17:33 21 июня

Россия намерена поднять проблему фейковых новостей в ООН и ОБСЕ

Москва намерена поднять тему определения фейковых новостей на площадках ООН и ОБСЕ, передает РИА Новости заявление начальника отдела международных информационных проблем ДИП МИД РФ Максима Буякевича по итогам конференции ОБСЕ «Свобода СМИ в условиях нестабильности».

Россия намерена поднять проблему фейковых новостей в ООН и ОБСЕ


По словам дипломата, Россия уже начала работу по обсуждению с международными партнерами феномена фейковых новостей.


В конце апреля – начале мая в Нью-Йорке в рамках заседания информационного комитета ООН и подготовки проекта соответствующей резолюции Генассамблеи российская сторона уже сформулировала эту проблему в ходе выступления на заседании комитата официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Впоследствии мы предложили нашим партнерам инкорпорировать упоминание об этом явлении в текст резолюции. Продолжим эту работу, как на площадке ООН, так и на площадке ОБСЕ,
рассказал Буякевич.

Исходим из того, что, конечно, мы планомерно и поступательно как с секретариатом ОБСЕ, с его профильными органами, так и в контексте двусторонних контактов с нашими партнерами-членами ОБСЕ будем продолжать прорабатывать эту проблематику,
сказал он.

Мы считаем, что настало время вплотную этим заняться. Ведь если посмотреть несколько шире на международный контекст обсуждения фейковых новостей, то сейчас в той или иной степени эта фраза звучит и из уст генсека ООН, и из уст руководителя ЮНЕСКО, и из уст руководства ОБСЕ. Так что да, конечно, российская сторона продолжит продвигать эту проблематику, в том числе, и в контексте контактов с секретариатом ОБСЕ,
добавил Буякевич.

Использованы фотографии: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Комментарии 19

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  1. 210окв Сегодня, 12:15
    Эти организации сами превращаются в фейк..
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 12:16
      Бесполезно всё это...на что же тогда эти господа ссылаться будут... laughing
      Чёрный
    2. Masya Masya Сегодня, 12:22
      Цитата: 210окв
      Россия намерена поднять проблему фейковых новостей в ООН и ОБСЕ

      а кто это видит, знает?
      Masya Masya
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 12:32
      Цитата: 210окв
      Эти организации сами превращаются в фейк..

      Ну да ...! Сегодня застрелили королеву Англии ,...! Вчера нанесли массированный удар по Израилю!
      Путин вышел из Кремля с поднятыми руками..Шойгу , застрелился у себя на Алтае...МИХАН разблокирован сообщает ВВС и Моссад! laughing lol fellow
      ОТДЕЛ
      1. Чёрный Сегодня, 12:38
        Про михана фейк, остальное похоже на правду wassat
        Чёрный
        1. Paranoid50 Сегодня, 13:33
          А вот уже не фейк : Над Балтикой СУ-27 отогнал натовский Ф-16 от самолёта Шойгу. Внаглую подставляться начали? Совсем оборзели,ведь завалят наши - нытьё начнётся. А ныть будут,что это борт Шойгу атаковал мирно прогуливающийся вдоль Российской границы Ф-16.
          Paranoid50
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:17
    ... как очень слабо верится, что с таких бабок иноСМИ слезут... фейки для них - их хлеб, да ещё с маслом с обоих сторон... laughing
    a.s.zzz888
    1. uskrabut Сегодня, 14:25
      слезут, если с них за брехню будут двойные бабки снимать.
      uskrabut
  3. Masya Masya Сегодня, 12:23
    ерундистика всё это...
    Masya Masya
  4. pvv113 Сегодня, 12:25
    Москва намерена поднять тему определения фейковых новостей на площадках ООН и ОБСЕ

    Необходимо разработать процедуру привлечения к ответственности распространителей этих новостей
    pvv113
  5. Шуманит Сегодня, 12:26
    Давно надо было! Ничего это не бесполезно!
    На всякую очередную лажу- факты железные... Они, при их убогости сдуются быстро. Взрывать им мозг всегда и везде!
    Шуманит
  6. Gamer Сегодня, 12:27
    опять плакаться будут, а их проигнорируют
    Gamer
  7. pv1005 Сегодня, 12:28
    Да давно уже пора бить angry конкретных фейкометов, а не проблему поднимать. am
    pv1005
    1. uskrabut Сегодня, 14:24
      вылавливать, везти в страну, судить за клевету. в принципе реально.
      uskrabut
  8. mayday Сегодня, 12:42
    Какие бы новости ни были объективные, они всегда будут в чьих-то интересах, следовательно - инициатива бесполезная. Слушают всегда сильного и независимого, а в этом направлении наши уже работают..)
    mayday
  9. uskrabut Сегодня, 14:22
    Надо бы ещё того коня, что тряс в ООН пробиркой с якобы сибирской язвой судить за терроризм - пронёс на заседание международной организации оружие массового поражения и подверг риску представителей государств.
    uskrabut
  10. Karabin Сегодня, 14:51
    Москва намерена поднять тему определения фейковых новостей на площадках ООН и ОБСЕ,

    Намерена. А тут такой пассаж:[media=https://vk.com/video421392453_45623
    9024]
    Karabin
  11. Толстоевский Сегодня, 16:25
    ни к чему употреблять пустое и выхолощенное англозаимствование "фейк", когда есть замечательные определения для новостей от оон и обсе - ложь и клевета
    Толстоевский
  12. Банный Сегодня, 17:30
    шо за слово такое фейковая новость толерастня придумала? так и пишите вранье )))
    Банный
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