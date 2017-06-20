Спецназ ЮВО получил автомобили "Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"

В одно из соединений специального назначения Южного военного округа поступили бронеавтомобили "Тигр-М", оснащенные новейшим боевым модулем дистанционного управления "Арбалет-ДМ". Выносной боевой модуль с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ" предназначен для установки на колесные и гусеничные бронированные машины, надводные суда и стационарные пункты объектовой охраны

За неделю в войска Южного военного округа поступило более 50 единиц новой техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, автомобили Урал-43206, а также бронеавтомобили "Рысь". С начала года в войска ЮВО поставлено более 600 единиц новой и модернизированной техники