Новая американская стратегия: враждебная дружба
В Госдепе сочинили план «Б». Американцы готовятся выстроить с русскими «конструктивные отношения». Дружить Вашингтон не предлагает: в документе содержится лишь слезливое предложение «порешать» рабочие вопросы. Москва, как известно, слезам не верит.
План Государственного департамента на тему «враждебной дружбы» оказался засекреченным. Что, впрочем, не помешало журналистам «BuzzFeed» его раздобыть. С секретностью, в том числе совершенной, в США дела давно обстоят худо — это ещё Сноуден доказал.
У администрации Трампа есть новый план, касающийся отношений с Россией, рассказывает репортёр Джон Хадсон. В составлении документа участвовал сам госсекретарь Рекс Тиллерсон. Однако неизвестно, поддержит ли план мистер Трамп.
Поскольку Белый дом находится в непростом положении — отбрыкивается от обвинений «в сговоре с русскими», государственный секретарь Рекс Тиллерсон взял на себя смелость поруководить стратегией администрации Трампа. Этот бывший техасский нефтяник, который немало поработал с кремлёвскими чиновниками, будучи гендиректором «Exxon Mobil», нынче разработал основу для американо-российских отношений. Три пункта от мистера Тиллерсона — это «узкий взгляд» на то, к чему могут прийти бывшие противники по холодной войне. Документ посвящён формированию «конструктивных рабочих отношений» с Путиным по ограниченному ряду вопросов.
Отношения между США и Россией плавают где-то в унитазе, заявил изданию официальный представитель Госдепартамента, знакомый с ситуацией. «Мы хотим убедиться, что их не смоют в канализацию», — добавил чиновник в интервью «BuzzFeed News».
По словам официального представителя США, первый пункт «рамочной структуры», обрисованной в документе, — дать понять Москве, что агрессивные действия против Соединённых Штатов являются темой, которая будет контрпродуктивна для обеих сторон. Когда Россия предпринимает «смелые действия», направленные против американских интересов (к примеру, поставляет оружие талибам в Афганистане или преследует американских дипломатов в Москве), Вашингтон будет давать ответ.
По словам этого чиновника, вторым этапом может стать участие в вопросах, представляющих стратегический интерес для Соединённых Штатов, включая затянувшуюся гражданскую войну в Сирии, развивающуюся ядерную программу Северной Кореи, а также проблемы кибербезопасности. Тиллерсону не нравится рост товарооборота России с Северной Кореей после небольшого успеха США в попытках повлиять на Китай и запретить ввоз угля в изолированную страну. Также мистер Тиллерсон считает, что необходимо достичь лучшей координации с Россией в Сирии против «ИГ» (запрещено в РФ). Правда, совершенно не ясно, как этого достичь. Два противника по холодной войне также расширяют арсеналы киберсредств, но не имеют взаимопонимания «о том, что такое честная игра, а что — нет».
Третий пункт от мистера Тиллерсона подчёркивает важность «стратегической стабильности» в отношениях с Россией. Это «неоднозначный» термин, который охватывает целый ряд долгосрочных взаимных геополитических целей.
Вероятно, это шаг назад, отступление от нынешней напряжённости и участие в проблемах, где можно достичь сотрудничества. допускает Стивен Пайфер, бывший посол США на Украине и сотрудник Института Брукингса. Пайфер полагает, что «рамка», предлагаемая документом, чем-то похожа на «четырёхточечную» стратегию борьбы с Россией, которую создала администрация Обамы в 2015 году после украинского кризиса. Трудность, по его словам, заключается в том, что Трамп может и придерживаться нового документа, а может и пойти на «более амбициозную грандиозную сделку с Россией, через которую будет проявлено уважение к сфере влияния Москвы в Восточной Европе». Трамп также может выкинуть документ Тиллерсона — тогда, когда ему захочется.
Джеймс Карафано, эксперт по вопросам обороны, работавший в команде Трампа, находит документ Тиллерсона «умным инструментом», который установит пределы взаимодействия с Путиным. При помощи документа Тиллерсон «покажет своему боссу», как надо вести дела с русскими.
Ключевое отличие от стратегии Обамы состоит в том, что «пункты» Тиллерсона прямо не предусматривают поддержку «стабильности» стран, являющихся соседями России. Стратегия Обамы строилась на поддержке стран Восточной и Центральной Европы, которые должны стать более «устойчивыми к российской тактике» в рамках различных программ развития демократии и развития совместной целевой группы НАТО (впервые развёрнутой в июне 2015 года в Польше).
