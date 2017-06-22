08:48 22 июня
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Десятки миллионов не родившихся граждан СССР на совести Запада

Десятки миллионов не родившихся граждан СССР на совести Запада

22 июня 1941 года, 76 лет назад, на мирные советские города обрушились снаряды и бомбы. Миллионам граждан СССР было суждено уйти в небытие…

Так называемые западные «партнёры» всячески избегают даже малейших упоминаний о своей решающей роли в развязывании Второй мировой войны, в которой погибли около 27 миллионов советских граждан. На самом же деле США и Европа должны нести полную ответственность за геноцид народов СССР.

Хотя «официальной» датой начала Второй мировой войны считается 1 сентября 1939 года (день нападения гитлеровской Германии на Польшу), сейчас многие историки абсолютно убеждены, что эта война началась с нападения Японии на Китай, то есть в сентябре 1931 года. Полноценные боевые действия развернулись в 1937 году. Так называемые западные демократии предпочли не вмешиваться в «процесс», хотя Япония неоднократно даже применяла против китайцев химическое оружие, а Китай обращался за помощью в Лигу Наций.


А в это же время в Германии, при огромной финансовой и экономической помощи США и Великобритании, к власти пришли нацисты. Можно без преувеличения утверждать, что это событие было воспринято подавляющим большинством европейских стран с воодушевлением, если не сказать — с восторгом…

Первыми восторженно начали лебезить поляки, заключившие в феврале 1934 года с Германией секретный пакт, направленный против СССР. Он предусматривал не только объединение военного, экономического и финансового потенциалов двух стран, но и обязательство польского правительства обеспечить свободное прохождение германских войск на восток и северо-восток по территории Польши.

16-го марта 1934 года английское информационное агентство «Уик» сообщило о наличии договорённости между Польшей и Германией напасть на Советский Союз, причём уже совместно с Японией. А в августе того же года английское издание «Нью стэйтсмен энд нэйшн» уже приводило подробности этого скоординированного нападения: Япония атакует российский Дальний Восток, а Германия с Польшей — европейскую часть России. Согласно эти планам, Германии предстояло захватить Ленинград, а затем двигаться на Москву. Перед Польшей ставилась задача нанести удар в двух направлениях — на Москву и на Украину. Разумеется, после победы Варшава получала значительнее приращения своих земель за счёт СССР. И вплоть до самого нападения Германии на Польшу польское правительство рассчитывало на то, что фюрер «одумается», и всё-таки даст Варшаве возможность поучаствовать в разделе советского пирога.

Так в чём же состоит вина Запада перед СССР?

Начнем с Австрии

Польский пример сотрудничества с фашизмом оказался заразителен. И в марте 1938 года под знамёна со свастикой с воодушевлением перешла Австрия, родина Гитлера, чьи граждане тут же, абсолютно добровольно, пошли служить в вермахт и СС, где и сражались вплоть до самого конца войны.


Великобритания

Она виновна в том, что всячески способствовала развороту Гитлера на Восток, участвовала в организации Мюнхенского сговора по разделу Чехословакии, а после нападения Гитлера на Францию после разгрома французской армии не организовала боевых действий своего экспедиционного корпуса, а эвакуировала его из Дюнкерка.

Великобритания виновна в том, что летом 1939 года не заключила договор о взаимной помощи с СССР, и тем самым отказалась от участия в процессе ликвидации угрозы мировой войны.

Великобритания виновна в том, что накануне нападения нацистской Германии на СССР обеспечила прилёт на свою территорию второго лица Третьего рейха и заместителя фюрера Рудольфа Гесса, с которым, как считают многие историки, была достигнута тайная договорённость о невмешательстве её вооружённых сил после начала войны Германии и СССР. Ведь не зря же бритацы до сих наотрз отказываются рассеречивать документы, связанные с этим визитом?

Польша

Она виновна в том, что пыталась договориться с Гитлером о совместной войне против СССР.

Польша виновна в том, что после Мюнхенского сговора отказала СССР в праве на пропуск соединений РККА через свою территорию для оказания помощи Чехословакии, а также оккупировала Тешинскую область этой страны.


А после нападения Германии 1 сентября 1939 года Польша виновна в том, что не оказала повсеместного сопротивления агрессору, а её правительство трусливо сбежало из страны.

Польша виновна в том, что при молчании её населения третий рейх развернул по всей стране целую сеть крупнейших концлагерей, которые ритмично работали вплоть до их освобождения Красной Армией.

Польша виновна в том, что с согласия её жителей, а зачастую и при их участии, гитлеровцы методично уничтожали на её территории миллионы евреев.

Чехословакия

Она виновна в том, что капитулировала перед Гитлером и на протяжении всей войны исправно снабжала вермахт боевой техникой, вооружением и техникой, уничтожавшей советских граждан, а часть её граждан воевала на стороне нацистов.


