Боевики ИГИЛ захватили заложников в школе на Филиппинах

Продолжающие оказывать сопротивление правительственным силам Филиппин боевики ИГИЛ (* террористическая группировка, запрещённая в РФ) совершили террористический акт на острове Минданао. Местные СМИ сообщают о том, что террористы осуществили нападение на одну из местных школ, в итоге захватив в ней заложников.Было известно, что игиловцы в Филиппинах ранее действовали в городе Марави. Теперь они всеми силами стараются расширить зону своего влияния и оказать давление на Манилу. Захваченная боевиками школа находится в городе Пигкавайан провинции Котабато.Правительственные силы, включая полицейский спецназ, прибыли к месту террористического акта и начали вести переговоры с боевиками. Переговоры, как сообщают филиппинские информационные источники, успехом не увенчались. Были слышны выстрелы. На данный момент о жертвах не сообщается. При этом известно, что в руках у террористов в заложниках на данный момент остаются до десяти школьников. Боевики требуют, чтобы правительственные силы Филиппин прекратили операцию в городе Марави.Такая вылазка боевиков с захватом заложников в школе во многом напоминает террористические акции, которые проводились боевиками на Северном Кавказе. Как пример, захват школы в Беслане, когда террористы также требовали «вывода войск из Чечни» и освобождения всех боевиков из мест лишения свободы.Ситуация на Минданао говорит о том, что методическая карта современного терроризма остаётся неизменной.