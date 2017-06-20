21:11 20 июня

«Змей Горыныч» испепеляет боевиков в Сирии

Машину для преодоления минных полей УР-77 используют в качестве полноценного штурмового орудия высокой мощности. Конечно, особенно эффективно это выходит в городских боях, как сейчас происходит в некоторых районах Дамаска и Деръаа. И там, и там в последние несколько дней активизировались бои, правительственные силы достигли определённых успехов в наступлении на боевиков.




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  1. GIPS Сегодня, 20:17
    laughing laughing Выдумщики. У нас научились смекалке.
    GIPS
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