Франция

Она виновна в том, что участвовала в организации капитуляции Чехословакии, после этого в 1940 году не оказала германскому агрессору истинного сопротивления, сдалась фактически за две недели, а сотни тысяч её граждан воевали на стороне гитлеровской Германии, в том числе и в войсках СС.


Франция виновна в том, что её боевая техника и оружие были приняты на вооружение вермахтом, и также уничтожали советских граждан.

Бельгия, Дания, Норвегия

Они виновны в том, что после начальных поражений сдались агрессору, их потенциал использовался Третьим рейхом, а граждане сражались на его стороне против СССР.

Испания, Италия, Венгрия, Румыния, Хорватия, Финляндия

Они виновны в том, что добровольно участвовали в гитлеровской агрессии против СССР и убивали советских граждан.

Швеция и Швейцария

Они виновны в том, что на протяжении всей войны, несмотря на декларируемый нейтралитет, предоставляли гитлеровской Германии возможность пользоваться финансовыми и экономическими ресурсами.

22 июня 1941 года, 76 лет назад, на мирные советские города обрушились снаряды и бомбы. Миллионам граждан СССР было суждено уйти в небытие…

В России навсегда останется популярной трогающая до слёз песня «Ах, если б не было войны…»

И надеяться на то, что у русских короткая память, не стоит.

В душу каждого из них смотрят с небес глаза не только их погибших предков, но и тех, кто просто не смог родиться, потому что до этого были убиты их будущие родители…

И кому надо каяться, так это Европе за своё малодушие, трусость и сотрудничество с гитлеровскими захватчиками.
Автор: Иоганн Лернер
Первоисточник: http://www.worldandwe.com/ru/page/desyatki_millionov_ne_rodivshihsya_grazhdan_sssr_na_sovesti_zapada.html


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Комментарии 35

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  1. Uncle Lee Сегодня, 05:49
    Правильно автор поставил вопрос - ВИНОВАТЫ !
    Uncle Lee
    1. Reptiloid Сегодня, 06:14
      Да, они виновны! Потому и переписывают историю, потому и уменьшают роль СССР в Победе над фашизмом!
      Reptiloid
    2. dag Сегодня, 06:55
      Цитата: Uncle Lee
      Правильно автор поставил вопрос - ВИНОВАТЫ !

      Статья дешовое фуфло, уровня мурзилки , а не ВО.
      Жаль нельзя ставить минусы.
      dag
      1. Serg65 Сегодня, 07:08
        Цитата: dag
        Статья дешовое фуфло,

        Мда, короткая всё таки у евреев память, хотя они же и финансировали Гитлера wassat
        Serg65
        1. Ken71 Сегодня, 07:50
          А СССР снабжал ресурсами и дал базу для обучения
          Ken71
          1. Serg65 Сегодня, 08:01
            Цитата: Ken71
            А СССР снабжал ресурсами и дал базу для обучения

            СССР и вас в 48-м снабжал и базу для обучения дал, так вы теперь Израиль с Третьим Рейхом хотите сравнить?
            Serg65
            1. Ken71 Сегодня, 08:18
              Увольте с вашими тупыми наездами. Я гражданин России и живу в России. А вот вы что за фрукт с вашим флажком не ясно.
              Ken71
        2. EvgNik Сегодня, 08:18
          Цитата: Serg65
          хотя они же и финансировали Гитлера

          Потому и короткая. Сами своих в концлагеря сдавали.
          EvgNik
          1. Ken71 Сегодня, 08:30
            А можно подробнее про финансирование Гитлера. Таки прям евреи главные виновники ?
            Ken71
      2. Uncle Lee Сегодня, 07:10
        Да, жаль, что нельзя ставить минусы ! Вас бы загнали в черепа !
        Uncle Lee
      3. avia12005 Сегодня, 07:10
        А что не правильно?
        avia12005
      4. EvgNik Сегодня, 07:45
        Очень жаль, вам бы многие поставили.
        EvgNik
        1. Uncle Lee Сегодня, 08:10
          Привет дружище ! hi Рад появлению на сайте ! drinks
          Uncle Lee
          1. EvgNik Сегодня, 08:15
            Привет, Володя hi Сегодня не появиться не мог.
            EvgNik
      5. Нонна Сегодня, 08:10
        Еврейский холокост? Не... не слышали

        ГЕНОЦИД РУССКОГО НАРОДА
        О КОТОРОМ НЕ ПРИНЯТО КРИЧАТЬ.
        Русские области после войны :

        Смоленская область – из 2 миллионов населения осталось 0,9 млн, население сократилось на 55%, то есть на 1,1 млн человек - этот миллион сто тыс. человек не восстановился никогда.

