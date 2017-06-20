14:31 20 июня

ВВС Египта нанесли удар по ИГ* на Синайском полуострове

ВВС Египта во вторник нанесли воздушный удар по ряду объектов на севере Синайского полуострова, где в тот момент проходило собрание главарей террористической группировки "Бейт аль-Макдис", считающейся египетской ячейкой "Исламского государства"*, цитирует египетское информагентство МЕНА заявление официального представителя ВС Египта, передает РИА Новости .




О потерях экстремистов египетские военные не сообщили.


Египет уже более двух лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов.

За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.

ИГ* - террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

Использованы фотографии: http://panzerbar.livejournal.com/
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Комментарии 8

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  1. pjastolov Сегодня, 12:52
    ВВС Египта во вторник нанесли воздушный удар по ряду объектов на севере Синайского полуострова, где в тот момент проходило собрание главарей террористической группировки "Бейт аль-Макдис"
    похоже бармалеям уже некуда бежать, наверное вскорости будут продавать сведения о своем финансировании в обмен на свои жизни, вот будет кино good
    pjastolov
    1. рич Сегодня, 13:14
      ВВС Египта продемонстрировало египетскую силу)))
      рич
      1. pjastolov Сегодня, 13:17
        у укропов надо учится
        pjastolov
      2. А Нас Рать Сегодня, 14:12
        Цитата: рич
        ВВС Египта продемонстрировало...

        Качество поставляемых Израилем Египту разведданных.

        Израильские спецслужбы активно помогают Египту в борьбе с радикальными исламистами на Синайском полуострове. Об этом рассказал бывший офицер военной разведки.
        Иерусалим бросил против террористов на Синае свои спецподразделения и ударные беспилотники, а также делится с египтянами разведывательной информацией. Официальные лица и эксперты называют нынешний уровень сотрудничества бывших непримиримых врагов беспрецедентным.
        Для помощи соседям Израиль мобилизовал специальные службы и выделил ударные беспилотники, которые патрулируют небо над Синаем в поисках боевиков.
        А Нас Рать
  2. Чёрный Сегодня, 12:53
    О потерях экстремистов египетские военные не сообщили.
    А есть ли они вообще, эти потери?. Или может только сусликов да тушканов по пустыне разогнали.... laughing
    Чёрный
  3. APASUS Сегодня, 12:58
    Интересное развитие ситуации.По сути властям страны принадлежит власть в городах и густонаселенных территориях вокруг Нила,а засушливые районе ,пустыни и полупустыни отошли в управление террористам.Учитывая мощь государства и его значение для арабского мира ,все просто ужасно.Население Египта Европе не переварить
    APASUS
    1. tanit Сегодня, 13:16
      Так на севере Синая - не такая уж и пустыня. Там другой фактор -граница с сектором Газа + сам Синай демилитаризованная зона, если не ошибаюсь.
      tanit
      1. voyaka uh Сегодня, 14:03
        "сам Синай демилитаризованная зона"///

        Была. Когда крупное племя бедуинов рассорилось вхлам с египетскими
        властями и "назло" присягнуло ИГИЛ, началась война. Израиль разрешил размещение
        в этой демилитаризованной (по Кемп-Дэвидским соглашением) зоне
        египетской армии, включая танки. До этого - только полиция и пограничники.
        voyaka uh
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