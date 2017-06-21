Проект «ЗЗ». Боязнь всего нового: Путин никуда не уйдёт
Правда ли, что Путин — символ русской власти? К чему приведёт в России бессменное правление Путина? К блокировке «YouTube»? К заключению в камеры оппозиционеров, осмелившихся выйти на улицы? К властному «склерозу» и тотальной боязни всего нового, которая поразит русский народ? Об этом размышляют иностранные обозреватели и аналитики.
Дж. Рудницки, И. Архипов и Г. Мейер (Jake Rudnitsky, Ilya Arkhipov, and Henry Meyer) в издании «Bloomberg» поразмышляли на тему того, как В. В. Путин сделался символом русской власти.
«Вы заметили, что чем ближе президентские выборы, тем больше политики на «YouTube»?» — сказал молодой блоггер Николай Соболев корреспонденту, запустив недавний видеоролик, в котором выражены симпатии кремлёвскому критику Алексею Навальному.
Николай Соболев знает, что нужно его юной аудитории. Его видеоблог — один из самых популярных в России. И тема его — не только подростковый сплин. С нынешней весны в сети как никогда популярны темы активной оппозиции путинскому правительству. Сам Соболев и его поколение не знают другого лидера, кроме Путина. Молодая аудитория, долгое время считавшаяся или аполитичной, или поддерживающей Кремль, составляет ныне 15 миллионов россиян (в возрасте от 15 до 24 лет). Эти люди всё чаще подают политический голос, и они вовсе не так лояльны власти, как могло кое-кому показаться. В последние месяцы, напоминают авторы, толпы молодёжи в возрасте до 25 лет впервые появились на антипутинских протестах.
«Я не могу игнорировать это потому, что я с вами, ребята, — говорит Соболев в видео на «YouTube» после первых протестов в марте. Ролик получил почти 2,5 миллиона просмотров. После второй волны митингов (12 июня) блоггер обвинил власти в том, что они проигнорировали обеспокоенность демонстрантов.
Для Кремля, указывают корреспонденты, «усиливающееся брожение среди россиян, которые через девять месяцев получат право проголосовать на первых президентских выборах», представляет «дополнительную головную боль», поскольку 64-летний лидер государства «стремится продлить своё правление, длящееся и без того чуть не два десятилетия».
Путинская власть намерена сделать всё для достижения на выборах высокой явки. Это нужно Кремлю для продления полномочий старой власти ещё на шесть лет. По словам опрошенных людей, знакомых с ситуацией, многие молодые люди куда меньше соотносят себя с моделью Путина, нежели остальная часть населения, прожившая жизнь в период относительного процветания без серьёзных потрясений. Этим юные граждане отличаются от своих родителей, помнящих 1990-е годы.
«Молодые люди меньше озабочены стабильностью и больше интересуются переменами», — отмечает Алексей Гражданкин, заместитель главы «Левада-центра» в Москве.
Социологический опрос более 6000 студентов, чьи результаты были обнародованы в мае Высшей школой экономики, показал: до двух третей респондентов не доверяют законодателям и другим должностным лицам. Они подчёркивают, что коррупция (ключевая тема протестов в этом году) — главная проблема России.
Монополия Кремля на телевидение, откуда большинство пожилых россиян получает информацию, мало воздействует на то поколение, для которого вещает «YouTube». Лидер оппозиции Навальный имеет высочайший трафик своих онлайн-видео, в которых раскрывается предполагаемая «официальная коррупция». Телевидение же Навального попросту игнорирует.
Усиление контроля правительства над Интернетом никак не повредило пока видеороликам блоггеров, хотя многие беспокоились, что скоро и здесь могут произойти негативные перемены: ведь дума готова принять закон по ограничению доступа. На данный момент власти пытаются использовать ресурсы сети, чтобы сделать информацию «более удобной для Кремля». Впрочем, попытки такого рода авторы называют «неуклюжими».
Пропагандистские дела у Кремля идут «не очень хорошо». В мае дума пригласила десятки популярных видеоблоггеров на слушания по соответствующему вопросу, и всего один приглашённый обратился к законодателям. Следующая попытка собрать блоггеров тоже не увенчалась успехом: никто из суперпопулярных авторов не пожелал иметь дел с думой. «Самой видной» оказалась «парижская дочь путинского секретаря Дмитрия Пескова», известная в «Instagram». Но не так уж она и популярна: у неё менее 50.000 фолловеров.
