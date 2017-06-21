14:35 21 июня

Су-27 не позволил натовскому истребителю приблизиться к самолёту с министром обороны РФ на борту

Самолёты натовской миссии в странах Балтии осуществили попытку приближения к самолёту, в котором в тот момент находился министр обороны Сергей Шойгу. Самолёт с главой оборонного ведомства России направлялся в Калининградскую область. РИА Новости со ссылкой на МО РФ сообщает, что один из натовских самолётов попытался приблизиться к лайнеру, однако этого ему не позволил сделать истребитель морской авиации Су-27, который в составе звена сопровождал самолёт министра обороны.

Су-27 не позволил натовскому истребителю приблизиться к самолёту с министром обороны РФ на борту


Сергей Шойгу в Калининграде проведёт выездное заседание военной коллегии, на котором планируется обсудить и вопрос наращивания натовской группировки на западных рубежах Российской Федерации.


Из сообщения РИА Новости:
Один из натовских самолетов попытался приблизиться к борту Шойгу, но между ним и российским лайнером встал Су-27. Истребитель "показал" натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался.


Напомним, что накануне истребитель Су-27 осуществил перехват американского самолёта радиоэлектронной разведки RC-135. Тогда в США заявили, что российский лётчик действовал «непредсказуемо и опасно». А подлёт натовских истребителей к самолёту с министром обороны России на борту на Западе как провокацию и опасное маневрирование в воздухе не расценивают?


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Комментарии 65

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  1. weksha50 Сегодня, 12:36
    Наглеют НАТОвцы... И ведь, скорее всего, знали - чей самолет и кто в нем летит... И сбивать нельзя... А - жаль...
    weksha50
    1. Zibelew Сегодня, 12:39
      Борзеют пернатые партнеры. Но НАТО-вские пилоты на порядок понятливее их командования.
      Истребитель "показал" натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался

      Вопрос: А как вы накажете капитана Петрова, совершившего опасный маневр?
      Ответ: майору Петрову будет сделано предупреждение.
      Вопрос: а если такое поведение повторится?
      Ответ: тогда подполковнику Петрову будет сделано строгое предупреждение...
      Zibelew
      1. Milana Сегодня, 12:46
        good lol Это просто супер !!!
        Спасибо, Zibelew!!!
        Milana
        1. Zibelew Сегодня, 12:47
          Milana, пожалуйста love
          Zibelew
      2. роман66 Сегодня, 12:47
        а сбил бы - был бы генералом
        роман66
      3. тол100в Сегодня, 13:11
        Цитата: Zibelew
        Ответ: тогда подполковнику Петрову будет сделано строгое предупреждение...

        Предупреждение, чтобы и в дальнейшем действовал в том же духе!
        тол100в
    2. Чёрный Полковник Сегодня, 13:13
      Можно было очередью параллельно курсу пальнуть, как для нарушителя. И бескровно, и намерения обозначить
      Чёрный Полковник
      1. GRF Сегодня, 13:54
        Цитата: Чёрный Полковник
        Можно было очередью параллельно курсу пальнуть, как для нарушителя. И бескровно, и намерения обозначить


        Чтоб выглядеть как трусливый искючительный коровий мальчик?
        Который сначала стреляет а потом думает в кого, зачем, оря при этом что тот был в хлам ему как опасен?

        Мы приотрыли тельняшку они смылись, все живы, здоровы, что не устраивает?

        Все пытаются наших военных поучить, и мы и наши враги...
        Шо, савсэм савсэм нэ вериш в их профессионализм?
        Печалька...
        GRF
    3. karmalex Сегодня, 13:24
      Судя по ответу "А - жаль...", либо в НАТО работаешь, либо Шойгу тебе в борщ [email protected] В любом случае уверен, твой дед служил в РОА или в дивизии Галиччина.
      karmalex
      1. GRF Сегодня, 13:31
        Там жаль в связи с тем, что токо ракеты натовцу показали а не сбили нафиг наглецца

        А вы сразу так глубоко копаете...
        Друзей ищите ?
        Шутка
        GRF
      2. нахтигалзиф Сегодня, 14:30
        Цитата: karmalex
        Судя по ответу "А - жаль...", либо в НАТО работаешь, либо Шойгу тебе в борщ [email protected] В любом случае уверен, твой дед служил в РОА или в дивизии Галиччина.

