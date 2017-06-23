Китай играет тихо, но жёстко. Приоритеты внешней политики КНР в военной сфере

Похоже, тому мудрому китайцу, который набил оскомину всему миру своим ожиданием на берегу реки проплывающего трупа врага, всё-таки надоело ожидать... Да и события в мире развиваются сегодня такими темпами, что этот самый труп, возможно, вообще похоронят по другим обычаям... И проплывать он просто не будет. А вот мудрый китаец может потерять многое...Увлеченные событиями в Сирии, ситуацией на Украине, планами НАТО и прочими "играми" на западных и южных границах нашей страны, мы довольно глупо упускаем из виду нашего ближайшего соседа и партнера КНР. Странно, но мы не видим реальной деятельности этого государства в военной сфере. Или не хотим видеть. А ведь любой читатель в списке сильнейших армий мира обязательно упомянет и НОАК.Причины, по которым нас, обывателей, не особо интересуют действия китайцев на своих границах, по моему мнению, просты. Во-первых, Китайская Народная Республика вполне по-дружески относится к России. У нас пока нет серьезных проблем в отношениях между странами. Всех устраивает ситуация, когда китайцы "оттягивают на себя" часть грозной американской армии и особенно флота.Во-вторых, правительство КНР сегодня основные цели видит в тех районах, которые традиционно находятся в зоне интересов нашего заокеанского "партнера". Или, которые мы вынуждены были покинуть благодаря политике "великих друзей Запада" — Горбачева и Ельцина.В-третьих, китайцы помогают нам несколько попридержать традиционно неудобную Японию. С её огромным экономическим и людским потенциалом. С американскими военными базами. С американским ЯО на собственной территории. Мы выигрываем время для строительства военных баз и оборонительных сооружений на наших островах и в Приморье.Можно назвать ещё ряд причин, по которым нам удобно сегодня иметь сильный Китай на наших юго-восточных границах. Но не суть важно. Важно то, что любой "силач", который появляется в мире, вскоре потребует свой "кусок пирога". А вот из чьей доли этот "кусок" будет выделен "силачу"? Кто будет вынужден "уменьшить свои аппетиты" это важно.Для начала, как мне думается, следует напомнить читателям о НОАК. Я уже писал об этом в нескольких статьях. Но повторение — мать... По данным специалистов, НОАК сегодня — самая многочисленная армия в мире. 2 миллиона 300 тысяч военнослужащих! Для сравнения: армия США насчитывает "всего" 1 миллион 400 тысяч. И разбросаны они по более чем сотне американских баз по всему миру. Даже сухопутные войска КНР на 200 тысяч больше всей американской армии.Почему я сравниваю китайскую и американскую армии? Почему не упоминаю российскую? Просто потому, о чем я писал выше. Китайцы "наступают на мозоль" сегодня именно американцам...Продолжим сравнение. Итак, танков в НОАК-9150 шт. Крупнокалиберных орудий — 6246 шт. У США, соответственно, 8848 и 1299 шт. Флот: 714 боевых кораблей у КНР и 415 у США. Правда в этом случае, количество пока не перешло к качество. Американцы уже давно делаю ставку на мощнейшие виды кораблей. По авианосцам, 10 американских против 1 китайского. По эсминцам, 63 "американца" и 32 "китайца". По подводным лодкам, 75 против 68...Тем, кто подумал о слабости китайского, флота напомню, ещё недавно китайских кораблей в мировом океане встретить было почти невозможно. Сегодня практически в любой точке мира можно видеть китайский флаг. Более того, китайские ВМС активно участвуют в международных операциях. В частности в борьбе с пиратством. Именно китайцы провели по Аденскому заливу более 6 тысяч иностранных судов. А операции по вывозу своих граждан из горячих точек? 35 тысяч китайцев, эвакуированных в 2011 году из Ливии. 600 китайцев, эвакуированных из Йемена в 2015 году...