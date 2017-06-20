16:56 20 июня

FT: Антироссийские санкции Конгресса США наносят удар в первую очередь по американскому бизнесу

Одно из крупнейших западных СМИ из сферы экономики, Financial Times , публикует статью, в которой рассказывает о потерях от действующий и ужесточаемых антироссийских санкций. Авторы статьи сообщают о том, что американский бизнес за последнее время потерял от антироссийских санкций, введённых Вашингтоном, существенно больше, нежели компании из Европейского союза. Такое заявление сделано даже с некой обидой на европейцев.

В материале говорится, что у европейцев «есть лазейки для обхода санкций американского Конгресса, а у американских компаний таких лазеек нет».

В частности, приводится пример использования европейцами следующего правила для ведения контактов с компаниями из России: если контакты были организованы до введения санкций, то и после введения их можно продолжать. Рассматривается кооперация «Роснефти» и итальянской энергетической компании ENI, которые начинают разработку совместного проекта по освоению Черноморского шельфа. Этот контракт подписывался ещё в 2013 году. Приводится и пример французской Total, которая ведёт совместную работу с российской стороной по строительству мощностей для сжижения газа на Ямале. А ещё ставятся в пример фирмы из Нидерландов, Венгрии и др.


А вот у американской Exxon, - причитают авторы, - тоже есть проект с «Роснефтью», но она вынуждена от участия в нём отказаться под давлением Конгресса США.

FT: Антироссийские санкции Конгресса США наносят удар в первую очередь по американскому бизнесу


Статья на самом деле выглядит удивительно. Сами санкции ввели, сами взяли под козырёк перед вашингтонским «политбюро», а теперь скулят о том, что власти США не дают получать прибыль американскому бизнесу.

Есть мнение, что эта статья в FT адресована Трампу, на стол которого в скором времени ляжет очередной законопроект об ужесточении экономических мер в отношении России. Бизнес США через крупнейшее экономическое СМИ пытается отговорить президента США от поддержания новой порции санкций, которые в итоге объявляются антиамериканскими.

Использованы фотографии: Mcclatchydc.com
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Комментарии 21

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  1. Тралл Сегодня, 14:45
    Петя сегодня все порешает по российским санкциям с Трампом,
    ну или хотя бы сфотографируется пару разsmile
    Тралл
    1. cniza Сегодня, 14:52
      Как бы Петю не порешили...
      cniza
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 14:54
      наносят удар в первую очередь по американскому бизнесу

      Думаю по еврейскому...! хе хе ..Знакомо нам все это...Осиное гнездо знаем где находиться! negative
      ОТДЕЛ
    3. Чёрный Сегодня, 14:55
      Цитата: Тралл
      Петя сегодня все порешает по российским санкциям с Трампом,
      ну или хотя бы сфотографируется пару разsmile

      Ну он там сперва страмповсим Пенсом встретится...в оральном кабинете и если Трампу понравится, то возможно он с ним поговорит wassat...так что визит будет называться МОНИКА ЛЕВИНСКИ- 2 laughing...ну а пиджачок со следами встречи с Трампом Пеца предъявит своему народу как доказательства "фантастической" встречи......немцы может даже кино про это снииут....дас ис фантастиш wassat
      Чёрный
      1. Тралл Сегодня, 15:03
        Трамп привык к блондинкам-славянкам, а не к неопрятным хмельным хохланд-евреям smile

        Петя взял варенье в вазе,
        прямо в вазу мордой лазит.
        Грязен он, по-моему,
        как ведро с помоями.

        (Сказка о Пете, толстом ребёнке (Маяковский)
        Тралл
    4. tiredwithall Сегодня, 14:57
      Описываемая статья чистой воды провокация, построенная на враках. Одно заявление чего стоит: "у европейцев «есть лазейки для обхода санкций американского Конгресса, а у американских компаний таких лазеек нет»." Это у прожжённых торгашей нет лазеек!
      tiredwithall
      1. Стирбьорн Сегодня, 15:02
        Цитата: tiredwithall
        Описываемая статья чистой воды провокация, построенная на враках. Одно заявление чего стоит: "у европейцев «есть лазейки для обхода санкций американского Конгресса, а у американских компаний таких лазеек нет»." Это у прожжённых торгашей нет лазеек!

        Если Трамп надавит на Европу и она заблокирует Северный поток 2, то тогда придется покупать этот газ существенно дороже и у самих США, что добавит Трампу популярности, особенно после выгоднейших оружейных контрактов с саудитами и Катаром! Поэтому немцы с австрийцами уже и истерят на самом высоком уровне. Так что статья конечно бред какой-то
        Стирбьорн
    5. lis-ik Сегодня, 14:57
      Он с гордость заявил, что он первым, т.е. раньше Путина встретится с Трампом. Вообще не стыда ни гордости, реально холуй, нашёл чем гордиться, хоть бы кто в его окружении подсказал, что это не повод для хвальбы.
      lis-ik
    6. Венд Сегодня, 15:31
      Одно из крупнейших западных СМИ из сферы экономики, Financial Times , публикует статью, в которой рассказывает о потерях от действующий и ужесточаемых антироссийских санкций
      Пошла в ход тяжелая артиллерия.
      Венд
  2. 210окв Сегодня, 14:49
    Да фиг с ним этим амерзским бизнесом!Когда у нашего рукамиводительства ума прибавится..Не хранить Стабфонд и всё остальное во вражьей стране?
    210окв
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 14:52
      Как показывает отчет по доходам и имуществу наших политиканов, то все ездят на старых волгах и живут в коммуналках))
      DIVAN SOLDIER
    2. Zibelew Сегодня, 14:55
      Цитата: 210окв
      Да фиг с ним этим амерзским бизнесом!

