19:03 20 июня

СМИ: США сбили сирийский беспилотник

Истребитель международной коалиции во главе с США F-15 сбил сирийский беспилотник. Как сообщает AFP, инцидент произошёл на юге САР недалеко от города Аль-Танф, передает телеканал Sky News Arabia .


СМИ: США сбили сирийский беспилотник

Иранский БПЛА "Шахед-129" архивное фото



Как передаёт CNN со ссылкой на военных, БПЛА якобы представлял угрозу для истребителя. Коалиция сбила БПЛА иранского производства модели Shahed-129, принадлежавший ВВС Сирии рядом с районом Ат-Танф, сообщает канал.

Уточняется, что беспилотник нес на себе боезаряд, который не взорвался.

Напомним, сирийский БПЛА был сбит всего спустя два дня после того, как авиация коалиции нанесла удар по истребителю ВВС САР в провинции Ракка. В России неоднократно отмечали, что действия коалиции и в том числе Вашингтона в Сирии вызывают серьёзную озабоченность.

Использованы фотографии: http://www.arms-expo.ru/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 80

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  1. Банный Сегодня, 17:35
    Непрофессиональные действия наших партнеров в очередной раз вызовут у нашего командования глубокую озабоченность да и случай так мелочишка он же бэзпилоткин
    Банный
    1. 210окв Сегодня, 17:36
      Действия будут...В очередной раз войдут и выйдут из меморандума...Вот такая жизнь половая..
      Цитата: Банный
      Непрофессиональные действия наших партнеров в очередной раз вызовут у нашего командования глубокую озабоченность да и случай так мелочишка он же бэзпилоткин
      210окв
      1. Владимир16 Сегодня, 17:41
        Да не печальтесь по данному поводу друзья. Взгляните с другой стороны на происходящее:
        -Через семь лет после начала войны сирийцы стали использовать БПЛА. И используют его против матрасов. Это показательно!!! Значит дела у сирийцев идут в гору.
        А тот факт, что сбили матрасы БПЛА лишь показывает, что кошмарить потихоньку сирийцы начинают матрасню. Матрасам либо сбивать, либо отваливать...
        Владимир16
        1. 210окв Сегодня, 17:43
          Не надо печалится...Вся жизнь впереди..Надейся и жди! sad
          Цитата: Владимир16
          Да не печальтесь по данному поводу друзья. Взгляните с другой стороны на происходящее:
          -Через семь лет после начала войны сирийцы стали использовать БПЛА. И используют его против матрасов. Это показательно!!! Значит дела у сирийцев идут в гору.
          А тот факт, что сбили матрасы БПЛА лишь показывает, что кошмарить потихоньку сирийцы начинают матрасню.
          210окв
          1. Владимир16 Сегодня, 17:45
            Да я и не печалюсь. И Вам не рекомендую. Реагировать на каждый пук истерикой дело не благодарное.
            Живем под мирным небом! Ведь это прекрасно! hi
            Владимир16
            1. 210окв Сегодня, 17:48
              Да замечательно..Согласен.Особенно радует звук боевой техники в небе над Кубанью-раньше было тихо..
              Цитата: Владимир16
              Да я и не печалюсь. И Вам не рекомендую.Реагировать на каждый пук истерикой дело не благодарное.
              Живем под мирным небом! Ведь это прекрасно! hi
              210окв
              1. demo Сегодня, 18:02
                Каждый день смотрю в небо.
                И что вижу?
                Над Краснодаром идет разворот и машины идут на Северо-Запад.
                Хорошо идут. Тысячах на 12-13.
                Хвостики белые, чистые, радостные.
                Так и ждешь когда из-под крыльев полыхнет.
                demo
                1. elmi Сегодня, 18:48
                  БПЛА иранского производства модели Shahed-129

                  Похоже Иранцы в деле создания или копирования ударных беспилотников продвинулись поболее нас.https://texnomaniya.ru/voennaya-texnika/iran-
                  predstavil-novijj-udarnijj-bpla.html
                  Почему бы и нам не скопировать данный беспилотник?
                  elmi
                2. ПВОшник Сегодня, 19:01
                  Над Тбилисской,только слышно.Но слышно частенько :)
                  ПВОшник
              2. К-50 Сегодня, 18:15
                Цитата: 210окв
                Особенно радует звук боевой техники в небе над Кубанью-раньше было тихо.

