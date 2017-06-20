США ввели санкции против главы ЧВК «Вагнер» и структур Пригожина
Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против российских компаний и граждан. Список опубликован на официальном сайте американского Минфина, сегодня, т.е. 20 июня 2017 года. Ограничениям подверглись 38 лиц и организаций России и Донбасса.
В новый список, в частности попали: кейтеринговая компания «Конкорд» ресторатора Евгения Пригожина, которого называют «поваром Путина». Сам Пригожин находится под санкциями с декабря 2016 года. Замминистра экономического развития России Сергей Назаров, а также глава министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник. Санкции ввели против организаций, связанных с байк-клубом «Ночные волки». Под запрет попали ООО «Байк.В.Центр» и охранная компания «Волк». А также США ввели финансовые санкции против российской частной военной компании «Вагнер».
При этом в списке не указано, где расположена ЧВК «Вагнер». О связанных с ней лицах также ничего не сказано, но санкции ввели против предполагаемого главы «Вагнера» Дмитрия Уткина.
В пресс-релизе Минфина сказано, что ЧВК «Вагнер» принимала участие в военном конфликте на востоке Украины.
В новый список, в частности попали: кейтеринговая компания «Конкорд» ресторатора Евгения Пригожина, которого называют «поваром Путина». Сам Пригожин находится под санкциями с декабря 2016 года. Замминистра экономического развития России Сергей Назаров, а также глава министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник. Санкции ввели против организаций, связанных с байк-клубом «Ночные волки». Под запрет попали ООО «Байк.В.Центр» и охранная компания «Волк». А также США ввели финансовые санкции против российской частной военной компании «Вагнер».
При этом в списке не указано, где расположена ЧВК «Вагнер». О связанных с ней лицах также ничего не сказано, но санкции ввели против предполагаемого главы «Вагнера» Дмитрия Уткина.
В пресс-релизе Минфина сказано, что ЧВК «Вагнер» принимала участие в военном конфликте на востоке Украины.
Использованы фотографии: http://berezka-restoran.ru/
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