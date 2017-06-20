16:51 20 июня

Военный автомобиль НАТО протаранил "Фольксваген" со студентками в Литве

В Прибалтике произошёл очередной инцидент с натовской военной техникой, экипажи которой чувствуют себя хозяевами на прибалтийских дорогах. Сообщается о том, что в районе литовского населённого пункта Мариамполе (бывший Капсукас) произошло столкновение натовского «Хаммера» с гражданским автомобилем. Отмечается, что военный автомобиль буквально протаранил легковушку, в которой находились четыре литовских студентки.

Три девушки в результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в клинику Каунаса. У них диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы конечностей и ушибы мягких тканей.

По предварительной информации, натовский автомобиль выезжал со второстепенной дороги и протаранил двигавшийся по главной дороге «Фольксваген Пассат».


Военный автомобиль НАТО протаранил "Фольксваген" со студентками в Литве


Отмечается, что за рулём натовского автомобиля находился американский военнослужащий.



Если верить сообщениям очевидцев, то «Хаммер» двигался со скоростью не более 50 км/ч. Только что это меняет в плане нарушения правил дорожного движения? Или в Прибалтике пора вводить новые ПДД, первым пунктом в которых будет «В любом случае пропускать технику НАТО, забрасывая её цветами»...

Использованы фотографии: Фейсбук/Etaplius
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Комментарии 24

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  1. cniza Сегодня, 16:05
    «В любом случае пропускать технику НАТО, забрасывая её цветами»...


    А куда ехали эти студентки ? очень любопытно и скорейшего им выздоровления.
    cniza
    1. НасРать Сегодня, 16:11
      Жители Латвии возмущаются учениями НАТО (видео):

      http://infoliepaja.lv/2017/06/14/zhiteli-latvii-v
      ozmushhayutsya-ucheniyami-nato-video/
      НасРать
    2. сибиралт Сегодня, 16:12
      А нечего там всяким гражданским на своих авто разъезжать! bully
      сибиралт
      1. Быков. Сегодня, 16:20
        Цитата: сибиралт
        А нечего там всяким гражданским на своих авто разъезжать! bully

        Это проклятые агенты Путина! Они готовы пойти на всё что угодно, лишь бы опорочить добрый образ натовского защитника. Для них и под машину прыгнуть, что раз плюнуть.
        Быков.
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:34
          Страна оккупации , все машины на обочину должны съезжать кода едут военные нато..! Это уже давно известно.. во всех странах ЕС ! Бабы ехали пьяные после вечеринки с солдатами ..
          Телок жалеть не стоит..! Вот если бы русские..(там бы еще изнасилование приписали..))))
          ОТДЕЛ
      2. vovanpain Сегодня, 16:29
        произошло столкновение натовского «Хаммера» с гражданским автомобилем.

        Ничего не ново под луной, what Натовцы таранят гражданских ,всякие бармалеи таранят на автомобилях уже гражданских в странах НАТО. request
        vovanpain
    3. Банный Сегодня, 16:37
      наверно решил девок снять вот и привлек внимание)))
      Банный
    4. Pirogov Сегодня, 16:39
      Цитата: cniza
      А куда ехали эти студентки ? очень любопытно и скорейшего им выздоровления.

      Так к воякам натовским и ехали на сессию заработать.
      Pirogov
    5. pjastolov Сегодня, 16:46
      А еще сделать все что скажут, и в том плане laughing
      pjastolov
  2. Быков. Сегодня, 16:05
    Совсем уже оборзели эти литовские аборигены. Какого рожна подрезал на своём Фольксвагене путь белого человека?
    Быков.
    1. Банный Сегодня, 16:45
      Это еще шо у нас вон хлопчик 6 лет водяры накатил стаканюку и нырь под машину гражданки вывод самоубился я вот думаю до какой степени надо оскотинеть эксперту чтоб такое заключение дать про ребенка а самка бабло видимо мает че на америкосов то кивать тем более он там унтерменшей малехо всего прижал
      Банный
  3. Тралл Сегодня, 16:06
    Родителям девушек нужно извиниться перед НАТОвцами за доставленное беспокойство и плохое воспитание своих дочерей.
    А все фрукты, что приносят девушкам в больницу родственники и друзья, отбирать и отправлять в натовскую столовую.
    Тралл
    1. Topotun Сегодня, 16:24
      И оплатить ремонт поцарапанного Хамера......
      Topotun
      1. Смог Сегодня, 16:35
        Вы забыли еще про моральный ущерб, который нанесли доблестным воинам света. Необходимо бы возместить. am
        Смог
  4. Ретвизан 8 Сегодня, 16:15
    Пустяки, дела житейские!
    Ретвизан 8
  5. Monster_Fat Сегодня, 16:18
    Не парьтесь, это- всего лишь, метод знакомства, такой... wink
    Monster_Fat
  6. К-50 Сегодня, 16:26
    Пусть хлебают своей русофобии полной ложкой!!! Людей простых жалко. Они то не виноваты, что их политики в разменную монету превратили.
    К-50
    1. pjastolov Сегодня, 16:49
      А кто выбрал этих политиков, кто рвался в гейропу?
      pjastolov
  7. Соломон Кейн Сегодня, 16:33
    По предварительной информации, натовский автомобиль выезжал со второстепенной дороги и протаранил двигавшийся по главной дороге «Фольксваген Пассат».

    Такая Америкосская национальная политика супер превосходства над всеми : Фольксваген не машина, Литовец - не человек.
    Жалко девчонок. Я этого урода вместе с Хаммером сжег.
    Соломон Кейн
    1. lis-ik Сегодня, 16:45
      Цитата: Соломон Кейн
      По предварительной информации, натовский автомобиль выезжал со второстепенной дороги и протаранил двигавшийся по главной дороге «Фольксваген Пассат».

      Такая Америкосская национальная политика супер превосходства над всеми : Фольксваген не машина, Литовец - не человек.
      Жалко девчонок. Я этого урода вместе с Хаммером сжег.

      О чём Вы? Такие же студентки и при союзе нам в спину шипели, а теперь пришли "хорошие", вот пусть и хлебают половником свою демократию, и не забывают какого они сорта!
      lis-ik
  8. Altona Сегодня, 16:40
    Цитата: НасРать
    Жители Латвии возмущаются учениями НАТО

    ---------------------------
    Чего возмущаться то? Сами же хотели прыгнуть в демократию в 1990 году. Пусть кушают полной ложкой.
    Altona
  9. SCHMEL Сегодня, 16:48
    Краткий комментарий по этому поводу Енса Столтенберга:
    SCHMEL
  10. Machete Сегодня, 16:49
    Это не проблема Хаммера
    Machete
  11. yehat Сегодня, 16:50
    за что боролись, на то и напоролись
    yehat
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