Чем пока не могут похвастаться китайцы, так это авиацией и ракетами. Более половины из 3 тысяч китайских самолетов относится к третьему поколению. Но замена на четвертое идет быстрыми темпами. Ещё хуже дела обстоят с вертолетами. Согласитесь, для такой армии 802 вертолета маловато.Интересные данные по ЯО. Тут, увы, необходимо сослаться на данные американской разведки, которые были приведены в специальном докладе в этом году. Сегодня КНР имеет в своем распоряжении порядка 260-ти ядерных боеголовок. Цифра сомнительная, но... Пусть это будет на совести американских разведчиков. Из средств доставки имеются порядка 150 межконтинентальных баллистических ракет и около 50 баллистических ракет морского базирования. Для сравнения. О своих 1740 боеголовках американцы скромно умалчивают...Думаю, приведенных данных достаточно для того, чтобы получить некоторое представление о НОАК сегодня. А возможностях и проблемах китайской армии. Ведь давно не секрет, возможности Вооруженных Сил дают возможности политикам. В прочем, точно так же, как возможности экономики.Именно экономическая и военная мощь государства позволяет китайцам проводить независимую внешнюю политику. Во многих странах региона мы видим не только китайских солдат, но китайских бизнесменов. Политика "мягкой силы" в действии.Традиционно китайцы очень интересуются "своим" морем. Что вполне оправдано и с точки зрения безопасности страны, и с точки зрения бизнеса. Я имею ввиду Южно-Китайское море. Мы привыкли к тому, что именно там чаще всего сталкиваются интересы основных региональных игроков. Контроль за этим морем не только дает возможности серьезно "давить" на другие страны, но и выгоден. Ежегодно в этом регионе проходит грузов на 5-5,5 триллионов $.Что мы видим сегодня? Китайцы осторожно, но планомерно берут под свой контроль "бесхозные" острова. Совсем маленькие. Никому ранее не нужные скалы. Это конечно вызывает некоторую озабоченность у соседей. Но кто будет спорить с КНР? Более того, китайцы "насыпают" искусственные острова! На сегодня полностью искусственно насыпано 13 квадратных километров суши. А ведь есть ещё "досыпанные" острова.Дело в том, что на островах строят военную инфраструктуру. Точнее, военно-гражданскую. И прежде всего аэродромы и базы для китайских кораблей. Смешно, но даже на маленьких островах строят почти трех километровые взлетно-посадочные полосы и ангары для самолетов. Один остров — две-три эскадрильи самолетов, включая даже транспортные... А ещё есть склады для горючего, резервуары для воды, позиции для пусковых установок и артиллерийских батарей...Нельзя сказать, что такая активность Китая в регионе не вызвала интереса у соседей. Понятно желание контролировать транзит грузов. Понятно желание защитить свои прибрежные районы от возможного нападения мощнейшего флота мира… А ещё? Вопрос, между прочим, хоть и не очевидный, но правильный. Есть и это самое "ещё". И оно находится на дне Южно-Китайского моря. Полезные ископаемые, которых раньше не добывали!Некоторые из читателей сейчас зададут вполне резонный вопрос. Если такое противостояние КНР с США, Японией, Филиппинами, Вьетнамом и другими странами есть, то почему об этом ничего не известно? Почему молчит пресса?А кто сказал, что пресса молчит? Тут все гораздо сложнее. "Мудрый китаец" — действительно мудрый. И не лезет на рожон. Вспомните сообщения о столкновениях американских и прочих судов с китайскими рыбаками... Вот тут-то и "зарыл собаку мудрый китаец". Морская полиция Китая не считается военным формированием. Более того, это официально полностью гражданская организация, которая решает конфликты между рыбаками... Однако, именно эти "общественники" заняли спорные острова в 2016 году после решения Гаагского арбитража. Именно эти "общественники" не допустили катера береговой охраны Вьетнама к китайской нефтяной платформе в спорных водах. Именно эти "общественники" практически "вытолкали" американский военный корабль в 2009 году...