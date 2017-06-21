11:31 21 июня

Американский солдат "подмочил" репутацию США

Солдат армии США помочился на здание МВД Литвы в центре Вильнюса, сообщает BaltNews .

Инцидент произошел в ночь на вторник, 20 июня. Как сообщает портал, полицейские задержали солдата и провели ему краткую лекцию.о сути данного правонарушения. После этого американцу выписали штраф в 15 евро (1 тысяча рублей) и отпустили.






3 января сообщалось, что военнослужащие подразделений специального назначения США дислоцированы в Литве. По словам представителя министерства обороны республики Асты Галдикайт, размещение военных — один из пунктов для долгосрочного и тесного сотрудничества с Вашингтоном, которое необходимо для обеспечения безопасности республики.

20 февраля полиция литовского города Клайпеда задержала пятерых нетрезвых и агрессивно настроенных чешских военнослужащих в ночном клубе. Солдаты отказались подчиниться требованиям стражей порядка и пытались оказать им сопротивление. Те были вынуждены применить электрошокеры, а начале июня четверо пьяных немецких военнослужащих устроили драку в Йонаве.

На следующий день, 21 февраля, глава Департамента информации (службы внешней разведки) Эстонии Микк Марран допустил возможность того, что драки между прибывшими в республику британскими военными НАТО и местным жителями могут быть спровоцированными российскими спецслужбами.

Латвия, Литва и Эстония вошли в НАТО в 2004 году. Летом 2016-го на саммите НАТО было принято решение дислоцировать на неопределенный срок в каждую из этих республик, а также в Польшу по одному батальону альянса из Великобритании, Германии, Канады и США. Общая численность подразделений — четыре тысячи человек.

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону альянса. В период с 2017 по 2018 год в батальоне НАТО в Литве будут служить более 1,2 тысячи военных.

Использованы фотографии: http://old-news.tts.lt/
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Комментарии 36

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  1. cniza Сегодня, 10:42
    Дальше будет больше. laughing
    cniza
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:44
      Солдат армии США помочился на здание МВД Литвы в центре Вильнюса

      Русские придут тоже самое сделают... soldier
      ОТДЕЛ
      1. 210окв Сегодня, 10:47
        Он сходил именно туда куда и надо..В "сортир"..
        210окв
        1. Чёрный Сегодня, 10:52
          Это рука Кремля сдавила ему мочевой пузырь прямо у здания литовского МВД. Он не виноват. Понять и простить wassat ...ходят слухи , что аненты Москвы готовят новыу провокацию - подсунут флаг литвы под задницу американскому воину-защитнику, когда тот сядет покакать wassat
          Чёрный
        2. Тралл Сегодня, 10:53
          Даля оперативно замыла там все тряпкой smile
          Тралл
          1. Чёрный Сегодня, 11:08
            Цитата: Тралл
            Даля оперативно замыла там все тряпкой smile

            Это случайно не флаг Литвы был? laughing
            Чёрный
      2. cniza Сегодня, 10:47
        Простите , но нам туалетов хватит , нас не будет так много. wink
        cniza
      3. Банный Сегодня, 10:48
        ну че красава настоящий солдат показал свое отношение к местным легавым
        Банный
    2. Венд Сегодня, 10:55
      Американский солдат "подмочил" репутацию США
      Думаю американский солдат "обмочил" репутацию Литвы. А подмочить репутацию США уже невозможно. Репутации уже просто нет.
      Венд
      1. Logall Сегодня, 11:08
        Не знаю, как вам? Мне нравится! НАТО ссытся, НАТО срётся и с друг дружкою дерётся!
        Валяние, бравые ребята. Так держать!...
        Logall
    3. ltc22A Сегодня, 11:21
      Цитата: cniza
      Дальше будет больше. laughing

