Белорусские танки против советского автопрома Сегодня, 17:29 Несколько дней назад в Республике Беларусь прошёл Танковый Биатлон. По инициативе местного Министерства обороны соревновательное шоу прошло на историко-культурном комплексе «Линия Сталина». 2 Танковый биатлон Многобашенные танки РККА Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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