Минобороны РФ рассказало о перехвате американского RC-135

Девятнадцатого июня российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена воздушная цель, выполнявшая полет в направлении государственной границы Российской Федерации. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота, который после сближения идентифицировал ее как американский самолет-разведчик RC-135,

В понедельник истребитель Су-27 был поднят для перехвата цели над нейтральными водами Балтики, объектом перехвата оказался американский самолет-разведчик RC-135, передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.говорится в релизе.В пресс-службе отметили, что «в ходе сопровождения американский самолет попытался сблизиться с российским Су-27, выполнив провокационный разворот». Российский летчик отреагировал на маневр и «продолжил сопровождение самолета-разведчика до изменения им направления полета от границы России».Сообщается, что после инцидента с самолетом-разведчиком, в зону вошел еще один RC-135, который также был перехвачен российским Су-27.В Минобороны подчеркнули, что «все полеты российских истребителей над нейтральными водами Балтики выполняются в строгом соответствии с международными правилами».