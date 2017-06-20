Кто ты? - Я Порошенко! - Кто ты, Порошенко?..

Насколько я понимаю, с ним (с Порошенко) будет встречаться вице-президент (Майк Пенс).

Посмотрите, какая мощная и фантастическая поддержка у нас есть в Соединенных Штатах. Я прибыл сегодня с первым визитом после президентских выборов (в США). И у меня будет фантастическая программа. Украина в США имеет прочную двухпартийную поддержку. Вы в своих сердцах переживаете всё то, с чем столкнулась Украина. Диаспора оказывает огромную помощь в том числе и нашим военным, чтобы остановить российскую агрессию.

С министром энергетики США Риком Перри обсудили вопросы реализации совместных проектов в атомной энергетике, сфере добычи энергоносителей в Украине, а также возможности поставки альтернативных видов топлива, в частности сжиженного газа из США.

Также речь шла об укреплении европейской энергетической безопасности, в частности в контексте возможностей модернизации и развития транзитных мощностей Украины и реализации новых европейских транспортно-энергетических проектов.



Спасибо американской стороне за значительную практическую помощь в укреплении энергетической безопасности Украины.

Кто ты? – Я – Пётр Алексеевич Порошенко. – Я спрашиваю: кто ты? Кто ты такой, Порошенко?Примерно такой по своей сути "разговор состоялся" в Овальном кабинете Белого дома между президентом США и президентом Украины. Не зря за несколько часов до посещения Белого дома «The Guardian» вышла с материалом, в котором было заявлено, что Порошенко ожидает «унизительный приём».Для начала коротко о предыстории «встречи». Порошенко настолько торопился к Трампу, что когда его самолёт вылетал из киевского аэропорта, встреча не была согласована. Упомянутое издание со ссылкой на источники в администрации президента США сообщило, что Трамп «сомневался, нужно ли принимать Порошенко или нет». В итоге было принято своеобразное решение – «если этот человек прилетит в США, то завести его в Овальный кабинет во время одной из встреч Трампа с американскими чиновниками, чтобы не нарушать деловой график американского президента». Как видно, украинский президент в этот график никак не вписывался.В Белом доме стали соображать, в какой же момент Порошенко можно представить Трампу. Сообразили... Было решено, что если и заводить украинского президента, уже объявившего, что он встретится с Трампом «раньше Путина», на аудиенцию к Трампу, то во время нахождения в Овальном кабинете помощника президента США по нацбезопасности Герберта Макмастера.Кстати, журналисты поинтересовались у официального представителя Белого дома о характере встречи Трампа и Порошенко. Некоторая заминка в ответе Шона Спайсера подтвердила материал «The Guardian» о том, что приём будет отнюдь не возвышенным.Из ответа Шона Спайсера:А как же Трамп?..Чтобы хоть как-то воодушевиться на фоне того, что у американских властей не было большого желания с ним встретиться, Порошенко на камеру собрал несколько десятков представителей украинской диаспоры в США. И американцам украинского (а по большей части – советского) происхождения Порошенко объявил, что в Вашингтоне его «ожидает фантастическая программа».Из заявления президента Украины:«Диаспора» напряглась. Почувствовала, что снова намекает на «грОши» и стала размахивать украинскими флагами не так активно, памятуя о том, на сколько миллиардов разбухли счета самого Порошенко от заокеанской помощи и распила украинских активов.Первый из американских министров, с которым удалось встретиться Порошенко, оказался министр энергетики Рик Перри. И это тот случай, когда Порошенко Вашингтону действительно приходится кстати. Дело в том, что Штаты поставили перед собой стратегическую задачу по вытеснению российских энергоносителей с европейского рынка. О необходимости отказаться от российского газа с заменой на сжиженный из США говорят фактически напрямую, заставляя жёстко реагировать ранее послушных немцев и австрийцев. А чтобы немцы и те же австрийцы «прониклись», Вашингтон и готов использовать Петра Алексеевича. Как?На самом деле очень просто. Посредством Порошенко и его постоянной антироссийской (публичной) риторики Штаты намерены до европейских «союзников» донести следующую мысль: интересы Европы – это важно и замечательно, но разве же мы можем оставить с пустой трубой к 2019 году «демократическую» Украину?..Однако понятно, что об Украине тот же министр американской энергетики думает в последнюю очередь, но именно «баян» в виде украинской демократии будет играть с той целью, чтобы попытаться продвинуть существенно большие объёмы американского сжиженного газа на рынок Европы. А что для этого нужно? Для этого нужно максимально попортить кровь тем, кто участвует в проекте «Северный поток 2».В этой связи уж точно не назовёшь совпадением тот факт, что непосредственно перед встречей Порошенко с Перри глава «Нафтогаза» предложил США обложить санкциями все те компании (включая немецкие и прочие европейские), которые решили стать акционерами «СП-2». В такой ситуации глава «Нафтогаза» превращается в ту говорящую голову, которую США используют как озвучивающую возможные последствия для компаний из ЕС в случае их контактов с Россией и «Газпромом».Из заявления Порошенко:Гипотетически. США вводят санкции против всех компаний-участниц строительства «Северного потока 2». Как и в случае с «Южным потоком», европейские партнёры под американской палкой с гвоздями дружно сливаются. Не сразу, конечно. Инерция... Сливаются – раз. Банкротятся (что вполне возможно без заполненной российской трубы) – два. Их место занимают самые демократические из демократических – компании из США. Этот факт напрягает ещё и норвежцев, у которых в Европе своя, давно обжитая, ниша.Далее подмятая Европа заключает сделку о поставках американского сжиженного газа, стоимость которого в среднем будет обходиться (по самым скромным подсчётам) на треть дороже российского «трубного». Россия бросает проект «СП-2», бросает гнить «трубу» через Украину. Уровень поставок СПГ из США придётся увеличивать как минимум в 3-3,5 раза из-за возникающего дефицита, чтобы удержать европейский рынок и чтобы не дал дуба демократический проект «Украина».В итоге - рост цен на «голубое топливо», на фоне которого Россия и Турция достраивают «Турецкий поток», плюс Россия и Китай воплощают в реальность «Силу Сибири». Тут же маячит Катар, который в последнее время ходит в союзниках у Турции и явно ищет контактов с Москвой. При умелой поддержке Катара Москвой (когда катарский СПГ может обойтись процентов на 15-20 дешевле СПГ американского), именно звёздно-полосатых партнёров можно столкнуть с Дохой. А в это время в Европе к власти приходят силы, которые по горло наелись американского, в том числе и экономического, оккупационного диктата. А они придут. Если не сегодня, то завтра. Так как бесконечно это продолжаться не будет по определению. Что будет дальше? А вот возьмут да и «попросят» США освободить территорию... Утопия? Ну Атамбаев же из Киргизии (из Манаса) попросил - пусть и не даром со стороны России. Но на то она и геополитика...Зато Порошенко первым с Трампом "поговорил"...