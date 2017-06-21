07:52 21 июня

Кто приговорил Россию к Вышке?

Интервью с Комковым Сергеем Константиновичем - президентом Всероссийского Фонда Образования, доктором педагогических наук, доктором философских наук.


Автор: Студия Рубеж


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Комментарии 2

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  1. Татьяна Сегодня, 06:07
    Комков в своём выступлении абсолютно прав! Он говорит правду и только правду - чётко и понятно!
    Жалко, что эта важная информация о том, что он говорит, не доходит до сознания многих русских людей и граждан России других народов и национальностей, включая и пользователей, а также читателей сайта "ВО"".
    То, что он говорит, касается наиважнейшего вопроса геополитического выживания России, русских и других народов нашей страны.
    Татьяна
  2. кедр Сегодня, 07:10
    Комков лишь в очередной раз подтверждает факт потери суверенитета Россией в результате поражения СССР в Холодной войне 1945- 1991 годов. И указывает на засилье иностранных советников, экспертов и прочих "смотрящих" нагло-саксов за побеждённой... Россией, конкретно ставленников Всемирного банка под крышей ВШЭ-вышки.
    В общей сложности таковых "смотрящих и рулящих" насчитывается до 10 000 по разным министерствам, концернам и банкам...

    Депутат ГД Е.А.Фёдоров: «…Давайте теперь посмотрим, какие компании — собственно, о них в
    законопроекте идёт речь — обязаны руководствоваться в своей деятельности введённым со
    стороны западных партнёров режимом санкций в отношении Российской Федерации.
    Перечисляю: Центральный банк — аудиторы "PricewaterhouseCoopers", "Oliver Wyman" (эта
    американская компания вообще специализируется на санкциях в тех странах, на которые
    Соединённые Штаты их налагают);
    Министерство финансов — "KPMG", "Deloitte & Touche";
    Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства — "Deloitte & Touche СНГ",
    "PricewaterhouseCoopers Russia", "PricewaterhouseCoopers Audit", "Прайсвотерхаускуперс
    Консультирование", "KPMG" (разные компании, но все подконтрольные американцам);
    Министерство транспорта — "PricewaterhouseCoopers"; Министерство экономического развития —
    KPMG, "Deloitte & Touche", Министерство промышленности и торговли —
    "PricewaterhouseCoopers", "Deloitte & Touche", Росимущество — "PricewaterhouseCoopers";
    Министерство образования — "PricewaterhouseCoopers"; ФАС — "Deloitte & Touche",
    Росфиннадзор — "Deloitte & Touche"; Министерство спорта — "KPMG", "PricewaterhouseCoopers" и
    так далее, практически у всех министерств есть такой список.
    Возьмём, допустим, бизнес, в том числе государственные компании. Пожалуйста, ВТБ — "Ernst & Young"; Внешэкономбанк — "Ernst & Young"; Россельхозбанк — "Ernst & Young"; Газпромбанк — "KPMG";
    Объединённая авиастроительная корпорация — "KPMG";
    "Уралвагонзавод" (оборонка) — "KPMG";
    "Газпром нефть" — "PricewaterhouseCoopers"; "Транснефть"— "KPMG" и так далее...
    Как мы видим, в Российской Федерации не только крупный бизнес, но и госструктуры передают
    на аутсорсинг иностранным компаниям стратегически важные направления деятельности, такие
    как аудит, оптимизация бизнес-процессов, разработка систем управления рисками, что позволяет
    США внедрять и проводить так называемую политику вассального управления и влияния, в том
    числе через механизм санкций.
    Кстати, эти компании получают из государственных средств, из бюджета Российской Федерации, 2 миллиарда долларов (!!!) на свою деятельность, а например, для той же Украины часть из этих компаний работу по консультированию проводят бесплатно — я к тому, что это отнюдь не добрые ребята, имеет место совершенно чёткий политический процесс, процесс политического управления на разных территориях. Фактически в министерствах и ведомствах эти компании играют роль мозгов, инициирующих подготовку нормативных актов,
    проектов законов, которые вносятся в Государственную Думу и которые мы принимаем..."
    Уважаемые, зрим в корень нашего прекрасного настоящего и не менее прекрасного будущего...
    кедр
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