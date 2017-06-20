19:03 20 июня

США ввели санкции против главы ЧВК «Вагнер» и структур Пригожина

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против российских компаний и граждан. Список опубликован на официальном сайте американского Минфина, сегодня, т.е. 20 июня 2017 года. Ограничениям подверглись 38 лиц и организаций России и Донбасса.



В новый список, в частности попали: кейтеринговая компания «Конкорд» ресторатора Евгения Пригожина, которого называют «поваром Путина». Сам Пригожин находится под санкциями с декабря 2016 года. Замминистра экономического развития России Сергей Назаров, а также глава министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник. Санкции ввели против организаций, связанных с байк-клубом «Ночные волки». Под запрет попали ООО «Байк.В.Центр» и охранная компания «Волк». А также США ввели финансовые санкции против российской частной военной компании «Вагнер».


При этом в списке не указано, где расположена ЧВК «Вагнер». О связанных с ней лицах также ничего не сказано, но санкции ввели против предполагаемого главы «Вагнера» Дмитрия Уткина.

В пресс-релизе Минфина сказано, что ЧВК «Вагнер» принимала участие в военном конфликте на востоке Украины.

Использованы фотографии: http://berezka-restoran.ru/
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Комментарии 32

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  1. kefan Сегодня, 18:05
    А вот и очередной "подарок" от "наших партнеров".
    kefan
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:11
      Ограничениям подверглись 38 лиц и организаций России и Донбасса.

      Спасибо господа , значит они эффективно работают!Храни вас Бог русские дружины..Все русские с вами мужики и если нужны добровольцы , только позовите! soldier
      ОТДЕЛ
      1. Владимир16 Сегодня, 18:15
        Ну всё, всем брать лопаты и на кладбище копать могилы wassat

        Нас рать!!! laughing в смысле много нас.
        И нам, что от нефти и газа ни копейки не перепадает, что от санкций. wink
        Владимир16
        1. Shurik70 Сегодня, 18:17
          Цитата: Владимир16

          Нас рать!!! laughing

          Американцы это знают laughing

          Shurik70
          1. Монос Сегодня, 18:30
            В новый список, в частности попали: кейтеринговая компания «Конкорд» ресторатора Евгения Пригожина, которого называют «поваром Путина».

            Сводочи. Хотят чтобы ВВП с голода умер. Изверги... smile
            Монос
      2. Комментарий был удален.
      3. vovanpain Сегодня, 18:34
        Ха,а вот интересно,до российских бомжей матрасные когда доберуться fellow ну и fool же господи.
        vovanpain
        1. Улан Сегодня, 18:42
          Дебилы...б...Точнее Лаврова не выразишься.
          Улан
        2. pjastolov Сегодня, 18:55
          а для бомжей санкции - обкормить и на поить досмерти? laughing
          pjastolov
    2. Комментарий был удален.
  2. APASUS Сегодня, 18:08
    Под такие формулировки можно пол страны в санкционный список запихнуть. Байкеры,повара и все кто работал с фирмой Вагнера.
    APASUS
    1. Pirogov Сегодня, 18:12
      Цитата: APASUS
      Под такие формулировки можно пол страны в санкционный список запихнуть. Байкеры,повара и все кто работал с фирмой Вагнера.

      Ещё не вечер . Надо понять и принять ,что санкции это бесконечная эпопея и будет америка их вводить и с поводом и бес повода.
      Pirogov
      1. Владимир16 Сегодня, 18:17
        Цитата: Pirogov
        с поводом и бес повода.

        бес - это чёрт! А в данном случае "без повода".
        Без обид! drinks
        Владимир16
        1. Pirogov Сегодня, 18:21
          Цитата: Владимир16
          бес - это чёрт! А в данном случае "без повода".
          Без обид!

