19:06 20 июня

Белорусские танки против советского автопрома

Несколько дней назад в Республике Беларусь прошёл Танковый Биатлон. По инициативе местного Министерства обороны соревновательное шоу прошло на историко-культурном комплексе «Линия Сталина».




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Комментарии 4

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  1. APASUS Сегодня, 17:39
    В чем новость ,посвятите в секрет ?
    APASUS
    1. Trevis Сегодня, 17:46
      Мне тоже интересно. Никогда не понимал зачем танком автомобиль то давить? И так результат ясен.
      Это, как американцы говорят "шоу" или народу зрелищ!
      Думаю интересней посмотреть, как танк с трамплнина полетит. laughing
      Trevis
      1. sabakina Сегодня, 18:08
        Ну, Москвич то он красиво подбросил...
        sabakina
      2. Ин100грамм Сегодня, 18:31
        Цитата: Trevis
        Думаю интересней посмотреть, как танк с трамплнина полетит.

        Вот вот. И ещё выстрелит в полёте. А утилизировать старенькие авто большого героизма не надо.
        Ин100грамм
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