Поздравим Египет с удачным приобретением «Катрана»?

Одной из новостей из Ле-Бурже, где 19 июня открылся международный авиасалон, стало известие о том, что Россия выиграла тендер на поставку боевых вертолетов для Египта.Поставлять планируется Ка-52К, морской вариант ударного Ка-52.От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что понятно для морской версии. Много места в трюмах не бывает, опция необходимая.Можно поздравить Египет? Однозначно, можно. Во-первых, они получили не просто вертолетонесущие корыта, но и реальную боевую начинку для них. И не просто боевые вертолеты, а специально разрабатывавшиеся именно под «Мистраль», под габариты его отсеков, лифтов и так далее.Больше различий никаких, в остальном «Катран» — это все тот же «Аллигатор».По информации, поступающей от представителей холдинга «Вертолеты России», уже идут работы по модернизации Ка-52К.Суть работ — установка новой бортовой РЛС, которая позволит применять противокорабельные ракеты Х-35 и Х-38.Х-35В — дозвуковая ракета, способная поражать осколочно-фугасной боевой частью ракетные, торпедные, артиллерийские катера и другие корабли водоизмещением до 5000 тонн. Дальность действия — 130-150 км. Ее сухопутный аналог — «Бал».Х-38 вообще новое изделие, поступившее на вооружение в 2012 году. Дальность полета меньше, до 40 км, но скорость в 2,2М позволяет передать привет БЧ в 250 кг и заставить задуматься кого угодно.В любом случае египетских морских летчиков можно поздравить. В их распоряжении окажется отличная боевая машина, кто бы что ни говорил. Тем более что Ка-52 уже прошел обкатку в боевых условиях.Египтяне молодцы. Не известно, сколько было участников этого тендера, но выиграли они его с максимальным результатом. Действительно, не «Еврокоптерами» или «Си Хоками» комплектовать «Мистрали»?Так что, конечно, поздравляю, и одновременно надеюсь, что деньги, вырученные от контракта на поставку вертолетов Египту, позволят нашим ВКС и ВМФ получить как можно больше этих красавцев в собственное распоряжение.Это, однозначно, важнее. Сперва — в свой дом, а остальные и подождать смогут.Постскриптум. Да, на фото изображен не Ка-52К, а обычный Ка-52. Хуже от этого он не стал, а если есть "случайно" под рукой не скопированные у кого-то фото, почему нет?