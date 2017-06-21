Порошенко: Я в юности мечтал служить в Пентагоне

Мои личные впечатления — он замечательный лидер, с большой харизмой, с большой политической волей, он твердый друг Украины, который помогает мне установить мир в стране. Я увидел очень сильного лидера, который послал ясный сигнал поддержки нашей территориальной целостности, суверенитета и независимости.

Мы говорили об эффективном экономическом сотрудничестве между Украиной и США, о том, чтобы уголь из Пенсильвании оказался на украинских ТЭЦ, а сжиженный природный газ из Луизианы — в украинской газотранспортной системе.