      Украинцам читать эту статью обязательно!. Пусть готовятся. Их же действующее руководство стремится в НАТО, а Порошенко "мечтал служить в Пентагоне" am
      ltc22A
  2. новичок Сегодня, 10:43
    эт нормально. то ли ещё будет, когда начнут местных крамавиц загонять по з а углы.
    новичок
  3. igorra Сегодня, 10:43
    Ну, выпьем за начало настоящей оккупации. Причём добровольной.
    igorra
  4. новичок Сегодня, 10:46
    да кстати, пробило на шутку, янки солдат не репутацию сша подмочил, а рупутацию местного вд кинул ниже грунта. laughing
    новичок
  5. bond7213 Сегодня, 10:46
    Чёй то прибалты возмущаются ? Енто же сссуть Сотрудничества )))
    bond7213
  6. Скептик-Самоучка Сегодня, 10:46
    Новость достойна ВО!
    Давайте все скажем" Ну тупыыыыыые!"
    Скептик-Самоучка
    1. cniza Сегодня, 10:49
      А Вы острый , не напрягайтесь , здесь шутят.
      cniza
    2. jonhr Сегодня, 11:23
      не лучше спросить остроумных комментаторов сколько раз они в подъезде собственного дома мочились laughing
      новость ни о чём. но как заметил вызывающая довольно большой интерес большинства аудитории сайта.
      ну посцал пьяный солдат и что с того? я вообще не понимаю как это пропустили в публикацию. вот если эта новость в каком-то бульварном журнальчике всплыла так там ей и место. а так ложка фекалий превращает бочку мёда в бочку фекалий. например я против того чтобы сайт становился этой самой бочкой
      jonhr
  7. JIaIIoTb Сегодня, 10:47
    Обычное поведение Оккупантов на Оккупированных территориях. А чего они ждали?
    JIaIIoTb
  8. rotmistr60 Сегодня, 10:47
    Это, что впервой? Начинали с клумб, теперь административные здания. Главное, что прибалты готовы своим языком это слизать. Лишь бы НАТО было под боком и была возможность прильнуть к "сильному плечу" и поплакаться о "коварных" русских.
    rotmistr60
  9. RUB Сегодня, 10:50
    15 евро?! Срочно вернуть порядочному солдату деньги)
    RUB
  10. домохозяйка Сегодня, 10:50
    Они же думали, что в нато вошли. Это нато в них вошло. fool
    домохозяйка
    1. Соломон Кейн Сегодня, 11:25
      В качестве иллюстрации Вашего коммента:
      Соломон Кейн
  11. Сергей-8848 Сегодня, 10:50
    Шокеры - китайские. Ещё и в этом направлении стоит покопать доблестным оперативникам.
    Сергей-8848
  12. Million Сегодня, 10:54
    А чего же хотели? Кто даму угощает,тот ее и имеет
    Million
  13. cariperpaint Сегодня, 10:54
    ага сидят такие ребята на лубянке и телепатически провоцируют))) их хлебом не корми дай установку хорошим и непьющим солдатам нато набухаться и в драку вписаться))) куда же без этого то))) хакеры всюду влазят.телепаты им мозг взламывают)
    cariperpaint
  14. faterdom Сегодня, 10:54
    Народная дипломатия всегда самая честная и наглядная. Что бы там не бубнили поколения западных политиков об "атлантической солидарности" - она стоит не больше желтой соли на углах их парламентов и правительств. Американцы в душе их всех презирают и считают папуасами - не более.
    faterdom
  15. komrad buh Сегодня, 10:54
    Поставьте сортир прямо у входа. Нормально бабла срубите в казну
    komrad buh
  16. Aitvaras Сегодня, 10:58
    Бывает ,не дотерпел и не дошол солдат ночью тёмной ,при этом ведь не будеш внимательно читать что на вывеске этого здания написано ,если уж так невтерпёж но это всё же лучше лучше чем убить всю семью, как в Армени когдато.
    Aitvaras
    1. новичок Сегодня, 11:08
      и долго вы думали и напрягались, чтоб так бесславно дрес.нуть. ваше сравнение абсолютно бездарно. лучше сравнить отношение местного населения (Армении) к зашитникам (ВС РФ) и прибалтов к аккупантам. а ещё лучше сравнить отношение русских солдат к местному населению (армянам) и отношение натовцев к прибалтам. вы не поверите, будет очень поучительно, особенно для вас.
      новичок
  17. Masya Masya Сегодня, 11:01
    Солдат армии США помочился на здание МВД Литвы в центре Вильнюса

    надо вещи называть своими именами... НАССАЛ он, и на литву, на жителей литвы... и вообще, там... он их всех видел! wink
    Masya Masya
  18. КОТ БАЮН Сегодня, 11:12
    Это можно даже не комментировать.
    Радуйтесь, прибалты, приходу ценностей, к которым вы все так стремились.
    Наслаждайтесь так сказать.....
    КОТ БАЮН
  19. pv1005 Сегодня, 11:17
    и провели ему краткую лекцию.о сути данного правонарушения

    Да ссути они на ваши сути.
    pv1005
  20. нивасандер Сегодня, 11:19
    Путин нашептал зольдатику "Это традиция ,все так делают"
    нивасандер
  21. Altona Сегодня, 11:24
    Полицейские не правы. Солдат не мочился, а метил территорию как альфа-самец. И какую лекцию литовские полицаи прочитали этому солдатику? Не делай так как плохой мальчик, ай-яй-яй, это наш МИД. laughing
    Altona
    1. Masya Masya Сегодня, 11:28
      Цитата: Altona
      Солдат не мочился, а метил территорию как альфа-самец.

      что то до фига территорию пометили... не находите?
      Masya Masya
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