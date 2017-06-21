14:41 21 июня

Скончался основатель "Вымпела" Юрий Дроздов

Сегодня на 92-м году жизни скончался разведчик КГБ СССР, человек, основавший в своё время отряд специального назначения «Вымпел», генерал-майор Юрий Дроздов. Сообщение приводит пресс-служба СВР Российской Федерации:
Юрий Иванович был настоящим русским офицером, душевным человеком, мудрым командиром.

Скончался основатель "Вымпела" Юрий Дроздов

Юрий Дроздов являлся участником Великой Отечественной войны, принимал участие в Берлинской операции. После войны поступил в Военный институт иностранных языков, а после получения диплома военного переводчика в 1956 году его перевели в КГБ СССР. В 1957 году был отправлен на оперативную работу в Берлин.
Одной из тех операций, которая долгое время была засекречена, и в которой принимал участие Юрий Дроздов, была операция по обмену советского разведчика Рудольфа Абеля на американского лётчика Фрэнсиса Пауэрса. Эта операция вошла во многие учебные пособия для тех, кто занимается разведделом, после того, как была рассекречена.
В течение достаточно длительного времени Юрий Дроздов работал в Китае и США. Юрий Иванович принимал участие в операции на территории Республики Афганистан. За свою жизнь был награждён орденами и медалями, среди которых орден Ленина, орден Октябрьской Революции и др.

Имеет правительственные награды целого ряда зарубежных стран.
"Военное обозрение" выражает соболезнования родным и близким Юрия Дроздова.


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Комментарии 12

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 12:31
    Царство небесное выдающемуся человеку!
    Владыка Ситх
    1. vovanpain Сегодня, 12:56
      Многие дела его останутся неизвестными,но память о выдающемся человеке останется надолго.Вечная память и Царствие Небесное.Скорбим.
      vovanpain
    2. Венд Сегодня, 13:21
      Уходят спецы. Остается надеяться, что им на смену есть достойные.
      Венд
  2. komrad buh Сегодня, 12:39
    Вечная память
    komrad buh
  3. василий50 Сегодня, 12:40
    Выдающийся был человек.
    И по делам выдающийся и как человек замечательный.
    Вечная память.
    василий50
  4. Грэг Миллер Сегодня, 12:44
    Не стало великого человека.... Царствие ему небесное...
    Грэг Миллер
  5. mult-65 Сегодня, 12:50
    Такие люди уходят... sad
    mult-65
  6. bogart047 Сегодня, 12:56
    92 года... всем дожить до таких лет
    bogart047
  7. ПоручикТетеринъ Сегодня, 13:01
    Царствие Небесное и вечная память Великому человеку! Мои соболезнования близким.
    ПоручикТетеринъ
  8. moskowit Сегодня, 13:14
    среди которых орден Ленина, орден Октябрьской Революции и др.


    В др. входят за Великую Отечественную; Орден Красной Звезды, Медали "За Варшаву" и "За Берлин", Орден Отечественной войны 1ст(к 30-и летию Победы). Орден Боевого Красного Знамени(по "закрытому" указу за мужество проявленное в спецоперациях).... Вот такие "другие" награды человека-легенды Скворцова Юрия Ивановича!
    moskowit
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:34
      Скворцова Юрия Ивановича!
      ?????????
      a.s.zzz888
  9. 32363 Сегодня, 13:27
    жаль...на одном дыхании смотрел передачи, в которых он выступал.
    32363
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