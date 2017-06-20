14:26 20 июня

В Буэнос-Айресе обнаружен склад нацистских атрибутов

В аргентинской столице обнаружен настоящий склад нацистской атрибутики. После осмотра экспертами всего того, что нашлось на складе, был сделан вывод о том, что все экземпляры датированы 30-40-ми годами прошлого века и привезены в Буэнос-Айрес из Европы, вероятно, в последние дни существования Третьего рейха или после падения нацизма.

В общей сложности обнаружены 75 различных предметов, среди которых именное оружие, бюст Гитлера, металлический герб нацистской Германии, навигационное оборудование 40-х годов. Об этом сообщает Associated Press .

В Буэнос-Айресе обнаружен склад нацистских атрибутов




Обнаружение большого числа предметов из нацистской Германии именно в Буэнос-Айресе нельзя называть сенсацией. Ведь в своё время именно в Латинскую Америку бежали многие нацистские преступники, скрываясь от правосудия.

В частности, в Аргентину бежал один из наиболее одиозных нацистских деятелей Йозеф Менгеле, ставивший страшные опыты на заключённых лагеря смерти Освенцим. В Аргентине Менгеле оказался после того, как бежал на в сторону западных союзников СССР по антигитлеровской коалиции, переодевшись в солдатскую форму. Его личность тогда не была установлена, что позволило ему жить в Баварии до 1949 года. Лишь тогда он перебрался в Латинскую Америку так называемыми «крысиными тропами». И в Латинской Америке Менгеле под разными именами прожил до 1979 года, утонув в водах бухты бразильского штата Сан-Паулу в результате случившегося инсульта.

Примечательно, что израильский «Моссад» в своё время выходил на след Менгеле в Аргентине, но отказался от его ликвидации и вывоза в Израиль. Впоследствии в мемуарах представителей израильской разведки было заявлено, что меры в отношении Менгеле одновременно с операцией в отношении другого выслеженного в Новом свете нацистского преступника Адольфа Эйхмана «были слишком рискованными».

Использованы фотографии: https://www.ap.org
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Комментарии 11

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  1. 210окв Сегодня, 13:51
    Нацистский схрон нарисовался..Я думаю что и в бандероштадте такие найдутся...
    210окв
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:01
      Да в США их много осело и в Лондоне, особенно те кто зверствовал на территории СССР! Евреи то своих перестреляли..( у них карт бланш был ) И платят им до сих пор контрибуцию немцы (и не вякуют они выплачивают ) )))
      А нас русских опять гнобить и грабить начинают грозя войной мировой..! За что ? Обидно черт их всех побери..! soldier
      Ладно молчу дальше...
      ОТДЕЛ
  2. tiredwithall Сегодня, 13:52
    Во блин новость! После Сирии первая. Пора организовать сайт антикварного обозрения.
    tiredwithall
    1. anjey Сегодня, 14:06
      а как же идеи фашизма-нацизма?этот антиквариат в наше время хорошо востребован
      anjey
      1. anjey Сегодня, 14:08
        как нестранно,у наших ближайших соседей
        anjey
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 14:08
      Цитата: tiredwithall
      Во блин новость! После Сирии первая. Пора организовать сайт антикварного обозрения.

      Там кровь наших дедов и прадедов..Мы этого зверя не смогли настигнуть!
      Примечательно, что израильский «Моссад» в своё время выходил на след Менгеле в Аргентине, но отказался от его ликвидации и вывоза в Израиль

      И эти нам не помогли , хотя у них возможностей больше было ...Вот так они и с нами сейчас поступают..хихикая! Русских никогда не жалко западу..
      ОТДЕЛ
  3. voyaka uh Сегодня, 13:55
    "в своё время выходил на след Менгеле в Аргентине, но отказался от его ликвидации "///

    Его спугнули в Аргентине. Он жил в районе, где местным жителям немецкая колония
    регулярно платила за каждое сообщение о любых "чужих", "новых".
    Когда там появились моссадовцы, то о "чужих" стало известно, и Менгеле
    сразу свалил в Бразилию. Там его не смогли найти.
    voyaka uh
    1. DenZ Сегодня, 14:19
      Жаль, нужно было по- тихому этих утырков кончать.
      DenZ
  4. 34 регион Сегодня, 13:56
    Результаты медицинских опытов нацистов и японцев сегодня используются (применяются) во всём мире. Современные спасательные жилеты созданы на основе этих опытов. В Израиле кажется неплохая медицина. Может они тоже поимели чего с результатов этих опытов. Поэтому и не стали вывозить Менгеле?
    34 регион
    1. voyaka uh Сегодня, 14:12
      "Может они тоже поимели чего с результатов этих опытов"///

      Несколько тысяч евреев, замученных руками Менгеле поимели... sad
      voyaka uh
  5. Altona Сегодня, 14:04

    На фото я вижу наградной кортик, секстант с монокуляром и какое то подобие астролябии, причем такие простецкие, для грубого определения своего положения по солнцу. В этом наборе не хватает хронометра.
    Altona
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