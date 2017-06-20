14:34 20 июня

Российский закон о запрете ЛГБТ-пропаганды ЕСПЧ признал "дискриминационным"

Европейский суд по правам человека, зацикленный на правах педераст-сообщества, продолжает осуществлять выпады в адрес национальных ценностей и законодательства Российской Федерации. Поводом для очередного антироссийского решения ЕСПЧ стал иск активистов российского педераст-движения Николая Баева, Николая Алексеева и Алексея Киселёва, которые заявили, что российское законодательство нарушает права ЛГБТ.

Российский закон о запрете ЛГБТ-пропаганды ЕСПЧ признал "дискриминационным"


Речь идёт о российском законе, запрещающем пропаганду нетрадиционных отношений сексуального характера. Ещё раз: пропаганду, но не сами отношения.


Лица, которые подавали иск в ЕСПЧ, в разные годы в РФ привлекались к ответственности именно за пропаганду однополых секс-контактов.

Изначально было очевидно, что ЕСПЧ встанет на сторону именно тех, кто решил пропагандировать так называемые «европейские ценности». В итоге судьи удовлетворили иск Баева, Алексеева и Киселёва, приняв решение признать российский закон о запрете пропаганды ЛГБТ «дискриминационным». В качестве объекта нарушения была выбрана 10-я статья Европейской конвенции по правам человека.



Вот выдержка из этой статьи:
Каждый имеет право свободно выражать своё мнение, это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ.


Если в ЕСПЧ так почитают Конвенцию, то по каким же тогда причинам в «просвещённой» Европе блокируется работа целого ряда российских СМИ? Или российские СМИ – это «пропаганда», а попытки объявить педераст-отношения нормой – нет?..

Примечательно, что против решения проголосовал только один судья - представитель РФ Дмитрий Дедов.

При этом эксперты сходятся во мнении, что никакие антироссийских решения ЕСПЧ не заставят Россию изменить своё законодательство.




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Комментарии 57

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  1. Кот Всапогах Сегодня, 13:05
    само существование ЕСПЧ, есть дискриминация по отношению к другим народам мира! laughing
    Кот Всапогах
    1. НасРать Сегодня, 13:10
      Европейский суд по правам человека, зацикленный на правах педераст-сообщества


      Как же цензура ВО пропустила - "педераст-сообщество"? wassat
      НасРать
      1. 210окв Сегодня, 13:14
        Вот Вас сейчас и "накроют"..А вообще,какого этим гейропейцам в рот смотрим.У нас должна быть своя голова на плечах..Послать их к той самой маме....
        Цитата: НасРать
        Цитата: Кот Всапогах
        Европейский суд по правам человека, зацикленный на правах педераст-сообщества

        Как же цензура ВО пропустила - "педераст-сообщество"? wassat
        210окв
        1. Комментарий был удален.
          1. 210окв Сегодня, 13:22
            Ну повторился..Бывает. hi
            Цитата: НасРать
            Цитата: 210окв
            А вообще,какого мы в рот этим гейропейцам...смотрим.У нас должна быть своя голова на плечах..

            Боже мой, что Вы пишите? ужас какой! laughing
            210окв
      2. Смог Сегодня, 13:41
        Цитата: НасРать
        Как же цензура ВО пропустила - "педераст-сообщество"?

        Ну модераторы тоже ж люди! Знать и у них накипело! laughing
        Смог
        1. Masya Masya Сегодня, 14:00
          Цитата: Смог
          Ну модераторы тоже ж люди! Знать и у них накипело!

          Целую неделю кипело, кипело и кипело... через неделю... бац- БАН... мы вас, БАН, уже не ждали.... belay
          Masya Masya
      3. Tusv Сегодня, 13:47
        Цитата: НасРать
        Как же цензура ВО пропустила - "педераст-сообщество"?

