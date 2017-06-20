Российский закон о запрете ЛГБТ-пропаганды ЕСПЧ признал "дискриминационным"

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Европейский суд по правам человека, зацикленный на правах педераст-сообщества, продолжает осуществлять выпады в адрес национальных ценностей и законодательства Российской Федерации. Поводом для очередного антироссийского решения ЕСПЧ стал иск активистов российского педераст-движения Николая Баева, Николая Алексеева и Алексея Киселёва, которые заявили, что российское законодательство нарушает права ЛГБТ.Речь идёт о российском законе, запрещающемнетрадиционных отношений сексуального характера. Ещё раз:, но не сами отношения.Лица, которые подавали иск в ЕСПЧ, в разные годы в РФ привлекались к ответственности именно за пропаганду однополых секс-контактов.Изначально было очевидно, что ЕСПЧ встанет на сторону именно тех, кто решил пропагандировать так называемые «европейские ценности». В итоге судьи удовлетворили иск Баева, Алексеева и Киселёва, приняв решение признать российский закон о запрете пропаганды ЛГБТ «дискриминационным». В качестве объекта нарушения была выбрана 10-я статья Европейской конвенции по правам человека.Вот выдержка из этой статьи:Если в ЕСПЧ так почитают Конвенцию, то по каким же тогда причинам в «просвещённой» Европе блокируется работа целого ряда российских СМИ? Или российские СМИ – это «пропаганда», а попытки объявить педераст-отношения нормой – нет?..Примечательно, что против решения проголосовал только один судья - представитель РФ Дмитрий Дедов.При этом эксперты сходятся во мнении, что никакие антироссийских решения ЕСПЧ не заставят Россию изменить своё законодательство.