Представитель Госдепартамента сказал изданию, что поддержка США стран Восточной Европы сохранится всё равно, даже если она не будет прямо оговорена в рамочном документе. Сам Тиллерсон во время слушаний в сенате на прошлой неделе заявил, что США будут иметь в виду «особый упор» на те европейские страны, которые «в наибольшей степени подвержены риску российского вмешательства».
Мнение Тиллерсона, однако, натолкнулось на скептицизм конгрессменов. Законодатели, в том числе сенатор-республиканец Линдси Грэм, «допросили его с пристрастием» по поводу бюджетного предложения, которое сокращает помощь США нескольким странам, находящимся в сфере влияния России. «Что мы скажем нашим друзьям в Грузии о сокращении помощи им примерно на 66%, учитывая угрозы, с которыми они столкнулись?» — вопросил мистер Грэм.
Тиллерсон невозмутимо ответил, что цель программ помощи США никогда не состояла в том, чтобы помогать союзникам вечно.
Официальный представитель Белого дома, знакомый с событиями, отметил, что разработку документа начала Фиона Хилл, старший директор Белого дома по Европе и России. Затем Тиллерсон выступил со своими собственными предложениями, ставшими продуктом его личных взглядов, многочисленных обедов один на один с президентом и с директором Государственного департамента по политическому планированию Брайаном Хуком. Неограниченное влияние Тиллерсона на этот документ, получивший одобрение на встрече чиновников кабинета Белого дома, включая министра обороны Джеймса Мэттиса, показывает новое движение во власти внутри администрации Трампа.
Также стало известно, что Тиллерсон обратился к Тому Шэннону, сотруднику Госдепартамента «номер три» и поставил ему задачу помочь вернуть российско-американские отношения «в нужное русло». 23 июня мистер Шэннон отправится в Санкт-Петербург, чтобы обсудить «раздражители» в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Одним из вопросов для обсуждения станет возвращение двух дипломатических дач в Нью-Йорке и Мэриленде, которые были «изъяты» у России администрацией Б. Х. Обамы в качестве «наказания» за предполагаемое вмешательство Москвы в президентские выборы 2016 года. Президент Обама, напоминает издание, вдобавок выгнал из страны российских дипломатов, заявив, что те используют своё положение в разведывательных целях.
Сам Тиллерсон отметил, что возможное возвращение этих дач русским будет обсуждаться в более широкой беседе о возвращении американо-российских отношений на тот путь, который был определён после апрельских встреч с Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. После этих встреч Тиллерсон сообщил, что отношения двух государств находятся на самом низком уровне, который был когда-либо в период после холодной войны. И отношения могут стать ещё хуже. «Две величайшие ядерные державы в мире не могут иметь отношения такого рода, — заметил госсекретарь. — Мы должны стабилизировать их, и нам нужно начать путь назад».
Более широкая цель заключается в обеспечении более тесного сотрудничества с Россией в кризисных ситуациях — по Сирии и по Украине. Но это не вся повестка дня. Мистер Тиллерсон сказал, что обе стороны начнут работу и над более «скромными» пунктами. Чиновники Государственного департамента, к примеру, изыскивают способы «положить конец преследованию должностных лиц посольства США в Москве», а русские чиновники «всё чаще настаивают на немедленном возвращении дач» в Америке. По последнему поводу Тиллерсон заявил, что официальные лица США могут дозволить русским чиновникам доступ на дачи, но только с одним условием: они гарантируют, что не станут использовать эти места для сбора разведывательных данных. «Мы знаем, что вы там делали, — сообщил Тиллерсон. — Мы не позволим вам продолжать это делать».
Некоторые русские эксперты не допускают, что какая-либо «большая сделка» может сейчас состояться.
Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сказал «Свободной прессе» , что «большая сделка» США с РФ по украинскому вопросу сейчас невозможна, поскольку Дональд Трамп не может проводить самостоятельную политику в отношении Москвы, а американский истеблишмент не имеет по вопросу «сделки» консолидированной позиции.
«Другое дело, — отметил эксперт, — что прозападная часть российской элиты мечтает о «большой сделке», которая включала бы украинский вопрос. Кроме того, этот термин используют противники Трампа, обвиняя его в бизнес-подходах к международной политике».
Поэтому, добавим, третий пункт от мистера Тиллерсона, обосновывающий долгосрочную «стратегическую стабильность» в отношениях с Россией и касающийся соседей Российской Федерации, остаётся под вопросом. Кроме того, любую попытку сближения Белого дома с Москвой господа конгрессмены воспримут в штыки. Грэм, как и Маккейн, немедленно обвинит администрацию Трампа в заигрывании с Путиным. Возвращение же «дач» под любым предлогом станет поводом для обвинений Трампа в шпионаже, измене Родине и работе на Кремль. Об импичменте мистеру Трампу в США говорят уже давно. Не исключено, что о делишках Трампа скоро снимет фильм режиссёр-документалист Майкл Мур , один из сторонников идеи «Трампиликса».
