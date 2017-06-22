Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.
Десятки миллионов не родившихся граждан СССР на совести Запада
22 июня 1941 года, 76 лет назад, на мирные советские города обрушились снаряды и бомбы. Миллионам граждан СССР было суждено уйти в небытие…
Так называемые западные «партнёры» всячески избегают даже малейших упоминаний о своей решающей роли в развязывании Второй мировой войны, в которой погибли около 27 миллионов советских граждан. На самом же деле США и Европа должны нести полную ответственность за геноцид народов СССР.
Хотя «официальной» датой начала Второй мировой войны считается 1 сентября 1939 года (день нападения гитлеровской Германии на Польшу), сейчас многие историки абсолютно убеждены, что эта война началась с нападения Японии на Китай, то есть в сентябре 1931 года. Полноценные боевые действия развернулись в 1937 году. Так называемые западные демократии предпочли не вмешиваться в «процесс», хотя Япония неоднократно даже применяла против китайцев химическое оружие, а Китай обращался за помощью в Лигу Наций.
А в это же время в Германии, при огромной финансовой и экономической помощи США и Великобритании, к власти пришли нацисты. Можно без преувеличения утверждать, что это событие было воспринято подавляющим большинством европейских стран с воодушевлением, если не сказать — с восторгом…
Первыми восторженно начали лебезить поляки, заключившие в феврале 1934 года с Германией секретный пакт, направленный против СССР. Он предусматривал не только объединение военного, экономического и финансового потенциалов двух стран, но и обязательство польского правительства обеспечить свободное прохождение германских войск на восток и северо-восток по территории Польши.
16-го марта 1934 года английское информационное агентство «Уик» сообщило о наличии договорённости между Польшей и Германией напасть на Советский Союз, причём уже совместно с Японией. А в августе того же года английское издание «Нью стэйтсмен энд нэйшн» уже приводило подробности этого скоординированного нападения: Япония атакует российский Дальний Восток, а Германия с Польшей — европейскую часть России. Согласно эти планам, Германии предстояло захватить Ленинград, а затем двигаться на Москву. Перед Польшей ставилась задача нанести удар в двух направлениях — на Москву и на Украину. Разумеется, после победы Варшава получала значительнее приращения своих земель за счёт СССР. И вплоть до самого нападения Германии на Польшу польское правительство рассчитывало на то, что фюрер «одумается», и всё-таки даст Варшаве возможность поучаствовать в разделе советского пирога.
Так в чём же состоит вина Запада перед СССР?
Начнем с Австрии
Польский пример сотрудничества с фашизмом оказался заразителен. И в марте 1938 года под знамёна со свастикой с воодушевлением перешла Австрия, родина Гитлера, чьи граждане тут же, абсолютно добровольно, пошли служить в вермахт и СС, где и сражались вплоть до самого конца войны.
Великобритания
Она виновна в том, что всячески способствовала развороту Гитлера на Восток, участвовала в организации Мюнхенского сговора по разделу Чехословакии, а после нападения Гитлера на Францию после разгрома французской армии не организовала боевых действий своего экспедиционного корпуса, а эвакуировала его из Дюнкерка.
Великобритания виновна в том, что летом 1939 года не заключила договор о взаимной помощи с СССР, и тем самым отказалась от участия в процессе ликвидации угрозы мировой войны.
Великобритания виновна в том, что накануне нападения нацистской Германии на СССР обеспечила прилёт на свою территорию второго лица Третьего рейха и заместителя фюрера Рудольфа Гесса, с которым, как считают многие историки, была достигнута тайная договорённость о невмешательстве её вооружённых сил после начала войны Германии и СССР. Ведь не зря же бритацы до сих наотрз отказываются рассеречивать документы, связанные с этим визитом?
Польша
Она виновна в том, что пыталась договориться с Гитлером о совместной войне против СССР.
Польша виновна в том, что после Мюнхенского сговора отказала СССР в праве на пропуск соединений РККА через свою территорию для оказания помощи Чехословакии, а также оккупировала Тешинскую область этой страны.
А после нападения Германии 1 сентября 1939 года Польша виновна в том, что не оказала повсеместного сопротивления агрессору, а её правительство трусливо сбежало из страны.
Польша виновна в том, что при молчании её населения третий рейх развернул по всей стране целую сеть крупнейших концлагерей, которые ритмично работали вплоть до их освобождения Красной Армией.