        Орловская область - из 2 миллионов осталось 0,9 млн, население сократилось на 55%, т.е. на 1,1 млн человек - он не восстановился никогда.

        Курская область - из 3 миллионов осталось 1,5 млн, население сократилось на 50% - на 1,5 млн человек - они не восстановились никогда.

        Воронежская область - население сократилось на 1 миллион человек - он не восстановился никогда.

        Брянская область - население сократилось на 0,5 млн человек - они не восстановились никогда.

        Псковская область - население сократилось на 0,5 млн человек - не восстановились никогда.

        Новгородская область - население сократилось на 0,4 млн человек - не восстановились никогда.

        Тверская область - население сократилось на 0,5 млн человек - не восстановились никогда.

        Ленинградская область - население сократилось на 1,3 млн человек – численность восстановилась частично.

        Пострадали и другие области, республики и края России и Новороссии, кроме того, русских в приоритетном (после евреев и цыган) порядке уничтожали во всех оккупированных республиках Союза.

        Это абсолютно жуткие цифры: от 30 до 55 % населения потеряли русские оккупированные области!

        Где и кто из оккупированных стран или даже стран-оккупантов понес такие потери? Никто!

        Основная масса погибших - абсолютно мирные люди.

        Всего русских мирных людей погибло около 7,5-8 млн человек!

        Как их убивали?
        Читаем: "Сводный акт о зверствах фашистских оккупантов над мирными советскими гражданами и военнопленными на территории Смоленской области. 25 января 1945 г.»:
        -Повсюду были массовые и одиночные расстрелы мирного населения.
        -Повсеместным было применение виселиц.
        -Факты массового сожжения живых людей - во всех районах области.
        -Закапывали людей живыми (Андреевский, Касплянский, Сычевский, Темкинский, Усвятский и другие районы).
        -Убивали граждан отравой (Дорогобужский, Понизовский, Тумановский районы).
        -В душегубках (Смоленск, Рославль).
        -Взрывали на минных полях (Велижский, Глинковский, Демидовский, Слободской, Сычевский, Темкинский и другие районы). -

        Массовым явлением была насильственная смерть мирных граждан от холода и голода (Сычевский, Темкинский, Усвятский и другие районы).
        -Гнусные насилия над женщинами немцы совершали также во всех районах и городах области.
        -Массовый угон населения в немецкий тыл и на германскую каторгу производился оккупантами из всех без исключения районов и городов области»
        Нацистами было сожжено множество деревень, уцелевшие люди ушли в леса, где массово гибли от голода, холода и болезней - их никто и никогда не считал…

        Читаем скупые и страшные строки из того же Акта: «составление актов о злодеяниях и списков жертв злодеяний по бОльшему числу сельских Советов или групп сельских Советов не представляется возможным для районных комиссий вследствие полного опустошения этих сельских Советов и отсутствия в них населения».
        Отсутствие населения! Из Темкинского района было угнано 8054 человека, тысячи погибли на фронте, тысячи погибли при оккупации, сегодняшнее население района -менее 6 тыс. человек.
        То есть, только угнано было в полтора раза больше, чем живет в районе сейчас!
        Удар был нанесен страшный и невосполнимый. И так было везде в оккупированной России.
        Так был осуществлен именно геноцид русского народа, последствия которого не будут преодолены, вероятно, никогда.
        Но до сих пор геноцид геноцидом так никем и не назван.
        Не было это сделано ни в 1945 году, ни позже, ни в наши дни.
        Нам не нужны покаяния потомков немецких, венгерских, словацких и прочих евроубийц, нам нужно, чтобы они помнили о том, ЧТО они сделали, а не поднимали опять головы, поучая Россию - право поучать они потеряли!
        А чтобы они помнили, в центре Москвы, столицы русского народа, должен стоять пусть скромный, но мемориал всем сожженным, повешенным, расстрелянным, отравленным, взорванным, закопанным заживо, заморенным голодом и холодом, замученным пытками, пропавшим в неволе и в концлагерях русским детям, женщинам и старикам, подвергшимся самому страшному геноциду в истории человечества.
        И кроме венков к могиле Неизвестного солдата, должны возлагать венок и к этому памятнику.
        Чтобы помнили.
        Нонна
        1. Ken71 Сегодня, 08:22
          Вы бы оформили ваш пост отдельной статьей и выложили на ВО
          Ken71
  2. мичман Сегодня, 06:03
    По рассказам многих боевых командиров Красной Армии бойцы хотели поголовно уничтожать фашистов и не брать их в плен. Комиссары сдерживали этот порыв. А как вы относитесь к этому? Лично я имею свою точку зрения и мстил бы за гибель отца на Ленинградском фронте 27 декабря 1941 года. Мы были лишены детства. За что? За что лишают детства жителей Донбасса сейчас США? Честь имею.
    мичман
  3. Познающий Сегодня, 06:15
    Издалека: трамп лучше клинтон, но хуже буша,но обама без хрибет, НО все они продвигаемы КЕМ-ТО, а уж про то что в гей- ес... Хотя.... recourse наши ( заметьте !!!!) хакеры щас как ДАДУдуду....
    Познающий
  4. Егоза Сегодня, 06:45
    Да они бы и сейчас не прочь уменьшить НАШЕ население, только кишка тонка!
    Егоза
    1. dag Сегодня, 07:05
      Цитата: Егоза
      Да они бы и сейчас не прочь уменьшить НАШЕ население, только кишка тонка!

