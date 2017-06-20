21:06 20 июня

Украинские ССО выразили заинтересованность в винтовке Зброяр Z-10

Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины выразили свою заинтересованность относительно высокоточной винтовки Z-10, которая может использоваться для выполнения самых широких тактических задач.

Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на представителя компании Оружейник, что производит эту винтовку.

Украинские ССО выразили заинтересованность в винтовке Зброяр Z-10



Z-10 является полуавтоматической винтовкой, разработанной на базе платформы АК-10 калибра .308Win с системой «Direct Impingement» (DI). Винтовка Z-10 имеет возможность вести интенсивный огонь на разных дистанциях, что идеально подходит для выполнения специальных операций.

Винтовка Z-10, способна поражать цели на дальности 1200-1500 м. Максимальный эффективный радиус действия винтовки составляет около 800 м. Стандартная модель имеет калибр .308 Win/7.62x51-мм и массу 5 кг. Кучность стрельбы составляет прядка 0,75-1,25 МОА (данные взяты из украинских источников)

Высокоточные винтовки Z-10 производятся в Украине частной компанией Оружейник. Эта компания была основана в 2004 году для производства винтовок в спортивных целях, охоты, а также для самообороны.

Использованы фотографии: фото © Министерство обороны Украины
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Комментарии 17

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  1. Комментарий был удален.
    1. cniza Сегодня, 20:30
      Мил человек , это Вы о чем?
      cniza
      1. Комментарий был удален.
      2. oleg-gr Сегодня, 20:47
        Внешне винтовка выглядит красиво. Частная компания не готова поставлять оружие "патриотам" бесплатно?
        oleg-gr
        1. Монос Сегодня, 20:55
          Винтовка Z-10, способна поражать цели на дальности 1200-1500 м.

          Судя по фото, она с интегрированным глушителем. Специ-оружейники, поясните - такая дистанция для такой винтовки, это реально? Выглядит как бред.
          Монос
  2. pjastolov Сегодня, 20:32
    Винтовка ОСВ-96 предназначена для поражения небронированных и легкобронированных целей на расстояниях до 1800 метров, а также личного состава противника за укрытиями и в средствах индивидуальной защиты на дальности до 1000 метров. При ведении огня снайперскими патронами сериями по 4-5 выстрелов на дистанции 100 метров поперечник рассеивания не превышает 50 мм.
    ну и опять пытаются изобрести велосипед?
    pjastolov
  3. тол100в Сегодня, 20:33
    Единственно что можно им посоветовать - спилите мушку!
    тол100в
  4. Лужский Сегодня, 20:35
    Либо Порошенко прикупил акций "Оружейника", либо кто-то другой из местного истеблишмента. Куда патроны 7.62х54R девать будут? Не верю, что на майдане расстреляли.
    Лужский
    1. pjastolov Сегодня, 20:40
      Куда патроны 7.62х54R девать будут? Не верю, что на майдане расстреляли.
      не поверите - они их продали и закупили матрасную не кондицию, которая убивает стволы вусмарть laughing
      pjastolov
  5. Masya Masya Сегодня, 20:39
    может использоваться для выполнения самых широких тактических задач

    Широко шагаешь, штаны порвешь!!! wink
    Masya Masya
    1. pjastolov Сегодня, 20:42
      Широко шагаешь, штаны порвешь!!
      таки тракторист-машинист широкого профиля с узким понятием hi
      pjastolov
      1. Masya Masya Сегодня, 20:47
        Цитата: pjastolov
        широкого профиля с узким понятием

        Сомневаюсь, что понятие вообще есть... даже с узким профилем...
        Masya Masya
        1. pjastolov Сегодня, 20:50
          мадам, ну Вы уж очень, как то не толерантно, им майдан и АТО очень широкие задачи love
          pjastolov
          1. Masya Masya Сегодня, 20:59
            Володя, как мой батя гутарил... не говори гоп, пока на грунт не лёг...
            Masya Masya
            1. pjastolov Сегодня, 21:03
              не говри гоп, пока на грунт не лёг.
              а я таки по грунту ползал, чаще бегал recourse
              pjastolov
  6. Стройбат запаса Сегодня, 20:41
    И что? smile
    Я вот решил купить каждому сотруднику нашей фирмы по электромобилю. Только у меня тоже ни денег на это нет, ни инфраструктуры crying
    Стройбат запаса
    1. Masya Masya Сегодня, 20:50
      Цитата: Стройбат запаса
      Я вот решил купить каждому сотруднику нашей фирмы по электромобилю.

      Самое главное решил, озвучил... а потом, трава не расти... а народ верит!!!
      Masya Masya
  7. новичок Сегодня, 20:55
    я что то не понял, чем лучше этот, как его, зброяр, нашего заслуженного старичка драгунова.
    новичок
    1. Алексей З. Сегодня, 20:59
      Я думаю что лучше только тем что не наш...не российский)
      Алексей З.
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