мы тут санкции для вас вводим, глянь на досуге. Рыба договора по факсу, копия в мыльнице. С оригиналами госсекретарь подкатит. ОК?
        Катострофа, если у меня сосед по Русски будет не бельмеса
        А третье. У нас иногда бывает очень быстро. Четыре часа и Дивизион в в Пальмире боеготов
        Tusv
        1. Александр War Сегодня, 12:50
          Я говорю к тому ,что наш экономический блок правительства ноль ,кроме как молится на иностранные инвестиции не чего не может
          Александр War
          1. Tusv Сегодня, 13:05
            Цитата: Александр War
            Я говорю к тому ,что наш экономический блок правительства ноль ,кроме как молится на иностранные инвестиции не чего не может

            Интересно, что наш бюджет поделенный минимум на десять от американского и как то умеет очень больно, смертельно, кусать гегемона. Вот скажи мне. У наглосаксов с мозгами все в порядке? А Вы мне о не умехах в нашем правительстве
            Tusv
    2. Masya Masya Сегодня, 12:31
      Цитата: ОТДЕЛ
      в Сирии вон бомбят и сбивают безнаказанно..

      пока по сопатке не получат... эти.. am ... не успокоятся в жизни... народ , вы понимаете, их успокаивать надо...
      Masya Masya
    3. tchoni Сегодня, 13:05
      Так они же учатся на том как БЫТЬ ДОЛЖНО или как ИМ ХОЧЕТСЯ ЧТО БЫ БЫЛО. А в Сирии все есть как есть. И противник не по уставу или мат. молели боевой ситуации в нии разработанной, действует, а сообразуясь со своими целями, задачами и природной хитрожопостью.
      У них цель, поди на высоте 4-8 тысяч шла (вместо реальных 100 м), помехи не ставила, группа дополнительная внимание не отвлекала, десяток крылатых ракет на позицию на малых высотах не шла, стелсы не применялись.
      tchoni
    4. рич Сегодня, 13:26
      Расчеты комплексов С-300 в ВВО уничтожили условных нарушителей воздушных границ

      Наши комплексы лучше всех в мире уничтожают условного противника)))
      рич
  2. Tusv Сегодня, 12:00
    В ходе учебного боя группа охранения ликвидировала "диверсантов".

    О как. Додумались наконец "ботаников" охранять, а то все смежники
    Tusv
  3. Александр War Сегодня, 12:52
    Я все жду С-350 Витязь !Когда испытают и запустят в производство .
    Александр War
  4. nikolaev Сегодня, 13:15
    крайне необходимо испытать эффективность комплексов С-300 в реальных условиях , в частности , в Сирии . ДЛя этого необходимо создать необходимые для политкорректности условия. Американцы уже все сделали для этого. Ответ за нами ...
    nikolaev
  5. Zomanus Сегодня, 13:56
    Ага. Мы придуманных врагов вообще на раз уничтожаем.
    Только вот при встрече с реальным врагом все гораздо грустнее.
    Вспомним, как лихо подбивали наши хваленые "Ночные охотники" в Сирии.
    Так что всем этим отличным результатам учений не особо то и радуешься уже.
    Zomanus
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