        Наверное вспомнили про анекдот от Берримора. Да и просто поржать
        Tusv
      4. Николай Фёдоров Сегодня, 14:13
        Цитата: НасРать
        Европейский суд по правам человека, зацикленный на правах педераст-сообщества

        Как же цензура ВО пропустила - "педераст-сообщество"? wassat

        Слово "педераст" является исключительно медицинским термином. Это слово никого не унижает и не оскорбляет, т.к. всего лишь обозначает медицинский факт.
        Николай Фёдоров
    2. Чёрный Сегодня, 13:10
      Россия с ее устаревшими представлениями об анальном сексе осталась далеко позади. Зато Украина стремительно обогнала «русский мир» и вырвалась на самый передок европейской цивилизации. laughing ...
      Чёрный
    3. фигвам Сегодня, 13:11
      А почему толерастная европа у себя запрещает мусульманам многожёнство? Это дискриминация и нарушение прав и свобод.
      фигвам
      1. Tusv Сегодня, 13:43
        Цитата: фигвам
        А почему толерастная европа у себя запрещает мусульманам многожёнство? Это дискриминация и нарушение прав и свобод.

        Закон суров, но это закон. Гарем иметь можно хиджаб носить нельзя
        Tusv
      2. Смог Сегодня, 13:44
        Цитата: фигвам
        А почему толерастная европа у себя запрещает мусульманам многожёнство?

        Даешь каждому [email protected]@сту по три жены -мусульманки laughing
        Смог
    4. сибиралт Сегодня, 13:21
      ЕСПЧ и есть ЛГБТ сообщество. А с пидорами какой разговор? Если их послать на три буквы, то они это воспринимают за комплимент. laughing
      сибиралт
    5. ОТДЕЛ Сегодня, 13:29
      Примечательно, что против решения проголосовал только один судья - представитель РФ Дмитрий Дедов.

      Ну и не удивительно...! Скоро День ВДВ...

      Да и вообще базары закроются и тишина начнется в России! soldier

      За таких всех порвем..! soldier
      ОТДЕЛ
  2. Ken71 Сегодня, 13:07
    Да дискриминационный. Затем и принимался. Пусть в незалежную едут. Там таких не хватает для парада.
    Ken71
    1. лесовозник Сегодня, 13:55
      Цитата: Ken71
      Да дискриминационный. Затем и принимался. Пусть в незалежную едут. Там таких не хватает для парада.

      А лучше сразу в Саудовскую Аравию всем скопом hi
      лесовозник
  3. рич Сегодня, 13:08
    не нравится геем жить в РФ, не устраивает их наше законодательство - пусть едут туда где им лучше, где их все устраивает хоть в Европу, хоть в Америку, хоть в Саудовскую Аравию - их никто не держит
    рич
    1. Александр War Сегодня, 13:11
      не нравится геем жить в РФ Их не кто не держит ,чемодан вокзал европа!
      Александр War
      1. Чёрный Сегодня, 13:21
        Цитата: Александр War
        ,чемодан вокзал европа!

        ...будет рада чья то попа.. laughing
        Чёрный
      2. Николай Фёдоров Сегодня, 14:17
        Цитата: Александр War
        не нравится геем жить в РФ Их не кто не держит ,чемодан вокзал европа!

        Не-е-е-е.... Чемодан-вокзал-Саудовская Аравия (кстати, лучший друг США). hi
        Николай Фёдоров
    2. pjastolov Сегодня, 13:24
      а что им бедным делать
      pjastolov
      1. soroKING Сегодня, 13:40
        как бухать, так один...
        а как , рваться так в три горла sad
        soroKING
  4. новичок Сегодня, 13:09
    лгбт пропаганда равносильна пропаганде терроризма. я доволен запретом наших властей.
    новичок
    1. 210окв Сегодня, 13:16
      Одно из немногих решений нашего руководства поддерживаемое подавляющим большинством граждан.
      Цитата: новичок
      лгбт пропаганда равносильна пропаганде терроризма. я доволен запретом наших властей.
      210окв
      1. новичок Сегодня, 13:23
        да, есть такое дело.
        новичок
  5. рич Сегодня, 13:10
    А еще лучше - пусть едут в Прибалтику, поднимать рождаемость laughing
    рич
    1. 210окв Сегодня, 13:17
      Дмитрий..Как??! lol hi
      Цитата: рич
      А еще лучше - пусть едут в Прибалтику, поднимать рождаемость laughing
      210окв
      1. рич Сегодня, 13:21
        Доброго дня, Дмитрий hi
        Пусть как нибудь изощряются. Пусть через немогу, но гражданство придется отрабатывать laughing
        рич
        1. Смог Сегодня, 13:55
          Цитата: рич
          Пусть как нибудь изощряются.

