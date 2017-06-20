21:10 20 июня

Танк Т-55 боевиков самоликвидировался после выстрела из пушки

В сети появился примечательный ролик, на котором Т-55 боевиков выдвигается для ведения огня, но что-то пошло не так. Танк буквально взорвался после выстрела из главного орудия.




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Комментарии 4

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  1. Wild_Grey_Wolf Сегодня, 20:51
    туда ему и дорога.
    Wild_Grey_Wolf
  2. maratk Сегодня, 20:53
    сам Аллах помогает бармалеем попасть к нему быстрее!!!!
    maratk
  3. sabakina Сегодня, 21:00
    Судя по качеству, этому видео можно верить, что не постановка. Правда вот выстрела из танка так и не разглядел. И ещё, Т-55 долго терпел и вот решил подорваться, вместе с бармалеями.
    sabakina
    1. Deadушка Сегодня, 21:05
      Может чем попали?....
      Огонь из всех "щелей" пробило.... на детонацию БК похоже.
      Deadушка
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