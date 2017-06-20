FT: Антироссийские санкции Конгресса США наносят удар в первую очередь по американскому бизнесу
Одно из крупнейших западных СМИ из сферы экономики, Financial Times , публикует статью, в которой рассказывает о потерях от действующий и ужесточаемых антироссийских санкций. Авторы статьи сообщают о том, что американский бизнес за последнее время потерял от антироссийских санкций, введённых Вашингтоном, существенно больше, нежели компании из Европейского союза. Такое заявление сделано даже с некой обидой на европейцев.
В материале говорится, что у европейцев «есть лазейки для обхода санкций американского Конгресса, а у американских компаний таких лазеек нет».
В частности, приводится пример использования европейцами следующего правила для ведения контактов с компаниями из России: если контакты были организованы до введения санкций, то и после введения их можно продолжать. Рассматривается кооперация «Роснефти» и итальянской энергетической компании ENI, которые начинают разработку совместного проекта по освоению Черноморского шельфа. Этот контракт подписывался ещё в 2013 году. Приводится и пример французской Total, которая ведёт совместную работу с российской стороной по строительству мощностей для сжижения газа на Ямале. А ещё ставятся в пример фирмы из Нидерландов, Венгрии и др.
А вот у американской Exxon, - причитают авторы, - тоже есть проект с «Роснефтью», но она вынуждена от участия в нём отказаться под давлением Конгресса США.
Статья на самом деле выглядит удивительно. Сами санкции ввели, сами взяли под козырёк перед вашингтонским «политбюро», а теперь скулят о том, что власти США не дают получать прибыль американскому бизнесу.
Есть мнение, что эта статья в FT адресована Трампу, на стол которого в скором времени ляжет очередной законопроект об ужесточении экономических мер в отношении России. Бизнес США через крупнейшее экономическое СМИ пытается отговорить президента США от поддержания новой порции санкций, которые в итоге объявляются антиамериканскими.
В материале говорится, что у европейцев «есть лазейки для обхода санкций американского Конгресса, а у американских компаний таких лазеек нет».
В частности, приводится пример использования европейцами следующего правила для ведения контактов с компаниями из России: если контакты были организованы до введения санкций, то и после введения их можно продолжать. Рассматривается кооперация «Роснефти» и итальянской энергетической компании ENI, которые начинают разработку совместного проекта по освоению Черноморского шельфа. Этот контракт подписывался ещё в 2013 году. Приводится и пример французской Total, которая ведёт совместную работу с российской стороной по строительству мощностей для сжижения газа на Ямале. А ещё ставятся в пример фирмы из Нидерландов, Венгрии и др.
А вот у американской Exxon, - причитают авторы, - тоже есть проект с «Роснефтью», но она вынуждена от участия в нём отказаться под давлением Конгресса США.
Статья на самом деле выглядит удивительно. Сами санкции ввели, сами взяли под козырёк перед вашингтонским «политбюро», а теперь скулят о том, что власти США не дают получать прибыль американскому бизнесу.
Есть мнение, что эта статья в FT адресована Трампу, на стол которого в скором времени ляжет очередной законопроект об ужесточении экономических мер в отношении России. Бизнес США через крупнейшее экономическое СМИ пытается отговорить президента США от поддержания новой порции санкций, которые в итоге объявляются антиамериканскими.
Использованы фотографии: Mcclatchydc.com
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