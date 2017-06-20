ВВС Египта нанесли удар по ИГ* на Синайском полуострове
ВВС Египта во вторник нанесли воздушный удар по ряду объектов на севере Синайского полуострова, где в тот момент проходило собрание главарей террористической группировки "Бейт аль-Макдис", считающейся египетской ячейкой "Исламского государства"*, цитирует египетское информагентство МЕНА заявление официального представителя ВС Египта, передает РИА Новости .
О потерях экстремистов египетские военные не сообщили.
Египет уже более двух лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов.
За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.
ИГ* - террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
О потерях экстремистов египетские военные не сообщили.
Египет уже более двух лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов.
За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.
ИГ* - террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
Использованы фотографии: http://panzerbar.livejournal.com/
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