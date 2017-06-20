Танк Т-55 боевиков самоликвидировался после выстрела из пушки Сегодня, 20:37 В сети появился примечательный ролик, на котором Т-55 боевиков выдвигается для ведения огня, но что-то пошло не так. Танк буквально взорвался после выстрела из главного орудия. 2 Бронетанковая техника Германии во Второй мировой войне. Тяжелый танк Pz Kpfw VI Ausf Н «Tiger» (Sd Знаменитая «Трехдюймовка» Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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