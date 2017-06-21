Скончался основатель "Вымпела" Юрий Дроздов

Юрий Иванович был настоящим русским офицером, душевным человеком, мудрым командиром.

Сегодня на 92-м году жизни скончался разведчик КГБ СССР, человек, основавший в своё время отряд специального назначения «Вымпел», генерал-майор Юрий Дроздов. Сообщение приводит пресс-служба СВР Российской Федерации:Юрий Дроздов являлся участником Великой Отечественной войны, принимал участие в Берлинской операции. После войны поступил в Военный институт иностранных языков, а после получения диплома военного переводчика в 1956 году его перевели в КГБ СССР. В 1957 году был отправлен на оперативную работу в Берлин.Одной из тех операций, которая долгое время была засекречена, и в которой принимал участие Юрий Дроздов, была операция по обмену советского разведчика Рудольфа Абеля на американского лётчика Фрэнсиса Пауэрса. Эта операция вошла во многие учебные пособия для тех, кто занимается разведделом, после того, как была рассекречена.В течение достаточно длительного времени Юрий Дроздов работал в Китае и США. Юрий Иванович принимал участие в операции на территории Республики Афганистан. За свою жизнь был награждён орденами и медалями, среди которых орден Ленина, орден Октябрьской Революции и др.Имеет правительственные награды целого ряда зарубежных стран."Военное обозрение" выражает соболезнования родным и близким Юрия Дроздова.