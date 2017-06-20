В Буэнос-Айресе обнаружен склад нацистских атрибутов
В аргентинской столице обнаружен настоящий склад нацистской атрибутики. После осмотра экспертами всего того, что нашлось на складе, был сделан вывод о том, что все экземпляры датированы 30-40-ми годами прошлого века и привезены в Буэнос-Айрес из Европы, вероятно, в последние дни существования Третьего рейха или после падения нацизма.
В общей сложности обнаружены 75 различных предметов, среди которых именное оружие, бюст Гитлера, металлический герб нацистской Германии, навигационное оборудование 40-х годов. Об этом сообщает Associated Press .
Обнаружение большого числа предметов из нацистской Германии именно в Буэнос-Айресе нельзя называть сенсацией. Ведь в своё время именно в Латинскую Америку бежали многие нацистские преступники, скрываясь от правосудия.
В частности, в Аргентину бежал один из наиболее одиозных нацистских деятелей Йозеф Менгеле, ставивший страшные опыты на заключённых лагеря смерти Освенцим. В Аргентине Менгеле оказался после того, как бежал на в сторону западных союзников СССР по антигитлеровской коалиции, переодевшись в солдатскую форму. Его личность тогда не была установлена, что позволило ему жить в Баварии до 1949 года. Лишь тогда он перебрался в Латинскую Америку так называемыми «крысиными тропами». И в Латинской Америке Менгеле под разными именами прожил до 1979 года, утонув в водах бухты бразильского штата Сан-Паулу в результате случившегося инсульта.
Примечательно, что израильский «Моссад» в своё время выходил на след Менгеле в Аргентине, но отказался от его ликвидации и вывоза в Израиль. Впоследствии в мемуарах представителей израильской разведки было заявлено, что меры в отношении Менгеле одновременно с операцией в отношении другого выслеженного в Новом свете нацистского преступника Адольфа Эйхмана «были слишком рискованными».
В общей сложности обнаружены 75 различных предметов, среди которых именное оружие, бюст Гитлера, металлический герб нацистской Германии, навигационное оборудование 40-х годов. Об этом сообщает Associated Press .
Обнаружение большого числа предметов из нацистской Германии именно в Буэнос-Айресе нельзя называть сенсацией. Ведь в своё время именно в Латинскую Америку бежали многие нацистские преступники, скрываясь от правосудия.
В частности, в Аргентину бежал один из наиболее одиозных нацистских деятелей Йозеф Менгеле, ставивший страшные опыты на заключённых лагеря смерти Освенцим. В Аргентине Менгеле оказался после того, как бежал на в сторону западных союзников СССР по антигитлеровской коалиции, переодевшись в солдатскую форму. Его личность тогда не была установлена, что позволило ему жить в Баварии до 1949 года. Лишь тогда он перебрался в Латинскую Америку так называемыми «крысиными тропами». И в Латинской Америке Менгеле под разными именами прожил до 1979 года, утонув в водах бухты бразильского штата Сан-Паулу в результате случившегося инсульта.
Примечательно, что израильский «Моссад» в своё время выходил на след Менгеле в Аргентине, но отказался от его ликвидации и вывоза в Израиль. Впоследствии в мемуарах представителей израильской разведки было заявлено, что меры в отношении Менгеле одновременно с операцией в отношении другого выслеженного в Новом свете нацистского преступника Адольфа Эйхмана «были слишком рискованными».
Использованы фотографии: https://www.ap.org
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