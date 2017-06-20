14:29 20 июня

Взрыв в Стамбуле

Турецкие СМИ с пометкой «срочно» публикуют сообщения о взрыве в Стамбуле – крупнейшем городе страны. Сообщается о том, что взрыв прогремел в стамбульском районе Малтепе. В результате взрывной волной перевернуло автомобиль. Повреждены несколько окрестных домов, включая офисы местных компаний.

Взрыв в Стамбуле


На месте происшествия работают сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Район оцеплен, ведётся проверка документов у тех, кто оказался внутри оцепления.


Кроме того, на место взрыва прибыли несколько пожарных бригад, которые потушили огонь, вспыхнувший в результате взрыва.

На данный момент известно об одном человеке, получившем ранение.

По данным очевидцев, взрыв может не иметь отношения к теракту. При этом заявлено, что причиной взрыва могло стать «неосторожное обращение с нефтепродуктами».

В то же время в отдельных СМИ Турции заявлено, что не исключается и диверсия. Такие сообщения распространяются на фоне очередного витка вооружённого противостояния между турецкими силовиками и курдскими отрядами из РПК (в Турции считается террористической организацией). Ранее «ВО» публиковалась новость о боестолкновении турецких пограничников с представителями РПК на востоке страны.

Использованы фотографии: http://haberne.com
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:20
    Курды под прикрытием США...однозначно!
    ОТДЕЛ
  2. cniza Сегодня, 14:21
    Ну Турция сразу назначает ответственных без следствия , это курды.
    cniza
    1. рич Сегодня, 14:26
      Турецкие силовики пока молчат, не комментируют - работают. Все версии пока журналисты выдвигают
      рич
Картина дня