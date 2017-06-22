Нападение Гитлера на СССР было вероломным

22 июня 1941 года, ранним воскресным утром в день летнего солнцестояния немецкие бомбардировщики люфтваффе нарушили государственную границу СССР. Приблизительно в 03 часа 30 минут авиация Геринга начала бомбардировку промышленных районов, аэродромов и базы Черноморского флота в Севастополе. В 4 часа 00 минут после мощного артобстрела вперёд двинулись передовые части вермахта, вслед за ними последовали основные ударные силы. Так для советских людей началась Великая Отечественная война.На самом деле война началась ещё задолго до вторжения нацистов в СССР. Прежде всего, в оккупации гитлеровцев находились соседствующие с Германией страны. Пепел сожженных в крематориях тел уже рассеивался в воздухе над европейской землёй, и ужас, охватывающий подавленную Европу, распространялся – от Варшавы до Туманного Альбиона.В советские времена мы были абсолютно уверены, что нападение немцев было вероломным. Наши родители дедушки и бабушки нам объясняли, что фашистские войска ворвались на нашу землю без каких-либо вынужденных причин. Но на стыке 80-х – 90-х годов прошлого века эти факты стали опровергаться, их использовали для подрыва социализма, облачая в идеологическое оружие советского строя. Отчасти те, кто обвинял коммунизм во лжи, были правы, но меняя страну, они не думали, что решают судьбу миллионов советских граждан. Заметьте, они тоже являются победителями, но мы их судим и судим строго, как губителей и предателей СССР.Сегодня историю перевернули и выпотрошили, а любители мифов перепачкали память о подлинном героизме наших солдат. Сегодня некоторые историки, журналисты и просто слагатели лжи утверждают, что немцы всего лишь защищались от советского большевизма. Споры и разногласия порою выглядят просто нелепо, да и можно ли назвать это спорами – скорее необоснованная и подлая фальсификация правды. Сегодня есть историки, сомневающиеся в том, что инициатором войны являлся немецкий фюрер. Сегодня пишут и говорят, что каждый их двух сторон (Сталин и Гитлер) был уверен, что нанесёт удар первым. Тем, кто мне не верит, советую расширить свой кругозор и взглянуть на исторические сведения: в интернете, в книгах и в прочей литературе.Вообще, доказывать приверженцам предвзятого мнения, что первыми на советскую землю вторглись немцы, уже дело совершенно нелепое, существует множество фактов, подтверждающих то, что руководитель СССР не хотел воевать. Но поскольку средства массовой информации затрагивают эту тему, значит кому-то выгодно, чтобы Победа в войне принадлежала не нам.Разберём три главных вопроса о вторжении немцев в июне 1941 г.После неудачной попытки уничтожения британских военно-воздушных сил высшее немецкое командование запланировало переброску своих войск на восток. В Германии об этом было известно советским дипломатам. С весны 1941-го советская разведка докладывала о значительном перемещении немецких эшелонов с военной техникой. Начина с 6 июня немцы предпринимали попытки обстрела пограничных постов. Авиация люфтваффе неоднократно нарушала государственную границу. К послу Германии в СССР Ф. Шуленбургу много раз предъявляли претензии и требовали объяснений о дерзком поведении немцев. В ночь с 21 на 22 июня немецкие солдаты переходили границу, обнаруживая и обрывая линии связи штабов – всё это нельзя было игнорировать. Из мемуаров маршала К. Рокоссовского ясно, что ему доложили о задержке немецкого перебежчика в воинском звании ефрейтор, сообщившем о нападении 22 июня. Так почему мы спорим о том, что немцы напали без предупреждения?Прежде чем нагло вторгнуться на чужую территорию, враг объявляет войну и предъявляет претензии, объясняющие причины вторжения. С немецкой стороны никаких претензий предъявлено не было. Начиная наступление, Геббельс по немецкому радио диктовал, что Советы нарушили его границы первыми, но ничего подобного на рубеже СССР и оккупированной немцами Польши не происходило.