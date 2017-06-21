Минобороны формирует подразделения многоосных тяжелых тягачей

Тяжелая техника имеет серьезные ограничения по ресурсу ходовой части и двигателей. Учитывая стоимость подобной техники, расходовать ее ресурс на совершение длительных маршей нерационально. Тем более делать это по дорогам общего пользования – танки их просто разобьют. Поэтому технику всегда перебрасывали либо железнодорожным транспортом, либо автомобильным. Железная дорога имеет свои недостатки – по ней нельзя подвезти технику непосредственно к месту ее боевого применения. Современные тяжелые транспортеры могут это сделать. Кроме того, в условиях сверхнизких температур они могут обеспечить боевые машины подогревом трансмиссионной группы от своего собственного оборудования. В результате танк или другая тяжелая техника постоянно готовы к немедленному применению.

Минобороны РФ начало формирование полков, батальонов и рот многоосных тяжелых колесных тягачей (МТКТ), задача которых – оперативная доставка бронетехники к местам боевых действий на расстояния в тысячи километров, сообщают Известия В военном ведомстве рассказали в газете, что решение о формировании новых воинских частей было принято в конце 2016 года. Они войдут в состав всех военных округов, общевойсковых и танковых армий.«Первые три батальона тягачей уже появились в начале нынешнего года в Центральном и Восточном военных округах. Они базируются в Чите, Хабаровске и Чебаркуле. А к началу 2018 года такие воинские части появятся в Южном и Западном округах», – говорится в публикации.По данным газеты, батальоны МТКТ оснащаются трехосными 11-тонными тягачами КамАЗ-65225которые на специальном полуприцепе они могут перевозить груз массой до 65 т. (Вес Т-72 – 41 т, Т-14 – 48 т, самоходок МСТА и «Коалиция» – 42-49 т).Сообщается, что в каждой роте МТКТ будет более 30 тягачей.Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский: