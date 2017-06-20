Новейший автомат Калашникова АК-12 Сегодня, 15:48 АК-12 планируется принять на вооружение российской армии в качестве основного длинноствольного огнестрельного оружия. 0 Очередь под водой Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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