      Вы про Украину ? Елена wink ( доброе утро !) fellow
      dag
    2. EvgNik Сегодня, 07:49
      Елена hi к сожалению, сейчас они со своей задачей справляются довольно успешно.
      EvgNik
  5. Ken71 Сегодня, 06:49
    Все виноваты в песочнице. Уникально тупая статья.
    Ken71
  6. ПоручикТетеринъ Сегодня, 06:50
    Виновны. Безусловно виновны. Но автор забыл про главного виновного в трагедии 22 июня 1941 года. Иосифа Джугашвили. Это он, будучи фактическим единоличным руководителем СССР, в мае 1940 года, наплевав на советско-французский договор о взаимной помощи от 2 мая 1935 года, оставил французов в одиночку перед нападением нацистов. В его власти было помочь терпящей поражение Франции, но нет, "гениальный вождь всех времен и народов" даже не пошевилился. А платить за его "гениальность" пришлось уже советским гражданам, попавшим в оккупацию, жителям блокированного Петербурга, солдатам и командирам КА.
    P.S. Автор еще допустил неточность--французская армия сопротивлялась не 2 недели, а больше месяца. И массовая сдача в плен началась после эвакуации английских войск из Дюнкерка. Эта страница позорна, безусловна позорна, но и причины такого поступка тоже объяснимы--умирать за британские интересы, в то время как сами британцы отсиживаются на островах не хотелось никому.
    ПоручикТетеринъ
    1. Gamer Сегодня, 07:59
      наплевав на советско-французский договор


      Википедия: Практические меры по отражению агрессии обсуждались на Московских переговорах 1939 года, которые не привели к соглашению. Договор после этого потерял значение.
      Gamer
      1. Ken71 Сегодня, 08:23
        Он был денонсирован? Можете подробнее.
        Ken71
      2. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:25
        Знаете, "потерял значение" и "был денонсирован"--это разные термины. Если бы договор был денонсирован, тогда да, стороны не имели бы обязательств друг перед другом. А "потерял значение"--это ничего не значащий в международно-правом поле набор слов.
        ПоручикТетеринъ
  7. Flinky Сегодня, 07:01
    Я ржу с этих западных говнюков... Там совестью уже сотни лет не пахнет.
    Flinky
    1. EvgNik Сегодня, 07:56
      У них нет такого понятия. В некоторых языках нет даже слова обозначающего совесть.
      EvgNik
      1. Flinky Сегодня, 08:11
        С тех пор, как католическая церковь придумала индульгенции - совести не стало.
        Flinky
        1. EvgNik Сегодня, 08:21
          Естественно, всё продаётся и всё покупается, в том числе и совесть.
          EvgNik
  8. samarin1969 Сегодня, 07:33
    Отношение народов и правителей Европы к России с тех пор не улучшилось. ...Только для мультикультурной элиты "РФ" это "непонятно".
    samarin1969
    1. IvanTheTerrible Сегодня, 08:32
      Отчего же, очень даже понятно - "мультикультурная элита РФ" это отношение полностью разделяет.
      IvanTheTerrible
  9. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 08:16
    Я бы на месте президента России спалил всю Европу дотла в случае агрессии против нашей страны. Если они решат повторить сценарий 22 июня, то ЕС должен сгореть в ядерном смерче. Сотни миллионов жертв такого конфликта будут на совести европейских элит в случае его начала, а третья отечественная война (после 1812 и 1941) должна стать мировой термоядерной.
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
    1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:30
      А чем Вам простые европейцы не угодили? Не говоря уже о том, что ответным ядерным ударом будут уничтожены или сильно разрушены старинные русские города, а десятки миллионов наших сограждан неминуемо погибнут. Неужели Вам настолько наплевать на русский народ и культурное наследие России?
      ПоручикТетеринъ
  10. Ken71 Сегодня, 08:27
    Кстати если автор не в курсе то и сотни тысяч советских граждан воевали за Гитлера. Это к вопросу о вине франции Кстати и боевую технику особенно орудия немцы использовали с удовольствием.
    Ken71
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