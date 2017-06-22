08:49 22 июня
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Такого ли цвета евроинтеграцию ждали люди?

Такого ли цвета евроинтеграцию ждали люди?


Украина прошла очередной европейский экзамен.

Мероприятие "КиевПрайд-2017" состояло из двух частей – недели прайда и "марша равенства", который прошел в столице вчера.


Судя по всему, экзамен был сдан страной на отлично, потому как первый заместитель спикера Верховной Рады Украины Ирина Геращенко похвалила "марш" и заявила, что Украина с задачей справилась: доказала европейцам, что она тоже не прочь присоединиться к пляскам содомитов. "Киев и Украина сдали экзамен на преданность фундаментальным европейским ценностям – право быть свободными, равными, быть собой. Это хорошо", - написала она на своей странице в Facebook.

При этом она не обошла стороной радикалов, которые, вроде как, пытались помешать проведению гей-парада в Киеве. И даже напомнила им слово Божье о недопустимости агрессии и насилия. "Относительно тех, кто имеет другие, консервативные взгляды и является противником прайда – это право каждого человека исповедовать те или иные взгляды. Зачем только нападать на полицейских? Насилие и агрессия не приветствуются и осуждаются в Библии, кстати", - напомнила она.

И это говорит политик, который призывает уничтожать мирное население ДНР и ЛНР во имя борьбы за свою территорию? А почему у жителей этих республик нет "права быть свободными, равными, быть собой"? Чем они хуже геев и лесбиянок?

Ну а теперь немного о самом "марше".

По данным полиции, за равноправие вышло 2,5 тысячи человек. Они прошли по центру Киева с музыкой и танцами, скандируя лозунги "Права человека превыше всего" и "Страна для всех!". Охраняло же их порядка шести тысяч правоохранителей. То есть за спиной одного гея стояло почти 2,5 полицейского – вот это забота, не правда ли?!

Кстати, этот "марш" стал самым массовым за три последних года. Например, в 2015 году на акцию в поддержку ЛГБТ сообщества вышло всего лишь 200 человек, и прошлись они не по центру столицы, как в этот раз, а по спальному району и в режиме строгой секретности.

Получается, что власть не обманывает, когда заявляет, что делает все для того, чтобы Украина стала частью большой Европы. Только в правильном ли направлении она движется?



"Публичное пространство украинских городов принадлежит всем в равной степени. Каждый вправе свободно декларировать свои требования в публичном пространстве любым законным способом", - заявили организаторы "КиевПрайд-2017". И те, кто вчера пришел, были полностью согласны с данным утверждением. А пришли в центр Киева вчера, например, два пятнадцатилетних подростка Маша и Дима, которые, как оказалось, за свою недолгую жизнь уже успели подвергнуться притеснениям. В школе. От своих сверстников. "Я хочу, чтобы нас уважали и не навязывали стереотипы, ведь мы свободны в своем выборе", - сказала Маша.

Также среди участников марша были замечены посол Канады Роман Ващук, депутат Европарламента Ребекка Хармс, народный депутат Украины Светлана Залищук и заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов. И, само собой, все они в один голос кричали о равноправном отношении к другим людям и о том, что тех, кто исповедует язык ненависти и каких-либо ограничений, на Украине становится все меньше.

Интересно, а они на Банковую и Грушевского давно заходили? Или всякого рода законы – ограничения, которые штампуются сегодня на Украине чуть ли не ежедневно, не считаются. Донбасс, опять же, где обстановка снова накалилась, потому что Киев даже не думает прекращать обстрелы городов, сел и мирного населения.