      Он тоже нужен. У General Electric в России сборочное производство. В 2012 году было создано СП «Русские Газовые Турбины» с участием GE, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и УК «ОДК» по производству, сборке, продаже и обслуживанию высокоэффективных промышленных газовых установок. Открытие завода состоялось в октябре 2014 года.
      Вот пример:
      на Казанской ТЭЦ-3 19.06.2017 после модернизации запущен новый энергообъект. Обновлённый блок станции оснащён газотурбинной установкой на базе турбины производства General Electric 9НА.01, которая является одной из крупнейших и наиболее эффективных в мире и обладает максимальной электрической мощностью 405,6 МВт. Отмечается, что после модернизация мощность Казанской ТЭЦ-3 вырастет более чем в два раза — с 384,9 до 789,6 МВт, объём годовой выработки электроэнергии с 1322 до 4290 млн кВт/ч.

      Zibelew
      1. 210окв Сегодня, 15:03
        Да,конечно..Только ГТУ эти не пойдут туда где они всего нужнее.В Крым например..А если еще и в Сирии наши покажут амерзцам чего они стоят(то просто необходимо),то не пойдут вообще никуда.И это СП накроется медным тазом вместе с ТЭЦ 3...Ибо ТО делать нельзя будет..
        Цитата: Zibelew
        Цитата: 210окв
        Да фиг с ним этим амерзским бизнесом!

        Он тоже нужен. У General Electric в России сборочное производство. В 2012 году было создано СП «Русские Газовые Турбины» с участием GE, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и УК «ОДК» по производству, сборке, продаже и обслуживанию высокоэффективных промышленных газовых установок. Открытие завода состоялось в октябре 2014 года.
        Вот пример:
        на Казанской ТЭЦ-3 19.06.2017 после модернизации запущен новый энергообъект. Обновлённый блок станции оснащён газотурбинной установкой на базе турбины производства General Electric 9НА.01, которая является одной из крупнейших и наиболее эффективных в мире и обладает максимальной электрической мощностью 405,6 МВт. Отмечается, что после модернизация мощность Казанской ТЭЦ-3 вырастет более чем в два раза — с 384,9 до 789,6 МВт, объём годовой выработки электроэнергии с 1322 до 4290 млн кВт/ч.

        210окв
  3. К-50 Сегодня, 14:54
    у европейцев «есть лазейки для обхода санкций американского Конгресса, а у американских компаний таких лазеек нет»

    Вот и пойми попробуй этих дерьмоголовых. Сначала санкции наложат, потом ищут лазейки для их обхода.
    Такое нам в России никогда не понять. request
    К-50
  4. kefan Сегодня, 14:54
    Ну да, они нам опять санкции, а мы им деньги в их непонятные облигации, у нас в Правительстве просто "гиганты мысли" сидят.
    kefan
  5. vch Сегодня, 15:06
    Я думал, что только хохлы любят себе в ногу стрелять. Ан нет, болезнь оказывается заразная......
    vch
  6. APASUS Сегодня, 15:07
    Лоббирование интересов в бизнесе США это целая наука.Побеждает как правило тот ,кто более изворотлив в своих измышлениях .Вот сюда идут прямое лоббирование через Конгресс и куча сопутствующих материалах в СМИ ,интервью с бизнесменами,рейтинги и анализ банковской сферы.
    Предполагаю что сейчас пойдет ряд материалов в западных СМИ о пропуске бизнесом из США какого то гигантского контракта ,который позволяет влиять на весь ТЭК России.Но вот санкции ............................
    APASUS
  7. Tusv Сегодня, 15:19
    Да пофиг омериканскому бизнесу. Для себя любимых поправочку сочинят. Это правительство прямым текстом говорит. Нафиг вводить санкции, когда санкциями, да по кочерыжке. Ну в общем, пока Ангела кочивряжится можно спать спокойно. А так, пока моя тётка в восторге, у нее в квартире газ и это в Ленобласти
    Tusv
  8. Горный стрелок Сегодня, 15:29
    Думаю, не все так просто в этом мире. Какие то компании терпят убытки от санкций, а сланцевики - потирают руки и готовят карманы. Наконец то американский сланцевый газ пойдет в Европу! И по тем ценам, которые поставят, ведь конкурент будет "выбит из седла" не рыночными методами.
    Горный стрелок
    1. ser-pov Сегодня, 16:01
      По мне, так эти санкции - прямое объявление войны России.. То есть и мы должны действовать в том, же ключе... А для большей убедительности и поддержки союзников, приземлить пару амерских аэропланов в Сирии.... Только тогда они задумаются о последствиях...
      ser-pov
  9. Topotun Сегодня, 16:29
    Если бы всерьез наносили ущерб - хрен бы их ввели. Как с НАСА, раз и не под санкциями... Так что обольщаться не стоит. американцы считать умеют.....
    Topotun
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