07:54 21 июня

Американский студент и угрозы Вашингтона

Американский студент и угрозы Вашингтона


Чисто по-человечески умершего американского студента университета Виргинии Отто Уомбиера очень жаль. Парень попал в жернова давнего противостояния. Однако вдвойне трагично, что его смерть может привести к резкому обострению и так весьма сложной ситуации на Корейском полуострове.

Итак, на рубеже 2015 – 2016 годов Отто поехал сперва в Китай, а затем – в КНДР в поисках приключений, купив тур у китайской фирмы. В международном отеле «Yanggakdo» в Пхеньяне он сорвал политический плакат. 2 января 2016 года его задержали по обвинению в совершении враждебного акта, а также в том, что он – агент США.


Можно предположить, что парень просто совершил глупость. Наверное, присужденное ему наказание – 15 лет – слишком сурово для его проступка. Но нельзя забывать о том, на каком фоне произошла вся эта история. А произошла она на фоне длительного противостояния между КНДР и США. На фоне буквально войны на уничтожение, которую Вашингтон много десятилетий ведет против Пхеньяна.

Между США и КНДР со времен Корейской войны нет прочного мира. Есть лишь договор о прекращении огня, подписанный в 1953 году, после трех лет кровавой войны на полуострове. И до того, как было достигнуто это перемирие, – американцы, вмешавшись в конфликт между Южной и Северной Кореей, убили сотни тысяч корейцев. С одной только целью: не допустить расширения влияния СССР.

Но и после Корейской войны Вашингтон душил КНДР кабальными санкциями. То и дело звучат угрозы уничтожить это государство, категорически не устраивающее США из-за собственного, уникального пути развития.

Особо ситуация обострилась после того, как КНДР, вопреки американцам, обзавелась каким-никаким, но ядерным оружием. Можно, конечно, осуждать страну за невыполнение ооновских резолюций и Договора о нераспространении ядерного оружия, но… При этом нельзя забыть, например, о судьбе государства под названием Ливийская Джамахирия. В свое время лидер Ливии Муаммар Аль-Каддафи, чтобы избавиться от американских угроз и санкций, отказался от своей ядерной программы. В обмен стране, вроде как, был гарантирован мир. Но где сейчас Ливийская Джамахирия и где полковник Муаммар Аль-Каддафи? Теперь США требуют от КНДР отказа от ядерной программы, но что взамен? Никаких гарантий, а если бы они и были, то после уничтожения нескольких государств вместе с их руководителями в такие гарантии верить невозможно.

Весной этого года ситуация уже чуть было не привела к войне между США и КНДР. Слава Богу, хватило здравого смысла ее не начинать. Но сейчас Вашингтон снова сыплет угрозами. И поводом является судьба студента Отто Уомбиера.

Его проступок на фоне того, что творят и продолжают творить американцы в отношении КНДР, - это не просто сорванная со стены бумажка. Это – неуважение к стране, в которую приехал. Это – типичное американское высокомерие по отношению к другим народам, их святыням, их традициям.

Вряд ли и США обрадовались бы иностранцу, который бы, находясь в Вашингтоне, Нью-Йорке или любом другом американском городе с туристической поездкой, осквернил бы какой-нибудь американский символ. И вдвойне не поздоровилось бы в этом случае человеку из «страны-изгоя».

13 июня сего года Отто, помилованный корейскими властями, прибыл на родину в тяжелейшем состоянии. Его отвезли в Медицинский центр университета Цинциннати. 19 июня он скончался. При этом шла противоречивая информация о его состоянии: то говорили, что он в коме, то опровергали. И, конечно же, в его болезни тут же обвинили КНДР, даже ни словом не поблагодарив за жест доброй воли – за помилование. Родители поблагодарили лишь Трампа.

