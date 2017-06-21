21 июня отмечается День кинологических подразделений МВД России

По материалам из открытых источников

Ежегодно 21 июня в нашей стране отмечается День кинологических подразделений Министерства внутренних дел Российской Федерации (День кинолога). Данный праздник был официально утвержден приказом МВД России от 18 июня 2004 года и является достаточно молодым. Однако традиции кинологической службы в нашей стране насчитывают более чем вековую историю.В Российской империи практиковать службу собак в полиции начали с 1906 года, это произошло по инициативе Владимира Лебедева, начальника Санкт-Петербургского сыскного отделения полиции. В то же время история создания кинологических подразделений в России берет начало с 21 июня 1909 года (дата празднования приурочена именно к этому дню), когда в Санкт-Петербурге был открыт первый в нашей стране питомник полицейских сыскных собак. На его базе в дальнейшем была создана школа дрессировщиков. Данный питомник стал первым кинологическим подразделением в структуре МВД России. Уже в начале XX века широкую известность в России приобрела полицейская собака породы доберман-пинчер по кличке Треф. За время своей службы этот пес раскрыл более 1,5 тыс. преступлений и часто появлялся на страницах газет, став любимцем публики.22 мая 1911 года в городе Тюэне (Thuin) в Бельгии была основана Международная федерация кинологов. Инициаторами создания федерации стали Австро-Венгрия, Германия, Франция, Бельгия и Нидерланды. По некоторым сведениям в то время и царская Россия в лице Императорского общества правильной охоты также принимала участие в наметившейся международной кинологической интеграции, однако по ряду причин так и не вошла в число учредителей, хотя данный вопрос тогда обсуждался.Сыскное собаководство в царской России уверено двигалось вперед. Так лишь за первые три года работы образцового питомника и школы полицейских кинологов в Санкт-Петербурге в нем было подготовлено 300 учителей дрессировки и более 400 розыскных собак. По всей стране начинается создание сети кинологических полицейских учебных заведений, открываются новые питомники и приобретаются собаки. Среди учителей и наставников нового поколения полицейских собаководов в те годы появляются и иностранные специалисты. Уже к декабрю 1912 года полицейские сыскные собаки активно применяются для раскрытия различных преступлений более чем в 50 губерниях страны. В том же году в России формируется первый питомник для военно-полевых собак. Его создали на базе Измайловского гвардейского полка. Здесь четвероногих друзей человека готовили в основном для обеспечения связи и ведения разведки.Уже к 1915 году розыскные собаки стали обязательным атрибутом сыскной полиции страны. Существенно расширилась и сфера использования четвероногих сотрудников полиции. Собаки использовались для силовых задержаний преступников, ночного патрулирования, охраны заключенных, поиска взрывных устройств, несли «караулы» в дворцовых покоях и т.д. Посмотреть на выучку российских собак приезжали виднейшие кинологи Запада, а о работе русских дрессировщиков в те годы писали многие газеты европейских стран.После крушения империи, уже в 1920 году Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) приступил к созданию в стране первых школ-питомников по подготовке собак-ищеек и специалистов-кинологов в интересах уголовного розыска. Аналогичные подразделения появляются и в пограничных войсках, а также в составе военизированной охраны и в наркомате путей сообщения. Стоит отметить, что в 1920-е годы многие служебные собаки советской милиции были прямыми родственниками знаменитого добермана Трефа, который оставил после себя большое потомство. Однако, начиная с 1930-х годов, на службе в милиции количество доберманов начинает сокращаться, на смену им приходят более покладистые и легко обучаемые немецкие овчарки.Целенаправленная, хорошо организованная и поставленная работа по развитию служебного собаководства в Советском Союзе позволила отечественным кинологам уже в первые месяцы Великой Отечественной войны активно включиться в борьбу с врагом. Подготовленным советскими кинологами собакам нашлось очень широкое применение на поле боя. Собак учили подрывать бронетехнику противника, искать и вывозить с поля боя раненых солдат и командиров, искать мины, обеспечивать устойчивую связь между подразделениями, охранять тыловые объекты войск, преследовать диверсантов и шпионов, задерживать бандитов, обеспечивать охрану перевозимых грузов и решать еще много других не менее важных задач. К примеру, за годы войны собаки-саперы обнаружили порядка 4 миллионов мин и фугасов, с их непосредственным участием было разминировано более 300 населенных пунктов Советского Союза.В годы Великой Отечественной войны в действующей армии несли службу более 60 тысяч собак самых разных пород. Служебные собаки совершили множество подвигов во время Великой Отечественной войны, многие из них наравне с людьми получали награды. 