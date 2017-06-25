Лечение «детских болезней» «Джеральда Форда» влетит ВМС США в копеечку

На только что переданном ВМС США самом дорогом боевом корабле в мире в ходе испытаний возникли первые проблемы. Авианосец «Джеральд Форд» подвели те самые уникальные электромагнитные катапульты, на которые делают большую ставку американские моряки: топливные баки взлетающих истребителей «чрезмерно вибрируют». Насколько серьезны обнаруженные неполадки?Новейший и самый дорогой в истории США авианосец «Джеральд Форд», переданный американским ВМС в начале месяца, не готов к полноценной эксплуатации. Как пишет в пятницу американская пресса, проблемы связаны со взлетом с полетной палубы истребителей. Оказалось, что авианосец не способен запускать истребители F/A-18, если у них полностью заправлены дополнительные топливные баки.Испытания корабля, которые с начала июня ведут ВМС и которые должны занять в общей сложности около трех лет, вновь выявили застарелую проблему с электромагнитной катапультой, которая обнаруживалась еще в 2014 году. В том году из 1967 попыток катапульта провалила 201 тест. Теперь же выяснилось, что катапульта не может запускать самолеты, оснащенные дополнительными подвесными топливными баками на крыльях. Таким образом, все F/A-18 Super Hornet и E/A-18 Growler, снаряженные для миссий дальнего радиуса действия, не могут стартовать с палубы. Как пишет в пятницу издание Arstechnica.com, дело совсем не в весе, а в том, что из-за проблем с программным обеспечением (ПО) в подвесных топливных баках возникает «чрезмерная вибрация», что и делает невозможным взлет.Также в ходе испытаний выяснилось, что для обслуживания катапульты необходимо больше персонала, а потому придется переделывать жилой отсек корабля. Кроме того, если одна из катапульт выходит из строя, то, как оказалось, для ее починки нужно прервать работу всех прочих катапульт, что неприемлемо в боевых условиях.Причем компания General Atomics, производитель катапульты, запросила на устранение неполадок сумму, которая ни много ни мало утроит стоимость системы приема истребителей (аэрофинишера) – с 301 до 961 млн долларов, то есть на 660 млн больше.Сложности выявились и с улучшенным аэрофинишером. Хотя фирма-изготовитель заявляла, что проблемы с компонентами нового аэрофинишера устранены, при последних испытаниях сбои возникали через каждые 25 посадок. Кроме того, починка аэрофинишера во время эксплуатации, как и в случае с катапультой, требует прекращения всей взлетно-посадочной активности.Кроме того, рост мощности реакторов, повышение выработки энергии усилили риск искрения, сбоев в электросистеме, особенно в условиях высокой влажности. Сами реакторы также, как выяснилось, нуждаются в некоторой доработке. Еще год назад стало ясно, что подъемники авианосца испытывают проблемы при подъеме боеприпасов и снаряжения, а двухдиапазонная РЛС испытывает сложности с совмещением данных с двух своих радаров, поскольку они работают в разных диапазонах. И данные проблемы, похоже, до сих пор не исправлены, полагает Naval-technology.Как известно, отказ от паровых катапульт в пользу электромагнитных стал одним из декларируемых преимуществ корабля. По задумке инженеров, при меньшей нагрузке на самолеты и летчиков они должны повысить скорость запуска машин с палубы.Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов напомнил, что катапульта «еще не была в практической эксплуатации». «Как она будет себя вести – жизнь покажет. В любом случае у них обратного хода нет, переделывать корабль никто не будет», – сказал Фролов. Он назвал происходящее «детскими болезнями», поскольку «Форд» относится к новому поколению, он первый в серии.\\«Не бывает так, что все гладко, когда строят такой сложный и новый корабль. Вот французскому авианосцу «Шарль Де Голль» явно не хватает длины, чтобы самолеты могли нормально садиться, он вообще маловат оказался. Если же в данном случае поломки не носят конструктивного характера, то здесь все решаемо, американцы постепенно отладят систему взлета и посадки», – сказал Фролов газете ВЗГЛЯД.Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин тоже объясняет проблемы тем, что это новая, еще «сырая» катапульта, однако за счет финансовых вливаний американцам удастся справиться. «Они добьются своего, потратив еще несколько миллиардов. У них миллиардов много», – сыронизировал эксперт. Проблемы он тоже считает неизбежными, поскольку такие огромные корабли никто, кроме США, пока не строил. «Они абсолютные первопроходцы в деле строительства таких кораблей. Американцам нет равных или хотя бы приближающихся к ним», – сказал Храмчихин газете ВЗГЛЯД.Отметим, что первые серьезные проблемы со взлетом на «Форде» обнаружили испытания еще 2014 года. Тогда выяснилось, что в группе риска – четыре важных системы. Помимо электромагнитной катапульты и аэрофинишеров выражались опасения по поводу современных РЛС. Немало вопросов вызвала и работа самолетоподъемников.Летом прошлого года в американскую печать попали выдержки из отчета Пентагона, из которого стало известно о первых неполадках при посадке и взлете самолетов, при управлении воздушным движением и о сбоях в системах самообороны и доставки вооружений. Строительство началось в 2009 году. Изначально корабль планировалось передать в эксплуатацию осенью 2014 года. Впоследствии этот срок неоднократно переносили. Изначальная стоимость корабля составляла около 13 млрд долларов, что сделало его самым дорогим военным кораблем в мире.Американские эксперты иронизировали, что авианосец так и не станет символом военной мощи США, потому что устареет раньше, чем его достроят, и окажется менее эффективным, чем прежний тип авианосцев – «Нимиц», который сейчас несет службу.Всего на боевой службе ВМС США сейчас находится 10 таких авианосцев. Содержание каждого из них ежегодно обходится примерно в 160 млн долларов. Их строительство оценивалось в 4,5 млрд долларов – почти в 10 раз дешевле авианосца новой серии, который в своем классе стал первым за последние 40 лет.