                Хоть свои летают, а не чужие. Как говорится - почувствуй разницу!
                К-50
        2. Владимир 38 Сегодня, 18:35
          Цитата: Владимир16
          -Через семь лет после начала войны сирийцы стали использовать БПЛА. И используют его против матрасов. Это показательно!!! Значит дела у сирийцев идут в гору.

          Конечно в гору, беспилотники то мы им покупаем.. У Киргизов тоже к стати дела в гору пошли, мудрейший 280мл зелени им списал... Только у нас все с горы .. с горыы
          Владимир 38
      2. aleksfill Сегодня, 18:08
        Кремль ответит - асимметрично.
        aleksfill
      3. Burbon Сегодня, 18:25
        Цитата: 210окв
        В очередной раз войдут и выйдут из меморандума

        и в понедельник войдут))
        Burbon
        1. pjastolov Сегодня, 18:31
          вот что то это мне напоминает, и становится как то очень стыдно
          pjastolov
      4. ИванИванов Сегодня, 19:01
        Цитата: 210окв
        Действия будут...В очередной раз войдут и выйдут из меморандума..

        Вроде сказали будут брать на прицел партнеров.
        ИванИванов
    2. Zibelew Сегодня, 17:36
      Озабоченность нашего командования становится все глубже. Между тем янкесы без всякого сотрясания воздуха делают то, что считают необходимым. И клали янкесы болт на все заявления МО России, а они через день: "наши партнёры..."
      Zibelew
      1. ultra Сегодня, 17:53
        Ну и к чему тут ваше видео?Что поклонник автора канала?
        ultra
        1. Zibelew Сегодня, 18:02
          Цитата: ultra
          Ну и к чему тут ваше видео?

          Так это же наше вундерваффе. И кстати Россия только что довела вложения в американские бумаги до 110 млрд долларов, нам ссориться с янкесами теперь никак нельзя, заморозят деньги. И видимо еще немало денег вложим в американские облигации, вместо экономики. Нас просто держат за дураков.
          Zibelew
          1. К-50 Сегодня, 18:18
            Цитата: Zibelew
            Нас просто держат за дураков.

            По себе людей не судите. hi request
            К-50
          2. КОСМОС Сегодня, 18:20
            Цитата: Zibelew
            Нас просто держат за дураков.

            Я согласен с тем, что Вас держат за дураков.
            КОСМОС
          3. Burbon Сегодня, 18:26
            Цитата: Zibelew
            Нас просто держат за дураков.

            меня нет....я верю в себя и свои руки))
            Burbon
          4. Ныробский Сегодня, 18:47
            Цитата: Zibelew
            Так это же наше вундерваффе. И кстати Россия только что довела вложения в американские бумаги до 110 млрд долларов, нам ссориться с янкесами теперь никак нельзя, заморозят деньги. И видимо еще немало денег вложим в американские облигации, вместо экономики. Нас просто держат за дураков.

            Дались вам эти облигации! Почти в каждой теме,
            усердно и точечно сокрушаетесь по этому поводу))) Весь мир покупает и продаёт эти облигации. Кто вам сказал, что их просто заморозить? Если они пойдут на эту меру, то можно сказать сами подорвут доверие к США и ФРС. Оно им надо? Кто тогда будет покупать их макулатуру, если нет гарантий? А чего бы вам не просветить народ по поводу того, сколько вкладывается в золото? На сегодня больше 1600 тонн! После ухода Ельцина, запас драгметалла увеличился в 40 раз и оценивается больше чем в 60 млрд.долларов, которые хранятся на территории России.
            Ныробский
          5. hotrod Сегодня, 18:54
            Ага, опять белоленточные поднывание про облигации США! В каждой теме. Ответьте, милейший, если Америка доллары печатает, триллион в год, нафига им наши 5 миллиардов? Совсем у них дела без $5 млрд плохо?
            hotrod
          6. Геннадий Федоров Сегодня, 18:59
            Нужно уточнить: "Они нас держат...". И указать кто. Странные вы люди, русские. Много слов, а о чём - непонятно!
            Геннадий Федоров
        2. Stena Сегодня, 18:23
          Цитата: ultra
          Ну и к чему тут ваше видео?Что поклонник автора канала?

          Об этом видео писали неоднократно - это видео испытаний С-300 на на полигоне Ашулук в Астраханской области. Не более того.
          Stena
      2. Владимир16 Сегодня, 17:53
        Цитата: Zibelew
        Между тем янкесы без всякого сотрясания воздуха...

