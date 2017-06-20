Взрыв в Стамбуле
Турецкие СМИ с пометкой «срочно» публикуют сообщения о взрыве в Стамбуле – крупнейшем городе страны. Сообщается о том, что взрыв прогремел в стамбульском районе Малтепе. В результате взрывной волной перевернуло автомобиль. Повреждены несколько окрестных домов, включая офисы местных компаний.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Район оцеплен, ведётся проверка документов у тех, кто оказался внутри оцепления.
Кроме того, на место взрыва прибыли несколько пожарных бригад, которые потушили огонь, вспыхнувший в результате взрыва.
На данный момент известно об одном человеке, получившем ранение.
По данным очевидцев, взрыв может не иметь отношения к теракту. При этом заявлено, что причиной взрыва могло стать «неосторожное обращение с нефтепродуктами».
В то же время в отдельных СМИ Турции заявлено, что не исключается и диверсия. Такие сообщения распространяются на фоне очередного витка вооружённого противостояния между турецкими силовиками и курдскими отрядами из РПК (в Турции считается террористической организацией). Ранее «ВО» публиковалась новость о боестолкновении турецких пограничников с представителями РПК на востоке страны.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Район оцеплен, ведётся проверка документов у тех, кто оказался внутри оцепления.
Кроме того, на место взрыва прибыли несколько пожарных бригад, которые потушили огонь, вспыхнувший в результате взрыва.
На данный момент известно об одном человеке, получившем ранение.
По данным очевидцев, взрыв может не иметь отношения к теракту. При этом заявлено, что причиной взрыва могло стать «неосторожное обращение с нефтепродуктами».
В то же время в отдельных СМИ Турции заявлено, что не исключается и диверсия. Такие сообщения распространяются на фоне очередного витка вооружённого противостояния между турецкими силовиками и курдскими отрядами из РПК (в Турции считается террористической организацией). Ранее «ВО» публиковалась новость о боестолкновении турецких пограничников с представителями РПК на востоке страны.
Использованы фотографии: http://haberne.com
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