        Вы,своё "...уверен..." держите при себе. Крайне не приятно читать субъективные выводы .
        нахтигалзиф
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:38
    Да сбивать нужно было , кто приблизился на радарах! Следующий раз нато обстрелять может сопровждение! Ну вот чего боимся то мы русские ? Мочить нужно сразу!
    ОТДЕЛ
    1. с-т Petrov Сегодня, 12:43
      их 500 000 000 в нате живет + 300 000 000 в сша против нас в 150 млн

      боимся наверное несколько поколений убитых мужчин, разрушенные города, АЭС, плотины ну и тотального ядерного бабаха

      только Россиюшку отстраивать начали, только ГЭС и АЭС массово запускать начали... Только дорогами занялись, курорты в порядок приводить

      опять все коту под хвост? Если есть вариант оттянуть войну - пусть оттягивают. по 100 ЛА в год прибавляется - пару лет потерпеть - уже 200 бортов. Так же и по артиллерии и по танкам и по калибрам и по АПЛ и по прочему
      с-т Petrov
      1. Василий Крылов Сегодня, 12:52
        Просто у нас в подсознании заложена цена смерти. 20 век для русского человека-японская, первая мировая, гражданская,финская и целый ряд,как принято называть,конфликтов.А для них компьютерная игра.С уважением.
        Василий Крылов
      2. mult-65 Сегодня, 12:57
        А потом вдруг - "Бац !", очередной Горби или ЕБН...
        mult-65
      3. диметил Сегодня, 13:09
        Цифры, конечно, впечатляют.. Однако, стоит помнить о процентном соотношении дееспособных вояк из наты, всяких гомосеков и прочую либеральную шелупонь, которая не пойдет воевать никогда. У матрасников дела еще хуже с призывом на войну, там процентов 5-7 стрелять умеют.. Да и то, только по "афро-американцам".)))
        диметил
        1. с-т Petrov Сегодня, 13:15
          Цифры, конечно, впечатляют.. Однако, стоит помнить о процентном соотношении дееспособных вояк из наты, всяких гомосеков и прочую либеральную шелупонь


          вы так написали как буд-то у нас клоунов нет, которые скажут что за сечина воевать с путиным не пойдут

          да и прочей либеральной шелупони с 91 года взращено очень много

          даже малолетки теперешние расскажут про коррупцию, но не как собрать и разобрать АК
          с-т Petrov
      4. weksha50 Сегодня, 14:12
        Цитата: с-т Petrov
        боимся наверное несколько поколений убитых мужчин, разрушенные города, АЭС, плотины ну и тотального ядерного бабаха


        Путин хорошо ответил О.Стоуну в своих интервью... "США не знает, что такое война на уничтожение НА СВОЕЙ территории...По этой причине Американские политики абсолютно безответственно бросаются воинственными антироссийскими лозунгами и угрозами... А российский народ - знает"...
        weksha50
    2. VALERIK_097 Сегодня, 12:51
      В этом комменте опять провокация.
      Повторяю для отдела-заройся.
      Больной,вы однако человек, к психиатру на приём не пробовали записаться.
      VALERIK_097
      1. stas Сегодня, 13:07
        Отдел это бывший Политотдел, привык языком работать не отвечая за базар.
        Ему как тому жирафу, главное крикнуть из кустов "Ребята вперёд" а сам снова в кусты и подальше.
        stas
    3. Монархист Сегодня, 12:56
      Отдел, Вы предлагаете начать войну? Я бы предложил отплатить той же монетой: точно так приблизится к самолету их министра обороны или какого-нибудь " гуся" из НАТО, когда он будет болеть в тех краях,а потом спросить: не нравится? Какого же тогда х.такое творите?
      Монархист
    4. Монос Сегодня, 12:58
      Цитата: ОТДЕЛ
      Да сбивать нужно было , кто приблизился на радарах!

