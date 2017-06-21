Снайперская винтовка МЦ-116РБ



Выставочный образец винтовки МЦ-116РБ



Винтовка МЦ-116М, ставшая основой для изделия с литерами "РБ"

По материалам сайтов:

https://all4shooters.com/

http://modernfirearms.net/

http://otvaga2004.mybb.ru/

http://werewolf0001.livejournal.com/

Российская оборонная промышленность создает совершенно новые образцы вооружений, а также проводит модернизацию существующих. В последнем случае нередко проводится глубокая модернизация серийных изделий, подразумевающая самое серьезное обновление имеющейся конструкции. Именно такие подходы использовались при создании новейшей снайперской винтовки МЦ-116РБ.Перспективная винтовка является дальнейшим развитием стрелкового оружия своего семейства, отличающегося достаточно большим возрастом. Непосредственным предшественником изделия МЦ-116РБ является магазинная снайперская винтовка МЦ-116М. Она была создана в конце девяностых годов на базе серийной однозарядной спортивной винтовки МЦ-116, которая, в свою очередь, тоже основывалась на одном из более старых образцов. При помощи постепенного развития проекта с постоянными доработками конструкции в поздних модификациях семейства удалось получить не только требуемые характеристики, но и новые возможности того или иного характера.Все проекты семейства, в том числе и новейший МЦ-116РБ, были разработаны Центральным конструкторско-исследовательским бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО), работающим в г. Тула и входящим в состав холдинга «Высокоточные комплексы». Используя обширный опыт в деле создания спортивного и боевого оружия, сотрудники ЦКИБ СОО смогли последовательно провести несколько модернизаций базовой винтовки, конечным результатом которых стало появление интересного образца с новыми возможностями и необычной конструкцией.Снайперская винтовка МЦ-116М представляла собой оружие под патрон 7,62х54 мм R и отличалось достаточно большими габаритами. Винтовка не имела автоматики и комплектовалась продольно-скользящим затвором с боковой рукояткой перезарядки. Использовалась деревянная ложа с фиксированным прикладом. В рамках нового проекта модернизации МЦ-116РБ было предложено сохранить основные особенности конструкции, но при этом внести в нее заметные изменения, в том числе компоновочного характера. За счет этого было получено определенное улучшение эргономики и некоторое повышение боевых качеств.Проект МЦ-116РБ был разработан не так давно, а о его существовании стало известно всего несколько недель назад. В конце мая прошел научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации», ставший площадкой для демонстрации новых разработок в области оружия и специального оснащения для силовых структур. Одним из участников форума стало тульское ЦКИБ СОО, показавшее сразу несколько своих новейших разработок. Одним из элементов экспозиции конструкторско-исследовательского бюро стала снайперская винтовка МЦ-116РБ.Одним из главных нововведений перспективного проекта стал отказ от традиционной для семейства деревянной фурнитуры. С целью сокращения массы и габаритов, применения складного приклада, а также для использования обновленных механизмов было предложено строить винтовку на основе новой улучшенной ствольной коробки и других агрегатов достаточной прочности. В то же время, для решения всех имеющихся задач пришлось оснастить оружие новым цевьем, а также разработать новую рукоятку и приклад оригинальной конструкции.Все основные детали винтовки МЦ-116РБ помещаются внутри ствольной коробки, отличающейся сравнительно большой длиной и имеющей крепления для дополнительных устройств. Основная часть коробки разделяется на верхний и нижний агрегаты. Верхний вмещает подвижную затворную раму и возвратную пружину, тогда как нижний отдается под установку ударно-спускового механизма и приемную шахту магазина. Спереди к ствольной коробке присоединяется цевье, выполняющее функции защиты ствола и основания для дополнительного оснащения. Эта деталь имеет сечение, близкое к круглому, но при этом несет набор стандартных планок Пикатинни для монтажа различной аппаратуры. Три сравнительно короткие планки помещаются на боках и нижней части цевья. Еще одна «рельса» большой длины располагается на верхнем агрегате ствольной коробки и выступает вперед, перекрывая часть цевья.Несмотря на самые серьезные переработки конструкции, винтовка нового типа сохранила существующий ствол. Используется нарезной ствол калибром 7,62 мм с патронником под стандартный отечественный винтовочный патрон. Длина ствола – 650 мм. Казенник жестко закрепляется в ствольной коробке. Важным нововведением проекта МЦ-116РБ является интегрированный прибор бесшумной и беспламенной стрельбы. Для отсечки пороховых газов используется цилиндрический корпус с соответствующим внутренним наполнением. Глушитель устанавливается на ствол непосредственно перед цевьем, с минимальным зазором.Модернизированная винтовка сохранила затворную группу, аналогичную использовавшимся в предыдущих проектах семейства. Применен сравнительно простой продольно-скользящий затвор с ручным управлением. Запирание ствола осуществляется поворотом затвора. При этом размещение затвора было изменено и теперь соответствует концепции булл-пап. Патронник ствола располагается примерно на уровне спускового крючка, а затворная группа перемещается в задней части ствольной коробки. Более того, для отведения затвора в крайнее заднее положение ствольную коробку пришлось дополнить полой трубкой-основанием приклада.