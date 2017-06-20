Украинские ССО выразили заинтересованность в винтовке Зброяр Z-10
Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины выразили свою заинтересованность относительно высокоточной винтовки Z-10, которая может использоваться для выполнения самых широких тактических задач.
Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на представителя компании Оружейник, что производит эту винтовку.
Z-10 является полуавтоматической винтовкой, разработанной на базе платформы АК-10 калибра .308Win с системой «Direct Impingement» (DI). Винтовка Z-10 имеет возможность вести интенсивный огонь на разных дистанциях, что идеально подходит для выполнения специальных операций.
Винтовка Z-10, способна поражать цели на дальности 1200-1500 м. Максимальный эффективный радиус действия винтовки составляет около 800 м. Стандартная модель имеет калибр .308 Win/7.62x51-мм и массу 5 кг. Кучность стрельбы составляет прядка 0,75-1,25 МОА (данные взяты из украинских источников)
Высокоточные винтовки Z-10 производятся в Украине частной компанией Оружейник. Эта компания была основана в 2004 году для производства винтовок в спортивных целях, охоты, а также для самообороны.
Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на представителя компании Оружейник, что производит эту винтовку.
Z-10 является полуавтоматической винтовкой, разработанной на базе платформы АК-10 калибра .308Win с системой «Direct Impingement» (DI). Винтовка Z-10 имеет возможность вести интенсивный огонь на разных дистанциях, что идеально подходит для выполнения специальных операций.
Винтовка Z-10, способна поражать цели на дальности 1200-1500 м. Максимальный эффективный радиус действия винтовки составляет около 800 м. Стандартная модель имеет калибр .308 Win/7.62x51-мм и массу 5 кг. Кучность стрельбы составляет прядка 0,75-1,25 МОА (данные взяты из украинских источников)
Высокоточные винтовки Z-10 производятся в Украине частной компанией Оружейник. Эта компания была основана в 2004 году для производства винтовок в спортивных целях, охоты, а также для самообороны.
Использованы фотографии: фото © Министерство обороны Украины
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