11:30 21 июня

Россия готовит беспрецедентный ответ на действия США в Европе

Зачем Пентагон возвращает в Европу тяжёлую военную технику? На этот раз речь идёт уже не о хиленьких многонациональных батальонах НАТО в Прибалтике и Польше, а о развёртывании полноценных, чисто американских частей, вооружённых тяжелыми реактивными системами залпового огня и крупнокалиберными самоходными гаубицами. Как это может повлиять на баланс сил между Россией и Западом? Чем ответит Кремль на этот новый вызов Вашингтона?




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Комментарии 1

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  1. Платов Сегодня, 10:37
    Чем ответит?! Сарматом с разделяющейся боевой частью!
    Платов
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