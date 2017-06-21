Кто приговорил Россию к Вышке? Сегодня, 05:09 Интервью с Комковым Сергеем Константиновичем - президентом Всероссийского Фонда Образования, доктором педагогических наук, доктором философских наук. Автор: Студия Рубеж 1 Кто приговорил Россию к ЕГЭ? Ноосфера Вернадского Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти