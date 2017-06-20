14:33 20 июня

Выставка вооружения RAE переедет в подмосковную Кубинку

В этом году Международная выставка вооружений (RAE, Russia Arms Expo), которая по нечетным годам проходила на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле, будет проведена в подмосковной Кубинке, сообщает Российская газета .



«Дмитрий Медведев подписал распоряжение Правительства РФ № 1246-р от 15 июня 2017 года. В нем внесено изменение в перечень международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории Российской Федерации в 2017 году. Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов "Российская выставка вооружения. Нижний Тагил - 2017" теперь называется "Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская выставка вооружения - 2017" г. Кубинка, Московская область», говорится в сообщении.


Выставка состоится в августе и будет приурочена к Международному форуму «Армия – 2017».

Согласно информации, основная экспозиция развернется в парке «Патриот». Количество экспонатов здесь будет значительно больше, чем в Нижнем Тагиле, однако по такому важнейшему параметру как демонстрация боевых свойств техники, выставка, естественно, проиграет.

Отмечается, что полигон «Старатель» позволял устраивать прямо на глазах зрителей настоящие баталии с боевой стрельбой. Потенциальные покупатели оружия и бронемашин имели возможность лично убедиться в ходовых качествах и огневой мощи танков, БМП и БТР.

«Условия подмосковной Кубинки, увы, не позволяют показывать то, что можно было спокойно делать в Нижнем Тагиле. И конечно, жалко, что жителей Урала лишили того праздника, который был связан с проведением военно-технических салонов RAE в Нижнем Тагиле», – пишет газета.

С другой стороны, иностранным гостям и большинству жителям центра России добраться до парка «Патриот» гораздо проще, чем до Свердловской области. Поэтому в этом году достижения российской оборонки смогут увидеть гораздо большее количество людей.

Использованы фотографии: http://новости-россии.ru-an.info
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Комментарии 12

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  1. tiredwithall Сегодня, 12:22
    "экспонатов здесь будет значительно больше, чем в Нижнем Тагиле, однако по такому важнейшему параметру как демонстрация боевых свойств техники, выставка, естественно, проиграет."
    Столица, как всегда, снимает сливки и поджимает провинцию. Даже в ущерб делу.
    tiredwithall
    1. nik-karata Сегодня, 12:45
      Думаю, что потенциальному покупателю без разницы где проходит выставка. Главное увидеть возможности техники (ну или выставочного экземпляра). А мЕста, что в Кубинке, что на Урале достаточно.
      Важно: не суетиться под клиентом, а то он потеет и соскальзывает))) laughing
      nik-karata
      1. tiredwithall Сегодня, 13:23
        Цитата: nik-karata
        Думаю, что потенциальному покупателю без разницы где проходит выставка. Главное увидеть возможности техники (ну или выставочного экземпляра).

        Ну и как на выставке можно "увидеть возможности техники"? Уж тем более как разглядеть "возможности техники" через выставочный экземпляр? Вы, очевидно, далеки от организации выставочной деятельности и обожаете смирно лежать под клиентом. За бортом ваших рассуждение далеко остались интересы производителя, который не клиент, а реальный производитель.
        tiredwithall
  2. Blue Fox Сегодня, 12:25
    Мне кажется, профессиональных военных из других стран на международной выставке прежде всего интересует не красивая картинка, а пример практического применения. Тут полигон явно выгоднее площадки для шоу. Нужно определиться какие цели важнее-развитие патриотизма у своих граждан или показ товара лицом потенциальным клиентам.
    Blue Fox
  3. APASUS Сегодня, 12:42
    По сути это сугубо специальная выставка,присутствие зрителей это дополнение к патриотическому воспитанию ,но речь идет о продаже вооружения.Так что мимо.Пора уже развивать глубинку,развивайте услуги,транспорт ,инфраструктуру и поедут .
    А так выжать из Тагила в Москву выставку ,чисто из-за престижа мероприятия в ущерб самому мероприятию
    APASUS
    1. Соломон Кейн Сегодня, 13:06
      В статье же указано, что ДА дал распоряжение.... Из этого следует, что выставка перенесена по соображению удобства её посещения ДА и ДО. Видать Диманам Урал не по вкусу пришёлся.
      Соломон Кейн
  4. DMoroz Сегодня, 12:42
    Поэтому в этом году достижения российской оборонки смогут увидеть гораздо большее количество людей.
    В Н.Тагиле показывали реальные образцы, а в Кубинке похоже будут "перспективные макеты"
    DMoroz
  5. Седой Урал Сегодня, 12:53
    Жаль, очень жаль, что Москва забрала себе эту выставку. Был два года назад в Нижнем Тагиле, на выставке с детьми. Данная выставка стала толчком для ребёнка для поступления в кадетский корпус.
    Видимо москвичам не хватает еще одного шоу, уже и не знают чем их ублажить.
    Седой Урал
  6. ramzes1776 Сегодня, 12:59
    А в Тагиле ради этой выставки дорогущий отель построили.Теперь кто там будет селиться не понятно. А насчет полигона, рядом находится Алабино, где танковый биатлон проходит. Там и стрельбище имеется, танкодром и водоем. Для зрителей там тоже все есть. Так что с этим проблем нет.
    ramzes1776
  7. Bronevick Сегодня, 13:24
    Ну конечно, парк патриот окупать надо, столица..., а Тагил пусть морковку сосёт. Всё в Москву. А потом обижаются почему СССР развалился, да кто так жить захочет.
    Bronevick
  8. Алексей 2016 Сегодня, 13:44
    мАсква, всё под себя тянет! Всё им мало. Чем в НТ плохо было? Всё обустроено, инфраструктура налажена.Полигоны для демонстрации имеются.
    Алексей 2016
  9. g1washntwn Сегодня, 13:52
    Слов нет. Одна запрещённая на ВО нецензурная лексика.
    g1washntwn
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