      А потом по натовским аэродромам отбомбиться? Не думаю, что такой радикализм оправдан. no
      Монос
      1. Чёрный Полковник Сегодня, 13:12
        Можно было очередью параллельно курсу пальнуть, как для нарушителя. И бескровно, и намерения обозначить
        Чёрный Полковник
  3. Masya Masya Сегодня, 12:38
    ни чего удивительного... служба!!!
    Masya Masya
  4. Taran 75 Сегодня, 12:38
    пушечную очередь поперек курса уже давно пора начинать давать am
    Taran 75
  5. vch Сегодня, 12:39
    Надо было еще предупредительные очереди дать, что бы уж совсем охоту отбить! Ведь сто пудов натовцы знали, что за самолет и куда летит и с кем на борту!!
    vch
    1. Black_PR Сегодня, 12:51
      Стрелять по курсу ? Можно, конечно, и так. Но лучше "захват" на автосопровождение , когда у натовца в кабине предупреждение завопит и всё "заплынькает" , то он сразу же "всё поймёт и проникнется ситуацией"...))) Ибо для непонятливых - ракета в "мадам сижу "...))))) soldier
      Black_PR
      1. vch Сегодня, 13:08
        Можно и так...... Памперс сразу помокреет)))))
        vch
      2. andrewTSO Сегодня, 13:23
        Дык видимо так и было:)
        Раз СРАЗУ ретировался:)
        andrewTSO
  6. Georgievic Сегодня, 12:42
    Непреодолимая тяга получить в очко!
    Georgievic
  7. Silver Fox_2 Сегодня, 12:42
    Они точно хотят чтобы их сбили
    Silver Fox_2
    1. Red_Hamer Сегодня, 12:45
      Они точно хотят чтобы их сбили
      Вопрос, для чего они этого хотят? Правильно, сделать Россию, в очередной раз "Мировым Пугалом"! Да уж, наглеют!
      Red_Hamer
      1. Silver Fox_2 Сегодня, 12:48
        Оправдать существование НАТО ! для ЕС 2% в бюджет
        Silver Fox_2
      2. vasilev Сегодня, 13:01
        Неужели пилоты самолетов НАТО,выполняющие эти провокации готовы готовы пожертвовать своей жизнью только ради того чтобы подставить Россию?Вот что доллар животворящий делает.
        vasilev
        1. vch Сегодня, 13:11
          Нет, они собой жертвовать не хотят. Просто считают, что мы ничего не предпримем...... Сбивать конечно не надо (собственно а за что - ведь нейтральная зона), а пугануть - непременно.
          vch
        2. Kurare Сегодня, 13:44
          Этот НАТОвский пилот - солдат, который получил приказ. И он его выполнил. Это его работа. Те, кто отдают такие приказы и есть настоящие провокаторы и жизни подчиненных солдатов/пилотов не ставят ни во что.
          Kurare
  8. ALLxANDr Сегодня, 12:44
    В какой-то момент эти любезности могут выйти боком. Сделать инцидент с аварией просто, вернуть людей на борту самолёта - никогда. Второго Шойгу уже не будет.. Беречь своих Генералов надо, беречь!
    ALLxANDr
  9. Nitarius Сегодня, 12:47
    думаю что и наши МОГУТ для порядка их генералов провидит прям до дома!
    Nitarius
  10. RUS96 Сегодня, 12:47
    Цитата: Taran 75
    пушечную очередь поперек курса уже давно пора начинать давать

    Демонстрация оружия тоже в чувства приводит...пока.
    RUS96
  11. sabakina Сегодня, 12:50
    И это не в первый раз.
    sabakina
  12. Silver Fox_2 Сегодня, 12:53
    напоминает 1941 год ( не поддаться на провокацию)
    Silver Fox_2
  13. 774252 Сегодня, 12:53
    ОТДЕЛ Уважаемый пользователь! По международному праву в первую очередь необходимо предупреждение, что и сделал Су 27. Если бы противник не отлетел, то тогда бы были бы выпущены ракеты Воздух воздух. А как Вы говорите - Сбивать! Это предпосылка к войне. Зачем? Итак в Сирии твориться то, что творилось в Испании в 1936 году, а через 4 года началась 2-я мировая. Зачем обострять ситуацию?
    774252
    1. Доктор Зло Сегодня, 14:01
      Кому вы объясняете? Отдел, он же Михан, он же МИХАЛЫЧ1, он же ... тысячи их, местный альтернативно одарённый , на сайте уже несколько лет уря кричит, на маршала рубится. Не обращайте внимания. hi
      Доктор Зло
  14. К-50 Сегодня, 12:54
    Пин дос ня нарывается на плюшку по всей морде. angry
    К-50
  15. Altona Сегодня, 12:55
    Один из натовских самолетов попытался приблизиться к борту Шойгу, но между ним и российским лайнером встал Су-27. Истребитель "показал" натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался.
    -------------------
    Ибо нефиг! stop
    Altona
  16. Altona Сегодня, 12:58
    Цитата: 774252
    Это предпосылка к войне.

    -------------------------
    Мы с декабря прошлого года и так де факто в состоянии войны с США. Высылка российских дипломатов и арест дипнедвижимости-это даже не casus belli, а прямое акт войны. Военные действия обычно начинаются с высылки дипломатов.
    Altona
  17. Silver Fox_2 Сегодня, 13:01
    Цитата: Altona
    Мы с декабря прошлого года и так де факто в состоянии войны с США. Высылка российских дипломатов и арест дипнедвижимости-это даже не casus belli, а прямое акт войны. Военные действия обычно начинаются с высылки дипломатов.

