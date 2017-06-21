07:56 21 июня

Порошенко: Я в юности мечтал служить в Пентагоне

В ходе своей поездки в Вашингтон Порошенко дали возможность пожать руку не только президенту США Дональду Трампу, но также главе военного ведомства Джеймсу Мэттису. При этом заявление, которое в ходе кратковременной встречи с Мэттисом сделал Порошенко, повергло в настоящий шок многих украинцев. Комментарии в украинском сегменте социальных сетей говорят о том, что граждане страны уличили Порошенко в лицемерии и откровенном подхалимаже.

В присутствии журналистов Порошенко сказал Мэттису по-английски, что когда был юн, «мечтал служить именно в Пентагоне».

Напомним, что с 1984 по 1986 годы Пётр Порошенко проходил службу в рядах Советской армии.


После своей встречи с Трампом, Мэттисом и другими представителями американской администрации Порошенко дал интервью телеканалу FoxNews, в ходе которого рассказал, о чём же он успел поговорить с президентом США за несколько минут нахождения в Овальном кабинете.

РИА Новости приводит перевод высказывания Порошенко:
Мои личные впечатления — он замечательный лидер, с большой харизмой, с большой политической волей, он твердый друг Украины, который помогает мне установить мир в стране. Я увидел очень сильного лидера, который послал ясный сигнал поддержки нашей территориальной целостности, суверенитета и независимости.


Порошенко: Я в юности мечтал служить в Пентагоне


Далее Порошенко сообщил, что Украина «хотела бы» получать энергоносители из США.

Порошенко:
Мы говорили об эффективном экономическом сотрудничестве между Украиной и США, о том, чтобы уголь из Пенсильвании оказался на украинских ТЭЦ, а сжиженный природный газ из Луизианы — в украинской газотранспортной системе.


На этом фоне в Киеве проходил очередной митинг с требованиями экономического и политического характера. В частности, митинговали родственники «ветеранов АТО», заявляющие, что Порошенко обманул их семьи с выплатами. Конечно, ведь не на свои же средства Порошенко добиваться аудиенции у Трампа...


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Комментарии 48

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  1. Чёрный Сегодня, 06:36

    ...а служил в Советской Армии...не, ну как служил...около столовой ошивался...
    Чёрный
    1. Чёрный Сегодня, 06:39
      Эпохальная встреча продлилась аж 360 секунд и стала одним из важнейших событий в украинской истории. А вот в штатовских СМИ об этом событии не упомянуто нигде вообще (просмотрел весь обзор Yahoo).Только в британской Гардиан промелькнула короткая и насмешливая заметка - мол, президент Украины пролоббировал за кругленькую сумму минутную встречу для совместного фото с Трампом и пытается изобразить это как дипломатический успех laughing
      Чёрный
      1. ser-pov Сегодня, 07:41
        А на фото даже хохляцкого флага нет на заднем плане, что говорит о "глубоком" уважении к хохлам..
        Короче, слетал Порось селфи с Трампом сделать... lol
        ser-pov
      2. Татьяна Сегодня, 07:46
        На этом фоне в Киеве проходил очередной митинг с требованиями экономического и политического характера. В частности, митинговали родственники «ветеранов АТО», заявляющие, что Порошенко обманул их семьи с выплатами.
        А что родственники "ветеранов "АТО" - такие же бандиты, как и сам Порошенко и Ко - могли рассчитывать на что-то другое? laughing
        Давно известно, что "БОЛИВАР не ВЫДЕРЖИТ ДВОИХ!"
        Татьяна
    2. Masya Masya Сегодня, 06:45
      Цитата: Чёрный
      .около столовой ошивался...

      так, всё правильно... подальше от начальства, к кухне поближе... lol
      Masya Masya
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 06:47
      «мечтал служить именно в Пентагоне».

      Ну вальцман отжигает..Что то песня сразу вспомнилась, в тему ! laughing

      Позор !!!
      ОТДЕЛ
      1. антивирус Сегодня, 07:44
        МЕЧТАЛ---за длинным рублем в Магадан уехать .
        скоро . очень скоро мечты молодости сбудутся
        антивирус
    4. сибиралт Сегодня, 07:02
      Хозяин позволил плебею лизнуть руку. Похоже, Украина будет неделю гулять по этому случаю. Но Трамп то не забыл что о нем говорил Порошенко во время выборов и кому давал деньги на избирательную компанию.
      сибиралт
    5. Scoun Сегодня, 07:29
      Цитата: Чёрный
      ...а служил в Советской Армии...не, ну как служил...около столовой ошивался...

