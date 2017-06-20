14:33 20 июня

Спецназ ЮВО получил автомобили "Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"

Южный военный округ первый в России получил на вооружение бронеавтомобили "Тигр-М", оснащенные новейшим боевым модулем "Арбалет-ДМ", сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

Спецназ ЮВО получил автомобили "Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"


В одно из соединений специального назначения Южного военного округа поступили бронеавтомобили "Тигр-М", оснащенные новейшим боевым модулем дистанционного управления "Арбалет-ДМ". Выносной боевой модуль с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ" предназначен для установки на колесные и гусеничные бронированные машины, надводные суда и стационарные пункты объектовой охраны
— пояснил Астафьев.




Как уточнили в пресс-службе ЮВО, военный округ первым в РФ получил экспериментальные образцы бронеавтомобиля. Модуль полностью стабилизирован и имеет возможности захвата и автоматического сопровождения цели, что позволяет оператору вести огонь как с места, так и в движении.



За неделю в войска Южного военного округа поступило более 50 единиц новой техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, автомобили Урал-43206, а также бронеавтомобили "Рысь". С начала года в войска ЮВО поставлено более 600 единиц новой и модернизированной техники
— уточнил Астафьев.

Использованы фотографии: http://www.arms-expo.ru/
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Комментарии 3

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  1. vkl.47 Сегодня, 14:22
    Так есть же и с 30мм пухой
    vkl.47
  2. Холуай Сегодня, 14:27
    Очень сомнительная машина.Походу опять Лобби в МО продавило...
    Холуай
  3. Александр War Сегодня, 14:27
    Новость хорошая!Как уточнили в пресс-службе ЮВО, военный округ первым в РФ получил экспериментальные образцы бронеавтомобиля. Модуль полностью стабилизирован и имеет возможности захвата и автоматического сопровождения цели, что позволяет оператору вести огонь как с места, так и в движении.Хотел -бы видео испытания посмотреть модуля "Арбалет-ДМ"
    Александр War
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