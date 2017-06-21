11:23 21 июня

Минобороны РФ рассказало о перехвате американского RC-135

В понедельник истребитель Су-27 был поднят для перехвата цели над нейтральными водами Балтики, объектом перехвата оказался американский самолет-разведчик RC-135, передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.

Минобороны РФ рассказало о перехвате американского RC-135


Девятнадцатого июня российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена воздушная цель, выполнявшая полет в направлении государственной границы Российской Федерации. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота, который после сближения идентифицировал ее как американский самолет-разведчик RC-135,
говорится в релизе.


В пресс-службе отметили, что «в ходе сопровождения американский самолет попытался сблизиться с российским Су-27, выполнив провокационный разворот». Российский летчик отреагировал на маневр и «продолжил сопровождение самолета-разведчика до изменения им направления полета от границы России».

Сообщается, что после инцидента с самолетом-разведчиком, в зону вошел еще один RC-135, который также был перехвачен российским Су-27.

В Минобороны подчеркнули, что «все полеты российских истребителей над нейтральными водами Балтики выполняются в строгом соответствии с международными правилами».

Использованы фотографии: http://polit.ru
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Комментарии 5

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  1. новичок Сегодня, 11:17
    провокаторы, эти янки начинают “немного охреневать“, как выразился мой знакомый. что новое, после перехвата первого, подтянулся второй янки. всеръёз думали проскочить?!
    новичок
    1. 210окв Сегодня, 11:20
      Там на них надо поднимать звено-и в клещи..Что бы никуда не делся..Нечто подобное китайцы в своё время учудили.Правда свой самолет они потеряли..А заштатникам пришлось "сжевать" всё что секретно..
      210окв
  2. tiredwithall Сегодня, 11:18
    все полеты российских истребителей над нейтральными водами Балтики выполняются в строгом соответствии с международными правилами

    Никто в этом не сомневается, но правила действуют для нас, а не для распоясавшейся демократии.
    tiredwithall
  3. pvv113 Сегодня, 11:22
    В Минобороны подчеркнули, что «все полеты российских истребителей над нейтральными водами Балтики выполняются в строгом соответствии с международными правилами».

    Стоит ли придерживаться правил, которые кроме нас никто не выполняет?
    pvv113
  4. Александр War Сегодня, 11:22
    А что наши не летают возле Аляски на Ту -214 Р?
    Александр War
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