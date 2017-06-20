21:15 20 июня

Кто ты? - Я Порошенко! - Кто ты, Порошенко?..

Кто ты? – Я – Пётр Алексеевич Порошенко. – Я спрашиваю: кто ты? Кто ты такой, Порошенко?

Кто ты? - Я Порошенко! - Кто ты, Порошенко?..


Примерно такой по своей сути "разговор состоялся" в Овальном кабинете Белого дома между президентом США и президентом Украины. Не зря за несколько часов до посещения Белого дома «The Guardian» вышла с материалом, в котором было заявлено, что Порошенко ожидает «унизительный приём».


Для начала коротко о предыстории «встречи». Порошенко настолько торопился к Трампу, что когда его самолёт вылетал из киевского аэропорта, встреча не была согласована. Упомянутое издание со ссылкой на источники в администрации президента США сообщило, что Трамп «сомневался, нужно ли принимать Порошенко или нет». В итоге было принято своеобразное решение – «если этот человек прилетит в США, то завести его в Овальный кабинет во время одной из встреч Трампа с американскими чиновниками, чтобы не нарушать деловой график американского президента». Как видно, украинский президент в этот график никак не вписывался.

В Белом доме стали соображать, в какой же момент Порошенко можно представить Трампу. Сообразили... Было решено, что если и заводить украинского президента, уже объявившего, что он встретится с Трампом «раньше Путина», на аудиенцию к Трампу, то во время нахождения в Овальном кабинете помощника президента США по нацбезопасности Герберта Макмастера.

Кстати, журналисты поинтересовались у официального представителя Белого дома о характере встречи Трампа и Порошенко. Некоторая заминка в ответе Шона Спайсера подтвердила материал «The Guardian» о том, что приём будет отнюдь не возвышенным.

Из ответа Шона Спайсера:
Насколько я понимаю, с ним (с Порошенко) будет встречаться вице-президент (Майк Пенс).


А как же Трамп?..

Чтобы хоть как-то воодушевиться на фоне того, что у американских властей не было большого желания с ним встретиться, Порошенко на камеру собрал несколько десятков представителей украинской диаспоры в США. И американцам украинского (а по большей части – советского) происхождения Порошенко объявил, что в Вашингтоне его «ожидает фантастическая программа».

Из заявления президента Украины:
Посмотрите, какая мощная и фантастическая поддержка у нас есть в Соединенных Штатах. Я прибыл сегодня с первым визитом после президентских выборов (в США). И у меня будет фантастическая программа. Украина в США имеет прочную двухпартийную поддержку. Вы в своих сердцах переживаете всё то, с чем столкнулась Украина. Диаспора оказывает огромную помощь в том числе и нашим военным, чтобы остановить российскую агрессию.


«Диаспора» напряглась. Почувствовала, что снова намекает на «грОши» и стала размахивать украинскими флагами не так активно, памятуя о том, на сколько миллиардов разбухли счета самого Порошенко от заокеанской помощи и распила украинских активов.

Первый из американских министров, с которым удалось встретиться Порошенко, оказался министр энергетики Рик Перри. И это тот случай, когда Порошенко Вашингтону действительно приходится кстати. Дело в том, что Штаты поставили перед собой стратегическую задачу по вытеснению российских энергоносителей с европейского рынка. О необходимости отказаться от российского газа с заменой на сжиженный из США говорят фактически напрямую, заставляя жёстко реагировать ранее послушных немцев и австрийцев. А чтобы немцы и те же австрийцы «прониклись», Вашингтон и готов использовать Петра Алексеевича. Как?



На самом деле очень просто. Посредством Порошенко и его постоянной антироссийской (публичной) риторики Штаты намерены до европейских «союзников» донести следующую мысль: интересы Европы – это важно и замечательно, но разве же мы можем оставить с пустой трубой к 2019 году «демократическую» Украину?..

Однако понятно, что об Украине тот же министр американской энергетики думает в последнюю очередь, но именно «баян» в виде украинской демократии будет играть с той целью, чтобы попытаться продвинуть существенно большие объёмы американского сжиженного газа на рынок Европы. А что для этого нужно? Для этого нужно максимально попортить кровь тем, кто участвует в проекте «Северный поток 2».

В этой связи уж точно не назовёшь совпадением тот факт, что непосредственно перед встречей Порошенко с Перри глава «Нафтогаза» предложил США обложить санкциями все те компании (включая немецкие и прочие европейские), которые решили стать акционерами «СП-2». В такой ситуации глава «Нафтогаза» превращается в ту говорящую голову, которую США используют как озвучивающую возможные последствия для компаний из ЕС в случае их контактов с Россией и «Газпромом».

Из заявления Порошенко:
С министром энергетики США Риком Перри обсудили вопросы реализации совместных проектов в атомной энергетике, сфере добычи энергоносителей в Украине, а также возможности поставки альтернативных видов топлива, в частности сжиженного газа из США.
Также речь шла об укреплении европейской энергетической безопасности, в частности в контексте возможностей модернизации и развития транзитных мощностей Украины и реализации новых европейских транспортно-энергетических проектов.