А тогда, товарищи, это все попахивает политикой двойных стандартов, которая очень развита в США и Европе, а теперь, видимо, будет на Украине. Но хотя бы стало понятно, о каком опыте и каких европейских ценностях идет речь.
Автор: Моника Де Катаржи


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 15

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:05
    Крыша сьехала.Шифер упал.Дальше сказать-правила сайта запрещают.
    ВЕРЕСК
    1. Masya Masya Сегодня, 06:17
      Цитата: ВЕРЕСК
      Крыша сьехала.Шифер упал

      извините, конечно... жаль, что шифером никого не придавило... feel
      Masya Masya
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:19
        Кто знает.У нас не афишируют.А-хотелось-бы.Да,сами понимаете."Бы"-мешает.
        ВЕРЕСК
  2. Михаил м Сегодня, 06:11
    И даже напомнила им слово Божье о недопустимости агрессии и насилия.

    Содом и Гоморра в этом списке.
    Европа на очереди.
    Михаил м
  3. Uncle Lee Сегодня, 06:12
    Бэримор, что это за шум ?
    Гейпарад, сэр !
    А что они требуют ?
    Равноправия, сэр !
    А у них, что, нет равноправия ?
    Есть, сэр !
    Так что ж они так шумят !?
    Пidoрасы, сэр !
    Uncle Lee
  4. Masya Masya Сегодня, 06:15
    вот так вот, с легкой руки краинцев фраза " Гей, славяне" приобрела совсем другой смысл...
    такой стих опошлили...

    Гей, славяне, наше слово
    Песней гойкой льётся,
    И не смолкнет, пока сердце
    За народ свой бьётся.

    Дух Славянский жив навеки,
    В нас он не угаснет,
    Беснованье силы вражьей
    Против нас напрасно.

    Нашу речь нам вверил Бог наш,
    На то воля Божья!
    Кто заставит нашу песню
    Смолкнуть в нашем поле?

    Против нас хоть мир весь чертов!
    Восставай задорно.
    С нами Бог наш, кто не с нами —
    Тот падёт позорно!
    Masya Masya
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:22
      Всё.Решил.Пойду в церковь.Авось поверю в Бога.Ну,ребят!Вы тему загнали.По самое негорюй!
      ВЕРЕСК
    2. Uncle Lee Сегодня, 06:27
      Цитата: Masya Masya
      совсем другой смысл...
      Радуга и та туда же !
      А уж песни про голубой вагон, голубые города, голубую тайгу - вообще стали неприличными !
      Uncle Lee
      1. Masya Masya Сегодня, 06:37
        Цитата: Uncle Lee
        А уж песни про голубой вагон, голубые города, голубую тайгу - вообще стали неприличными !

        это, Вы ещё про мультик забыли... laughing
        Masya Masya
        1. Вас Влад Сегодня, 06:52
          Мне понравилось как Герман Стерлигов поступил!Уважаю smile

          Вас Влад
  5. Егоза Сегодня, 06:41
    Ну что вы прямо все так! Полюбуйтесь, какое трогательное единство!!!! wassat Главное, что оба на букву П (патриот и п...с)
    Егоза
  6. inkass_98 Сегодня, 07:17
    Ящетаю, шо все правильно пидриоты сделали, так и надо. Если макать стадо в собственные фекалии, так уж со всего размаху. Как правильно писал Зубченко, раз - и все, не так больно. А вот теперь пусть отмываются, если Педалий воды даст.
    А по поводк заповедей божьих, так ведь там не только про не убий и не пожелай, там ведь есть и про тех, кто ложится с мужчиною как с женщиной, что есть мерзость перед лицом бога. С этим вот что делать, библию под великоукров переписывать?
    inkass_98
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:28
    Киев и Украина сдали экзамен на преданность фундаментальным европейским ценностям

    А я еще думал какие все же у Европы фундаментальные ценности? Теперь понятно - Европа опирается на педер-в и др. членов сексуальных меньшинств. Поэтому наверное и ее политика через одно место. А Украине флаг в руки и попутного ветра в пятую точку.
    rotmistr60
  8. СКАД Сегодня, 07:37
    Бойцы,хотите от души посмеятся-заходите к Александру Зубченко на Версии.сом
    Не пожалеете.
    СКАД
  9. Ken71 Сегодня, 08:13
    Какая страна такие парады.
    Ken71
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