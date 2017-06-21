Порошенко: Я в юности мечтал служить в Пентагоне
В ходе своей поездки в Вашингтон Порошенко дали возможность пожать руку не только президенту США Дональду Трампу, но также главе военного ведомства Джеймсу Мэттису. При этом заявление, которое в ходе кратковременной встречи с Мэттисом сделал Порошенко, повергло в настоящий шок многих украинцев. Комментарии в украинском сегменте социальных сетей говорят о том, что граждане страны уличили Порошенко в лицемерии и откровенном подхалимаже.
В присутствии журналистов Порошенко сказал Мэттису по-английски, что когда был юн, «мечтал служить именно в Пентагоне».
Напомним, что с 1984 по 1986 годы Пётр Порошенко проходил службу в рядах Советской армии.
После своей встречи с Трампом, Мэттисом и другими представителями американской администрации Порошенко дал интервью телеканалу FoxNews, в ходе которого рассказал, о чём же он успел поговорить с президентом США за несколько минут нахождения в Овальном кабинете.
РИА Новости приводит перевод высказывания Порошенко:
Далее Порошенко сообщил, что Украина «хотела бы» получать энергоносители из США.
Порошенко:
На этом фоне в Киеве проходил очередной митинг с требованиями экономического и политического характера. В частности, митинговали родственники «ветеранов АТО», заявляющие, что Порошенко обманул их семьи с выплатами. Конечно, ведь не на свои же средства Порошенко добиваться аудиенции у Трампа...
В присутствии журналистов Порошенко сказал Мэттису по-английски, что когда был юн, «мечтал служить именно в Пентагоне».
Напомним, что с 1984 по 1986 годы Пётр Порошенко проходил службу в рядах Советской армии.
После своей встречи с Трампом, Мэттисом и другими представителями американской администрации Порошенко дал интервью телеканалу FoxNews, в ходе которого рассказал, о чём же он успел поговорить с президентом США за несколько минут нахождения в Овальном кабинете.
РИА Новости приводит перевод высказывания Порошенко:
Мои личные впечатления — он замечательный лидер, с большой харизмой, с большой политической волей, он твердый друг Украины, который помогает мне установить мир в стране. Я увидел очень сильного лидера, который послал ясный сигнал поддержки нашей территориальной целостности, суверенитета и независимости.
Далее Порошенко сообщил, что Украина «хотела бы» получать энергоносители из США.
Порошенко:
Мы говорили об эффективном экономическом сотрудничестве между Украиной и США, о том, чтобы уголь из Пенсильвании оказался на украинских ТЭЦ, а сжиженный природный газ из Луизианы — в украинской газотранспортной системе.
На этом фоне в Киеве проходил очередной митинг с требованиями экономического и политического характера. В частности, митинговали родственники «ветеранов АТО», заявляющие, что Порошенко обманул их семьи с выплатами. Конечно, ведь не на свои же средства Порошенко добиваться аудиенции у Трампа...
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