В любом случае, если студента решили использовать для эскалации ситуации вокруг КНДР, - то надеяться на сколь-нибудь объективное расследование причин его смерти не приходится. Сделают любое заключение, которое нужно властям США. Одно странно: если корейцы и вправду пытали узника, зачем тогда его отпустили? Да и американский госсекретарь Тиллерсон до смерти молодого человека отказывался говорить о причинах его состояния. «Мы не комментируем никакие обстоятельства, связанные с состоянием его здоровья. Это частное дело, которое касается его и его семьи», - сказал он на пресс-конференции в Майами. Наверное, если бы студент прибыл со следами издевательств, об этом было бы сказано сразу же.

Как бы там ни было, в адрес КНДР из уст Тиллерсона и Трампа посыпались новые угрозы. По словам Тиллерсона, нужно привлечь Пхеньян к ответственности за «несправедливое осуждение и заключение и за подрыв его здоровья». Он также потребовал освободить еще троих граждан США, которые находятся в корейских тюрьмах.

Еще решительнее высказался Дональд Трамп: «Судьба Отто укрепляет решимость моей администрации, настроенной на предотвращение подобных трагедий, происходящих с невинными людьми, по вине режимов, не уважающих права человека». «Это жестокий режим, и мы будем в состоянии с ним справиться», - добавил американский президент.

Возникает вопрос: кто спросит с американцев за людей, несправедливо находящихся в тюрьмах? В частности, за граждан России Бута и Ярошенко? Так, у Константина Ярошенко резко ухудшилось состояние здоровья, но это отнюдь не послужило поводом к его помилованию.

В «образцово-показательной» тюрьме в Гааге заключенные-сербы умирают один за другим. Кто спросил за их смерть с тех же США, которые породили Гаагское судилище? Все шито-крыто. Смертельно больному Слободану Милошевичу было отказано в праве умереть в окружении родных людей. Выходит, что власти КНДР, несмотря ни на что, все-таки более гуманны: они хотя бы позволили Отто умереть на родной земле. На заявления о тяжелейшем состоянии Ратко Младича этот «трибунал» также не реагирует.

И это – «цивилизованная» тюрьма в центре Европы. Что уж говорить о том, что творится в Гуантанамо? О зверствах в американской тюрьме Абу-Грейб в Ираке узнал весь мир, но кто привлек США к ответственности? Ограничились судом над низшими чинами.

Так что, несмотря на трагическую судьбу американского парня, угрозы Вашингтона в адрес КНДР неуместны. И, если с «режимом», который жестоко обращается с заключенными, по словам Трампа, необходимо «справиться», - что тогда нужно сделать с американским режимом, который не отличается гуманизмом?
Автор: Елена Громова


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Комментарии 4

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  1. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 07:44
    Этот мудила сам виноват, хотя 15 лет зоны - это слишком уж строго. Америкосы никогда не уважали и не будут уважать чужие традиции, но это все временно...
    Судя по развитию событий в мире, бить морду амерам будем мы. Этот час стремительно приближается, поэтому нам надо готовиться к самому жесткому варианту уже "вчера".
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  2. василий50 Сегодня, 07:45
    Произошедшее очень показательно и автор точно отметил про то КАК американцы относятся к гражданам других стран и к их правам. То что в США случилась истерика по поводу смерти помилованного так это от того что кто то посмел *самого американца* посадить за хулиганство. То что недоумок совершил в реальности никто не отрицает и получил он по ЗАКОНУ.
    Вот РОССИЙСКИЕ граждане украденные в других странах сидят за то что они НЕ ДЕЛАЛИ. Совсем. Даже американский суд не сумел припаять им реального дела, только *подозрение* в совершении. Но они сидят с громадными сроками.
    василий50
  3. Masya Masya Сегодня, 07:47
    Парень попал в жернова давнего противостояния

    парень просто... попал...
    Masya Masya
  4. Altona Сегодня, 07:51
    Цитата: КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
    Этот мудила сам виноват, хотя 15 лет зоны - это слишком уж строго.

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    Шпионаж же пришили...И потом, такие сроки дают, чтобы потом поменять на кого или что-нибудь.
    Altona
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