Спасибо американской стороне за значительную практическую помощь в укреплении энергетической безопасности Украины.


Гипотетически. США вводят санкции против всех компаний-участниц строительства «Северного потока 2». Как и в случае с «Южным потоком», европейские партнёры под американской палкой с гвоздями дружно сливаются. Не сразу, конечно. Инерция... Сливаются – раз. Банкротятся (что вполне возможно без заполненной российской трубы) – два. Их место занимают самые демократические из демократических – компании из США. Этот факт напрягает ещё и норвежцев, у которых в Европе своя, давно обжитая, ниша.

Далее подмятая Европа заключает сделку о поставках американского сжиженного газа, стоимость которого в среднем будет обходиться (по самым скромным подсчётам) на треть дороже российского «трубного». Россия бросает проект «СП-2», бросает гнить «трубу» через Украину. Уровень поставок СПГ из США придётся увеличивать как минимум в 3-3,5 раза из-за возникающего дефицита, чтобы удержать европейский рынок и чтобы не дал дуба демократический проект «Украина».

В итоге - рост цен на «голубое топливо», на фоне которого Россия и Турция достраивают «Турецкий поток», плюс Россия и Китай воплощают в реальность «Силу Сибири». Тут же маячит Катар, который в последнее время ходит в союзниках у Турции и явно ищет контактов с Москвой. При умелой поддержке Катара Москвой (когда катарский СПГ может обойтись процентов на 15-20 дешевле СПГ американского), именно звёздно-полосатых партнёров можно столкнуть с Дохой. А в это время в Европе к власти приходят силы, которые по горло наелись американского, в том числе и экономического, оккупационного диктата. А они придут. Если не сегодня, то завтра. Так как бесконечно это продолжаться не будет по определению. Что будет дальше? А вот возьмут да и «попросят» США освободить территорию... Утопия? Ну Атамбаев же из Киргизии (из Манаса) попросил - пусть и не даром со стороны России. Но на то она и геополитика...

Зато Порошенко первым с Трампом "поговорил"...
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/petroporoshenko, Jonathan Ernst/Reuters
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 28

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  1. Alexej Сегодня, 19:21
    Да уж... У олигарха нет Родины.
    Alexej
    1. major071 Сегодня, 19:55
      Мечты, мечты...

      О как Петруха зажигал!
      Мол, я, да с Дональдом на ты!
      Он мною Путина пугал!
      Мы с ним два фраера крутых
      Да я к нему, да дверь пинком
      Меня обнимет, мы за стол
      Там побазарим, все путем
      Ведь я ж до Трампа снизошел
      Он за меня РФ порвет
      Все будет так, как я скажу
      И кучу санкций он введет
      И перекроет им трубу…
      Стоял Петруха и мечтал
      Как будет с Дональдом он квасить
      На деле ж – в зад поцеловал
      И был отправлен восвояси
      wink drinks
      major071
      1. флотский33 Сегодня, 20:18
        Приветствую Уважаемый! Стихи как всегда на высоте! А про Украину и говорить не охота.
        флотский33
      2. домохозяйка Сегодня, 20:49
        Браво, майор! good
        домохозяйка
  2. Alex Anotol Сегодня, 19:25
    УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ ПРОГРЕСС!!!
    Alex Anotol
    1. тол100в Сегодня, 19:38
      Цитата: Alex Anotol
      Зато Порошенко первым с Трампом "поговорил"...

      Вот это уже прогресс! Поговорил первым и первым услышал ГДЕ его место! А место известно где: у параши! Уж извините за сленг.
      тол100в
      1. Чёрный Сегодня, 19:42
        Сидит Президент Украины Петр Алексеевич Порошенко в прендбаннике Овального Кабинета. Ждет. Недолго. Часа 3-4. Через предбанник проходит маргинальный Трамп. Ху из ит? Ай эм Прэзидент Юкрэйн Пьетр. Трамп -Хелло, Пьетр. Пьетр - Ай лав ю, мистэр Трамп. Трамп - Мани ноу. Гуд бай. украинец .СМИ - Встреча прошла конструктивно и успешно. laughing
        Чёрный
    2. 210окв Сегодня, 20:57
      А в итоге?Аааа....регресса
      210окв
      1. Logall Сегодня, 21:09
        Трамп реально параши брезгует:
        Logall
  3. APASUS Сегодня, 19:28
    Где пресс релиз встречи? Какие решения приняты ?
    Пока не только нет совместной пресс конференции ,а даже нет информации какие цели и задачи ставили для себя стороны.Встреча длилась 6 минут,при этом за два часа прошел весь визит и кроме встречи с Трампом
    APASUS
    1. Чёрный Сегодня, 19:45
      Цитата: APASUS
      Где пресс релиз встречи? Какие решения приняты ?