    А может действительно, ну их ннахрен ? Отозвать дипломатов домой ! Их выслать !
    Silver Fox_2
  18. ter988 Сегодня, 13:05
    давно пора понять - для запада мы легитимная цель, не более. Им нужен враг, иначе их бизнес проект рухнет.
    ter988
  19. МАТРОСКИН-53 Сегодня, 13:07
    Совсем разухабилась разная [email protected]! Когда-нибудь долетаются "соколы дивные"... Наши парни задницы-то им развальцуют!
    МАТРОСКИН-53
  20. Dimy4 Сегодня, 13:11
    А подлёт натовских истребителей к самолёту с министром обороны России на борту на Западе как провокацию и опасное маневрирование в воздухе не расценивают?

    Ну, как говориться, свое ... не пахнет.
    Dimy4
  21. Douel Сегодня, 13:14
    Граждане из НАТО считают что Калининградская область а также ещё ряд северо-западных областей не принадлежат России, а оккупированы ею с 1700 года, вот и пыжатся вернуть статус кво.
    Douel
  22. Чёрный Полковник Сегодня, 13:15
    Цитата: Georgievic
    Непреодолимая тяга получить в очко!

    П(ом)ИДОРЫ, однако...
    Чёрный Полковник
  23. andrewTSO Сегодня, 13:16
    Даже не читая другие комменты, выскажу - обнаглели вконец! Даже охамели!
    andrewTSO
  24. sgr291158 Сегодня, 13:18
    Доиграются горе летуны.
    sgr291158
  25. Govorun Сегодня, 13:21
    Больше интересно мнение,почему таких высокопоставленных лиц охраняют далеко не современные самолеты (при всем уважении к Су-27),неужели ничего посерьезнее не нашлось,хотелось бы послушать ваше мнение...
    Govorun
  26. VRV В Сегодня, 13:23
    Цитата: weksha50
    Наглеют НАТОвцы... И ведь, скорее всего, знали - чей самолет и кто в нем летит... И сбивать нельзя... А - жаль...

    если пилот ф16 не понял данного предупреждения и продолжил свой маневр, то его сбили однозначно.
    VRV В
  27. MaksoMelan Сегодня, 13:25
    Надо наш авианосец к границам США пустить. Чтоб попугали их министров летающих на самолётах. Войну это не обьявет но покажет что мы тоже возле их границ можем им глаза законно в нейтральных водах мазолить и сопровождать их правительственные самолёты.
    MaksoMelan
  28. Kot3713 Сегодня, 13:27
    Цитата: Zibelew
    Борзеют пернатые партнеры. Но НАТО-вские пилоты на порядок понятливее их командования.
    Истребитель "показал" натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался

    Вопрос: А как вы накажете капитана Петрова, совершившего опасный маневр?
    Ответ: майору Петрову будет сделано предупреждение.
    Вопрос: а если такое поведение повторится?
    Ответ: тогда подполковнику Петрову будет сделано строгое предупреждение...

    [b][/b]
    Kot3713
  29. MaksoMelan Сегодня, 13:27
    Думаю что и пальнуть не мешало бы. Чтоб вообще не приближались к нашим министрам и президентским самолётам. Борзеют.
    MaksoMelan
  30. Печенег Сегодня, 13:29
    Надо было сбить НАТовский самолет, а затем сделать такую же мину как матрацы с сирийским Су-22, мол так и так, опасно приблизился к самолету ВКС РФ, чем создал угрозу. Конечно же я шучу, но как бы хотелось дать им по зубам.
    Печенег
  31. Kgv Kgv Сегодня, 13:43
    американцы вообще с дуба рухнули sad пока будут ЖИВЫ янки , покоя в мире не будет
    Kgv Kgv
  32. МорякЧФ Сегодня, 13:46
    Уже в конец оборзели,уже не знают как спровацировать,то Сирия теперь балтика.Пока по зубам не получат не успокоятся,МИР на КРАЮ!
    МорякЧФ
  33. 3vs Сегодня, 13:55
    Надо натовцев хибинить немножко, чтобы не борзели, чтобы как в анекдоте:
    Пошёл мужик в кусты посикать, увидал медведя, заодно и покакал! lol
    3vs
  34. uskrabut Сегодня, 14:16
    Борзеют исключительные. Это уже нарушение принципов взаимоуважения. Им наверное тоже не понравилось бы, если бы наш истребитель подлетел к самолёту министр обороны США. Ну хоть ума хватило свалить и не выпендриваться, а то пришлось бы сбивать, тратить дорогущую ракету на безмозглого натовца (тьфу, слово то какое поганое).
    uskrabut
  35. Артур Бондар Сегодня, 14:20
    Есть такая версия что этого события вообще не было и что это выдумка преступников из прессы.
    Артур Бондар
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