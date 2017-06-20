Выставка вооружения RAE переедет в подмосковную Кубинку
В этом году Международная выставка вооружений (RAE, Russia Arms Expo), которая по нечетным годам проходила на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле, будет проведена в подмосковной Кубинке, сообщает Российская газета .
«Дмитрий Медведев подписал распоряжение Правительства РФ № 1246-р от 15 июня 2017 года. В нем внесено изменение в перечень международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории Российской Федерации в 2017 году. Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов "Российская выставка вооружения. Нижний Тагил - 2017" теперь называется "Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская выставка вооружения - 2017" г. Кубинка, Московская область», говорится в сообщении.
Выставка состоится в августе и будет приурочена к Международному форуму «Армия – 2017».
Согласно информации, основная экспозиция развернется в парке «Патриот». Количество экспонатов здесь будет значительно больше, чем в Нижнем Тагиле, однако по такому важнейшему параметру как демонстрация боевых свойств техники, выставка, естественно, проиграет.
Отмечается, что полигон «Старатель» позволял устраивать прямо на глазах зрителей настоящие баталии с боевой стрельбой. Потенциальные покупатели оружия и бронемашин имели возможность лично убедиться в ходовых качествах и огневой мощи танков, БМП и БТР.
«Условия подмосковной Кубинки, увы, не позволяют показывать то, что можно было спокойно делать в Нижнем Тагиле. И конечно, жалко, что жителей Урала лишили того праздника, который был связан с проведением военно-технических салонов RAE в Нижнем Тагиле», – пишет газета.
С другой стороны, иностранным гостям и большинству жителям центра России добраться до парка «Патриот» гораздо проще, чем до Свердловской области. Поэтому в этом году достижения российской оборонки смогут увидеть гораздо большее количество людей.
«Дмитрий Медведев подписал распоряжение Правительства РФ № 1246-р от 15 июня 2017 года. В нем внесено изменение в перечень международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории Российской Федерации в 2017 году. Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов "Российская выставка вооружения. Нижний Тагил - 2017" теперь называется "Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская выставка вооружения - 2017" г. Кубинка, Московская область», говорится в сообщении.
Выставка состоится в августе и будет приурочена к Международному форуму «Армия – 2017».
Согласно информации, основная экспозиция развернется в парке «Патриот». Количество экспонатов здесь будет значительно больше, чем в Нижнем Тагиле, однако по такому важнейшему параметру как демонстрация боевых свойств техники, выставка, естественно, проиграет.
Отмечается, что полигон «Старатель» позволял устраивать прямо на глазах зрителей настоящие баталии с боевой стрельбой. Потенциальные покупатели оружия и бронемашин имели возможность лично убедиться в ходовых качествах и огневой мощи танков, БМП и БТР.
«Условия подмосковной Кубинки, увы, не позволяют показывать то, что можно было спокойно делать в Нижнем Тагиле. И конечно, жалко, что жителей Урала лишили того праздника, который был связан с проведением военно-технических салонов RAE в Нижнем Тагиле», – пишет газета.
С другой стороны, иностранным гостям и большинству жителям центра России добраться до парка «Патриот» гораздо проще, чем до Свердловской области. Поэтому в этом году достижения российской оборонки смогут увидеть гораздо большее количество людей.
Использованы фотографии: http://новости-россии.ru-an.info
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