План Государственного департамента на тему «враждебной дружбы» оказался засекреченным. Что, впрочем, не помешало журналистам «BuzzFeed» его раздобыть. С секретностью, в том числе совершенной, в США дела давно обстоят худо — это ещё Сноуден доказал.
У администрации Трампа есть новый план, касающийся отношений с Россией, рассказывает репортёр Джон Хадсон. В составлении документа участвовал сам госсекретарь Рекс Тиллерсон. Однако неизвестно, поддержит ли план мистер Трамп.
Поскольку Белый дом находится в непростом положении — отбрыкивается от обвинений «в сговоре с русскими», государственный секретарь Рекс Тиллерсон взял на себя смелость поруководить стратегией администрации Трампа. Этот бывший техасский нефтяник, который немало поработал с кремлёвскими чиновниками, будучи гендиректором «Exxon Mobil», нынче разработал основу для американо-российских отношений. Три пункта от мистера Тиллерсона — это «узкий взгляд» на то, к чему могут прийти бывшие противники по холодной войне. Документ посвящён формированию «конструктивных рабочих отношений» с Путиным по ограниченному ряду вопросов.
Отношения между США и Россией плавают где-то в унитазе, заявил изданию официальный представитель Госдепартамента, знакомый с ситуацией. «Мы хотим убедиться, что их не смоют в канализацию», — добавил чиновник в интервью «BuzzFeed News».
По словам официального представителя США, первый пункт «рамочной структуры», обрисованной в документе, — дать понять Москве, что агрессивные действия против Соединённых Штатов являются темой, которая будет контрпродуктивна для обеих сторон. Когда Россия предпринимает «смелые действия», направленные против американских интересов (к примеру, поставляет оружие талибам в Афганистане или преследует американских дипломатов в Москве), Вашингтон будет давать ответ.
По словам этого чиновника, вторым этапом может стать участие в вопросах, представляющих стратегический интерес для Соединённых Штатов, включая затянувшуюся гражданскую войну в Сирии, развивающуюся ядерную программу Северной Кореи, а также проблемы кибербезопасности. Тиллерсону не нравится рост товарооборота России с Северной Кореей после небольшого успеха США в попытках повлиять на Китай и запретить ввоз угля в изолированную страну. Также мистер Тиллерсон считает, что необходимо достичь лучшей координации с Россией в Сирии против «ИГ» (запрещено в РФ). Правда, совершенно не ясно, как этого достичь. Два противника по холодной войне также расширяют арсеналы киберсредств, но не имеют взаимопонимания «о том, что такое честная игра, а что — нет».
Третий пункт от мистера Тиллерсона подчёркивает важность «стратегической стабильности» в отношениях с Россией. Это «неоднозначный» термин, который охватывает целый ряд долгосрочных взаимных геополитических целей.
Вероятно, это шаг назад, отступление от нынешней напряжённости и участие в проблемах, где можно достичь сотрудничества. допускает Стивен Пайфер, бывший посол США на Украине и сотрудник Института Брукингса. Пайфер полагает, что «рамка», предлагаемая документом, чем-то похожа на «четырёхточечную» стратегию борьбы с Россией, которую создала администрация Обамы в 2015 году после украинского кризиса. Трудность, по его словам, заключается в том, что Трамп может и придерживаться нового документа, а может и пойти на «более амбициозную грандиозную сделку с Россией, через которую будет проявлено уважение к сфере влияния Москвы в Восточной Европе». Трамп также может выкинуть документ Тиллерсона — тогда, когда ему захочется.
Джеймс Карафано, эксперт по вопросам обороны, работавший в команде Трампа, находит документ Тиллерсона «умным инструментом», который установит пределы взаимодействия с Путиным. При помощи документа Тиллерсон «покажет своему боссу», как надо вести дела с русскими.
Ключевое отличие от стратегии Обамы состоит в том, что «пункты» Тиллерсона прямо не предусматривают поддержку «стабильности» стран, являющихся соседями России. Стратегия Обамы строилась на поддержке стран Восточной и Центральной Европы, которые должны стать более «устойчивыми к российской тактике» в рамках различных программ развития демократии и развития совместной целевой группы НАТО (впервые развёрнутой в июне 2015 года в Польше).
Представитель Госдепартамента сказал изданию, что поддержка США стран Восточной Европы сохранится всё равно, даже если она не будет прямо оговорена в рамочном документе. Сам Тиллерсон во время слушаний в сенате на прошлой неделе заявил, что США будут иметь в виду «особый упор» на те европейские страны, которые «в наибольшей степени подвержены риску российского вмешательства».
