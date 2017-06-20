Военный автомобиль НАТО протаранил "Фольксваген" со студентками в Литве

В Прибалтике произошёл очередной инцидент с натовской военной техникой, экипажи которой чувствуют себя хозяевами на прибалтийских дорогах. Сообщается о том, что в районе литовского населённого пункта Мариамполе (бывший Капсукас) произошло столкновение натовского «Хаммера» с гражданским автомобилем. Отмечается, что военный автомобиль буквально протаранил легковушку, в которой находились четыре литовских студентки.Три девушки в результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в клинику Каунаса. У них диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы конечностей и ушибы мягких тканей.По предварительной информации, натовский автомобиль выезжал со второстепенной дороги и протаранил двигавшийся по главной дороге «Фольксваген Пассат».Отмечается, что за рулём натовского автомобиля находился американский военнослужащий.Если верить сообщениям очевидцев, то «Хаммер» двигался со скоростью не более 50 км/ч. Только что это меняет в плане нарушения правил дорожного движения? Или в Прибалтике пора вводить новые ПДД, первым пунктом в которых будет «В любом случае пропускать технику НАТО, забрасывая её цветами»...