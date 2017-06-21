07:54 21 июня

Поздравим Египет с удачным приобретением «Катрана»?



Одной из новостей из Ле-Бурже, где 19 июня открылся международный авиасалон, стало известие о том, что Россия выиграла тендер на поставку боевых вертолетов для Египта.

Поставлять планируется Ка-52К, морской вариант ударного Ка-52.


От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что понятно для морской версии. Много места в трюмах не бывает, опция необходимая.

Можно поздравить Египет? Однозначно, можно. Во-первых, они получили не просто вертолетонесущие корыта, но и реальную боевую начинку для них. И не просто боевые вертолеты, а специально разрабатывавшиеся именно под «Мистраль», под габариты его отсеков, лифтов и так далее.



Больше различий никаких, в остальном «Катран» — это все тот же «Аллигатор».

По информации, поступающей от представителей холдинга «Вертолеты России», уже идут работы по модернизации Ка-52К.

Суть работ — установка новой бортовой РЛС, которая позволит применять противокорабельные ракеты Х-35 и Х-38.

Х-35В — дозвуковая ракета, способная поражать осколочно-фугасной боевой частью ракетные, торпедные, артиллерийские катера и другие корабли водоизмещением до 5000 тонн. Дальность действия — 130-150 км. Ее сухопутный аналог — «Бал».

Х-38 вообще новое изделие, поступившее на вооружение в 2012 году. Дальность полета меньше, до 40 км, но скорость в 2,2М позволяет передать привет БЧ в 250 кг и заставить задуматься кого угодно.



В любом случае египетских морских летчиков можно поздравить. В их распоряжении окажется отличная боевая машина, кто бы что ни говорил. Тем более что Ка-52 уже прошел обкатку в боевых условиях.



Египтяне молодцы. Не известно, сколько было участников этого тендера, но выиграли они его с максимальным результатом. Действительно, не «Еврокоптерами» или «Си Хоками» комплектовать «Мистрали»?

Так что, конечно, поздравляю, и одновременно надеюсь, что деньги, вырученные от контракта на поставку вертолетов Египту, позволят нашим ВКС и ВМФ получить как можно больше этих красавцев в собственное распоряжение.



Это, однозначно, важнее. Сперва — в свой дом, а остальные и подождать смогут.

Постскриптум. Да, на фото изображен не Ка-52К, а обычный Ка-52. Хуже от этого он не стал, а если есть "случайно" под рукой не скопированные у кого-то фото, почему нет?
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 10

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  1. Арарат Сегодня, 05:49
    Видимо Американские Кобры им не по душе. Боевая единица хорошая но видимо с США у них разногласия из за Мубарака и Братьев Мусульман.
    Арарат
    1. Maskom Сегодня, 06:03
      Я бы скорее поздравил с удачным контрактом вашу военную промышленность
      Maskom
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:19
        Я бы скорее поздравил с удачным контрактом вашу военную промышленность

        А вот тут я с вами полностью соглашусь. Какой смысл поздравлять Египет если там есть кому поздравлять, а вот наших оборонщиков поздравить можно от чистого сердца. Товар хорош и спрос будет.
        rotmistr60
      2. сибиралт Сегодня, 07:49
        Торговать оружием не всякому дано. Главное, что бизнес прибыльный.
        сибиралт
    2. Teberii Сегодня, 06:05
      Зачем американские,когда русские специально под корабль готовились.Поздравить можно и нас,еще раз заставит наших "друзей" перечитать Отто фон Бисмарка.
      Teberii
      1. ava09 Сегодня, 07:18
        Цитата: Teberii
        И не просто боевые вертолеты, а специально разрабатывавшиеся именно под «Мистраль», под габариты его отсеков, лифтов и так далее.

        Не стоит верить в чушь, которую нёс автор, типа: (с) не просто боевые вертолеты, а специально разрабатывавшиеся именно под «Мистраль», под габариты его отсеков, лифтов и так далее.(с) Это "Мистраль" дорабатывался под К-52, а сам вертолёт адаптировался к морскому применению, что никак не затрагивало его основных размерений. Иначе это был бы уже не К-52.
        ava09
  2. БАБА ШУРА Сегодня, 06:28
    Почему у "них" синие носы?
    БАБА ШУРА
    1. Wedmak Сегодня, 07:00
      Радиопрозрачный обтекатель. Композит, соответственно окраска по другим технологиям - если покрасить на коленке, не особо долго продержится.
      Wedmak
  3. Хаджи Мурат Сегодня, 06:51
    хороший заработок для Арсеньева и нашего ВПК
    Хаджи Мурат
    1. Любитель Акул Сегодня, 07:19
      Очень интересно)))))Тендр на поставку 19 июня. Месяц назад общался с одним прорабом во Владике,хотели его компанию на субподряд пригласить.Вот незадача-занят.А где занят? Да то ли школу,то ли еще что-то в Арсеньеве переделывают под общежитие,при чем под условия конкретного региона и страны.Естественно Египет. Было это конец апреля,начало мая. Да,да,да,естественно сказал ему ,чтоб никому не говорил такого.
      Любитель Акул
Картина дня