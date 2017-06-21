Американский «Искандер» - проект ТРК LRPF DeepStrike

По материалам сайтов:

http://raytheon.com/

http://janes.com/

http://scout.com/

http://nationalinterest.org/

http://bmpd.livejournal.com/

На вооружении армии Соединенных Штатов состоят многофункциональные ракетные комплексы M270 MLRS и M142 HIMARS. Изначально эта техника разрабатывалась в качестве реактивных систем залпового огня, способных применять неуправляемые ракеты. В дальнейшем было создано семейство управляемых баллистических ракет ATACMS / AFOM, превратившее существующие РСЗО в оперативно-тактические ракетные комплексы. В обозримом будущем номенклатура боеприпасов имеющихся комплексов должна будет пополниться новыми изделиями, разрабатываемыми в рамках программы LRPF DeepStrike.Первые сообщения о перспективном проекте разработки оперативно-тактической ракеты, совместимой с существующими пусковыми установками, появились еще несколько лет назад. Впоследствии компания Raytheon, имеющая большой опыт создания подобного оружия и уже представившая ряд различных образцов, начала показывать на выставках макеты РСЗО HIMARS, дополнительно вооруженной ракетой нового типа. В рекламных материалах новый проект обозначался как LRPF (Long Range Precision Fires – «Большая дальность, точный огонь»).До недавнего времени велись предварительные работы по формированию общего облика проекта LRPF. Этот этап разработки осуществлялся под надзором американского военного ведомства. Теперь же компания Raytheon получила официальный заказ Пентагона, в соответствии с которым должна будет продолжать работы и в итоге представить полноценный проект. Кроме того, определены примерные сроки завершения тех или иных этапов проекта.Контракт на создание проекта оперативно-тактической ракеты был подписан 12 июня. В соответствии с этим документом компания-подрядчик должна будет за ближайшие 34 месяца выполнить разработку технической документации и подготовить новое оружие к испытаниям. Кульминацией этого этапа программы LRPF станут три испытательных пуска, которые в 2019 году пройдут на полигоне Уайт Сендс. За выполнение требуемых работ компания Raythen получит оплату в виде 116,4 млн долларов США.Интересно, что в новом договоре оговариваются не только условия проведения работ, сроки завершения проекта и стоимость проекта. Этим документом также вводится новое название программы. Теперь наравне с аббревиатурой LRPF предлагается использовать название DeepStrike («Удар на большую глубину»), отражающее одну из главных целей проекта.Вскоре после подписания контракта на разработку новой ракеты в зарубежных профильных изданиях появились сведения о причинах появления такого соглашения. Как оказалось, Пентагон одобрил разработку новой ракеты LRPF / DeepStrike по целому ряду причин. Одни предпосылки к появлению проекта связаны с тактико-техническими характеристиками существующего оружия, тогда как другие носят военно-политический характер. По результатам анализа имеющейся обстановки и определения возможных путей дальнейшего развития событий было решено запустить разработку перспективной ракеты.Что касается политических предпосылок к запуску нового проекта, то здесь вновь не обошлось без России и ее пресловутых агрессивных намерений. Утверждается, что российские вооруженные силы успели получить значительное число ракетных комплексов, в том числе оперативно-тактического класса. Эта техника отличается высокими техническими и боевыми характеристиками, из-за чего может представлять определенную опасность для Соединенных Штатов. Одним из ответов на такую угрозу должна стать перспективная ракета DeepStrike. Таким образом, в случае начала вооруженного конфликта американская армия сможет не только защитить себя от ракет противника при помощи систем противоракетной обороны, но и нанести ответный удар достаточной мощности.Несмотря на декларируемые военно-политические причины старта нового проекта, имеют место и чисто технические факторы. Дело в том, что баллистические ракеты семейства ATACMS к настоящему времени могут считаться, как минимум, устаревающими. Это оружие имеет достаточно высокие характеристики, которые, однако, выглядят весьма ограниченными на фоне современных зарубежных разработок. Кроме того, имеющиеся баллистические ракеты не лишены некоторых проблем, самым серьезным образом бьющих по их реальной эффективности.Напомним, в рамках программы ATACMS с начала девяностых годов были созданы и поставлены на вооружение ракеты четырех типов, отличающиеся друг от друга характеристиками и боевыми возможностями. Так, самая первая ракета семейства MGM-140A ATACMS Block 1 могла лететь на дальность до 165 км и доставлять к цели 560-кг кассетную боевую часть с осколочно-фугасными суббоеприпасами. Изделие MGM-140B ATACMS Block 1A при дальности 300 км несло лишь 160-кг боевую часть кассетного типа. В самом новом проекте MGM-168A ATACMS Block 4A удалось получить возможность доставки боевой части весом 227 кг на дальность 270 км. Инерциальное и спутниковое наведение обеспечивают всем ракетам семейства точность до 100-200 м.