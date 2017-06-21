11:27 21 июня

Минобороны формирует подразделения многоосных тяжелых тягачей

Минобороны РФ начало формирование полков, батальонов и рот многоосных тяжелых колесных тягачей (МТКТ), задача которых – оперативная доставка бронетехники к местам боевых действий на расстояния в тысячи километров, сообщают Известия .



В военном ведомстве рассказали в газете, что решение о формировании новых воинских частей было принято в конце 2016 года. Они войдут в состав всех военных округов, общевойсковых и танковых армий.


«Первые три батальона тягачей уже появились в начале нынешнего года в Центральном и Восточном военных округах. Они базируются в Чите, Хабаровске и Чебаркуле. А к началу 2018 года такие воинские части появятся в Южном и Западном округах», – говорится в публикации.

По данным газеты, батальоны МТКТ оснащаются трехосными 11-тонными тягачами КамАЗ-65225которые на специальном полуприцепе они могут перевозить груз массой до 65 т. (Вес Т-72 – 41 т, Т-14 – 48 т, самоходок МСТА и «Коалиция» – 42-49 т).

Сообщается, что в каждой роте МТКТ будет более 30 тягачей.

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский:

Тяжелая техника имеет серьезные ограничения по ресурсу ходовой части и двигателей. Учитывая стоимость подобной техники, расходовать ее ресурс на совершение длительных маршей нерационально. Тем более делать это по дорогам общего пользования – танки их просто разобьют. Поэтому технику всегда перебрасывали либо железнодорожным транспортом, либо автомобильным. Железная дорога имеет свои недостатки – по ней нельзя подвезти технику непосредственно к месту ее боевого применения. Современные тяжелые транспортеры могут это сделать. Кроме того, в условиях сверхнизких температур они могут обеспечить боевые машины подогревом трансмиссионной группы от своего собственного оборудования. В результате танк или другая тяжелая техника постоянно готовы к немедленному применению.

Использованы фотографии: commons.wikimedia.org/Vitaly Kuzmin
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Комментарии 10

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  1. Тралл Сегодня, 11:00
    Осталось еще дороги в порядок привести...
    Хотя, о чем это я? Европейские автобаны в порядке же smile
    Тралл
    1. Zibelew Сегодня, 11:02
      Наши дороги должны задержать врага. Так победим!
      Zibelew
      1. Тралл Сегодня, 11:03
        А погода - победить smile
        Тралл
    2. Чёрный Сегодня, 11:06
      Действително, наши дороги наше всё laughing ...чиновники их не ремонтируют исключительно исходя из интересов безопасности государства laughing
      Чёрный
      1. pvv113 Сегодня, 11:17
        Намекаете, что патриотизм наших чиновников зашкаливает? wink
        pvv113
    3. сибиралт Сегодня, 11:12
      Теперь и тундру не грех освоить, пока она у нас есть!
      сибиралт
    4. антивирус Сегодня, 11:17
      80 т или 60 т -это по 10 т на ось. редкая дорога рассчитана. разобьют и так.
      антивирус
  2. pv1005 Сегодня, 11:14
    Минобороны РФ начало формирование полков, батальонов и рот многоосных тяжелых колесных тягачей (МТКТ),

    Формирование это хорошо. yes
    Вот только за каким ..... их надо было несколько лет тому назад расформировывать???? am Кто ответит на этот вопрос??? request
    pv1005
  3. sibiryk Сегодня, 11:22
    Ну хорошо, что хоть к концу 2016 года созрели, у супостата такие тягачи еще и бронированные, технику подвозят чуть-ли не на рубежи развертывания в батальонные колонны. И чего-то КамАЗы слабенько как-то смотрятся, то ли дело МАЗы 537 эти не только по дорогам, эти и по грязи и бездорожью технику таскают.
    sibiryk
    1. Zibelew Сегодня, 11:25
      Цитата: sibiryk
      И чего-то КамАЗы слабенько как-то смотрятся, то ли дело МАЗы 537 эти не только по дорогам, эти и по грязи и бездорожью технику таскают

      На КАМАЗе работают по этой теме.
      Zibelew
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