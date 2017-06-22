Время менять наследника. Катарский кризис как ширма для борьбы за власть

Король Саудовской Аравии Салман принял решение о смене наследника престола. Это знаковое событие и для Саудовской Аравии, и для всего Ближнего Востока. В любой монархии наследник престола — второй человек после монарха, и лишение его права наследования — очень масштабное событие, не говоря уже о том, что оно должно иметь за собой очень веские основания.принц Мухаммад ибн НаифПринц Мухаммад ибн Наиф Аль Сауд в одночасье, по решению короля Салмана переставший быть наследником престола, доводится действующему монарху Саудовской Аравии племянником. Мухаммад ибн Наиф уже не юн — он родился в далеком 1959 году, принцу под шестьдесят. Его отец принц Наиф бин Абд аль-Азиз (1933-2012) доводился 23-м сыном саудовскому королю Абдул-Азизу ибн Абдуррахману Аль Сауду (1880-1953). Мухаммад ибн Наиф делал карьеру в саудовских органах безопасности. В 1985-1988 гг. он учился в США на специальных курсах Федерального бюро расследований, затем стажировался в британском Скотланд-ярде, а в 1999 г. был назначен помощником министра внутренних дел Саудовской Аравии. Кстати, с 1975 по 2011 гг. пост министра внутренних дел Саудовской Аравии занимал его отец принц Наиф бин Абд аль-Азиз. После того, как принц Наиф стал наследником престола, а новым министром МВД Саудовской Аравии стал принц Ахмад ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, принц Мухаммад ибн Наиф получил должность заместителя министра внутренних дел, а спустя несколько месяцев — и министра внутренних дел Саудовской Аравии. Этот пост Мухаммад ибн Наиф сохранял до последнего времени.В 2010-е годы влияние принца Мухаммада ибн Наифа на саудовскую политику значительно возросло. Во-первых, принц Мухаммад ибн Наиф, получив назначение на пост министра внутренних дел Саудовской Аравии, сосредоточил в своих руках огромную власть, получив контроль над репрессивным аппаратом и службами безопасности. Во-вторых, Мухаммад ибн Наиф стал играть важную роль во внешнеполитических интригах королевства, в том числе — в политике в отношении Сирии. Когда 23 января 2015 года новым королем Саудовской Аравии стал восьмидесятилетний Салман, сменивший своего умершего брата короля Абдаллу, принц Мухаммад ибн Наиф был назначен заместителем наследного принца. В Саудовской Аравии существует и такая должность — чтобы развеивать сомнения в крепости вертикали власти и сохранении принципа наследования. В этом качестве влияние Мухаммада ибн Наифа еще более возросло, он стал председательствовать в саудовском Совете по вопросам политики и безопасности, который определял внешнеполитическую линию Саудовской Аравии на Ближнем Востоке. Таким образом, именно Мухаммад ибн Наиф стал осуществлять непосредственное руководство саудовскими действиями в том же Йемене, где КСА приступило к проведению операции «Буря решимости». Стремясь завоевать поддержку на Западе, принц Мухаммад ибн Наиф много говорил о необходимости активной борьбы с терроризмом и подчеркивал свое стремление «железной рукой» расправляться с террористическими группировками на Аравийском полуострове и в целом на Ближнем Востоке.С другой стороны, Мухаммад ибн Наиф всегда весьма настороженно относился к активизации Ирана и иранской программе наращивания вооружений. Это обстоятельство также способствовало росту популярности принца на Западе. В Соединенных Штатах принца даже называли «самым проамериканским» среди саудовских политиков. И это при том, что подчинявшиеся принцу службы безопасности королевства проводят достаточно жесткую репрессивную линию в отношении инакомыслящих — от сторонников радикально-фундаменталистских организаций до шиитского меньшинства, которое саудиты считают иранской «пятой колонной».