16:50 20 июня

Новейший автомат Калашникова АК-12

АК-12 планируется принять на вооружение российской армии в качестве основного длинноствольного огнестрельного оружия.




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Комментарии 2

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  1. НЕКСУС Сегодня, 16:09
    А теперь тоже самое,только про А-545 и А-762...для наглядности.
    НЕКСУС
  2. Александр12 Сегодня, 16:50
    Чейто тот же АК-74М показали и АК-15 обозвали, или АК-12. Где новинка? Куда дели деньги?
    Александр12
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