Польша виновна в том, что с согласия её жителей, а зачастую и при их участии, гитлеровцы методично уничтожали на её территории миллионы евреев.
Чехословакия
Она виновна в том, что капитулировала перед Гитлером и на протяжении всей войны исправно снабжала вермахт боевой техникой, вооружением и техникой, уничтожавшей советских граждан, а часть её граждан воевала на стороне нацистов.
Франция
Она виновна в том, что участвовала в организации капитуляции Чехословакии, после этого в 1940 году не оказала германскому агрессору истинного сопротивления, сдалась фактически за две недели, а сотни тысяч её граждан воевали на стороне гитлеровской Германии, в том числе и в войсках СС.
Франция виновна в том, что её боевая техника и оружие были приняты на вооружение вермахтом, и также уничтожали советских граждан.
Бельгия, Дания, Норвегия
Они виновны в том, что после начальных поражений сдались агрессору, их потенциал использовался Третьим рейхом, а граждане сражались на его стороне против СССР.
Испания, Италия, Венгрия, Румыния, Хорватия, Финляндия
Они виновны в том, что добровольно участвовали в гитлеровской агрессии против СССР и убивали советских граждан.
Швеция и Швейцария
Они виновны в том, что на протяжении всей войны, несмотря на декларируемый нейтралитет, предоставляли гитлеровской Германии возможность пользоваться финансовыми и экономическими ресурсами.
22 июня 1941 года, 76 лет назад, на мирные советские города обрушились снаряды и бомбы. Миллионам граждан СССР было суждено уйти в небытие…
В России навсегда останется популярной трогающая до слёз песня «Ах, если б не было войны…»
И надеяться на то, что у русских короткая память, не стоит.
В душу каждого из них смотрят с небес глаза не только их погибших предков, но и тех, кто просто не смог родиться, потому что до этого были убиты их будущие родители…
И кому надо каяться, так это Европе за своё малодушие, трусость и сотрудничество с гитлеровскими захватчиками.
Автор: Иоганн Лернер
Первоисточник: http://www.worldandwe.com/ru/page/desyatki_millionov_ne_rodivshihsya_grazhdan_sssr_na_sovesti_zapada.html
22 июня 1941 года, 76 лет назад, на мирные советские города обрушились снаряды и бомбы. Миллионам граждан СССР было суждено уйти в небытие…
Так называемые западные «партнёры» всячески избегают даже малейших упоминаний о своей решающей роли в развязывании Второй мировой войны, в которой погибли около 27 миллионов советских граждан. На самом же деле США и Европа должны нести полную ответственность за геноцид народов СССР.
Хотя «официальной» датой начала Второй мировой войны считается 1 сентября 1939 года (день нападения гитлеровской Германии на Польшу), сейчас многие историки абсолютно убеждены, что эта война началась с нападения Японии на Китай, то есть в сентябре 1931 года. Полноценные боевые действия развернулись в 1937 году. Так называемые западные демократии предпочли не вмешиваться в «процесс», хотя Япония неоднократно даже применяла против китайцев химическое оружие, а Китай обращался за помощью в Лигу Наций.
А в это же время в Германии, при огромной финансовой и экономической помощи США и Великобритании, к власти пришли нацисты. Можно без преувеличения утверждать, что это событие было воспринято подавляющим большинством европейских стран с воодушевлением, если не сказать — с восторгом…
Первыми восторженно начали лебезить поляки, заключившие в феврале 1934 года с Германией секретный пакт, направленный против СССР. Он предусматривал не только объединение военного, экономического и финансового потенциалов двух стран, но и обязательство польского правительства обеспечить свободное прохождение германских войск на восток и северо-восток по территории Польши.
16-го марта 1934 года английское информационное агентство «Уик» сообщило о наличии договорённости между Польшей и Германией напасть на Советский Союз, причём уже совместно с Японией. А в августе того же года английское издание «Нью стэйтсмен энд нэйшн» уже приводило подробности этого скоординированного нападения: Япония атакует российский Дальний Восток, а Германия с Польшей — европейскую часть России. Согласно эти планам, Германии предстояло захватить Ленинград, а затем двигаться на Москву. Перед Польшей ставилась задача нанести удар в двух направлениях — на Москву и на Украину. Разумеется, после победы Варшава получала значительнее приращения своих земель за счёт СССР. И вплоть до самого нападения Германии на Польшу польское правительство рассчитывало на то, что фюрер «одумается», и всё-таки даст Варшаве возможность поучаствовать в разделе советского пирога.