«Вирусный успех» среди лиц моложе 25 лет в России зависит от степени оригинальности и независимости, которые «пропагандистская машина Путина повторить не в состоянии». Пусть государство и пытается использовать «YouTube», но выглядят эти попытки часто неуклюже, как, например, случилось с тем музыкальным видео, где ведущие пытались «отговорить молодых людей от протестов». Ролик, заказанный подконтрольной правительству организации, получил более 280.000 дизлайков по сравнению с 17.000 отметками «нравится».
Блоггер Дмитрий Иванов, известный под ником kamikadzedead, привлёк более миллиона человек на YouTube. Он критикует власти. «Я знаю, что такое умная пропаганда, и это то, что я делаю в своих видео всё время», — сказал он в интервью радио «Эхо Москвы».
И даже те видеоблоггеры, которые предпочитают не принимать антикремлёвскую сторону, ныне «часто критикуют власть», напоминают авторы.
Евгений Баженов, чей канал «BadComedian» на «YouTube» собрал два миллиона подписчиков, сейчас атакует цензуру, издевается над правительственными новостями и российскими фильмами в голливудском стиле.
«Будь я в правительстве, я бы, конечно, обратил внимание на то, что происходит на «YouTube», — сказал Баженов в телефонном интервью. — К сожалению, они [власти] могут сделать неправильные выводы и просто перейти к блокированию контента».
В апрельском интервью с другим блоггером упомянутый выше Соболев осудил «абсолютно коррумпированную правящую элиту» и сказал, что на президентских выборах проголосует за Навального. При этом Соболев не рискует зайти слишком далеко в своём блоггерстве, поскольку опасается попасть в ситуацию, «где они могут просто вас закрыть». Также корреспондентам стало известно о доходах блоггера от рекламы — 3 миллиона рублей в месяц. Вместе с тем блоггер сообщил, что отказался от приглашения в думу, потому как предположил, что обсуждение будет посвящено вопросу отвлечения аудитории от протестов.
Что же будет в России после Путина? И будет ли вообще это «после»? Разве есть кто-то, кто сменит бессменного лидера?
Этим вопросом задаётся Серван Ле Жанн, написавший статью для колумбийской газеты «Ulyces» .
Путин стоит у властного руля уже больше семнадцати лет. И едва ли «бывший агент КГБ» собирается уходить, допускает автор. И всё же у него должен появиться преемник. Но кто? И неужели господина Навального уже можно списать в утиль?
Судьба России связана с будущим президента Владимира Путина, который правит страной с 1999 года. В 2018 году Владимир Владимирович в последний раз поборется за свой мандат. По истечении нового шестилетнего срока ему придётся либо покинуть власть, либо изобрести какой-нибудь способ у власти удержаться. Кстати, на тот момент ему стукнет 71.
Один из решающих факторов на грядущих выборах — утомление некоторых граждан от Путина и появление «недовольных». Эти люди выражаются в известном едком стиле: «До свидания, Владимир Владимирович!» Правление Путина протестующие считают «цирком», а «три срока» президентства — «достаточными».
Что может предложить народу Навальный? У него нет ничего, кроме заезженной пластинки о коррупции. Эксперты, кроме того, считают, что Навальному не хватает массовой аудитории. «До конца этого года ему следует добиться столь высокого уровня политической конфликтности, чтобы регистрация его кандидатом с точки зрения власти оказалась меньшим злом», — говорит Глеб Павловский, директор «Фонда эффективной политики». Пока же у Навального нет «достаточного количества мобилизованного актива».
Навальный — это «оппозиционер, в чьей программе всего один пункт: борьба с коррупцией», — вторит Павловскому преподаватель университета Льежа Нина Башкатова. Поэтому Алексей едва ли представляет собой «политическую альтернативу». Русские люди не смогут сплотиться вокруг этой фигуры, поскольку она не имеет объединяющей силы даже среди оппозиции.
Политика в России характеризуется «отсутствием обновления», считает Нина Башкатова. Это происходит из-за «страха всего нового». И чем дальше Путин задержится во власти, тем тяжелее «окажется этот склероз». И ещё: нынешнее положение «недостаточно плохо» для того, чтобы граждане обратили внимание на какую-нибудь иную фигуру, кроме Путина, да и «претендентов нет».
Журналист, член Фонда Карнеги Андрей Колесников полагает, что Путин и его окружение «очень довольны системой, ими сформированной, и не видят причин её менять».
И всё-таки в 2024 году Путину придётся уйти, уступить кому-то президентское кресло. Кто туда сядет? Вероятно, кандидат из «Единой России». И имя этого кандидата озвучит он, Путин, причём «в самый последний момент», уверена Башкатова. Тому, кто получит благословение Путина, «не обязательно быть популярным». При русском патернализме это не нужно, популярной новая фигура станет потом.
