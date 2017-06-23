Россия не НАТО, правила соблюдает

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместного с президентом Литвы Далей Грибаускайте брифинга раскритиковал подготовку к двустороннему учению «Запад-2017». Показательное выступление транслировалось онлайн на сайте НАТО.Совместные российско-белорусские учения, запланированные на сентябрь текущего года, уже несколько месяцев находятся в эпицентре внимания западных таблоидов и европейских политиков. В обсуждении тем о «российской угрозе» и необходимости ее сдерживания явно преуспевает военно-политическое руководство стран прибалтийского региона, а также Польши, как будто не на ее территории несколько недель громыхали 30 тысяч пар натовских сапог в рамках «Анаконды-16».Периодически распространяемые сплетни и домыслы подхватываются официальным Киевом, откуда с завидным упорством звучат обвинения об использовании российскими военными двусторонних мероприятий в качестве наступательной операции. Однако абсурдная украинская риторика идет вразрез с реальностью, а потому не стоит должного внимания, в отличие от свежих заявлений руководителей блока НАТО.Вчера генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отметился новыми высказываниями. В частности, он призвал Россию и Беларусь проводить маневры «в соответствии с четкими правилами, соглашениями и международными обязательствами», поскольку НАТО будет тщательно следить за действиями российских и белорусских военнослужащих.«У нас есть Венский документ, в котором прописано, как оповещать о военных учениях и что они являются объектом международных инспекций. И мы призываем Россию и Белоруссию придерживаться Венского документа, так что у нас будет транспарентность, предсказуемость в связи с учениями «Запад-2017», — констатировал он.Свою речь генсек произносил на пресс-конференции в Вильнюсе, на которой присутствовала президент Литовской Республики, а по совместительству и автор многочисленных претензий и упреков в адрес России Даля Грибаускайте.Немаловажный аспект: мероприятие транслировалось в прямом эфире на официальном интернет-сайте НАТО, и вскоре слова генсека растиражировали ведущие мировые СМИ. Вне всяких сомнений, речь Столтенберга представляет неподдельный интерес, особенно если припомнить заявления того же главы альянса трехмесячной давности.А именно: 13 марта в ходе ежегодного доклада за 2016 год норвежский политик горячо приветствовал «предложение со стороны России посетить и наблюдать за учениями Запад-2017». Стало быть, предложение от российской стороны все-таки поступило, осталось дело за малым: не разыгрывать антироссийский спектакль в преддверии «Запада».Так нет же. Чем ближе российско-белорусское учение, тем выше западными политиками накаляется градус русофобской истерии.Поскольку нового придумать ничего не получается, оперируют избитыми, так сказать, аргументами. Уже не в первый раз мистер Столтенберг ссылается на Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности (ВД-2011). В свою очередь, этим документом вряд ли можно руководствоваться применительно к «Западу». Если уж и принимать за основу ВД-2011, то приглашение наблюдателей на учения является международным обязательством страны, проводящей эти учения, только в том случае, когда численность участвующего личного состава превышает 13 тысяч человек. Аналогичные цифровые показатели прописаны и для военной техники, с которыми каждый желающий может ознакомиться в пункте 47.4 вышеназванного документа.Справедливости ради отметим, что пока точное количество вооружения и войск, участвующих в совместном стратегическом учении «Запад-2017», остается за кадром. Чем и пользуются западные «стратеги», озвучивая на публике сумасшедшие цифры. Впрочем, такая принципиальная позиция крайне политизирована, а потому заведомо ошибочна.Вряд ли количество военнослужащих будет существенно отличаться от числа участников двустороннего мероприятия 2013 года. Тогда на российских и белорусских полигонах участвовало 12 тыс. военнослужащих, из них только 2,5 тыс. на территории Белоруссии. Путем несложных математических действий выясняется, что «Анаконда-2016» более чем в три раза превзошла российско-белорусское учение.Таким образом, Венский документ предполагает только уведомление российской стороной государств-участников. По факту же международным наблюдателям официально представлена возможность воочию убедиться в истинных намерениях «Запада».