          Принимается , готовлюсь на рыбалку и на сайт заглядываю вот и БЕС.))))
          Pirogov
      2. Кент0001 Сегодня, 18:26
        А мы будем продолжать покупать их бумаги и инвестировать десятки миллиардов (а то и сотни) в их экономику.
        Кент0001
      3. Улан Сегодня, 18:44
        И чего мучаются ребята, ввели бы санкции за всё и сразу , глядишь им бы и полегшало.
        А то страдают бедняжечки, что бы еще придумать.
        Улан
    2. Чёрный Полковник Сегодня, 18:19
      "Байкеры,повара и все кто работал с фирмой Вагнера." ...а также те, кто общался с кем-либо на родном языке Вагнера.
      Чёрный Полковник
      1. pjastolov Сегодня, 19:01
        вы имеете ввиду фрау меркель? wassat
        pjastolov
    3. pjastolov Сегодня, 18:59
      кто работал с фирмой Вагнера
      да и ладно, но почему то матрасные ЧВК с нашим калашами, и что тогда по санкциями? нельзя будет им закупить покусанное яблоко? laughing
      pjastolov
  3. Толстоевский Сегодня, 18:10
    искоренить зло на всей планете можно, лишь обрушив долларовую систему
    Толстоевский
    1. Чеширский Сегодня, 18:18
      Свято место пусто не бывает, нарисуются другие упыри... Процесс бесконечен, хотя сознаюсь, краха доллара жду, как шоу, которое бывает раз в несколько поколений. Вот будет потеха всемирная.
      Чеширский
    2. лаврентий павлович Сегодня, 18:21
      Цитата: Толстоевский
      искоренить зло на всей планете можно, лишь обрушив долларовую систему

      Для этого нужно вместо США сделать "пролив Сталина", как предлагал Курчатов.
      лаврентий павлович
  4. К-50 Сегодня, 18:10
    Введение против кого-то из россиян персональных санкций скоро будет рассматриваться, как награждение отечественным орденом, ну или медали. fellow laughing
    К-50
    1. Офицер запаса Сегодня, 18:29
      СССР фактически всегда находился по санкциями. Запрет от них на то, запрет на это и т.д. Что не мешало быть великой державой. Поскольку руководители государства и промышленности не могли подвергаться шантажу по поводу счетов в зарубежных банках и по поводу собственности на территории супостата. Санкции против Жукова, Суслова, Королева или Громыко? Звучит априори смешно. Ниже собственного достоинства было на всякие писки реагировать.
      А сейчас ввели санкции против сотни-другой чиновников и предпринимателей. И все это всерьез обсуждается. Вот это печально, а не все эти санкции.
      Офицер запаса
      1. Кент0001 Сегодня, 18:45
        Не против чиновников, а против государства. Не вижу повода для радости. Опять к новому году нам обвалят рубль и мы снова станем нищими в один момент (нефть уже просела по хорошему). А с учетом того что мы мало чего производим высокотехнологичного то делайте выводы сами. Причем мы фактически своим врагам будем продолжать отгружать ракетные двигатели и покупать их ценные бумаги. Чет я не пойму наши верхние на чьей стороне гуляют...?
        Кент0001
  5. МПК105 Сегодня, 18:13
    Как это-финансовые санкции?"Вагнер" что,в американских банках,как олигархи все наши деньги держит?
    МПК105
    1. Lyncher Сегодня, 18:29
      Боюсь полосатики сами не в курсе как это)
      Lyncher
  6. komrad buh Сегодня, 18:14
    Замминистра экономики под санкциями. А министр че нет или правильный для них. А "Вагнеру" уважуха
    komrad buh
  7. anjey Сегодня, 18:24
    а первых лиц страны и первых россиян из Форбс- слабо в этот список ?
    anjey
    1. anjey Сегодня, 18:28
      если USA идет по "дороге абсурда"пусть уж идет до конца
      anjey
  8. Метроном Сегодня, 18:40
    По самому больному и в то же время большому национальному достоянию России бьют гады, по Пригожинским миллиардам.
    Метроном
    1. anjey Сегодня, 18:47
      А группе Вагнера визы ненужны, они по привычке, как нибудь без виз обойдутся....
      anjey
      1. Метроном Сегодня, 18:52
        Очень страшный ЧОП, серьёзно. Гроза всех бедуинов. А вот для того, чтоб попасть в любую нормальную страну будут стоять в очереди в посольство всем табором и сдавать мазок. laughing
        Метроном
  9. SCHMEL Сегодня, 18:59
    Бл... когда же в продаже появиться сборник "100 томов антироссийских санкций"?
    SCHMEL
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