07:53 21 июня

Боевики ИГИЛ захватили заложников в школе на Филиппинах

Продолжающие оказывать сопротивление правительственным силам Филиппин боевики ИГИЛ (* террористическая группировка, запрещённая в РФ) совершили террористический акт на острове Минданао. Местные СМИ сообщают о том, что террористы осуществили нападение на одну из местных школ, в итоге захватив в ней заложников.

Было известно, что игиловцы в Филиппинах ранее действовали в городе Марави. Теперь они всеми силами стараются расширить зону своего влияния и оказать давление на Манилу. Захваченная боевиками школа находится в городе Пигкавайан провинции Котабато.

Правительственные силы, включая полицейский спецназ, прибыли к месту террористического акта и начали вести переговоры с боевиками. Переговоры, как сообщают филиппинские информационные источники, успехом не увенчались. Были слышны выстрелы. На данный момент о жертвах не сообщается. При этом известно, что в руках у террористов в заложниках на данный момент остаются до десяти школьников. Боевики требуют, чтобы правительственные силы Филиппин прекратили операцию в городе Марави.


Боевики ИГИЛ захватили заложников в школе на Филиппинах


Такая вылазка боевиков с захватом заложников в школе во многом напоминает террористические акции, которые проводились боевиками на Северном Кавказе. Как пример, захват школы в Беслане, когда террористы также требовали «вывода войск из Чечни» и освобождения всех боевиков из мест лишения свободы.

Ситуация на Минданао говорит о том, что методическая карта современного терроризма остаётся неизменной.

Использованы фотографии: Рейтер
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Комментарии 12

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  1. Logall Сегодня, 06:24
    Бьют нелюди по самому больному! По детям... Их семьи поред школой, на коленях и стволом у головы, построить и смотреть на реакцию...
    Все выдут?
    Logall
    1. Чеширский Сегодня, 06:46
      Как тут не вспомнить наш Беслан и наших детей, и педагогов погибших там. Всё повторяется с точностью до мелочей, те - же требования прекратить спецоперацию, и т.п. Очевидно то, что кукловод один, только куклы разные.
      Заложникам скорейшего освобождения, а тем скорейший кремации в свиной шкуре.
      am
      Чеширский
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 06:53
        Это их еще не замочили ..? Никаких переговоров , только штурм !
        ОТДЕЛ
    2. сибиралт Сегодня, 07:31
      Сравнение с Бесланом не совсем корректно. Там школу захватили 1 сентября прямо с торжественной линейки, со всеми детьми, педагогами и частью присутствующих на празднике родителей. А сейчас у всех школьников каникулы. Террористы на Филиппинах, не преследовали цель захватить именно детей, а захватили тех, кто там находился. Но это их нисколько не оправдывает.
      сибиралт
      1. Чеширский Сегодня, 07:37
        Сравнение с Бесланом не совсем корректно. Там школу захватили 1 сентября прямо с торжественной линейки, со всеми детьми, педагогами и частью присутствующих на празднике родителей. А сейчас у всех школьников каникулы. Террористы на Филиппинах, не преследовали цель захватить именно детей, а захватили тех, кто там находился.

        Разница в незначительных деталях.Дети везде дети. Гори они в аду.
        Чеширский
        1. Reptiloid Сегодня, 07:52
          Только-только стал президент Филиппин против штатников----сразу ИГИЛ,запрещённая в России, активизировалась.!!!!!
          Reptiloid
  2. Rotmistr Сегодня, 06:37
    ИГИЛ настоящий Спрут - пустил щупальца по всему миру.
    В борьбе с ним по-моему, пора вспоминать историю борьбы с мафией и активнее перенимать опыт израильских спецслужб по борьбе с терроризмом.
    Rotmistr
  3. лысова Сегодня, 06:42
    --- " Ситуация на Минданао говорит о том, что методическая карта современного терроризма остаётся неизменной." --- Есть высокоорганизованный центр управления и не вчера он был создан. То, что уничтожили главарей то тут , то там, по сути мелочь. Раскатать нужно мозги. Не сомневаюсь, что спецам известно, откуда дует ветер. А на острове Минданао, в школе, применить газ, как в Норде - жертвы будут, но минимальные.
    лысова
    1. Чеширский Сегодня, 06:50
      Раскатать нужно мозги. Не сомневаюсь, что спецам известно, откуда дует ветер.

      Раскатать мозги - это ударить по Лэнгли, штат Вирджиния. Ресурсы на это есть только у России, но это не тот повод.
      Чеширский
      1. лысова Сегодня, 07:01
        Уж больно осторожничаем, а они давят и смотрят на планку действий России. Понятно, что действовать нужно не как : " Ах так !!! ...". Сидя за компом, нам " видней".
        лысова
        1. Чеширский Сегодня, 07:11
          Уж больно осторожничаем, а они давят и смотрят на планку действий России. Понятно, что действовать нужно не как : " Ах так !!! ..."

          Тут мне возразить нечего, хотя подумав, кажется, что им в Генштабе виднее, т.к. они имеют всю полноту информации, а мы с Вами - нет. hi
          Чеширский
  4. MegaMarcel Сегодня, 07:35
    Как только Филиппины поссорились с США так сразу начались атаки террористов. Одним словом Вашингтон и западные военнопромышленные круги применяют излюбленную тактику давления на тех кто пытается проводить самостоятельную политику. Но самое любопытное то что все делают вид что данная карательная операция и заявления филлипинского президента никак не связаны... Одним словом принцип разделяй и властвуй как был актуален так и остается. Я так понимаю в связи со сложившейся ситуацией ВВП мечтает продать побольше оружия на Филиппины. Кстати эта тема обсуждалась по приезду филлипинского лидера в МСК.
    MegaMarcel
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