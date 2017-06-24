Вертолет? Экраноплан!

Ровно 95 лет назад, 17 июня 1922 года впервые поднялся в воздух оригинальный летательный аппарат, спроектированный американским изобретателем Генри Берлинером. Он представлял собой слегка переделанный фюзеляж от истребителя "Ньюпор-23", к которому вместо бипланной коробки крепилась поперечная балка, а к ней - два несущих винта противоположного вращения диаметром по 4,5 метра. Винты через систему валов и шестеренчатых редукторов вращал английский звездообразный мотор "Бентли" мощностью 220 л.с.На фюзеляже, перед хвостовым оперением был установлен еще один маленький горизонтальный винт, который служил для управления по тангажу в режиме висения и полета на малых скоростях, а на концах балки - по три продольные аэродинамические поверхности, поворачивая которые пилот должен был управлять креном. Для разворотов и изменения высоты в движении предназначались обычные самолетные рули.На испытаниях аппарат смог взлететь и устойчиво держаться в воздухе, но достигнутая им высота не превышала трех метров. Подъем осуществлялся за счет эффекта "воздушной подушки". Берлинер назвал свое изобретение геликоптером, то есть - вертолетом, но, по сути, это был экраноплан. Возможностями вертолета он не обладал.На следующий год был построен второй образец, снабженный трипланными несущими поверхностями, которые должны были помогать винтам поддерживать машину в полете. Для него Берлинер придумал название "геликоплан". Однако "геликоплан" тоже не смог высоко подняться над землей.Наконец, в 1924 году появилась третья модификация с широкими бипланнными крыльми и большими концевыми элеронами. Этот аппарат достиг наибольшей из всех трех образцов высоты - аж целых четыре с половиной метра и скорости - 65 километров в час. Но он не мог взлетать вертикально, а только с короткого разбега.В том же году Берлинер продемонстрировал свою летающую машину американским военным, попросив у них денег на продолжение опытов. Однако их не впечатлили бреющие полеты "геликоплана" и в финансировании было отказано. Берлинер прожил долгую жизнь и умер в 1970 году, но проектировать вертолеты больше не пытался.На заставке один из первых подъемов "геликоптера" летом 1922 года. Видно, что левые управляющие поверхности отклонены вправо для парирования крена.При взгляде на эту фотографию может создаться впечатление, будто "геликоптер" Берлинера очень лихо набирает высоту, но он всего лишь висит в воздухе с опущенным хвостом.В ходе испытаний машину слегка переделали, в частности, увеличив площадь руля направления.Вторая машина Берлинера - "геликоплан-триплан".Генри Берлинер (в центре) и двое механиков на фоне его третьего изделия - "геликоплана-биплана".Та же машина целиком. Хорошо видны большие элероны на концах нижнего крыла."Геликоплан-биплан" в полете на почти предельной высоте.