Есть мнения, что на смену Путину придёт Антон Вайно, сорокапятилетний «отец семейства», поскольку он моложе Сергея Лаврова (67 лет) или Сергея Собянина (58 лет). А вот Дм. Медведев «несколько устал от верной службы», замечает Н. Башкатова. В числе наследников также называли Сергея Шойгу. Однако в 2024 году ему исполнится 69 лет. Но вот ещё один кандидат: Игорь Сечин, президент компании «Роснефть», вице-премьер и один из ключевых людей в путинском окружении. У него много общего с Путиным: оба работали в КГБ, а потом в питерской мэрии, где общим их наставником был Анатолий Собчак. И когда Путин перебрался в Москву, то взял с собой Сечина. Позднее к тому прилипло прозвище «российского Ришелье».
Отдельно Башкатова называет имя Алексея Кудрина. Этот человек тоже пришёл из Санкт-Петербурга. Он тоже — ученик Собчака.
В списке менее заметных кандидатов присутствуют имена бывшего телохранителя Путина Алексея Дюмина, затем нового молодого губернатора Калининградской области Антона Алиханова, думского спикера Вячеслава Володина и, наконец, Сергея Кириенко.
Что касается 2018 года, то Путин «станет по факту единственным кандидатом», отметил в интервью изданию директор Института политических исследований Сергей Марков.
Итак, в России всё стабильно, перемен не намечается, россияне ждут, что президентом в 2018 году снова станет Путин, а в 2024 году Путин назначит преемника. Список вероятных претендентов включает всего несколько имён, поэтому волноваться нет причин. Иностранные аналитики не исключают даже, что Путин при помощи хитрого способа назначит себя. Оппозиции в стране практически не существует, поскольку у неё нет единого лидера, а рейтинг Путина по-прежнему составляет 86%. Что касается недовольной молодёжи, то она всё равно не знает другого правителя, кроме Путина. Старыми же поколениями движет «боязнь всего нового».
Зато в Америке всё плохо. В иных американских штатах ситуация напоминает 1990-е годы в России. Например, в Иллинойсе на носу кризис неплатежей. Штат столкнулся с невозможностью выплатить по счетам 15,1 млрд. долларов. Дефолт вот-вот состоится. Куда смотрит мистер Трамп? На Путина? На Асада? На Ким Чен Ына? Не пора ли посмотреть на родную Америку и сделать её снова великой?
Путин как символ русской власти. Коллаж из видео «Bloomberg»
Дж. Рудницки, И. Архипов и Г. Мейер (Jake Rudnitsky, Ilya Arkhipov, and Henry Meyer) в издании «Bloomberg» поразмышляли на тему того, как В. В. Путин сделался символом русской власти.
«Вы заметили, что чем ближе президентские выборы, тем больше политики на «YouTube»?» — сказал молодой блоггер Николай Соболев корреспонденту, запустив недавний видеоролик, в котором выражены симпатии кремлёвскому критику Алексею Навальному.
Николай Соболев знает, что нужно его юной аудитории. Его видеоблог — один из самых популярных в России. И тема его — не только подростковый сплин. С нынешней весны в сети как никогда популярны темы активной оппозиции путинскому правительству. Сам Соболев и его поколение не знают другого лидера, кроме Путина. Молодая аудитория, долгое время считавшаяся или аполитичной, или поддерживающей Кремль, составляет ныне 15 миллионов россиян (в возрасте от 15 до 24 лет). Эти люди всё чаще подают политический голос, и они вовсе не так лояльны власти, как могло кое-кому показаться. В последние месяцы, напоминают авторы, толпы молодёжи в возрасте до 25 лет впервые появились на антипутинских протестах.
«Я не могу игнорировать это потому, что я с вами, ребята, — говорит Соболев в видео на «YouTube» после первых протестов в марте. Ролик получил почти 2,5 миллиона просмотров. После второй волны митингов (12 июня) блоггер обвинил власти в том, что они проигнорировали обеспокоенность демонстрантов.
Для Кремля, указывают корреспонденты, «усиливающееся брожение среди россиян, которые через девять месяцев получат право проголосовать на первых президентских выборах», представляет «дополнительную головную боль», поскольку 64-летний лидер государства «стремится продлить своё правление, длящееся и без того чуть не два десятилетия».
Путинская власть намерена сделать всё для достижения на выборах высокой явки. Это нужно Кремлю для продления полномочий старой власти ещё на шесть лет. По словам опрошенных людей, знакомых с ситуацией, многие молодые люди куда меньше соотносят себя с моделью Путина, нежели остальная часть населения, прожившая жизнь в период относительного процветания без серьёзных потрясений. Этим юные граждане отличаются от своих родителей, помнящих 1990-е годы.