      Встреча длилась 6 минут,какой пресс-релиз, какие решения?...кстати , как говорят урологи , 6 мин. - это нормальная продолжительность полового акта , отсюда и итог встречи - Трамп здоров, Пеца сумел уложиться wassat
      Чёрный
    2. Барбулятор Сегодня, 20:44
      Цитата: APASUS
      Встреча длилась 6 минут

      Лакеям даже кофию не подают, времени в обрез.
      Барбулятор
  4. domokl Сегодня, 19:34
    Строили мы строили и наконец построили? Чебурашка поджигай bully Как-то так...
    domokl
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:35
    Укроину еще раз поимели, что впрочем, неудевительно fool Стоило ли парошенки ехать ради такого унижения? fool Это полная перезрада с недомогой впридачу laughing
    Изгоняющий либероидов
  6. Black_PR Сегодня, 19:36
    Да. Понты дороже денег. Готовимся к волне вони со стороны укросми. Сейчас хвастаться начнут.
    Black_PR
  7. Горный стрелок Сегодня, 19:37
    Господа, хочу напомнить, что "Газпром" и "Роснефть" - это ГОСКОРПОРАЦИИ. Да, там менеджеры, получают тра-ля-ля... Да ведь БЮДЖЕТ они наполняют тоже. Который и МО, и образование, и пенсии, и , и, и ... Это НЕ ОЛИГАРХИ. И большое спасибо ВВП, что эти КЛЮЧЕВЫЕ отрасли страны у олигархов тем или иным способом отобраны ( кто сдал добровольно, а кто и в тюряге посидел wassat ) .
    Горный стрелок
    1. WindofFields Сегодня, 20:44
      да? ты в курсе что 2/3 ГазПрома принадлежит вовсе не гос-ву, а каким-то частным лицам.
      WindofFields
  8. Смог Сегодня, 19:40
    Ну, что? Наверное предстоит игра в долгую. выдержат ли наши олигархи? Будем надеяться.
    Ну а народу видимо придется еще подзатянуть ремешки. и тут может появиться либерально- демократическая клика, упорно раскачивающая лодку. Короче, смутные времена наступают господа- товарищи. На тоненького..
    Смог
    1. WindofFields Сегодня, 20:46
      выдержат ли наши олигархи? народу видимо придется еще подзатянуть ремешки. тебе не кажется что-то здесь не так? и как же олигархи будут "выдерживать"? Яхту со 100 метров на 90 сменят?
      WindofFields
      1. Смог Сегодня, 21:00
        Цитата: WindofFields
        и как же олигархи будут "выдерживать"

        В офшоры смотаются.Как как? И бабло будут выводить
        Смог
  9. Дамир Сегодня, 19:42
    И у меня будет фантастическая программа

    Вискарь, кокс и стриптиз??? или для продвинутого европейца спецпрограмма в гейбаре????
    Спасибо американской стороне за значительную практическую помощь

    вибратор подарили что-ли....
    Дамир
  10. Boris55 Сегодня, 19:47
    Цитата: Володин Алексей
    Зато Порошенко первым с Трампом "поговорил"...

    Порошенко радуется тому, что он встретился с Трампом раньше Путина, совершенно не понимая того, что Россия ни когда не стояла, не стоит и стоять не будет в ИХ очереди на поклон к ИХ хозяину.
    Boris55
    1. WindofFields Сегодня, 20:47
      Россия - нет. А Путин стоит, и еще как. Полгода уже мечтает встретиться
      WindofFields
  11. sl22277 Сегодня, 19:56
    Украина здесь — дело десятое. Сама по себе она Вашингтон не интересует. Пока что единственное реальное действие Дональда Трампа в отношении Украины — это сокращение ее финансовой поддержки из американского бюджета на 69%. Поэтому, что бы Трамп в отношении Киева сейчас ни говорил, реального прорыва по вопросу американской поддержки украинских властей от полета Петра Порошенко за океан ждать не стоит.
    sl22277
  12. рус-5819 Сегодня, 20:29
    Петрушка лишний раз доказал, что он- Петрушка!
    рус-5819
  13. WindofFields Сегодня, 20:49
    а можно как-то в уведомления помечать что это Володин Алексей? достал со своим ХПП
    WindofFields
  14. gm9019 Сегодня, 20:57
    Цитата: WindofFields
    да? ты в курсе что 2/3 ГазПрома принадлежит вовсе не гос-ву, а каким-то частным лицам.


    ошибочка, дорогой товарищ: ПАО «Газпро́м» — советская и российская транснациональная энергетическая корпорация. Государство контролирует более 50 % акций.
    Доля располагаемых запасов газа составляет 17 % от мировых и 72 % от российских. На «Газпром» приходится 11 % мировой и 66 % российской добычи газа.Согласно рейтингу журнала Forbes, по итогам 2011 года стал самой прибыльной компанией мира. fellow
    gm9019
  15. den3080 Сегодня, 21:00
    название стать мне напомнило выступление Гальцева smile
    den3080
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