В нижней части трубки приклада находится длинный паз, через который выводится рукоять перезарядки. В проекте МЦ-116РБ используются необычные средства управления затвором. Рукоять выведена не на бок оружия, но находится под прикладом. В остальном такая рукоятка затвора ничем не отличается от традиционной. Сообщается, что стрелки уже успели отметить удобство подобного расположения средств управления затвором.Боепитание осуществляется при помощи отъемных коробчатых магазинов на 5 патронов. Компактный магазин помещается в небольшой отсек в задней части ствольной коробки. При помощи пружины магазина патрон поднимается на линию досылания и после этого отправляется затвором в патронник. Выброс стреляной гильзы выполняется через окно в правой стенке ствольной коробки.Нижняя часть ствольной коробки вмещает детали ударно-спускового механизма. Управление огнем осуществляется при помощи спускового крючка, прикрытого защитной скобой.Новым проектом предлагается оригинальная конструкция некоторых деталей, призванная повышать удобство эксплуатации оружия. Так, на нижней части ствольной коробки предлагается крепить пистолетную рукоять нестандартной формы, обеспечивающей более удобный «анатомический» хват. Для этого верхняя часть рукоятки выполнена зауженной, тогда как нижняя отличается увеличенным сечением. В связи с разницей сечений задняя поверхность рукоятки имеет большой наклон.Винтовка МЦ-116РБ комплектуется облегченным прикладом, обеспечивающим правильную работу средств перезарядки. Его основной деталью является трубка, необходимая для перемещения затвора и его рукоятки. Трубка крепится на шарнире, позволяющем складывать приклад поворотом вправо вперед. В задней части располагается Т-образный плечевой упор с регулируемым по высоте полимерным затыльником. Винтовка не комплектуется отдельной щекой, однако высота расположения приклада позволяет использовать в этом качестве основной корпус-трубку.Как и многие другие современные снайперские винтовки, МЦ-116РБ не оснащается собственными прицельными приспособлениями механической конструкции. Предполагается, что стрелок будет использовать только оптический прицел, для монтажа которого предназначена длинная планка Пикатинни на верхней поверхности ствольной коробки. Допускается использование как дневной, так и ночной оптики.Для более удобного размещения винтовки на огневой позиции винтовка может комплектоваться сошкой, устанавливаемой на переднюю нижнюю планку. Выставочный образец МЦ-116РБ был оснащен складной двуногой сошкой с телескопическими подпружиненными опорами. Аналогичное оснащение имели и другие винтовки ЦКИБ СОО, представленные на недавней выставке. В качестве дополнительных опор оружия могут использоваться затыльник и увеличенная пистолетная рукоятка.В боеготовом состоянии, при разложенном прикладе, длина винтовки нового типа не превышает 1,2 м, т.е. остается на уровне базового образца МЦ-116М. При этом перекомпоновка внутренностей ствольной коробки по схеме булл-пап позволила сохранить длину ствола, но при этом оснастить его прибором бесшумной стрельбы. За счет складывания приклада общие габариты винтовки заметным образом уменьшаются. Масса винтовки, в зависимости от типа прицела, не превышает 5-6 кг.Огневые характеристики модернизированной винтовки МЦ-116РБ остались на уровне базовой МЦ-116М. Патрон 7,62х54 мм R и ствол длиной 85 калибров обеспечивают эффективную дальность огня на уровне 800 м. Максимальная дальность превышает 1 км. Параметры точности не оглашались. При этом известно, что изделие МЦ-116М, используя соответствующие боеприпасы, могло показывать кучность не хуже 0,5 МОА.Проект снайперской винтовки МЦ-116РБ появился не слишком давно, и потому пока успел дойти только до стадии испытаний и демонстрации на выставках. В связи с этим на данный момент можно только строить предположения и делать различные оценки. Следует отметить, что имеются все основания для оптимистичных оценок. Предыдущее оружие семейства неплохо показало себя, пошло в серию и получило определенное распространение как в отечественных подразделениях, так и за рубежом.Напомним, винтовка МЦ-116М была создана в середине девяностых годов и вскоре пошла в серию. Сравнительно небольшие партии такого оружия выпускались по заказам министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности. Не позднее начала 2015 года подобные винтовки поступили на вооружение армии Сирии. Зарубежным заказчикам предлагается экспортная модификация винтовки под патрон 7,62х51 мм НАТО. По имеющимся данным, российские снайперские винтовки МЦ-116М хорошо зарекомендовали себя в разных условиях и ситуациях, что показывает высокий потенциал как конкретного образца, так и всего семейства в целом.Основными целями нового проекта МЦ-116РБ было совершенствование существующей конструкции с использованием современных идей и решений, а также с некоторым изменением архитектуры и внедрением новых агрегатов. В итоге новое оружие отличается от уже известного уменьшенными габаритами, большим удобством использования и новыми боевыми возможностями, связанными с резким сокращением шума выстрела и отсутствием вспышки на дульном срезе.В основе семейства снайперских винтовок МЦ-116М / РБ лежит конструкция спортивного оружия, отличавшегося достаточно высокими характеристиками. Со временем в исходный проект были внедрены новые системы боепитания, улучшенные прицельные приспособления, новая компоновка ствольной коробки и глушитель. В итоге, сохраняя некоторые детали спортивной винтовки, новейшая снайперская МЦ-116РБ значительно отличается от нее как по своей конструкции, так и по огневым возможностям. Сможет ли новое боевое оружие повторить коммерческие успехи предыдущих образцов семейства – пока остается только гадать. Тем не менее, определенные особенности нового проекта могут представлять большой интерес для потенциальных заказчиков и потому вполне способны открыть винтовке дорогу в арсеналы различных структур.