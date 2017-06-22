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Такого ли цвета евроинтеграцию ждали люди?
Украина прошла очередной европейский экзамен.
Мероприятие "КиевПрайд-2017" состояло из двух частей – недели прайда и "марша равенства", который прошел в столице вчера.
Судя по всему, экзамен был сдан страной на отлично, потому как первый заместитель спикера Верховной Рады Украины Ирина Геращенко похвалила "марш" и заявила, что Украина с задачей справилась: доказала европейцам, что она тоже не прочь присоединиться к пляскам содомитов. "Киев и Украина сдали экзамен на преданность фундаментальным европейским ценностям – право быть свободными, равными, быть собой. Это хорошо", - написала она на своей странице в Facebook.
При этом она не обошла стороной радикалов, которые, вроде как, пытались помешать проведению гей-парада в Киеве. И даже напомнила им слово Божье о недопустимости агрессии и насилия. "Относительно тех, кто имеет другие, консервативные взгляды и является противником прайда – это право каждого человека исповедовать те или иные взгляды. Зачем только нападать на полицейских? Насилие и агрессия не приветствуются и осуждаются в Библии, кстати", - напомнила она.
И это говорит политик, который призывает уничтожать мирное население ДНР и ЛНР во имя борьбы за свою территорию? А почему у жителей этих республик нет "права быть свободными, равными, быть собой"? Чем они хуже геев и лесбиянок?
Ну а теперь немного о самом "марше".
По данным полиции, за равноправие вышло 2,5 тысячи человек. Они прошли по центру Киева с музыкой и танцами, скандируя лозунги "Права человека превыше всего" и "Страна для всех!". Охраняло же их порядка шести тысяч правоохранителей. То есть за спиной одного гея стояло почти 2,5 полицейского – вот это забота, не правда ли?!
Кстати, этот "марш" стал самым массовым за три последних года. Например, в 2015 году на акцию в поддержку ЛГБТ сообщества вышло всего лишь 200 человек, и прошлись они не по центру столицы, как в этот раз, а по спальному району и в режиме строгой секретности.
Получается, что власть не обманывает, когда заявляет, что делает все для того, чтобы Украина стала частью большой Европы. Только в правильном ли направлении она движется?
"Публичное пространство украинских городов принадлежит всем в равной степени. Каждый вправе свободно декларировать свои требования в публичном пространстве любым законным способом", - заявили организаторы "КиевПрайд-2017". И те, кто вчера пришел, были полностью согласны с данным утверждением. А пришли в центр Киева вчера, например, два пятнадцатилетних подростка Маша и Дима, которые, как оказалось, за свою недолгую жизнь уже успели подвергнуться притеснениям. В школе. От своих сверстников. "Я хочу, чтобы нас уважали и не навязывали стереотипы, ведь мы свободны в своем выборе", - сказала Маша.
Также среди участников марша были замечены посол Канады Роман Ващук, депутат Европарламента Ребекка Хармс, народный депутат Украины Светлана Залищук и заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов. И, само собой, все они в один голос кричали о равноправном отношении к другим людям и о том, что тех, кто исповедует язык ненависти и каких-либо ограничений, на Украине становится все меньше.
Интересно, а они на Банковую и Грушевского давно заходили? Или всякого рода законы – ограничения, которые штампуются сегодня на Украине чуть ли не ежедневно, не считаются. Донбасс, опять же, где обстановка снова накалилась, потому что Киев даже не думает прекращать обстрелы городов, сел и мирного населения.
А тогда, товарищи, это все попахивает политикой двойных стандартов, которая очень развита в США и Европе, а теперь, видимо, будет на Украине. Но хотя бы стало понятно, о каком опыте и каких европейских ценностях идет речь.
Автор: Моника Де Катаржи
Украина прошла очередной европейский экзамен.
Мероприятие "КиевПрайд-2017" состояло из двух частей – недели прайда и "марша равенства", который прошел в столице вчера.
Судя по всему, экзамен был сдан страной на отлично, потому как первый заместитель спикера Верховной Рады Украины Ирина Геращенко похвалила "марш" и заявила, что Украина с задачей справилась: доказала европейцам, что она тоже не прочь присоединиться к пляскам содомитов. "Киев и Украина сдали экзамен на преданность фундаментальным европейским ценностям – право быть свободными, равными, быть собой. Это хорошо", - написала она на своей странице в Facebook.
При этом она не обошла стороной радикалов, которые, вроде как, пытались помешать проведению гей-парада в Киеве. И даже напомнила им слово Божье о недопустимости агрессии и насилия. "Относительно тех, кто имеет другие, консервативные взгляды и является противником прайда – это право каждого человека исповедовать те или иные взгляды. Зачем только нападать на полицейских? Насилие и агрессия не приветствуются и осуждаются в Библии, кстати", - напомнила она.
И это говорит политик, который призывает уничтожать мирное население ДНР и ЛНР во имя борьбы за свою территорию? А почему у жителей этих республик нет "права быть свободными, равными, быть собой"? Чем они хуже геев и лесбиянок?
Ну а теперь немного о самом "марше".
По данным полиции, за равноправие вышло 2,5 тысячи человек. Они прошли по центру Киева с музыкой и танцами, скандируя лозунги "Права человека превыше всего" и "Страна для всех!". Охраняло же их порядка шести тысяч правоохранителей. То есть за спиной одного гея стояло почти 2,5 полицейского – вот это забота, не правда ли?!
Кстати, этот "марш" стал самым массовым за три последних года. Например, в 2015 году на акцию в поддержку ЛГБТ сообщества вышло всего лишь 200 человек, и прошлись они не по центру столицы, как в этот раз, а по спальному району и в режиме строгой секретности.
Получается, что власть не обманывает, когда заявляет, что делает все для того, чтобы Украина стала частью большой Европы. Только в правильном ли направлении она движется?
"Публичное пространство украинских городов принадлежит всем в равной степени. Каждый вправе свободно декларировать свои требования в публичном пространстве любым законным способом", - заявили организаторы "КиевПрайд-2017". И те, кто вчера пришел, были полностью согласны с данным утверждением. А пришли в центр Киева вчера, например, два пятнадцатилетних подростка Маша и Дима, которые, как оказалось, за свою недолгую жизнь уже успели подвергнуться притеснениям. В школе. От своих сверстников. "Я хочу, чтобы нас уважали и не навязывали стереотипы, ведь мы свободны в своем выборе", - сказала Маша.
Также среди участников марша были замечены посол Канады Роман Ващук, депутат Европарламента Ребекка Хармс, народный депутат Украины Светлана Залищук и заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов. И, само собой, все они в один голос кричали о равноправном отношении к другим людям и о том, что тех, кто исповедует язык ненависти и каких-либо ограничений, на Украине становится все меньше.
Интересно, а они на Банковую и Грушевского давно заходили? Или всякого рода законы – ограничения, которые штампуются сегодня на Украине чуть ли не ежедневно, не считаются. Донбасс, опять же, где обстановка снова накалилась, потому что Киев даже не думает прекращать обстрелы городов, сел и мирного населения.
А тогда, товарищи, это все попахивает политикой двойных стандартов, которая очень развита в США и Европе, а теперь, видимо, будет на Украине. Но хотя бы стало понятно, о каком опыте и каких европейских ценностях идет речь.
Автор: Моника Де Катаржи
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