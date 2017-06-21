Россия готовит беспрецедентный ответ на действия США в Европе

Зачем Пентагон возвращает в Европу тяжёлую военную технику? На этот раз речь идёт уже не о хиленьких многонациональных батальонах НАТО в Прибалтике и Польше, а о развёртывании полноценных, чисто американских частей, вооружённых тяжелыми реактивными системами залпового огня и крупнокалиберными самоходными гаубицами. Как это может повлиять на баланс сил между Россией и Западом? Чем ответит Кремль на этот новый вызов Вашингтона?