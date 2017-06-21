Яков Кедми разнёс в пух и прах американскую демократию Сегодня, 10:14 Яков Кедми, бывший глава израильской разведывательной службы «Натив» высказался об американской демократии. 2 Яков Кедми: НАТО перестанет существовать в течение года Яков Кедми: "Адмирал Кузнецов" охладит попытки "потеснить" Россию в Сирии Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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