Десятки миллионов не родившихся граждан СССР на совести Запада

22 июня 1941 года, 76 лет назад, на мирные советские города обрушились снаряды и бомбы. Миллионам граждан СССР было суждено уйти в небытие…Так называемые западные «партнёры» всячески избегают даже малейших упоминаний о своей решающей роли в развязывании Второй мировой войны, в которой погибли около 27 миллионов советских граждан. На самом же деле США и Европа должны нести полную ответственность за геноцид народов СССР.Хотя «официальной» датой начала Второй мировой войны считается 1 сентября 1939 года (день нападения гитлеровской Германии на Польшу), сейчас многие историки абсолютно убеждены, что эта война началась с нападения Японии на Китай, то есть в сентябре 1931 года. Полноценные боевые действия развернулись в 1937 году. Так называемые западные демократии предпочли не вмешиваться в «процесс», хотя Япония неоднократно даже применяла против китайцев химическое оружие, а Китай обращался за помощью в Лигу Наций.А в это же время в Германии, при огромной финансовой и экономической помощи США и Великобритании, к власти пришли нацисты. Можно без преувеличения утверждать, что это событие было воспринято подавляющим большинством европейских стран с воодушевлением, если не сказать — с восторгом…Первыми восторженно начали лебезить поляки, заключившие в феврале 1934 года с Германией секретный пакт, направленный против СССР. Он предусматривал не только объединение военного, экономического и финансового потенциалов двух стран, но и обязательство польского правительства обеспечить свободное прохождение германских войск на восток и северо-восток по территории Польши.16-го марта 1934 года английское информационное агентство «Уик» сообщило о наличии договорённости между Польшей и Германией напасть на Советский Союз, причём уже совместно с Японией. А в августе того же года английское издание «Нью стэйтсмен энд нэйшн» уже приводило подробности этого скоординированного нападения: Япония атакует российский Дальний Восток, а Германия с Польшей — европейскую часть России. Согласно эти планам, Германии предстояло захватить Ленинград, а затем двигаться на Москву. Перед Польшей ставилась задача нанести удар в двух направлениях — на Москву и на Украину. Разумеется, после победы Варшава получала значительнее приращения своих земель за счёт СССР. И вплоть до самого нападения Германии на Польшу польское правительство рассчитывало на то, что фюрер «одумается», и всё-таки даст Варшаве возможность поучаствовать в разделе советского пирога.Так в чём же состоит вина Запада перед СССР?Польский пример сотрудничества с фашизмом оказался заразителен. И в марте 1938 года под знамёна со свастикой с воодушевлением перешла Австрия, родина Гитлера, чьи граждане тут же, абсолютно добровольно, пошли служить в вермахт и СС, где и сражались вплоть до самого конца войны.Она виновна в том, что всячески способствовала развороту Гитлера на Восток, участвовала в организации Мюнхенского сговора по разделу Чехословакии, а после нападения Гитлера на Францию после разгрома французской армии не организовала боевых действий своего экспедиционного корпуса, а эвакуировала его из Дюнкерка.Великобритания виновна в том, что летом 1939 года не заключила договор о взаимной помощи с СССР, и тем самым отказалась от участия в процессе ликвидации угрозы мировой войны.Великобритания виновна в том, что накануне нападения нацистской Германии на СССР обеспечила прилёт на свою территорию второго лица Третьего рейха и заместителя фюрера Рудольфа Гесса, с которым, как считают многие историки, была достигнута тайная договорённость о невмешательстве её вооружённых сил после начала войны Германии и СССР. Ведь не зря же бритацы до сих наотрз отказываются рассеречивать документы, связанные с этим визитом?Она виновна в том, что пыталась договориться с Гитлером о совместной войне против СССР.Польша виновна в том, что после Мюнхенского сговора отказала СССР в праве на пропуск соединений РККА через свою территорию для оказания помощи Чехословакии, а также оккупировала Тешинскую область этой страны.А после нападения Германии 1 сентября 1939 года Польша виновна в том, что не оказала повсеместного сопротивления агрессору, а её правительство трусливо сбежало из страны.Польша виновна в том, что при молчании её населения третий рейх развернул по всей стране целую сеть крупнейших концлагерей, которые ритмично работали вплоть до их освобождения Красной Армией.Польша виновна в том, что с согласия её жителей, а зачастую и при их участии, гитлеровцы методично уничтожали на её территории миллионы евреев.Она виновна в том, что капитулировала перед Гитлером и на протяжении всей войны исправно снабжала вермахт боевой техникой, вооружением и техникой, уничтожавшей советских граждан, а часть её граждан воевала на стороне нацистов.Она виновна в том, что участвовала в организации капитуляции Чехословакии, после этого в 1940 году не оказала германскому агрессору истинного сопротивления, сдалась фактически за две недели, а сотни тысяч её граждан воевали на стороне гитлеровской Германии, в том числе и в войсках СС.Франция виновна в том, что её боевая техника и оружие были приняты на вооружение вермахтом, и также уничтожали советских граждан.Они виновны в том, что после начальных поражений сдались агрессору, их потенциал использовался Третьим рейхом, а граждане сражались на его стороне против СССР.Они виновны в том, что добровольно участвовали в гитлеровской агрессии против СССР и убивали советских граждан.Они виновны в том, что на протяжении всей войны, несмотря на декларируемый нейтралитет, предоставляли гитлеровской Германии возможность пользоваться финансовыми и экономическими ресурсами.22 июня 1941 года, 76 лет назад, на мирные советские города обрушились снаряды и бомбы. Миллионам граждан СССР было суждено уйти в небытие…В России навсегда останется популярной трогающая до слёз песня «Ах, если б не было войны…»И надеяться на то, что у русских короткая память, не стоит.В душу каждого из них смотрят с небес глаза не только их погибших предков, но и тех, кто просто не смог родиться, потому что до этого были убиты их будущие родители…