        Серьезно??? без сотрясания воздуха??? wassat lol laughing
        Да от матрасной брехни вонь по всему свету. Вы откель взялись такой, из тайги? "без всякого сотрясания воздуха..."
        Рассмешил!!! Пять балов Вам!!!
        Владимир16
      3. кот бегемот Сегодня, 17:55
        Не стоит так подымать кипишить ,отказы техники бывают,как у нас так и у них. Главное что люди не погибли. Я за службу столько ЧП видел,что тут нечему удивляться.
        кот бегемот
      4. К-612-О Сегодня, 17:55
        Рабочий момент, на то они и испытания, чтобы потом такая лажа не всплывала
        К-612-О
      5. Vlad.by Сегодня, 17:56
        А это то к чему? В Ашулуке и Приозерске тоже песок, как и в Сирии?
        Этому видео уже сто лет в обед.
        Незачет!
        Vlad.by
      6. WindofFields Сегодня, 17:56
        ты зачем видео от фашистов сюда тащишь? Этот Erich Hartmann известный на весь ютуб - э... не хороший человек и фашист
        WindofFields
      7. Лелёк Сегодня, 18:25
        Цитата: Zibelew
        Zibelew


        Привет, Тагерьян.
        Да, это так, но терпение ограниченно. Мы америкосов предупредили, англичане и австралийцы убрали свою авиацию от греха подальше. Сирийские же военные спасли сбитого лётчика. Ну а как "посыплются" беспилотники США, думается, узнаем в ближайшем будущем.
        Лелёк
    3. cniza Сегодня, 17:37
      Там есть кому думать и принимать решения и кто даст гарантию , что это правдивая информация , но по "морде дать" надо.
      cniza
      1. Банный Сегодня, 17:47
        я вот мыслю если они все таки наш саломет собьют какова будет реакция нашего МИДа по сути Лавров может дочку из США отозвать демарши так наотмашь)))
        Банный
        1. WindofFields Сегодня, 17:53
          очень глубокую озабоченность выразят. глубокую-глубокую.
          WindofFields
        2. seal78 Сегодня, 17:55
          Саломет ? Вы с Украины, видимо. Не беспокойтесь, ваших салометов собьют много )) Нечем сало метать будет.
          seal78
        3. reservist Сегодня, 18:00
          У Лаврова вроде одна дочь - Екатерина, с 2014-ого в России.
          Или у Лавровых недавно было пополнение семейства ?
          reservist
          1. Банный Сегодня, 18:09
            ну с американским паспортом можно и в гости наведываться даже дело вести ну ладно тогда сына Мизулиной))) пойдет?)))
            Банный
            1. reservist Сегодня, 18:43
              А зачем ? Это ж не сын министра ...
              reservist
        4. Igor Golov Сегодня, 18:04
          Твоя главная беда состоит в том, что дочка Лаврова дома давно, с родителями.
          Igor Golov
        5. Yak28 Сегодня, 18:07
          Как и с турками, Путин расскажет про удар в спину и на этом всё закончится,я даже удивляюсь как американцы ещё не сбили
          Yak28
        6. Владимир 38 Сегодня, 18:38
          Цитата: Банный
          я вот мыслю если они все таки наш саломет собьют какова будет реакция нашего МИДа по сути Лавров может дочку из США отозвать демарши так наотмашь)))

          )) Вы не в МИДе работаете случайно, ведь так и сделают..
          Владимир 38
      2. Лелёк Сегодня, 18:29
        Цитата: cniza
        по "морде дать" надо.


        hi , Виктор.
        По морде лица янки и их выкормышам дают их же другие выкормыши, демонстрируя это в сети.
        Лелёк
    4. Vlad.by Сегодня, 17:53
      А мне , наоборот, кажется, что именно сейчас сирийцам карта и попрет... БПЛА у амеров больше по количеству, летают чаще и тормозов по их уничтожению с этого момента нет от слова вообще. К тому же они конкретно дороже. Мелочь, а приятно!
      Vlad.by
  2. salat Сегодня, 17:35
    Матрасня там видимо что-то прячет!
    salat
  3. Pirogov Сегодня, 17:35
    Обнаглели натовци в край . Страх потеряли пока их на место не поставят так и будет.
    Pirogov
  4. cniza Сегодня, 17:35
    Такое впечатление , что кто то специально нагнетает ситуацию к прямому контакту.
    cniza
    1. DMoroz Сегодня, 18:04
      разумеется, сбили специально. Оправдания ни о чем - эта модель БПЛА несет из вооружения только до 4-х ракет класса воздух-земля и может поражать только наземные подвижные и неподвижные цели... Явная провокация... Что-то готовится
      DMoroz
    2. Лелёк Сегодня, 18:35
      Цитата: cniza
      Такое впечатление , что кто то специально нагнетает ситуацию к прямому контакту.


