08:56 25 июня

Лечение «детских болезней» «Джеральда Форда» влетит ВМС США в копеечку

На только что переданном ВМС США самом дорогом боевом корабле в мире в ходе испытаний возникли первые проблемы. Авианосец «Джеральд Форд» подвели те самые уникальные электромагнитные катапульты, на которые делают большую ставку американские моряки: топливные баки взлетающих истребителей «чрезмерно вибрируют». Насколько серьезны обнаруженные неполадки?



Новейший и самый дорогой в истории США авианосец «Джеральд Форд», переданный американским ВМС в начале месяца, не готов к полноценной эксплуатации. Как пишет в пятницу американская пресса, проблемы связаны со взлетом с полетной палубы истребителей. Оказалось, что авианосец не способен запускать истребители F/A-18, если у них полностью заправлены дополнительные топливные баки.


Испытания корабля, которые с начала июня ведут ВМС и которые должны занять в общей сложности около трех лет, вновь выявили застарелую проблему с электромагнитной катапультой, которая обнаруживалась еще в 2014 году. В том году из 1967 попыток катапульта провалила 201 тест. Теперь же выяснилось, что катапульта не может запускать самолеты, оснащенные дополнительными подвесными топливными баками на крыльях. Таким образом, все F/A-18 Super Hornet и E/A-18 Growler, снаряженные для миссий дальнего радиуса действия, не могут стартовать с палубы. Как пишет в пятницу издание Arstechnica.com, дело совсем не в весе, а в том, что из-за проблем с программным обеспечением (ПО) в подвесных топливных баках возникает «чрезмерная вибрация», что и делает невозможным взлет.
Также в ходе испытаний выяснилось, что для обслуживания катапульты необходимо больше персонала, а потому придется переделывать жилой отсек корабля. Кроме того, если одна из катапульт выходит из строя, то, как оказалось, для ее починки нужно прервать работу всех прочих катапульт, что неприемлемо в боевых условиях.

Причем компания General Atomics, производитель катапульты, запросила на устранение неполадок сумму, которая ни много ни мало утроит стоимость системы приема истребителей (аэрофинишера) – с 301 до 961 млн долларов, то есть на 660 млн больше.

Сложности выявились и с улучшенным аэрофинишером. Хотя фирма-изготовитель заявляла, что проблемы с компонентами нового аэрофинишера устранены, при последних испытаниях сбои возникали через каждые 25 посадок. Кроме того, починка аэрофинишера во время эксплуатации, как и в случае с катапультой, требует прекращения всей взлетно-посадочной активности.

Кроме того, рост мощности реакторов, повышение выработки энергии усилили риск искрения, сбоев в электросистеме, особенно в условиях высокой влажности. Сами реакторы также, как выяснилось, нуждаются в некоторой доработке. Еще год назад стало ясно, что подъемники авианосца испытывают проблемы при подъеме боеприпасов и снаряжения, а двухдиапазонная РЛС испытывает сложности с совмещением данных с двух своих радаров, поскольку они работают в разных диапазонах. И данные проблемы, похоже, до сих пор не исправлены, полагает Naval-technology.

Как известно, отказ от паровых катапульт в пользу электромагнитных стал одним из декларируемых преимуществ корабля. По задумке инженеров, при меньшей нагрузке на самолеты и летчиков они должны повысить скорость запуска машин с палубы.

Поломку просто зальют деньгами

Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов напомнил, что катапульта «еще не была в практической эксплуатации». «Как она будет себя вести – жизнь покажет. В любом случае у них обратного хода нет, переделывать корабль никто не будет», – сказал Фролов. Он назвал происходящее «детскими болезнями», поскольку «Форд» относится к новому поколению, он первый в серии.\\

«Не бывает так, что все гладко, когда строят такой сложный и новый корабль. Вот французскому авианосцу «Шарль Де Голль» явно не хватает длины, чтобы самолеты могли нормально садиться, он вообще маловат оказался. Если же в данном случае поломки не носят конструктивного характера, то здесь все решаемо, американцы постепенно отладят систему взлета и посадки», – сказал Фролов газете ВЗГЛЯД.

Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин тоже объясняет проблемы тем, что это новая, еще «сырая» катапульта, однако за счет финансовых вливаний американцам удастся справиться. «Они добьются своего, потратив еще несколько миллиардов. У них миллиардов много», – сыронизировал эксперт. Проблемы он тоже считает неизбежными, поскольку такие огромные корабли никто, кроме США, пока не строил. «Они абсолютные первопроходцы в деле строительства таких кораблей. Американцам нет равных или хотя бы приближающихся к ним», – сказал Храмчихин газете ВЗГЛЯД.

Барахлили аэрофинишеры и самолетоподъемники

Отметим, что первые серьезные проблемы со взлетом на «Форде» обнаружили испытания еще 2014 года. Тогда выяснилось, что в группе риска – четыре важных системы. Помимо электромагнитной катапульты и аэрофинишеров выражались опасения по поводу современных РЛС. Немало вопросов вызвала и работа самолетоподъемников.

Летом прошлого года в американскую печать попали выдержки из отчета Пентагона, из которого стало известно о первых неполадках при посадке и взлете самолетов, при управлении воздушным движением и о сбоях в системах самообороны и доставки вооружений. Строительство началось в 2009 году. Изначально корабль планировалось передать в эксплуатацию осенью 2014 года. Впоследствии этот срок неоднократно переносили. Изначальная стоимость корабля составляла около 13 млрд долларов, что сделало его самым дорогим военным кораблем в мире.

Американские эксперты иронизировали, что авианосец так и не станет символом военной мощи США, потому что устареет раньше, чем его достроят, и окажется менее эффективным, чем прежний тип авианосцев – «Нимиц», который сейчас несет службу.

Всего на боевой службе ВМС США сейчас находится 10 таких авианосцев. Содержание каждого из них ежегодно обходится примерно в 160 млн долларов. Их строительство оценивалось в 4,5 млрд долларов – почти в 10 раз дешевле авианосца новой серии, который в своем классе стал первым за последние 40 лет.
Автор: Андрей Резчиков, Никита Коваленко
Первоисточник: https://vz.ru/world/2017/6/16/874828.html


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Комментарии 5

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  1. Арон Заави Сегодня, 06:33
    Бедные американцы crying wink
    Арон Заави
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:45
      Аарон hi будите умничать lol они вам пару авианосцев подарят, и будут потом злорадствовать "бедные израильтяне " lol !
      Изгоняющий либероидов
    2. xetai9977 Сегодня, 08:42
      Надо же! Считают деньги американцев laughing Они вполне могут это себе позволить. В результате получат первоклассный авианосец. Не то что пыхтящую "Кузю".
      xetai9977
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:47
    Корабль немного "больной "лечется все дюженой -другой миллиардов фантиков lol -может быть -а может , и пристрелить придется lol дабы не мучился lol
    Изгоняющий либероидов
    1. ava09 Сегодня, 07:59
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Корабль немного "больной "лечется все дюженой -другой миллиардов фантиков lol -может быть -а может , и пристрелить придется lol дабы не мучился lol

      Корабль, а заодно экономику, они "вылечат" за счёт экономически (и не только) оккупированных государств - "лохов", чья экономика привязана к этим пресловутым фантикам. Ведь неизбежен тот момент (при существующей модели - капитализме), когда янки скажут кредиторам: -"Кому должны, всем прощаем". Для того и вооружаются, чтобы доллар поддерживать (экономически это невозможно) и в жадное рыло не получить.
      ava09
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