Технические и боевые характеристики ракет ATACMS были приняты во внимание при определении требований к перспективному проекту LRPF. К перспективной ракете предъявляются четыре основных требования, выполнение которых позволит обеспечить значительное превосходство над существующими изделиями как в тактико-техническом, так и в экономическом плане. Прежде всего, заказчик и разработчик намерены снизить стоимость готовой ракеты в сравнении с существующими изделиями семейства ATACMS. При удачном стечении обстоятельств планируется сократить стоимость почти в два раза.Второе требование подразумевает двукратный рост огневой мощи. Его планируется выполнить путем уменьшения габаритов ракеты, что позволит удвоить боекомплект самоходных боевых машин. Напомним, при использовании ракет MGM-140 или MGM-168 самоходная пусковая установка M270 может перевозить и отправлять к цели только два боеприпаса. Уменьшенные агрегаты машины M142 допускают загрузку только одной такой ракеты. Новые ракеты DeepStrike должны помещаться на машину MLRS в количестве четырех единиц, а HIMARS, в свою очередь, сможет перевозить два изделия.Пожалуй, главным методом повышения боевой эффективности должен стать рост дальности стрельбы. Ракета LRPF должна будет поражать цели не только в радиусе 300 км, но и в диапазоне дальностей от 300 до 499 км. При такой дальности стрельбы комплекс значительно расширит круг решаемых задач, но при этом не перейдет в категорию систем малой дальности, которые не могут разрабатываться Соединенными Штатами в связи с существующими международными соглашениями. Одновременно с этим требования по дальности стрельбы закроют ракетам LRPF путь на экспорт – Режим контроля за ракетными технологиями запрещает продажу изделий с дальностью полета свыше 300 км.Последнее требование к новому проекту затрагивает точность и эффективность. Заказчик желает получить ракету, отличающуюся от серийного оружия большим могуществом боевой части и меньшим круговым вероятным отклонением. Следует напомнить, что у ракет семейства ATACMS КВО может достигать 200 м, и эта их особенность способна самым негативным образом сказаться на результатах стрельбы. В новом проекте подобные проблемы должны быть исправлены. Схожим образом дело обстоит и с боевой нагрузкой: существующие ракеты несут недостаточно тяжелые и мощные головные части.Старт разработке новой оперативно-тактической ракеты дали всего несколько дней назад, из-за чего значительная часть технических подробностей остается неизвестной. Более того, на данный момент должна продолжаться работа по формированию технического облика изделия и поиску способов решения поставленных инженерных задач. Таким образом, подробные сведения о ракете пока отсутствуют. Однако компания Raytheon уже успела опубликовать ряд изображений нового ракетного комплекса, а также несколько раз показывала макет боевой машины с ракетой нового типа. Рекламные материалы по проекту позволяют представить примерный облик ракеты DeepStrike, а также сделать определенные выводы.Ракеты семейства ATACMS имеют корпус с максимальным диаметром 610 мм и длиной не более 4 м. Из-за таких габаритов ракеты транспортно-пусковой контейнер по своим размерам сопоставим с пакетом направляющих для 240-мм неуправляемых снарядов MFOM. Как следствие, на пусковой установке M142 HIMARS может поместиться только одна ракета. Требования к проекту LRPF подразумевают двукратное увеличение боекомплекта. Как следствие, новая ракета может сохранить длину на уровне существующих образцов, тогда как диаметр должен быть уменьшен соответствующим образом. По-видимому, этот параметр должен оставаться в пределах 300-350 мм.Сокращение габаритов приведет к заметному уменьшению полезных объемов корпуса, пригодных для установки двигателя или боевой части. При этом конструкторам необходимо получить значительный прирост дальности стрельбы. Главным способом решения этой задачи должно стать использование нового твердотопливного двигателя с повышенными характеристиками. В то же время, сокращение размеров двигателя может наложить определенные ограничения. По причине отсутствия точных данных на этот счет, пока можно предполагать, что в проекте будет задействована двухступенчатая схема. Тем не менее, получение требуемых характеристик возможно и за счет использования только одной ступени.При разработке новой боевой части (либо нескольких вариантов боевой нагрузки) авторам проекта DeepStrike предстоит столкнуться с теми же проблемами, что и в случае с силовой установкой. В уменьшенные габариты головного отсека придется вписать максимально мощную и эффективную боевую часть. Заказчик требует повысить могущество ракеты, что может привести к необходимости использования тех или иных кардинально новых решений. Тем не менее, возможно и применение существующих идей. Так, разные ракеты ATACMS несут как моноблочные фугасные боевые части, так и кассетные с суббоеприпасами разных типов.