      Так оно и есть. Виолончелью этого "оркестра" захотел быть гетьман Вальцман, но, похоже - облом - не "царское" дело принимать и ручкаться с холопом.
      Лелёк
    3. pjastolov Сегодня, 18:49
      кто то специально нагнетает ситуацию к прямому контакту.
      это открытая провокация - ебн подлизывал, ВВП возмущается и выражает глубокую озабоченность, но мачо, вот и ставят на место, а место надо выбирать самим, а то окажемся в углу, и не дай бог лицом к стенке - лгбт этим воспользуется, не хорошие мысли идут, не надо наступать на грабои СТАЛИНА
      pjastolov
  5. APASUS Сегодня, 17:37
    Вот мне очень становиться интересно куда пошли бабки ,после того как я посмотрел это фото.Это нашим сколько там выделяли денег на создание БПЛА? А тут Иран в условиях санкций и изолированного общества выпускает БПЛА размерами как с хороший истребитель.
    APASUS
    1. 210окв Сегодня, 17:40
      Так там у них суд шариатский,а у нас соревнование-кто украдет больше.Кто первый тому и награда и почет..
      210окв
    2. grm Сегодня, 17:46
      Цитата: APASUS
      выпускает БПЛА размерами как с хороший истребитель.


      Да гуано это редкостное. И да хорошего размера. Главное не размер,а начинка wink

      Как те же ракеты, что Иран впустил по Сирии недавно - половина взорвалась в Ираке, стальные - может одна попала и то около цели. Остальные в молоко.
      grm
      1. APASUS Сегодня, 17:50
        Цитата: grm
        Да гуано это редкостное.

        Ответ более чем исчерпывающий ............
        Цитата: grm
        может одна попала и то около цели.

        может и попала ,а может и нет.Ответ вы точно не знаете
        APASUS
        1. grm Сегодня, 18:02
          Цитата: APASUS
          может и попала ,а может и нет.Ответ вы точно не знаете


          Достаточно и того, что половина не долетела вообще до Сирии.



          Цитата: APASUS
          Ответ более чем исчерпывающий ...........


          Я вполне уверен, что в России тоже в курсе того, чего реально стоит оружие Ирана на фоне попыток Ираном копировать российское . А говорить об иранских беспилотниках высокого качества вообще смешно. Там иранцам и у России взять то толком нечего.
          grm
          1. APASUS Сегодня, 18:14
            Цитата: grm
            Достаточно и того, что половина не долетела вообще до Сирии.

            Сперва думал ,что вы реально не в курсе,ан нет в курсе!
            Цитата: grm
            Там иранцам и у России взять то толком нечего.

            Ну да ,мы то глупые и несмышленые,только сперва забиваете прессу статьями о русской угрозе ,силе оружия ,а потом пытаетесь нм же пропихнуть тему с тем что мы палками воюем.
            Вы уж определитесь любезный!
            APASUS
            1. grm Сегодня, 18:31
              Цитата: APASUS
              Ну да ,мы то глупые и несмышленые


              Я же писал только касательно БПЛА - России там действительно далеко до БПЛА хорошего качества .


              Цитата: APASUS
              только сперва забиваете прессу статьями о русской угрозе ,силе оружия ,а потом пытаетесь нм же пропихнуть тему с тем что мы палками воюем.


              Ещё раз напишу свою цитату -
              А говорить об иранских беспилотниках высокого качества вообще смешно. Там иранцам и у России взять то толком нечего.
              .

              Там это касательно БПЛА.
              grm
      2. Taran 75 Сегодня, 18:18
        как говорят наши израйльские "друзья " где факты ??? фото видео ....нету ? тогда все это болтовня hi значит считаем все попали куда надо !!!
        Taran 75
        1. grm Сегодня, 18:33
          Цитата: Taran 75
          как говорят наши израйльские "друзья " где факты ??? фото видео ....нету ? тогда все это болтовня значит считаем все попали куда надо !!!