«Молодые люди меньше озабочены стабильностью и больше интересуются переменами», — отмечает Алексей Гражданкин, заместитель главы «Левада-центра» в Москве.
Социологический опрос более 6000 студентов, чьи результаты были обнародованы в мае Высшей школой экономики, показал: до двух третей респондентов не доверяют законодателям и другим должностным лицам. Они подчёркивают, что коррупция (ключевая тема протестов в этом году) — главная проблема России.
Монополия Кремля на телевидение, откуда большинство пожилых россиян получает информацию, мало воздействует на то поколение, для которого вещает «YouTube». Лидер оппозиции Навальный имеет высочайший трафик своих онлайн-видео, в которых раскрывается предполагаемая «официальная коррупция». Телевидение же Навального попросту игнорирует.
Усиление контроля правительства над Интернетом никак не повредило пока видеороликам блоггеров, хотя многие беспокоились, что скоро и здесь могут произойти негативные перемены: ведь дума готова принять закон по ограничению доступа. На данный момент власти пытаются использовать ресурсы сети, чтобы сделать информацию «более удобной для Кремля». Впрочем, попытки такого рода авторы называют «неуклюжими».
Пропагандистские дела у Кремля идут «не очень хорошо». В мае дума пригласила десятки популярных видеоблоггеров на слушания по соответствующему вопросу, и всего один приглашённый обратился к законодателям. Следующая попытка собрать блоггеров тоже не увенчалась успехом: никто из суперпопулярных авторов не пожелал иметь дел с думой. «Самой видной» оказалась «парижская дочь путинского секретаря Дмитрия Пескова», известная в «Instagram». Но не так уж она и популярна: у неё менее 50.000 фолловеров.
«Вирусный успех» среди лиц моложе 25 лет в России зависит от степени оригинальности и независимости, которые «пропагандистская машина Путина повторить не в состоянии». Пусть государство и пытается использовать «YouTube», но выглядят эти попытки часто неуклюже, как, например, случилось с тем музыкальным видео, где ведущие пытались «отговорить молодых людей от протестов». Ролик, заказанный подконтрольной правительству организации, получил более 280.000 дизлайков по сравнению с 17.000 отметками «нравится».
Блоггер Дмитрий Иванов, известный под ником kamikadzedead, привлёк более миллиона человек на YouTube. Он критикует власти. «Я знаю, что такое умная пропаганда, и это то, что я делаю в своих видео всё время», — сказал он в интервью радио «Эхо Москвы».
И даже те видеоблоггеры, которые предпочитают не принимать антикремлёвскую сторону, ныне «часто критикуют власть», напоминают авторы.
Евгений Баженов, чей канал «BadComedian» на «YouTube» собрал два миллиона подписчиков, сейчас атакует цензуру, издевается над правительственными новостями и российскими фильмами в голливудском стиле.
«Будь я в правительстве, я бы, конечно, обратил внимание на то, что происходит на «YouTube», — сказал Баженов в телефонном интервью. — К сожалению, они [власти] могут сделать неправильные выводы и просто перейти к блокированию контента».
В апрельском интервью с другим блоггером упомянутый выше Соболев осудил «абсолютно коррумпированную правящую элиту» и сказал, что на президентских выборах проголосует за Навального. При этом Соболев не рискует зайти слишком далеко в своём блоггерстве, поскольку опасается попасть в ситуацию, «где они могут просто вас закрыть». Также корреспондентам стало известно о доходах блоггера от рекламы — 3 миллиона рублей в месяц. Вместе с тем блоггер сообщил, что отказался от приглашения в думу, потому как предположил, что обсуждение будет посвящено вопросу отвлечения аудитории от протестов.
Что же будет в России после Путина? И будет ли вообще это «после»? Разве есть кто-то, кто сменит бессменного лидера?
Этим вопросом задаётся Серван Ле Жанн, написавший статью для колумбийской газеты «Ulyces» .
Путин стоит у властного руля уже больше семнадцати лет. И едва ли «бывший агент КГБ» собирается уходить, допускает автор. И всё же у него должен появиться преемник. Но кто? И неужели господина Навального уже можно списать в утиль?
Судьба России связана с будущим президента Владимира Путина, который правит страной с 1999 года. В 2018 году Владимир Владимирович в последний раз поборется за свой мандат. По истечении нового шестилетнего срока ему придётся либо покинуть власть, либо изобрести какой-нибудь способ у власти удержаться. Кстати, на тот момент ему стукнет 71.
