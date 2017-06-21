11:28 21 июня

Яков Кедми разнёс в пух и прах американскую демократию

Яков Кедми, бывший глава израильской разведывательной службы «Натив» высказался об американской демократии.




2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Платов Сегодня, 10:20
    Толковый мужик Яков. Сказал очень правильные вещи о России. Если Американцы без законных оснований защищают повстанцев в Сирии и открывают огонь по Сирийской армии, то почему Россия не делает этого на законных основаниях??? Почему Россия не говорит, что будет уничтожать все что представляет угрозу армии Сирии?! Вот так вопрос... и правда... what
    Платов
  2. 32363 Сегодня, 11:09
    собрались евреи и учат всех жить.
    32363
Картина дня