      Алконафт даже пиджак не погладил, да и в химчистку давно пора.
      Scoun
  2. Logall Сегодня, 06:39
    Порошенко рассказал Мэттису, что ещё в юности мечтал служить в Пентагоне Прислугой: аздавать господам конфеты, получать оплевухи, подставлять [email protected] и т.д.
    Logall
    1. Чёрный Сегодня, 06:41
      Вообще Трамп меня разочаровал sad Жлобяра.Ни воды, ни чая, ни рошенок, ни печенок. только деньги на уме. wassat
      Чёрный
  3. Masya Masya Сегодня, 06:40
    Порошенко дали возможность пожать руку не только президенту США Дональду Трампу

    люди! СВЕРШИЛОСЬ!!! lol
    Masya Masya
    1. Чёрный Сегодня, 06:45
      Цитата: Masya Masya
      люди! СВЕРШИЛОСЬ!!!

      Да уж, це точно перемога.... laughing как этоПеца не выпросил бланш под глазом от Трампа чтобы превзойти хорватского премьера. все таки украина не какая то мелкая хорватия wassat
      Чёрный
      1. Masya Masya Сегодня, 06:48
        Цитата: Чёрный
        как этоПеца не выпросил бланш под глазом от Трампа

        петя задом повернулся... бланш под глазом ему не светит... lol
        Masya Masya
        1. Чёрный Сегодня, 06:51
          по довольной роже Вальцмана, сразу понятно, что встреча удалась, Дас ис фантастиш!...не зря он у Моники Левински консультировался, "как себя вести в оральном кабинете" laughing
          Чёрный
          1. Смог Сегодня, 07:52
            Цитата: Masya Masya
            петя задом повернулся

            Цитата: Чёрный
            Дас ис фантастиш!...не зря он у Моники Левински консультировался,

            Чет то вас с утра на "шалости" потянуло? lol
            Смог
  4. pv1005 Сегодня, 06:41
    В присутствии журналистов Порошенко сказал Мэттису по-английски, что когда был юн, «мечтал служить именно в Пентагоне».

    Сдается мне что это был ЛИЗИНГ высшей пробы. tongue yes
    pv1005
  5. Хаджи Мурат Сегодня, 06:43
    вот они предатели СССР
    Хаджи Мурат
  6. Александр 3 Сегодня, 06:45
    Порошенко настоящий предатель.Проходя службу в СА он мечтал служить врагам.
    Александр 3
  7. ссс Сегодня, 06:53
    Жалко не довелось ему послужить в пентагоне! Как раз к настоящему моменту он бы разворовал там все, и развалил. И сегодня в мире было бы меньше проблем.
    ссс
  8. Цой Сегодня, 06:56
    Интересно, а на встречу в Белый Дом Порошенко одел трусы стилизованные под американский флаг? laughing laughing и между делом не похвастался ли перед Трампом? Нет, не трусами, а знанием наизусть американского гимна laughing
    Цой
    1. Смог Сегодня, 07:53
      Цитата: Цой
      Интересно, а на встречу в Белый Дом Порошенко одел трусы стилизованные под американский флаг?

      Так наверное. А может даже и носок заштопал laughing
      Смог
  9. rotmistr60 Сегодня, 06:56
    Порошенко в нирване после нескольких минут встречи с американским президентом. А если бы добавили еще минуту, то и гопака выдал. И этот позор сейчас будет выдаваться как эпохальное событие и огромная победа Украины (вот только в чем или над кем).
    rotmistr60
    1. zhekazs Сегодня, 07:21
      Вроде бы и смешно... Но, стыдно как-то за них. Одумаются ли..?
      Блаженны нищие духом... laughing
      zhekazs
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:50
        Цитата: zhekazs
        Вроде бы и смешно... Но, стыдно как-то за них. Одумаются ли..?
        Блаженны нищие духом... laughing

        Очень стыдно и противно.... hi А сколько таких "мечтателей служить в пентагоне и СС." у нас в России залегли на дно..?
        ОТДЕЛ
  10. Masya Masya Сегодня, 07:02

    его в серединку законопатить... пусть мечта сбудется...
    wink
    Masya Masya
  11. Fil743 Сегодня, 07:03
    Цитата: ссс
    Жалко не довелось ему послужить в пентагоне! Как раз к настоящему моменту он бы разворовал там все, и развалил. И сегодня в мире было бы меньше проблем.