Вторая мировая война значительно отличалась от предыдущих войн, её характер носил название «молниеносной» и этот эффект приносил немцам победу, поэтому оповещать врага о вторжении и предъявлять ему какие-либо претензии, значит снижать эффект внезапности нападения. Лишь после того, как совершился прорыв на территорию СССР и фашисты обстреляли наши границы, война была объявлена официально…Отрывок из речи В. Молотова, произнесённой в первый день Отечественной войны:«…Сегодня в 4 часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, Германские войска напали на нашу страну…»Пожалуй, не совсем справедливо обвинять Кремль в незнании точной даты. Безусловно, что, прорывая государственную границу, никто не будет сообщать о дате вторжения. Дату вторжения держат в большом секрете и об этом известно только высшему командованию, если конечно в ближайшем окружении Гитлера не было советских агентов. Другое дело ориентировочная дата, и ориентировочная дата была известна в диапазоне 15-ти дней. Первое достоверное сообщение поступило 30 мая 1941 года от советского агента в Японии – Рихарда Зорге. В нём сообщалось, что немецкое наступление против СССР начнётся во второй половине июня. 16 июня пришло новое донесение от агентов НКГБ, работающих в Берлине, сообщившее ориентировочную дату в районе недели, т.е. в ближайших семи дней.Но советское командование выглядело как-то уж слишком вольно и даже казалось, что война застала их всех врасплох. Но на самом деле никакой вольности не было – были даны указания: не поддаваться провокации со стороны немцев. Немцы постоянно старались спровоцировать советские войска на конфликт. В случае обстрела немецких войск на границе, Гитлер мог с лёгкостью объявить о вражеском нарушении рубежа советскими пограничниками (хотя он это и так сделал). Если бы советские войска открыли бы огонь первыми, то виновниками начала войны были бы уже мы.Глава государства И. Сталин боялся паники – и это вполне справедливо. Паника в большей степени была бы вредна не только для советского народа, а очень полезна для немцев: создалась бы потенциальная угроза междоусобицы. К тому же, если бы всё-таки Красная Армия поддалась бы на провокации и начала бы огонь первой, история ВОВ имела бы уже совсем другой результат – в развязывании войны обвинили бы уже Сталина. Поэтому для Генерального секретаря ЦК ВКП(б) был так важен покой на границе. Советский Союз мог бы понести тяжкое клеймо виновника развязывания войны, и тогда бы от него отвернулись многие страны мира.Есть сведения, что вермахт должен был вторгнуться до июня 1941 года, и так как он не напал в мае, то война уже точно переносилась на следующий год. Но поверить в это нельзя – слишком много поступало тревожных звонков из-за границы. Во-первых, весной 1941 года немецкие войска перебрасывались к Польскому рубежу, и это был не какой-нибудь смотр – это: расстановка орудий, использование транспортных эшелонов, мобилизация армии, пересылка и оформление документов. Такие действия не останутся незамеченными. Во-вторых, если разведка сообщала о переносе дат, то приблизительную дату вторжения должны были сообщить наверняка – что и сделали. В-третьих, промедление для Третьего Рейха могло стоить значительных неудач, наготове стояли: румынская, финская, венгерская, словацкая и итальянская армии. Последние три выделили по одному армейскому корпусу. Япония тоже предусматривала нападение на СССР. И наконец, четвёртая причина, означающая, что нападение на СССР будет скорым – это полёт Рудольфа Гесса в Британию, о смысле этого полёта в Советском Союзе не могли не догадываться. Цель «визита» Гесса в Британию – попытка заключения союза с англичанами для совместного похода против СССР. Полёт стоил Гессу больших потерь, и от этого важность его только увеличивалась.10 июня 1941 года заместитель фюрера предложил премьер-министру Англии сотрудничество. Советская разведка докладывала о переговорах немца с британцами, о «Мисси Гесса» напечатали в «Правде». Ко всему этому можно ещё добавить то, что написано выше: перебежчиков, обстрел пограничных постов, нарушение люфтваффе государственного рубежа – всё это должно было насторожить командующих войсками и привести их в постоянную боевую готовность.Существует ещё один аргумент в пользу известности Сталина о том, что гитлеровцы начнут наступление в июне 1941 года. Он гласит, что ещё в апреле того же 41-го года У. Черчилль лично информировал советского вождя о нападении. В конце концов, излишний поток информации мог серьёзно осложнить предпринимаемую подготовку к отражению наступления. У Иосифа Сталина в те дни была масса сомнений и неприятностей, и верить британцам и их агентам у него не было оснований. Немцам англичане подбрасывали информацию о сосредоточивании советских войск на границе. В Кремле были иные сведения из Лондона: немецкие войска занимают позиции, чтобы подготовить армию к нападению на СССР.