21 июня 2013 года в канун Дня памяти и скорби в Москве на Поклонной горе был торжественно открыт памятник фронтовой собаке. Бронзовая скульптура немецкой овчарки была создана скульптором Андреем Коробцовым. Скульптура собаки выполнена с сумкой на спине, в которой они переносили во время войны медикаменты, а лапы животного лежат на разорванных гусеницах танка в память о собаках-подрывниках. В России это не единственный подобный памятник четвероногим друзьям, верой и правдой служившим человеку.Сегодня собаки являются серьезными помощниками в патрульно-розыскной работе сотрудников полиции. Они необходимы для розыска и обнаружения лиц, подозреваемых в совершении преступлений, для поиска оружия, наркотических средств, задержания вооруженных бандитов. Кинологические подразделения осуществляют обыск зданий, сооружений, местности, несут охрану особо важных объектов. Подготовка служебных собак осуществляется сегодня по трем основным направлениям: патрульно-розыскная, минно-розыскная и караульная служба.В настоящее время служебные собаки проходят различные тренировки, а в арсенале инструкторов-кинологов имеется масса учебных приемов. Только в Зональном центре кинологической службы ГУМВД по Москве сегодня содержится порядка 600 служебных собак различных пород, таких как лабрадоры, ротвейлеры, спаниели, однако основной рабочей породой по-прежнему остается немецкая овчарка. Эти собаки наиболее адаптированы к природным условиям европейской части нашей страны. Обычно на службу собак принимают уже в возрасте от 1 года до 3 лет, а пенсионный возраст служебной собаки — порядка 10 лет. Использование одной специально подготовленной собаки позволяет ежегодно раскрывать в среднем 11 различных преступлений.Для поиска различных наркотических средств обычно используют спаниелей, лабрадоров и ризеншнауцеров, таких собак называют «нюхачами». В мире сегодня существует несколько различных методик натаскивания собак на поиск наркотиков. Часто в обучении, для того чтобы собака могла успешно находить наркотические вещества, нужно добиться того, чтобы запах ассоциировался у животного с любимой игрушкой или лакомством. В самом начале обучения порошок-имитатор стараются спрятать в пластиковую косточку или резиновый мячик. После чего игрушку у собаки отнимают и заставляют искать. Сначала их прячут в легкодоступных местах, а затем маскируют все более изощренными способами. В итоге сама находка становится уже поощрением для четвероногого друга. На находку служебная собака указывает голосом или, царапая подозрительное место своей лапой.«Служить» в органах может собака практически любой породы, за исключением декоративных. Русские и английские спаниели, а также лабрадоры — охотничьи собаки, с хорошо развитым чутьем. Обычно они занимаются поисковыми работами, в том числе ищут взрывчатые вещества. В качестве караульных собак отлично подходят среднеазиатские овчарки и ротвейлеры. Также ротвейлеров могут «натаскивать» и на поиск взрывчатых веществ. Попасть на службу в органы внутренних дел собаки могут непосредственно от заводчиков из кинологических клубов или могут быть выращены непосредственно в центрах подготовки МВД.По информации официального сайта МВД России, только за 2015 год при участии специалистов-кинологов с их служебными собаками было раскрыто 45 926 преступлений. При этом из незаконного оборота было изъято 227,9 кг взрывчатых веществ, 379 взрывных устройств и более 63 тысяч единиц различных боеприпасов, а также 561,7 кг наркотических веществ растительного происхождения и 106,2 кг — синтетического происхождения.Помимо этого существенно выросло число выездов специалистов-кинологов с их служебными собаками. Всего с их участием в 2015 году было проведено более 335 тысяч мероприятий профилактического характера, в том числе на предмет антитеррористической защищенности. Всего в структуре МВД Российской Федерации функционирует 328 кинологических групп и 179 центров кинологической службы, общая штатная численность сотрудников и работников которых составляет более 147 тысяч человек. Всего же на балансе территориальных органов ведомства находится более 12 тысяч служебных собак самых разных пород.Наиболее распространенными являются такие породы, как немецкая, бельгийская и восточно-европейская овчарка, лабрадор-ретривер. Помимо этого в деятельности МВД РФ нашли себе применение собаки достаточно редких пород: бордер-колли, бассет-хаунды и бладхаунды. Данные собаки эффективно используются при производстве судебной экспертизы индивидуального запаха человека в ЭКЦ (Экспертно-криминалистический центр) МВД России, а также экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел, как собаки-детекторы.21 июня «Военное обозрение» поздравляет всех бывших и действующих кинологов МВД России и других ведомств с их профессиональным праздником. Желаем вам неустанно совершенствовать свое мастерство и профессионализм, чтобы успешно бороться с преступностью и помогать людям совместно с вашими верными четвероногими друзьями.