Американский студент и угрозы Вашингтона

Чисто по-человечески умершего американского студента университета Виргинии Отто Уомбиера очень жаль. Парень попал в жернова давнего противостояния. Однако вдвойне трагично, что его смерть может привести к резкому обострению и так весьма сложной ситуации на Корейском полуострове.Итак, на рубеже 2015 – 2016 годов Отто поехал сперва в Китай, а затем – в КНДР в поисках приключений, купив тур у китайской фирмы. В международном отеле «Yanggakdo» в Пхеньяне он сорвал политический плакат. 2 января 2016 года его задержали по обвинению в совершении враждебного акта, а также в том, что он – агент США.Можно предположить, что парень просто совершил глупость. Наверное, присужденное ему наказание – 15 лет – слишком сурово для его проступка. Но нельзя забывать о том, на каком фоне произошла вся эта история. А произошла она на фоне длительного противостояния между КНДР и США. На фоне буквально войны на уничтожение, которую Вашингтон много десятилетий ведет против Пхеньяна.Между США и КНДР со времен Корейской войны нет прочного мира. Есть лишь договор о прекращении огня, подписанный в 1953 году, после трех лет кровавой войны на полуострове. И до того, как было достигнуто это перемирие, – американцы, вмешавшись в конфликт между Южной и Северной Кореей, убили сотни тысяч корейцев. С одной только целью: не допустить расширения влияния СССР.Но и после Корейской войны Вашингтон душил КНДР кабальными санкциями. То и дело звучат угрозы уничтожить это государство, категорически не устраивающее США из-за собственного, уникального пути развития.Особо ситуация обострилась после того, как КНДР, вопреки американцам, обзавелась каким-никаким, но ядерным оружием. Можно, конечно, осуждать страну за невыполнение ооновских резолюций и Договора о нераспространении ядерного оружия, но… При этом нельзя забыть, например, о судьбе государства под названием Ливийская Джамахирия. В свое время лидер Ливии Муаммар Аль-Каддафи, чтобы избавиться от американских угроз и санкций, отказался от своей ядерной программы. В обмен стране, вроде как, был гарантирован мир. Но где сейчас Ливийская Джамахирия и где полковник Муаммар Аль-Каддафи? Теперь США требуют от КНДР отказа от ядерной программы, но что взамен? Никаких гарантий, а если бы они и были, то после уничтожения нескольких государств вместе с их руководителями в такие гарантии верить невозможно.Весной этого года ситуация уже чуть было не привела к войне между США и КНДР. Слава Богу, хватило здравого смысла ее не начинать. Но сейчас Вашингтон снова сыплет угрозами. И поводом является судьба студента Отто Уомбиера.Его проступок на фоне того, что творят и продолжают творить американцы в отношении КНДР, - это не просто сорванная со стены бумажка. Это – неуважение к стране, в которую приехал. Это – типичное американское высокомерие по отношению к другим народам, их святыням, их традициям.Вряд ли и США обрадовались бы иностранцу, который бы, находясь в Вашингтоне, Нью-Йорке или любом другом американском городе с туристической поездкой, осквернил бы какой-нибудь американский символ. И вдвойне не поздоровилось бы в этом случае человеку из «страны-изгоя».13 июня сего года Отто, помилованный корейскими властями, прибыл на родину в тяжелейшем состоянии. Его отвезли в Медицинский центр университета Цинциннати. 19 июня он скончался. При этом шла противоречивая информация о его состоянии: то говорили, что он в коме, то опровергали. И, конечно же, в его болезни тут же обвинили КНДР, даже ни словом не поблагодарив за жест доброй воли – за помилование. Родители поблагодарили лишь Трампа.В любом случае, если студента решили использовать для эскалации ситуации вокруг КНДР, - то надеяться на сколь-нибудь объективное расследование причин его смерти не приходится. Сделают любое заключение, которое нужно властям США. Одно странно: если корейцы и вправду пытали узника, зачем тогда его отпустили? Да и американский госсекретарь Тиллерсон до смерти молодого человека отказывался говорить о причинах его состояния. «Мы не комментируем никакие обстоятельства, связанные с состоянием его здоровья. Это частное дело, которое касается его и его семьи», - сказал он на пресс-конференции в Майами. Наверное, если бы студент прибыл со следами издевательств, об этом было бы сказано сразу же.Как бы там ни было, в адрес КНДР из уст Тиллерсона и Трампа посыпались новые угрозы. По словам Тиллерсона, нужно привлечь Пхеньян к ответственности за «». Он также потребовал освободить еще троих граждан США, которые находятся в корейских тюрьмах.Еще решительнее высказался Дональд Трамп: «». «», - добавил американский президент.Возникает вопрос: кто спросит с американцев за людей, несправедливо находящихся в тюрьмах? В частности, за граждан России Бута и Ярошенко? Так, у Константина Ярошенко резко ухудшилось состояние здоровья, но это отнюдь не послужило поводом к его помилованию.В «образцово-показательной» тюрьме в Гааге заключенные-сербы умирают один за другим. Кто спросил за их смерть с тех же США, которые породили Гаагское судилище? Все шито-крыто. Смертельно больному Слободану Милошевичу было отказано в праве умереть в окружении родных людей. Выходит, что власти КНДР, несмотря ни на что, все-таки более гуманны: они хотя бы позволили Отто умереть на родной земле. На заявления о тяжелейшем состоянии Ратко Младича этот «трибунал» также не реагирует.И это – «цивилизованная» тюрьма в центре Европы. Что уж говорить о том, что творится в Гуантанамо? О зверствах в американской тюрьме Абу-Грейб в Ираке узнал весь мир, но кто привлек США к ответственности? Ограничились судом над низшими чинами.Так что, несмотря на трагическую судьбу американского парня, угрозы Вашингтона в адрес КНДР неуместны. И, если с «режимом», который жестоко обращается с заключенными, по словам Трампа, необходимо «справиться», - что тогда нужно сделать с американским режимом, который не отличается гуманизмом?