По некоторым сведениям, взятым из современной литературы, можно узнать, что директива к войскам на границе всё же последовала. Но действия Кремля были предприняты с опозданием: в ночь с 21 на 22 июня. В приказе значилось: привести части РККА в полную боевую готовность.Если обвинять вождя Советов в неосведомлённости, то предпочтительней думать о несовершенных методах работы советской агентуры в Берлине, которой доверял Сталин. Орган нацисткой разведки Абвер под управлением В. Канариса мог использовать в качестве дезинформирования наиболее важный канал связи, исполняющий обязанности и поручения Л. Берии. Но поставим последние под сомнение.В любом случае незнание даты – не оправдание: войска на границе для того, чтобы охранять нас. Основной просчёт, результатом которого стала небоеспособность армии в первые дни войны – это отсутствие линии обороны, позиции которой должны были размещаться в глубоком тылу. Не объявив войну СССР, немцы использовали эффект неожиданности. Внезапность посеяла в рядах РККА неразбериху, последствия запутанности не проходили несколько месяцев. Смятение завладело половиной генералов и командиров, распространилось на солдат, сбило их с толку и повергло в сомнение. Стоит признать, что оборона в тылу свела бы эффект неожиданности к нулю.После тщетной попытки создать совместный с Европой отпор нацистам Сталин принимает предложение Гитлера о подписании обоюдного договора о дружбе и ненападении. Всем без сомненья известно, что в августе 1939 года в Москве состоялась встреча немецкого посла с Народным комиссаром иностранных дел СССР – Молотовым. После чего в свет вышел неожиданный для Европы договор, т.е. пакт о ненападении – пакт Молотов-Риббентроп. Подлое и циничное нарушение пакта означало вероломное нападение гитлеровцев на СССР. Сегодня мы абсолютно уверены, что первым клятву нарушил Гитлер.Но это не значит, что нужно слепо следовать убеждающему факту. Судят всех и победителей в том числе, ибо ни одна победа не достаётся малой ценой. Чем дороже цена – тем сильней враг, и если молчать обо всех провалах и поражениях, то и ни стоит говорить о том, что враг был в чём-то сильнее нас. Победитель тоже несёт потери и потери немалые, оставляющие глубокий след на нашей земле и в человеческой памяти.Как бы это не звучало унизительно в адрес СССР, но именно советская идеология замалчивала о поражениях Красной Армии. Именно органами КПСС скрывались объёмы потерь, происходивших во время отступления на восток. А как же объяснить тот факт, что силы РККА начали этап освобождения от города Сталинграда? Сталинградская битва стала переломной во Второй мировой, но Город-Герой был подло стёрт с карты СССР Никитой Хрущёвым.Фильмов, снятых в советское время о войне, великое множество, но тема поражений в большинстве кинопостановок либо обходилась стороной, либо показывалась скомкано или вскользь. В мемуарах советских полководцев, правда о грандиозных потерях или потеснена, или уменьшена. Но благо, что о знании предполагаемой даты вторжения уже не скрывали, да и глупо это было скрывать, демонстрируя великолепную способность советской разведки.Выстраивание такой необъективной основы и привело нас к вопросам об Отечественной войне, и поскольку ту часть непозволительной правды скрыли от нас тогда – сейчас она вырывается и бьёт по больным местам.Да, после художественных произведений и фильмов СССР трудно было поверить в некомпетентность тогдашних военачальников. Советское кино «живописно» отразило чувства героев войны, но только лишь одну их сторону – выгодную. А как же те, кто погибал на границе? Что думать о тех, кто стал жертвой беспечности командиров? Стоит ли продолжать искать того, кто так и остался для всех для нас без вести пропавшим солдатом?Мы привыкли говорить только о победителях, а поражения признавать не умеем. Война – это не игра, тут не пожертвуешь пешкой, чтобы потом устранить ладью. Но если всё же посметь и разложить схватку между Германией и СССР на раунды, то первый раунд мы проиграли. Да, можно сказать: Ничего! Выдержали! Но каждый удар – это чья-то жизнь, а каждая схватка – миллионы жизней.Во Второй мировой мы не должны были воевать, но нас заставили, нас принудили немцы. «Тысячелетний Рейх» втянул в кровавую бойню всю Европу и Советский Союз. И не Советский Союз развязал войну, а Европа – они это делали в 1812 году, они это делали и в 1914 году. В 1941 советский народ выступил в роли освободителя, спасая мир от чумы и дубины нацистского вероломства.