Важнейшим нововведением перспективного проекта должна стать обновленная система наведения. Существующие ракеты используют комбинированную аппаратуру на основе инерциальной и спутниковой навигации, но подобные системы дают не слишком высокую точность стрельбы. Только поздние ракеты семейства ATACMS показывают КВО на уровне нескольких десятков метров, тогда как в случае с ранними изделиями речь идет о сотнях метров. Следует признать, что имеющийся прогресс в области автоматики управления ракетным вооружением позволяет рассчитывать на получение достаточно высоких характеристик точности.Вскоре после появления новостей о подписании контракта на разработку новой ракеты были опубликованы некоторые сведения относительно планируемых подходов к реализации программы. Так, руководство компании Raytheon заявило, что в проекте LRPF / DeepStrike не будут использоваться новые технологии и решения, нуждающиеся в дополнительной отработке. Предлагается применять системы управления, силовую установку, боевую часть и т.д., основанные на уже известных идеях и лишь представляющие собой их дальнейшее развитие. Такой подход позволит сократить стоимость программы, а также, как утверждается, дает шанс ускорить работы.Любопытно, что первые результаты проекта были получены еще до появления недавнего контракта. Не так давно стало известно, что еще в марте текущего года компания Raytheon провела первые испытания перспективной боевой части, предназначенной для ракеты DeepStrike. Подробности этих работ не сообщались, но утверждалось, что новое изделие хорошо показало себя.Появление контракта дало старт новым работам или стало дополнительным стимулом для продолжения уже начатых. На данный момент компания-разработчик занята проработкой отдельных элементов ракетного комплекса. В дальнейшем должна будет начаться интеграция систем, необходимая для завершения создания проекта. Последними работами, подразумеваемыми новым контрактом, является проведение испытаний.Согласно утвержденному графику, на проектирование и подготовку опытных образцов ракеты LRPF с последующим проведением трех испытательных пусков отводится 34 месяца. Сообщается, что опытный образец оперативно-тактического ракетного комплекса новой модели будет построен в 2019 году, и после этого выйдет на испытания. Нетрудно подсчитать, что последний из трех требуемых тестовых запусков будет проведен не позднее весны 2020 года.По результатам испытаний американское военное ведомство должно будет решить вопрос принятия ракет DeepStrike на вооружение. При соблюдении установленных сроков и отсутствии серьезных проблем ракетный комплекс поступит на вооружение и пойдет в серийное производство в начале следующего десятилетия. В течение нескольких лет после этого можно ожидать заметное изменение номенклатуры боеприпасов для строевых РСЗО. Перспективные ракеты LRPF сначала дополнят имеющиеся ATACMS, а затем смогут заменить, как минимум, устаревшие изделия семейства. Однако на замену оружия с недостаточно высокими характеристиками потребуется немало времени.Известные сведения о программе LRPF / DeepStrike и требования к перспективной ракете позволяют предполагать, что в средней перспективе вооруженные силы США получат новое оружие с повышенными характеристиками, которое позволит значительным образом повысить ударный потенциал ракетных войск и артиллерии. Тем не менее, пока все выглядит не так просто. Техническое задание на новый проект не отличается простотой и накладывает заметные ограничения на облик перспективной ракеты. Как следствие, разработчикам проекта придется столкнуться с определенными проблемами, без решения которых не удастся создать оружие с требуемыми характеристиками. В то же время, установленные сроки и стоимость контракта на разработку явно говорят об оптимизме, с которым заказчик рассматривает новый проект.Помимо очевидных плюсов в виде повышения боевого потенциала сухопутных войск новый проект LRPF должен иметь еще одно положительное последствие. Сейчас целый ряд государств мира, в том числе развивающихся, разрабатывает собственное ракетное оружие разных классов. Регулярно появляются сведения о появлении новых оперативно-тактических ракетных комплексов с самыми высокими характеристиками. Успех третьих стран к настоящему времени привел к тому, что подобные системы американской разработки уступают зарубежным комплексам по всем основным характеристикам. Таким образом, перспективная ракета DeepStrike позволит американской армии компенсировать явное отставание от основных вероятных противников.Впрочем, на решение подобных задач потребуется некоторое время. По имеющимся данным, компания Raytheon уже успела сформировать облик новой ракеты и приступить к разработке отдельных ее элементов. В 2019 году опытный комплекс выйдет на испытания, а в начале следующего десятилетия должен будет поступить на вооружение. Справится ли подрядчик с поставленными задачами, уложится ли в установленные сроки и не понадобится ли дополнительное финансирование – станет известно позже.