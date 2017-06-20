СМИ: США сбили сирийский беспилотник
Истребитель международной коалиции во главе с США F-15 сбил сирийский беспилотник. Как сообщает AFP, инцидент произошёл на юге САР недалеко от города Аль-Танф, передает телеканал Sky News Arabia .
Как передаёт CNN со ссылкой на военных, БПЛА якобы представлял угрозу для истребителя. Коалиция сбила БПЛА иранского производства модели Shahed-129, принадлежавший ВВС Сирии рядом с районом Ат-Танф, сообщает канал.
Уточняется, что беспилотник нес на себе боезаряд, который не взорвался.
Напомним, сирийский БПЛА был сбит всего спустя два дня после того, как авиация коалиции нанесла удар по истребителю ВВС САР в провинции Ракка. В России неоднократно отмечали, что действия коалиции и в том числе Вашингтона в Сирии вызывают серьёзную озабоченность.
Иранский БПЛА "Шахед-129" архивное фото
Как передаёт CNN со ссылкой на военных, БПЛА якобы представлял угрозу для истребителя. Коалиция сбила БПЛА иранского производства модели Shahed-129, принадлежавший ВВС Сирии рядом с районом Ат-Танф, сообщает канал.
Уточняется, что беспилотник нес на себе боезаряд, который не взорвался.
Напомним, сирийский БПЛА был сбит всего спустя два дня после того, как авиация коалиции нанесла удар по истребителю ВВС САР в провинции Ракка. В России неоднократно отмечали, что действия коалиции и в том числе Вашингтона в Сирии вызывают серьёзную озабоченность.
Использованы фотографии: http://www.arms-expo.ru/
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