          Да считайте как хотите hi

          grm
          1. Taran 75 Сегодня, 18:39
            аналогичный ответ в вашу сторону hi
            Taran 75
  6. komrad buh Сегодня, 17:39
    Что-то это уже не на игрушки смахивает
    komrad buh
  7. тлауикол Сегодня, 17:44
    МИД РФ выражает крайне озабоченную озабоченность
    тлауикол
  8. dvina71 Сегодня, 17:46
    Что не похоже что на фото сбитый бпл. Либо фото не то,либо кто то чето себе приписал.
    dvina71
    1. тлауикол Сегодня, 17:47
      конечно не то, вы даже не читаете
      тлауикол
      1. активатор Сегодня, 17:52
        Цитата: тлауикол
        конечно не то, вы даже не читаете

        И я подпись под фото не прочитал winked
        активатор
  9. Боевой Пловец Сегодня, 17:49
    Мне просто уже интересно, чем всё это закончится? Когда и где уже упадёт матрасный пепелацц? После этого заявить, что он представлял угрозу сирийской армии.
    Боевой Пловец
  10. активатор Сегодня, 17:49
    На фото сбитый беспилотник? и не разбился с чугуна они у них или как. Надеюсь пво сопровождало истребитель коалиции . yes И с меморандумом печалька уже вышли на днях, ну можно теперь вообще выйти. request
    активатор
  11. кот бегемот Сегодня, 17:51
    Ну и сколько будем сопли пузырями дуть,пора действовать радикально.
    кот бегемот
    1. skylare Сегодня, 18:07
      Убежище в огороде уже, я так понимаю, вырыли, лапши-быстряшки и свечек стеариновых на год запасли. Теперь можно и порадикальничать. А мы вот только в процессе запаса. Да и убежище рыть не получается: огорода не имеем, а соседи с нижнего этажа проблемой не прониклись.
      skylare
  12. ded boris30 Сегодня, 17:51
    Покусачка началась, как бы до грызни дело не дошло.
    ded boris30
  13. Музыка Сегодня, 17:52
    Скоро начнется эскалация: все беспилотники полетят на землю. Со всех сторон. Война переходит на уровень похожим на Вьетнам.
    Музыка
  14. Толстоевский Сегодня, 17:54
    Беспрецедентный по своему мужеству и отваге поступок. Превзойти его можно, лишь разбомбив очередную школу или больницу с туземцами
    Толстоевский
  15. Stas 2REP Сегодня, 17:57
    Сейчас американцы получат самое самое последние предупреждение, и уж теперь то их самолёты точно возьмут на сопровождение в виде целей.
    Stas 2REP
  16. Jarilo Сегодня, 17:58
    Ну, если сирийские беспилотники представляют для них опасность, зачем они там летают? А наша страна не представляет угрозу для их военных баз вокруг нас?
    Jarilo
  17. ОТДЕЛ Сегодня, 18:02
    Ну ладно два ноль США ...Мы с Сирией готовимся!
    ОТДЕЛ
  18. Циник Сегодня, 18:06
    Помнится кто то предрекал жертвы среди безпилотников... Таки уже есть, не первые и не последние.
    Почему не оставляет чувство, что мы свидетели сбывающегося предсказанного кошмара?!
    Чтоб им Йеллоустонский парк последнее путешествие обеспечил!
    Циник
    1. К-50 Сегодня, 18:25
      Цитата: Циник
      Чтоб им Йеллоустонский парк последнее путешествие обеспечил!

      Боги Вас услышали!!! Йелоустоун уже вторую неделю трясёт до 3,8аллов. drinks laughing
      К-50
  19. рус-5819 Сегодня, 18:10
    БПЛА якобы представлял угрозу для истребителя.

    В России неоднократно отмечали, что действия коалиции и в том числе Вашингтона в Сирии вызывают серьёзную озабоченность.

    Нарываются "союзнички", видимо пора сбить пару-тройку истребителей так называемой коалиции и "вызвать серьёзную озабоченность", чтобы не летали там, где из не звали
    рус-5819
  20. К-50 Сегодня, 18:13
    БПЛА якобы представлял угрозу для истребителя

    Ага, дорогу перед близко крадущимся истребителем перебегал. fool fellow
    К-50
  21. sauvage Сегодня, 18:37
    Цитата: рус-5819
    Нарываются "союзнички", видимо пора сбить пару-тройку истребителей так называемой коалиции и "вызвать серьёзную озабоченность", чтобы не летали там, где из не звали

    тогда американцы объявят бесполетную зону над всей Сирией и вот тогда мы узнаем готовы ли мы к войне или нет.
    sauvage
  22. Atlant-1164 Сегодня, 18:47
    многие знают пацанскую поговорку- один раз потерпишь..будешь и дальше терпеть.
    Atlant-1164
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