    вечным дежурным по параше много не наворуешь, ну разве что пару упаковок пипифакса. Ну а больше Пеце в пентагоне не доверили бы. Что самое смешное, он об этом знает, потому и завертел с безвизом: предел мечтаний, чтобы каждый украинец мог стать таким дежурным в европах
    Fil743
    1. Masya Masya Сегодня, 07:14
      Цитата: Fil743
      вечным дежурным по параше

      параша по параше laughing симбиоз, однако... laughing
      Masya Masya
  12. Унтер Сегодня, 07:13
    А в детстве в гитлерюгенде наверное...
    Унтер
  13. bamoves Сегодня, 07:17
    встретились гусь и свинья ... поговорили .
    bamoves
  14. zhekazs Сегодня, 07:17
    «мечтал служить именно в Пентагоне»


    Мечты сбываются ... laughing
    zhekazs
    1. Цой Сегодня, 07:22
      Ну он скорее на Госдеп работает, чем на Пентагон.
      Цой
      1. zhekazs Сегодня, 07:34
        А может в хоздепе мало платят, вот и решил переметнуться)))
        Хохлонатура... Вторая карма))
        zhekazs
  15. gavrila2984 Сегодня, 07:22
    А вот другая новость, сделавшая моё утро.)) https://m.lenta.ru/news/2017/06/21/nedorogo/
    gavrila2984
    1. zhekazs Сегодня, 07:32
      Спасибо, поржал)) Дожили наконец-таки, когда мы над ними смеёмся)))
      zhekazs
  16. gavrila2984 Сегодня, 07:24
    Это ж как нужно к себе и своей стране наплевательски относиться?
    gavrila2984
  17. Altona Сегодня, 07:24
    Цитата: Чёрный
    ...а служил в Советской Армии.

    ------------------------------
    Вин служив в Казахстане, на лихом коне рубав шашкою танки. laughing laughing Это он сам такую фигню написал в твиттере...
    P.S. Жена Марина за ним не смотрит что ли, видуха у него как с похмелья постоянно, пиджак мятый. И на фото он смотрится как председатель колхоза "Заря Калифорнии" на фоне первого секретаря вашингтонского обкома. laughing
    Altona
  18. AID.S Сегодня, 07:25
    Служил Гаврила в Пентагоне
    Мешая пиво с самогоном...
    AID.S
  19. лысова Сегодня, 07:26
    --- " уголь из Пенсильвании оказался на украинских ТЭЦ, а сжиженный природный газ из Луизианы — в украинской газотранспортной системе." --- Только тут халява не прокатит - не только за руку дадут подержаться.
    лысова
  20. anjey Сегодня, 07:29
    болградский колхозник в пентагоне? нонсенс, да нет же демократия или" белочка"
    anjey
    1. anjey Сегодня, 07:32
      с детсва и в пентагон-в какой же среде взрастили этого мордастого недоноска?
      anjey
      1. anjey Сегодня, 07:34
        похоже действительно Украина не его страна!
        anjey
  21. Koteg Сегодня, 07:31
    пороша выиграл трампогонку у ввп
    Koteg
  22. TOPchymBA Сегодня, 07:43
    Лавры мальчиша-плохиша покоя не дают.
    TOPchymBA
  23. Altona Сегодня, 07:48
    Вспомнилось давнишнее "Здравствуй, мальчик Бананан!"...Пардон, президент банановой страны. laughing
    Altona
  24. К-50 Сегодня, 07:48
    Порошенко сказал Мэттису по-английски, что когда был юн, «мечтал служить именно в Пентагоне».

    Вот брехло то!!! belay
    Когда был юн, тогда служил в Советской Армии и вряд ли были мысли о продаже себя Понтагону.
    Хряк не знает уже как себя под дкерьмократическую зад цу пристроить для лобызания. laughing
    К-50
  25. a.s.zzz888 Сегодня, 07:51
    ... да, пецька, а как же твои "патриотические чувства к своему народу"?... эта пьяная личность вызывает брезгливость и отвращение, и вызывает рвоту ...
    a.s.zzz888
  26. NUR Сегодня, 07:51
    Уголек и газ оплачивать в три дорога будут потребители, бывалому это до лампочьки, перед населением страны встанет вопрос, сидеть в тепле или с борщом, но это уже совсем другая история.
    NUR
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