Один из решающих факторов на грядущих выборах — утомление некоторых граждан от Путина и появление «недовольных». Эти люди выражаются в известном едком стиле: «До свидания, Владимир Владимирович!» Правление Путина протестующие считают «цирком», а «три срока» президентства — «достаточными».
Что может предложить народу Навальный? У него нет ничего, кроме заезженной пластинки о коррупции. Эксперты, кроме того, считают, что Навальному не хватает массовой аудитории. «До конца этого года ему следует добиться столь высокого уровня политической конфликтности, чтобы регистрация его кандидатом с точки зрения власти оказалась меньшим злом», — говорит Глеб Павловский, директор «Фонда эффективной политики». Пока же у Навального нет «достаточного количества мобилизованного актива».
Навальный — это «оппозиционер, в чьей программе всего один пункт: борьба с коррупцией», — вторит Павловскому преподаватель университета Льежа Нина Башкатова. Поэтому Алексей едва ли представляет собой «политическую альтернативу». Русские люди не смогут сплотиться вокруг этой фигуры, поскольку она не имеет объединяющей силы даже среди оппозиции.
Политика в России характеризуется «отсутствием обновления», считает Нина Башкатова. Это происходит из-за «страха всего нового». И чем дальше Путин задержится во власти, тем тяжелее «окажется этот склероз». И ещё: нынешнее положение «недостаточно плохо» для того, чтобы граждане обратили внимание на какую-нибудь иную фигуру, кроме Путина, да и «претендентов нет».
Журналист, член Фонда Карнеги Андрей Колесников полагает, что Путин и его окружение «очень довольны системой, ими сформированной, и не видят причин её менять».
И всё-таки в 2024 году Путину придётся уйти, уступить кому-то президентское кресло. Кто туда сядет? Вероятно, кандидат из «Единой России». И имя этого кандидата озвучит он, Путин, причём «в самый последний момент», уверена Башкатова. Тому, кто получит благословение Путина, «не обязательно быть популярным». При русском патернализме это не нужно, популярной новая фигура станет потом.
Есть мнения, что на смену Путину придёт Антон Вайно, сорокапятилетний «отец семейства», поскольку он моложе Сергея Лаврова (67 лет) или Сергея Собянина (58 лет). А вот Дм. Медведев «несколько устал от верной службы», замечает Н. Башкатова. В числе наследников также называли Сергея Шойгу. Однако в 2024 году ему исполнится 69 лет. Но вот ещё один кандидат: Игорь Сечин, президент компании «Роснефть», вице-премьер и один из ключевых людей в путинском окружении. У него много общего с Путиным: оба работали в КГБ, а потом в питерской мэрии, где общим их наставником был Анатолий Собчак. И когда Путин перебрался в Москву, то взял с собой Сечина. Позднее к тому прилипло прозвище «российского Ришелье».
Отдельно Башкатова называет имя Алексея Кудрина. Этот человек тоже пришёл из Санкт-Петербурга. Он тоже — ученик Собчака.
В списке менее заметных кандидатов присутствуют имена бывшего телохранителя Путина Алексея Дюмина, затем нового молодого губернатора Калининградской области Антона Алиханова, думского спикера Вячеслава Володина и, наконец, Сергея Кириенко.
Что касается 2018 года, то Путин «станет по факту единственным кандидатом», отметил в интервью изданию директор Института политических исследований Сергей Марков.
* * *
Итак, в России всё стабильно, перемен не намечается, россияне ждут, что президентом в 2018 году снова станет Путин, а в 2024 году Путин назначит преемника. Список вероятных претендентов включает всего несколько имён, поэтому волноваться нет причин. Иностранные аналитики не исключают даже, что Путин при помощи хитрого способа назначит себя. Оппозиции в стране практически не существует, поскольку у неё нет единого лидера, а рейтинг Путина по-прежнему составляет 86%. Что касается недовольной молодёжи, то она всё равно не знает другого правителя, кроме Путина. Старыми же поколениями движет «боязнь всего нового».
Зато в Америке всё плохо. В иных американских штатах ситуация напоминает 1990-е годы в России. Например, в Иллинойсе на носу кризис неплатежей. Штат столкнулся с невозможностью выплатить по счетам 15,1 млрд. долларов. Дефолт вот-вот состоится. Куда смотрит мистер Трамп? На Путина? На Асада? На Ким Чен Ына? Не пора ли посмотреть на родную Америку и сделать её снова великой?
Автор: Олег Чувакин
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