Мнение Тиллерсона, однако, натолкнулось на скептицизм конгрессменов. Законодатели, в том числе сенатор-республиканец Линдси Грэм, «допросили его с пристрастием» по поводу бюджетного предложения, которое сокращает помощь США нескольким странам, находящимся в сфере влияния России. «Что мы скажем нашим друзьям в Грузии о сокращении помощи им примерно на 66%, учитывая угрозы, с которыми они столкнулись?» — вопросил мистер Грэм.
Тиллерсон невозмутимо ответил, что цель программ помощи США никогда не состояла в том, чтобы помогать союзникам вечно.
Официальный представитель Белого дома, знакомый с событиями, отметил, что разработку документа начала Фиона Хилл, старший директор Белого дома по Европе и России. Затем Тиллерсон выступил со своими собственными предложениями, ставшими продуктом его личных взглядов, многочисленных обедов один на один с президентом и с директором Государственного департамента по политическому планированию Брайаном Хуком. Неограниченное влияние Тиллерсона на этот документ, получивший одобрение на встрече чиновников кабинета Белого дома, включая министра обороны Джеймса Мэттиса, показывает новое движение во власти внутри администрации Трампа.
Также стало известно, что Тиллерсон обратился к Тому Шэннону, сотруднику Госдепартамента «номер три» и поставил ему задачу помочь вернуть российско-американские отношения «в нужное русло». 23 июня мистер Шэннон отправится в Санкт-Петербург, чтобы обсудить «раздражители» в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Одним из вопросов для обсуждения станет возвращение двух дипломатических дач в Нью-Йорке и Мэриленде, которые были «изъяты» у России администрацией Б. Х. Обамы в качестве «наказания» за предполагаемое вмешательство Москвы в президентские выборы 2016 года. Президент Обама, напоминает издание, вдобавок выгнал из страны российских дипломатов, заявив, что те используют своё положение в разведывательных целях.
Сам Тиллерсон отметил, что возможное возвращение этих дач русским будет обсуждаться в более широкой беседе о возвращении американо-российских отношений на тот путь, который был определён после апрельских встреч с Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. После этих встреч Тиллерсон сообщил, что отношения двух государств находятся на самом низком уровне, который был когда-либо в период после холодной войны. И отношения могут стать ещё хуже. «Две величайшие ядерные державы в мире не могут иметь отношения такого рода, — заметил госсекретарь. — Мы должны стабилизировать их, и нам нужно начать путь назад».
Более широкая цель заключается в обеспечении более тесного сотрудничества с Россией в кризисных ситуациях — по Сирии и по Украине. Но это не вся повестка дня. Мистер Тиллерсон сказал, что обе стороны начнут работу и над более «скромными» пунктами. Чиновники Государственного департамента, к примеру, изыскивают способы «положить конец преследованию должностных лиц посольства США в Москве», а русские чиновники «всё чаще настаивают на немедленном возвращении дач» в Америке. По последнему поводу Тиллерсон заявил, что официальные лица США могут дозволить русским чиновникам доступ на дачи, но только с одним условием: они гарантируют, что не станут использовать эти места для сбора разведывательных данных. «Мы знаем, что вы там делали, — сообщил Тиллерсон. — Мы не позволим вам продолжать это делать».
Некоторые русские эксперты не допускают, что какая-либо «большая сделка» может сейчас состояться.
Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сказал «Свободной прессе» , что «большая сделка» США с РФ по украинскому вопросу сейчас невозможна, поскольку Дональд Трамп не может проводить самостоятельную политику в отношении Москвы, а американский истеблишмент не имеет по вопросу «сделки» консолидированной позиции.
«Другое дело, — отметил эксперт, — что прозападная часть российской элиты мечтает о «большой сделке», которая включала бы украинский вопрос. Кроме того, этот термин используют противники Трампа, обвиняя его в бизнес-подходах к международной политике».
Поэтому, добавим, третий пункт от мистера Тиллерсона, обосновывающий долгосрочную «стратегическую стабильность» в отношениях с Россией и касающийся соседей Российской Федерации, остаётся под вопросом. Кроме того, любую попытку сближения Белого дома с Москвой господа конгрессмены воспримут в штыки. Грэм, как и Маккейн, немедленно обвинит администрацию Трампа в заигрывании с Путиным. Возвращение же «дач» под любым предлогом станет поводом для обвинений Трампа в шпионаже, измене Родине и работе на Кремль. Об импичменте мистеру Трампу в США говорят уже давно. Не исключено, что о делишках Трампа скоро снимет фильм режиссёр-документалист Майкл Мур , один из сторонников идеи «Трампиликса».
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: https://www.buzzfeed.com/
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