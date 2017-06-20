14:27 20 июня

Росэлектроника разработала глубоководный световой прибор

Инженеры холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработали световой прибор, предназначенный для глубоководных работ, - конструкция прибора выдерживает давление воды на глубине до 300 метров, сообщает пресс-служба компании специально для "Военного обозрения"

Светильник, получивший обозначение «ТС-12», разработан в петербургском АО «НИИ телевидения» в целях обеспечения работы телевизионных подводных систем. В то же время прибор может быть использован на подводных лодках и самоходных аппаратах, а также для освещения зоны работы водолазов.

Росэлектроника разработала глубоководный световой прибор

архивное фото



Рабочий орган прибора состоит из семи кластеров по семь светодиодов типа XLD в каждом. Спектральный состав состоит из белого света, по необходимости может быть изменен, например, на сине-зеленый, или голубой свет. Дальность освещенности при мощности 70 Вт – 2 500 люкс на 1 метр в воздухе. Напряжение питания – 24 В, ток потребления – 2,5 А.

Угол освещения, генерируемого прибором, - 40 градусов. При этом предусмотрена возможность установки вторичной оптики, позволяющей уменьшить угол до 30 градусов с целью увеличения дальности освещения. Вес светильника - 2,8 кг, при использовании вторичной оптики - 3,3 кг.

Диаметр корпуса - 170 мм, диаметр стекла в корпусе - 150 мм. Толщина стекла - 15 мм.

Как сообщалось ранее, холдинг «Росэлектроника» производит ряд световых полупроводниковых приборов для нужд флота. В частности, томское «НИИ полупроводниковых приборов» разработало светодиодный модуль под судовой светильник СС328Е для двух вариантов электропитания – 220 В и 30-40 В. Кроме того, московское АО «Оптрон» разработало прототип системы освещения, основанной на использовании лазерного излучения и удаленного люминофора. Разработка исключает опасность возникновения пожара или взрыва из-за возникновения искры при включении электропитания и способна работать в агрессивных средах, а также под водой.

Приборы будут представлены на VIII Международном военно-морском салоне, который пройдет в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля. Объединенная экспозиция Росэлектроники – павильон 7, стенд 701.

Использованы фотографии: https://uenews.ru/
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Комментарии 13

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  1. NKVD Сегодня, 12:28
    Насмешили, вы светодиод хоть на километр в воду опустите.Как горел так и будет гореть.Видимо воровство денег решили прикрыть.
    NKVD
    1. сибиралт Сегодня, 12:34
      А что на это скажут дайверы? Может у них давно и получше есть?
      сибиралт
      1. tanit Сегодня, 12:48
        "конструкция прибора выдерживает давление воды на глубине до 300 метров"
        Цитата: сибиралт

        сибиралт Сегодня, 12:34 ↑
        А что на это скажут дайверы?


        На глубине 300 метров дайверы появляются максимум в виде утопленников, видимо. laughing
        tanit
        1. krot Сегодня, 13:00
          Не мне одному показалось фикцией данное изобретение! В Мариинской впадине вообще нечего делать таким спецам еще лет сто наверное ))) Бездельники!
          krot
          1. krot Сегодня, 13:11
            Покоя недает.. уж простите! Дайте мне несколько миллионов и сделаю такую аппаратуру, что будет освещать на глубине 1 км! )))
            krot
    2. _Ugene_ Сегодня, 12:52
      А светодиод у вас от космической энергии запитываться будет или он без питания должен светиться? Или вы предлагаете провода под напряжением, линзы и т.д. так под воду опускать, да ещё давление на этой глубине в 30 раз больше атмосферного.
      _Ugene_
    3. Genry Сегодня, 12:57
      Цитата: NKVD
      Видимо воровство денег решили прикрыть.

      Да...да... Слышали уже...
      Вы из тех, кто предлагает поменять правительство, хотя его уже 12 раз меняли... Вы хотите нового президента, только не знаете какого...
      Вы только ноете как вам плохо...
      Цитата: NKVD
      Насмешили, вы светодиод хоть на километр в воду опустите.Как горел так и будет гореть.

      Вы уже опускали?
      И "гореть" - это классно вы сказали. Чувствуется "ответственный специалист". (горят дрова)
      Genry
    4. arane Сегодня, 12:59
      Цитата: NKVD
      Насмешили, вы светодиод хоть на километр в воду опустите.Как горел так и будет гореть.Видимо воровство денег решили прикрыть.

      Эх........
      В статье что, написано, что сделали глубоководный светодиод?
      Который, кстати, тупо замкнет в воде и он сдохнет
      Речь идет о приборе, сиречь глубоководный светодиодный прожектор, а это все усложняет. Давление на 300 м 30 кг на см кв.. теперь возьмите сетевую светодиодную настольную лампу и поробуйте сделать так, чтобы она работала в воде при таком давлении.....
      Удачи!
      Хотя ничего там нового нет, понадобилось- сделали
      arane
  2. Горный стрелок Сегодня, 13:10
    Светодиод, как раз, и не боится никакого давления, а аккумуляторы и схема питания? Морская вода - отличный проводник...
    Горный стрелок
  3. Lycan Сегодня, 13:17
    Может дело не в диоде (который, вероятно, "дальнобойный"), а в общей конструкции прибора.
    > Тепловой баланс,
    > возможность регулировать спектр в нужном именно под толщей воды,
    > диапазоне,
    > "сгущение" лучевого пучка,
    > может уменьшенный вес в сравнении с просто паяными аналогами из магаза электроники,
    > герметичность,
    > выносливость в плане давления на больших глубинах,
    > усиленная пожаробезопасность...
    Такого не в каждом магазине найдёшь.
    Lycan
  4. mahoney Сегодня, 13:32
    На дне океана уже лет 20 лежит оптоволоконный кабель и светит хорошо, опять деньги украли.
    mahoney
  5. JD1979 Сегодня, 13:50
    Круть. Госпремию разработчикам. Только вот нормальный светодиод на 50W выдает 4500-5000LM, и это один модуль, на набор кластеров по 7 диодов. Работают правда на 32-34V. Да и фото можно было вставить нормальное, если уж источник указываете.
    JD1979
  6. Zomanus Сегодня, 14:01
    Лажа какая-то... Стекло 15 мм... ну предположим. А остальное?
    Да обычная, мать его, светодиодная матрица.
    Может просто основа прочнее чем в тех, что используются в бытовых источниках освещения.
    Zomanus
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