Пойдем дальше. Ситуация в Южно-Китайском море понятна. Но неужели Китай, особенно учитывая возросшую экономическую мощь, не имеет претензий на другие регионы? Бизнес, даже самый захудалый, необходимо защищать. Иначе "сожрут" и не подавятся. Как это сегодня происходит с бизнесом России в одной из бывших братских республик.Парадокс, но КНР не имеет военных баз за рубежом. И это, в свете написанного выше, огромный минус. Тот же китайский флот зависим от воли других государств. Захотят разрешат пополнить запасы и произвести ремонт судна. Не захотят... Отсюда и интерес к появлению собственных военно-морских баз для китайского флота.Первая такая база начнет действовать уже в этом году. Её строят на востоке Африки, в Джибути. Строят ударными темпами. А как строят китайцы, я думаю, рассказывать не надо. Правда официальная версия строительства выглядит несколько иначе неофициальной. Это просто база снабжения и отдыха личного состава кораблей, участвующих в борьбе с пиратами. А что, правильно. Военным морякам тоже необходим отдых...Интересуются китайцы и Средиземным морем. Достаточно долго "обхаживают" Тунис. Однако, в свете последних решений НАТО, переговоры там провалились. Напомню, НАТО поставили Тунис в число трех государств, которым необходимо уделить особое внимание и ввести в сферу интересов альянса. Наряду с Боснией и Герцеговиной и Молдавией.Активно идут переговоры и о создании базы в Пакистане. Тут дальновидность китайцев неоспорима. Пекин красиво использует ненависть Пакистана к Индии и заранее готовит себе плацдарм для охраны будущего трубопровода из Сирии и Ирана. Более того, мне кажется, что одной базой там дело не ограничится. Уж очень часто китайские бизнесмены стали ездить и дальше на запад... В следующую страну.В целом сегодня явно видно, что КНР пусть неспешно, но выходит в мировые геополитические лидеры. Выходит как самостоятельный игрок. Игрок сильный и жесткий. "Зубы" уже показывает. Хотя и понимает, что необходимо "заменить молочные на взрослые". Необходимо перевооружить армию и флот. Как нам на это реагировать?По моему мнению, ровно так, как мы и реагируем. По другому просто нельзя. Что бы мы не говорили о возросшей мощи нашей армии, противостоять НАТО мы пока не можем. Я не имею ввиду ядерный конфликт. Наша экономика достаточно слаба для такого противостояния. У нас ограничены людские ресурсы. У нас огромная территория, которую необходимо защищать.И в этом нам прекрасно помогает Китай. Помогает уже тем, что, как я писал в начале статьи, "оттягивает" на себя значительные силы Запада. Как всегда, нам чуть-чуть не хватает времени. Но, как сказал один умный человек, работать нужно не по 16 часов в сутки. Работать нужно головой.Что, судя по дорожной карте сотрудничества между Китаем и Россией в военной сфере до 2020 года, разработанной ГШ РФ и КНР, вполне успешно делается. Мы проводим совместные учения. Причем не только сухопутных частей, но и флотов. Китайцы активно участвуют в в военных соревнованиях. Практически во всех областях мы сотрудничаем.Министр обороны России Сергей Шойгу по этому поводу очень ясно выразился на совещании в Астане. А Министр обороны КНР Чан Ваньцюань эту мысль развил."Важно, что Россия и Китай готовы совместными усилиями защищать мир и укреплять международную безопасность"."В последние годы под личным руководством глав наших государств уровень взаимодействия и доверия между вооруженными силами Китая и России непрерывно повышается. Сфера нашего сотрудничества непрерывно расширяется, тенденция развития военного сотрудничества сохраняет благоприятное направление".А в заключение хочется напомнить старую русскую поговорку. На бога надейся, а сам не плошай. Сосед, как бы хорошо вы с ним ни жили, всегда будет прежде всего заботиться о собственном участке. О собственном огороде. А потом поможет вам. Не потому, что он жлоб. Нет, просто у соседа тоже есть семья, свои проблемы и... другой сосед. Потому и необходимо понимать то, что он делает в настоящее время и для чего... Только так мы сможем избежать взаимного непонимания и вражды.