Так в чём же состоит вина Запада перед СССР?
Начнем с Австрии
Польский пример сотрудничества с фашизмом оказался заразителен. И в марте 1938 года под знамёна со свастикой с воодушевлением перешла Австрия, родина Гитлера, чьи граждане тут же, абсолютно добровольно, пошли служить в вермахт и СС, где и сражались вплоть до самого конца войны.
Великобритания
Она виновна в том, что всячески способствовала развороту Гитлера на Восток, участвовала в организации Мюнхенского сговора по разделу Чехословакии, а после нападения Гитлера на Францию после разгрома французской армии не организовала боевых действий своего экспедиционного корпуса, а эвакуировала его из Дюнкерка.
Великобритания виновна в том, что летом 1939 года не заключила договор о взаимной помощи с СССР, и тем самым отказалась от участия в процессе ликвидации угрозы мировой войны.
Великобритания виновна в том, что накануне нападения нацистской Германии на СССР обеспечила прилёт на свою территорию второго лица Третьего рейха и заместителя фюрера Рудольфа Гесса, с которым, как считают многие историки, была достигнута тайная договорённость о невмешательстве её вооружённых сил после начала войны Германии и СССР. Ведь не зря же бритацы до сих наотрз отказываются рассеречивать документы, связанные с этим визитом?
Польша
Она виновна в том, что пыталась договориться с Гитлером о совместной войне против СССР.
Польша виновна в том, что после Мюнхенского сговора отказала СССР в праве на пропуск соединений РККА через свою территорию для оказания помощи Чехословакии, а также оккупировала Тешинскую область этой страны.
А после нападения Германии 1 сентября 1939 года Польша виновна в том, что не оказала повсеместного сопротивления агрессору, а её правительство трусливо сбежало из страны.
Польша виновна в том, что при молчании её населения третий рейх развернул по всей стране целую сеть крупнейших концлагерей, которые ритмично работали вплоть до их освобождения Красной Армией.
Польша виновна в том, что с согласия её жителей, а зачастую и при их участии, гитлеровцы методично уничтожали на её территории миллионы евреев.
Чехословакия
Она виновна в том, что капитулировала перед Гитлером и на протяжении всей войны исправно снабжала вермахт боевой техникой, вооружением и техникой, уничтожавшей советских граждан, а часть её граждан воевала на стороне нацистов.
Франция
Она виновна в том, что участвовала в организации капитуляции Чехословакии, после этого в 1940 году не оказала германскому агрессору истинного сопротивления, сдалась фактически за две недели, а сотни тысяч её граждан воевали на стороне гитлеровской Германии, в том числе и в войсках СС.
Франция виновна в том, что её боевая техника и оружие были приняты на вооружение вермахтом, и также уничтожали советских граждан.
Бельгия, Дания, Норвегия
Они виновны в том, что после начальных поражений сдались агрессору, их потенциал использовался Третьим рейхом, а граждане сражались на его стороне против СССР.
Испания, Италия, Венгрия, Румыния, Хорватия, Финляндия
Они виновны в том, что добровольно участвовали в гитлеровской агрессии против СССР и убивали советских граждан.
Швеция и Швейцария
Они виновны в том, что на протяжении всей войны, несмотря на декларируемый нейтралитет, предоставляли гитлеровской Германии возможность пользоваться финансовыми и экономическими ресурсами.
22 июня 1941 года, 76 лет назад, на мирные советские города обрушились снаряды и бомбы. Миллионам граждан СССР было суждено уйти в небытие…
В России навсегда останется популярной трогающая до слёз песня «Ах, если б не было войны…»
И надеяться на то, что у русских короткая память, не стоит.
В душу каждого из них смотрят с небес глаза не только их погибших предков, но и тех, кто просто не смог родиться, потому что до этого были убиты их будущие родители…
И кому надо каяться, так это Европе за своё малодушие, трусость и сотрудничество с гитлеровскими захватчиками.
Автор: Иоганн ЛернерПервоисточник: http://www.worldandwe.com/ru/page/desyatki_millionov_ne_rodivshihsya_grazhdan_sssr_na_sovesti_zapada.html
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти