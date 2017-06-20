17:00 20 июня

"Калашников" запустил в серию комплекс беспилотной разведки ZALA 421-16Е2

Концерн "Калашников" (входит в Ростех) запустил в серийное производство новейший российский комплекс беспилотной разведки и наблюдения самолетного типа ZALA 421-16Е2. Об этом во вторник сообщается на сайте компании.

На этот год портфель заказов на комплексы с ZALA 421-16Е2 уже сформирован. Среди заказчиков есть как государственные органы и предприятия, так и различные коммерческие структуры передает ТАСС .

"Калашников" запустил в серию комплекс беспилотной разведки ZALA 421-16Е2



Ни в России, ни в мире нет аналогов ZALA 421-16Е2 по функционалу, простоте и надежности эксплуатации. К тому же беспилотное воздушное судно имеет бесшумный режим полета, что столь важно для силовых структур. При этом первые аппараты уже переданы заказчикам
- сказал заместитель генерального директора группы компаний ZALA AERO (входит в "Калашников") Никита Захаров.

В концерне ожидают, что в 2017 году комплекс беспилотной авиационной системы пройдет этап госиспытаний.

Масса нового беспилотника ZALA 421-16Е2 - 7,5 кг, что является его отличительной особенностью. На борт может быть установлена дневная камера с 60-тикратным оптическим увеличением и тепловизионный модуль с 10-тикратной оптикой. Радиус действия по передаче видеоинформации в сложных метеорологических условиях эксплуатации составляет не менее 30 км, а по управлению - не менее 50 км.
Новый беспилотник может летать четыре часа без перерыва, а его взлет осуществляется с руки. ZALA 421-16Е2 будет впервые публично демонстрироваться на очередном Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в июле и на выставке "Армия-2017" в августе.

Использованы фотографии: http://defenceforumindia.com/
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Комментарии 27

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  1. Владимир16 Сегодня, 15:12
    Русские медленно запрягают, да быстро едут. wink
    Думаю стоны об отставании в сфере БПЛА скоро утихнут.
    Владимир16
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 15:16
      Цитата: Владимир16
      Русские медленно запрягают, да быстро едут. wink
      Думаю стоны об отставании в сфере БПЛА скоро утихнут.

      Ну Израиль сейчас нас заставит "лаптями щи хлебать.." И все же неплохо думаю! Пусть визжат...
      ОТДЕЛ
      1. Арон Заави Сегодня, 15:30
        Цитата: ОТДЕЛ

        Ну Израиль сейчас нас заставит "лаптями щи хлебать.." И все же неплохо думаю! Пусть визжат...

        Дико закоплексованный человек ты Михан. А вообще ротно/батальонный уровень. Очень нужная машина.
        Арон Заави
  2. Dormidosha Сегодня, 15:17
    Замечательно !!!!!!!!!! по килограмму к массе каждый месяц и ..... через пару тройку лет "бесшумный убийца". Молодцы !
    Dormidosha
  3. БВС Сегодня, 15:18
    Цитата: Владимир16
    Русские медленно запрягают, да быстро едут. wink
    Думаю стоны об отставании в сфере БПЛА скоро утихнут.


    Интересно, какой взлетный вес этой ручной игрушки (ведь запускается с руки), и вес полезного груза - пара килограмм?
    БВС
    1. Герман 4223 Сегодня, 16:55
      Там написано,7,5кг.
      Герман 4223
  4. heruv1me Сегодня, 15:26
    Я смотрю у него винт сзади, не хотел бы я его со своей руки запускать :)
    heruv1me
    1. Deadушка Сегодня, 15:48
      Да уж... такую "птичку" с рук и не запустишь, ZALA 421-08 можно было.
      В статье похоже "перемудрили".
      Deadушка
  5. Александр War Сегодня, 15:28
    http://zonwar.ru/news5/news_833_ZALA_421-16E2.htm
    l
    Александр War
  6. Александр War Сегодня, 15:30
    ZALA 421-16E5 Уже светился в Сирии)http://zala.aero/bespilotnyj-samolet-zala-4
    21-16e5/ http://zala.aero/z-16e5-v1-video-teplovizor/
    Александр War
    1. Александр War Сегодня, 15:33
      Вот он в Сирии
      Александр War
      1. Deadушка Сегодня, 15:42
        Прицеп с катапультой по ходу и называется
        а его взлет осуществляется с руки
        smile
        Deadушка
      2. Metlik Сегодня, 15:48
        Красивые аппараты. Только в статье модель е2, а не е5. Е5 весит под 30 кг.
        Metlik
      3. faiver Сегодня, 15:49
        это прицеп очень маленький или рука должна писец большой что бы такое с руки запускать? laughing
        faiver
  7. grm Сегодня, 15:32
    Ни в России, ни в мире нет аналогов ZALA 421-16Е2 по функционалу, простоте и надежности эксплуатации.


    Мир в шоке...
    grm
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:54
      с того как матрасы спасают детей в разрушенных ими странах и снимают об этом видео? laughing
      с-т Petrov
      1. grm Сегодня, 16:09
        Цитата: с-т Petrov
        с того как матрасы спасают детей в разрушенных ими странах и снимают об этом видео?


        С того, что ничем не примечательный БПЛА называют таким, что нет ему в мире аналогов по функционалу, простоте и надежности эксплуатации.
        grm
        1. с-т Petrov Сегодня, 16:10
          знаю точно что нет аналогов французам по сдаче в плен. скорость и желание поднять руки - это главная фишка твоего государства. Побомбить игилу с чудоавианосца это тоже было круто. Мир был в шоке. Правда не долго. Ну как обычно у вас)

          так что сиди там в арабском рае, вечно жгущих машины студентов, и читай о неимеющихвмире аналогов русских бойцах, использующих адекватную времени технику

          Не по теме вопрос: "Домой не хочется? или стал гидным европейцем?" Принял сторону англосаксов по итогу?)

          Злые русские и добрый запад?) Мне понравилось как ты вчера топил за американца, который постреливал в чужой стране и делал красивые видео о спасении детей

          Или ты француз?
          с-т Petrov
          1. grm Сегодня, 16:42
            Вот вас сейчас бомбанёт ещё раз,когда я напишу,что я не из Франции и сайт глючит с флагами..

            Вы же так старались поливая грязью Францию..
            Блин как печально то laughing
            Я не из Франции, можете наконец оставить французов в покое wassat
            grm
            1. с-т Petrov Сегодня, 16:45
              Вы же так старались поливая грязью Францию..


              бросьте, так... поугарал) думал вот диво чудное - француз стебёт русских

              А Вы из РФ? После чего стал поклонником омериканской военщины? просто интересно)

              У меня список шуток есть по разным странам

              Только про Сербию нет wink
              с-т Petrov
              1. grm Сегодня, 16:47
                Цитата: с-т Petrov
                бросьте, так... поугарал) думал вот диво чудное - француз стебёт русских
                А ты из РФ?


                С Израиля, ну и в России часто бываю по делам и поэтому не понаслышке знаю, что там происходит.
                grm
                1. с-т Petrov Сегодня, 16:48
                  laughing ну ачуметь. понятно) вопросов больше не имею) пазл сошелся

                  Вот вас сейчас бомбанёт ещё раз,когда я напишу,что я не из Франции


                  не то слово, как laughing
                  с-т Petrov
                  1. grm Сегодня, 16:55
                    Цитата: с-т Petrov
                    шутить с вами тоже опасно.


                    Это да, особенно про БПЛА wink
                    grm
  8. faiver Сегодня, 15:50
    опять не имеет аналогов? laughing
    faiver
    1. neri73-r Сегодня, 16:07
      Цитата: faiver
      http://zala.aero/bespilotnyj-samolet-zala-4
      21-16e5/ http://zala.aero/z-16e5-v1-video-teplovizor/

      А то!
      neri73-r
    2. cariperpaint Сегодня, 16:32
      о функционалу, простоте и надежности эксплуатации. почему нет?
      cariperpaint
  9. den3080 Сегодня, 16:36
    останется от противников одна ... залА laughing
    den3080
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