— король СалманОднако огромная саудовская королевская фамилия никогда не была свободна от внутренних противоречий и конфликтов. У первого короля Саудовской Аравии Абдул-Азиза было 45 детей, что обеспечило переход престолонаследия от брата к брату. Действующий король Саудовской Аравии Салман — это тоже сын Абдул-Азиза. Естественно, что между сыновьями, а затем и внуками Абдул-Азиза всегда существовали отношения конкуренции — и за престол, и за государственные должности. Учитывая многоженство и многодетность саудовских королей и принцев, в стране в настоящее время насчитывается несколько тысяч представителей фамилии Саудидов — по разным данным, количество принцев и принцесс приближается к 5-7 тысячам человек. Родственники покойного первого короля Саудовской Аравии занимают большую часть важнейших государственных должностей страны — и в гражданских ведомствах, и в силовых структурах. Переход престола от брата к брату обеспечивал возможность побывать в роли короля практически для всех пожилых сыновей Абдул-Азиза. Однако, учитывая их возраст, становится ясно, что еще несколько лет — и власть в Саудовской Аравии должны будут принимать принцы нового поколения. Такие, как Мухаммад ибн Наиф.Но с Мухаммадом ибн Наифом всегда конкурировали члены семьи короля Салмана. В 2011-2012 гг. наследным принцем Саудовской Аравии был отец Мухаммада принц Наиф. Именно он должен был занять королевский трон после ухода своего старшего брата короля Абдаллы. Однако Наиф, человек далеко не молодой, имел целый ряд заболеваний. 16 июня 2012 года он скончался. Поэтому наследным принцем при короле Абдалле был провозглашен Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. После смерти Абдаллы в 2015 году Салман стал королем Саудовской Аравии. На Западе от него ожидали взвешенной политики, но при Салмане в КСА лишь ужесточились меры подавления оппозиции. Например, был казнен известный шиитский проповедник Нимр ан-Нимр, что привело к окончательному разрыву ирано-саудовских отношений. Наследовать Салману должен был принц Мукрин ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (род.1945) — самый младший из детей короля Абдул-Азиза, служивший в молодости в Королевских Военно-воздушных силах. Однако 29 апреля 2015 года Салман изменил порядок престолонаследия и освободил Мукрина от обязанностей наследного принца. Так наследником стал Мухаммад ибн Наиф.Судя по всему, активность Мухаммада ибн Наифа нравилась далеко не всем «титанам» саудовской политики. На принца были совершены четыре покушения. Ответственность за них брали на себя различные радикальные группировки, связанные с «Аль-Каидой» (запрещена в Российской Федерации), однако не исключено, что за ними могли стоять и внутренние силы, заинтересованные в устранении опасного конкурента. Слишком уж серьезной политической фигурой стал Мухаммад ибн Наиф, приобретший не только влияние на саудовскую политику, но и общемировую известность.— принц Мухаммад ибн Салман23 января 2015 года, когда принц Салман стал королем Саудовской Аравии, пост министра обороны КСА перешел к его сыну 29-летнему (на тот период) Мухаммаду ибн Салману Аль-Сауду. Так принц Мухаммад ибн Салман стал самым молодым в мире министром обороны. Само назначение молодого принца на такой ответственный пост свидетельствовало о том, что Мухаммаду ибн Салману предстоит играть важную роль в саудовской политике уже в самом ближайшем будущем. Возглавив военное ведомство Саудовской Аравии, Мухаммад ибн Салман был вовлечен в стратегически важную для королевства операцию «Буря решимости» в Йемене. Общее руководство этой операцией осуществлял принц Мухаммад ибн Наиф, с которым ибн Салман, разумеется, вступил в отношения конкуренции. Судя по всему, сначала Мухаммад ибн Наиф, умудренный опытом почти шестидесятилетний политик не рассматривал тридцатилетнего Мухаммада ибн Салмана в качестве серьезного оппонента.Однако за последним стояли очень влиятельные силы — и его отец король Салман, и королевское окружение, рассчитывавшее оттеснить набиравшего силу Мухаммада ибн Наифа. В апреле 2015 года Мухаммад ибн Салман был назначен заместителем наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада ибн Наифа. Этим назначением король Салман показывал, что к власти вскоре придет молодое поколение саудовской династии.Кроме поста министра обороны королевства, принц ибн Салман сосредоточил в своих руках еще несколько ключевых должностей, в том числе возглавил экономический совет при правительстве, что дало ему возможность контролировать экономическую и финансовую политику Саудовской Аравии. Так в руках молодого и перспективного принца появились сразу два важнейших рычага — силовой (Министерство обороны) и финансово-экономический (экономический совет). Вскоре на Западе молодого принца даже прозвали «Господин Всё», намекая на то, что ибн Салман контролирует практически все важнейшие направления саудовской политики.— Мухаммад ибн Наиф и Барак ОбамаМухаммад ибн Наиф, активно участвовавший во внешней политике Саудовской Аравии, долгое время имел не только деловые, но и дружеские отношения с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом аль Тани. Саудовская Аравия взаимодействовала с Катаром во время Арабской весны 2011 года, в Йемене, в Сирии. Однако соперники Мухаммада ибн Наифа, стремившиеся отодвинуть его с поста наследного принца и не допустить скорого перехода престола (ведь королю Салману уже 82 года), решили действовать именно на внешнеполитическом поле, чтобы повлиять на позицию короля и добиться замены наследника. В качестве мишени был выбран Катар, а в качестве удобного времени — приход к власти в США нового президента Дональда Трампа. Учитывая, что Мухаммад ибн Наиф находился в неплохих отношениях с прежним президентом США Бараком Обамой, его конкуренты из клана Салмана решили, что при Трампе будет удобнее действовать. Если страна находится в ситуации серьезного конфликта с соседним Катаром, то как наследным принцем может быть друг катарского эмира? Ведь это прямо угрожает интересам Саудовской Аравии. Зато ухудшение отношений с соседним эмиратом позволяло добиться отстранения Мухаммада ибн Наифа от должности наследного принца.Началась беспрецедентная кампания против Катара. Впервые за многие десятилетия Саудовская Аравия выступила не против шиитского Ирана и не против светских арабских режимов вроде Сирии, а против такой же суннитской монархии Персидского залива, своего давнего союзника. Была начата дипломатическая блокада Катара, к которой КСА вынудило присоединиться Бахрейн, ОАЭ, Египет и ряд африканских государств, зависимых от саудовской финансовой помощи. Катар был объявлен главным спонсором террористических группировок Ближнего Востока — очевидно, в ожидании, что свою лепту в нейтрализацию катарского эмира внесет Вашингтон. Но Дональд Трамп и его администрация в целом остались довольно равнодушны к катарско-саудовскому конфликту. Зато за Катар «вписались» сразу несколько региональных держав Среднего Востока — Турция, Пакистан и даже Иран, противостоять которым Саудовская Аравия самостоятельно или при поддержке своих маленьких союзников просто не в состоянии. Поэтому катарский кризис сам по себе пошел на спад. В Эр-Рияде убедились в том, что США не заинтересованы в блокаде Катара, трезво оценили свои силы и увидели, что исламский мир отнюдь не солидарен с позицией Саудидов. Однако главная внутриполитическая цель катарского кризиса была достигнута. 21 июня 2017 года король Салман принял решение лишить Мухаммада ибн Наифа статуса наследного принца Саудовской Аравии.Новым наследным принцем Салман назначил своего сына 32-летнего принца Мухаммада ибн Салмана. Молодой и активный ибн Салман, разумеется, обладает меньшим влиянием и меньшей известностью, чем его двоюродный брат ибн Наиф, но зато он полон сил и идей. В частности, ибн Салман, еще будучи заместителем наследного принца, заявил о необходимости преодолеть нефтяной характер саудовской экономики. Он озвучил собственный план экономического и социального развития Саудовской Аравии, подразумевающий постепенное преодоление ориентированности экономики страны на экспорт нефти.Главным доходом саудовского королевства, по мнению принца ибн Салмана, должны стать не природные ресурсы, а инвестиции — и эту программу принц рассчитывает развивать в ближайшем будущем. Стремление Мухаммада ибн Салмана реформировать саудовскую экономику вполне понятно. Падение нефтяных доходов привело к серьезнейшим финансовым последствиям для королевства. Правительству даже пришлось сократить бюджет королевства на 25%, снизить размеры субсидий на бензин, электричество и воду, которые прежде были весьма щедрыми. Ожидаемо и появление новых налогов, в том числе — «на роскошь» и напитки с высоким содержанием сахара, которые весьма популярны в Саудовской Аравии.Естественно, что снижение политического влияния Мухаммада ибн Наифа стало для молодого принца и его окружения стратегической задачей номер один, поскольку в случае смерти Салмана и перехода престола к Мухаммаду ибн Наифу, амбициозные планы принца могли так и не реализоваться. Но теперь опасения исчезли — Салман поменял наследного принца и это значит, что в обозримом будущем Саудовская Аравия может получить очень молодого монарха.