          Если только почкованием laughing
          Смог
  6. soroKING Сегодня, 13:15
    перечитывая историю Рима...один в один Европа...ни капельки не жалко recourse
    soroKING
    1. RUSOIVAN Сегодня, 13:19
      Содом и Гоморра!
      RUSOIVAN
  7. Razvedka_Boem Сегодня, 13:16
    Гей был только один - фр.физик Гей Люссак. Все остальные.. ....!
    Razvedka_Boem
    1. новичок Сегодня, 13:19
      да уж, действительно, физиков трогать не надо. а вот пид.орасов бить кувалдой между ....
      новичок
      1. К-50 Сегодня, 13:34
        Цитата: новичок
        да уж, действительно, физиков трогать не надо. а вот пид.орасов бить кувалдой между ....

        Лучше сразу хирургическое кастрирования, а потом под гильотину. Такой чел в обществе уже ни к чему не способен.
        К-50
        1. новичок Сегодня, 13:44
          можно и так, но можно их урезонить их и медикаментозно, да и сами вымрут, если взять их под колпак закона, чтоб не извращали наших детей.
          новичок
      2. Николай Фёдоров Сегодня, 14:19
        Цитата: новичок
        да уж, действительно, физиков трогать не надо. а вот пид.орасов бить кувалдой между ....

        Правильно говорить: "педерастов". Это медицинский термин. За него не накажут.
        Николай Фёдоров
    2. soroKING Сегодня, 13:23
      а может он был Гай? lol
      soroKING
      1. новичок Сегодня, 13:40
        гей люссак жозеф луи.
        новичок
        1. soroKING Сегодня, 13:45
          а как же: Гей! Славяне! wassat
          soroKING
          1. новичок Сегодня, 13:54
            не смешно...
            новичок
            1. soroKING Сегодня, 14:05
              эх Вы...всмысле-погнали Геев!!! fellow
              soroKING
  8. Горный стрелок Сегодня, 13:18
    Уши вянут от подобных решений ЕСПЧ. Мы туда стремились? Реально?В эту самую гейропу? А ну нах... wassat
    Горный стрелок
  9. роман66 Сегодня, 13:19
    пора, пора вернуть статью за мужеложество, и отправлять всех этих активистов туда, где им действительно будут рады, а еспч признать неконституционной на территории России
    роман66
  10. APASUS Сегодня, 13:19
    Вот концерт!
    Вот аналогичный свой выпад в сторону Саудовской Аравии бы посмотреть,там заднеприводных могут прямо на паркинге казнить или камнями забить, просто неверную жену.
    А не послать ли весь "Совет Европы " НА........?
    APASUS
    1. soroKING Сегодня, 13:28
      мой знакомый с арабом учился, тот рассказывал, что с гомосятиной у них всё в порядке, но очень тихо и за большие бабки(для избранных) belay
      soroKING
    2. Николай Фёдоров Сегодня, 14:23
      Цитата: APASUS
      Вот концерт!
      Вот аналогичный свой выпад в сторону Саудовской Аравии бы посмотреть,там заднеприводных могут прямо на паркинге казнить или камнями забить, просто неверную жену.
      А не послать ли весь "Совет Европы " НА........?

      В Саудовской Аравии пойманного педераста сбрасывают со стены. А вот если он выжил после падения, то тогда его и забивают камнями. Причём кидают камни просто прохожие. Обычай такой...
      Николай Фёдоров
  11. uav80 Сегодня, 13:24
    Ну что тут еще сказать...
    uav80
  12. Tusv Сегодня, 13:28
    Дык дык дык дыкдык. Смотрим что было до библии. Когда фараон с СГБТ войсками гонял евреев по пустыне им жены таких увестистых рогов наставили, что превратили в божество. Идем дальше. Македонский с армией геев дошел до Окумены, чем все это закончилось? Да даже в сказках тысячи и одной ночи:"А чем я тут с тобой занимаюсь на рогах своего мужа(Дэв с рогами был изначально, просто любил вздремнуть). Вывод. Любите Баб и Родина от Лиссабона до Владика будет наша и крови не надо проливать. Да здравствуют геи. Они не размножаются
    Tusv
  13. К-50 Сегодня, 13:30
    Наших детей мы будем воспитывать по-русски, а не как гейропейцам надо!!! angry
    Поводом для очередного антироссийского решения ЕСПЧ стал иск активистов российского педераст-движения Николая Баева, Николая Алексеева и Алексея Киселёва

    А этих утырков заднеприводных на зону отправить. Там им наверное сильно обрадуются. Повод?
    Склонение к мужеложеству думаю достаточно. лучше с пожизненным сроком. Наши дети достойны максимальной защиты!!! angry
    К-50
  14. инженерный Сегодня, 13:31
    Пытался как то прокомментировать эту бредень, не получилось. Вспомнил статью 121 УК РСФСР, настала пора ее возвращать, слишком много и у нас развелось этой дряни.
    инженерный
  15. Усталый Сегодня, 13:31
    Клерикалы против педерастов. Кто бы не победил - человечность проиграет.
    Усталый
  16. g1washntwn Сегодня, 13:38
    Я, как бывший электрик, ответственно заявляю, что вся эта свистопляска началась, когда к привычным штекерам "папа-мама" добавили гибридные электрические соединения. Показательно, что за рубежом они называются "гермафродитными" (англ. hermaphroditic) или "бесполыми" (англ. genderless, sexless).

    Риторический вопрос к ЕСПЧ по поводу 10-й статьи:
    идеология фашизма, ККК, "запрещенной в РФ бандгруппы" тоже защищается фразой "Каждый имеет право свободно выражать своё мнение, это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ"?
    Или это такое англосакское избирательное прочтение данного пункта?
    g1washntwn
    1. Tusv Сегодня, 14:00
      Цитата: g1washntwn
      Я, как бывший электрик, ответственно заявляю, что вся эта свистопляска началась, когда к привычным штекерам "папа-мама" добавили гибридные электрические соединения. Показательно, что за рубежом они называются "гермафродитными" (англ. hermaphroditic) или "бесполыми" (англ. genderless, sexless).

      Ваще буржуи докопались до истины, что к туалету типа сортир к Мэ и Жо, надо пристраивать кабинку с буквою Ю
      Tusv
  17. faterdom Сегодня, 14:02
    Надо нам признать ЕСПЧ гомосеками, у которых одно на уме, и, в соответствии с этим к ним и относиться.
    faterdom
  18. Zomanus Сегодня, 14:21
    ЕСПЧ? Это та шаражка, которая нас постоянно грязью поливает и обвиняет во всем подряд?
    Да я вообще не удивлен такому решению.
    Zomanus
  19. Govorun Сегодня, 14:21
    Российский закон о запрете ЛГБТ-пропаганды ЕСПЧ признал "дискриминационным"
    Мы не против...забирайте всех пе...диков к себе и нянчите их в толерантных условиях,нам они без надобности.
    Govorun
  20. Bulrumeb Сегодня, 14:25
    ну так пусть принимают у себя этих "политических беженцев"
    Bulrumeb
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