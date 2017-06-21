Су-27 не позволил натовскому истребителю приблизиться к самолёту с министром обороны РФ на борту

Один из натовских самолетов попытался приблизиться к борту Шойгу, но между ним и российским лайнером встал Су-27. Истребитель "показал" натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался.

Самолёты натовской миссии в странах Балтии осуществили попытку приближения к самолёту, в котором в тот момент находился министр обороны Сергей Шойгу. Самолёт с главой оборонного ведомства России направлялся в Калининградскую область. РИА Новости со ссылкой на МО РФ сообщает, что один из натовских самолётов попытался приблизиться к лайнеру, однако этого ему не позволил сделать истребитель морской авиации Су-27, который в составе звена сопровождал самолёт министра обороны.Сергей Шойгу в Калининграде проведёт выездное заседание военной коллегии, на котором планируется обсудить и вопрос наращивания натовской группировки на западных рубежах Российской Федерации.Из сообщения РИА Новости Напомним, что накануне истребитель Су-27 осуществил перехват американского самолёта радиоэлектронной разведки RC-135. Тогда в США заявили, что российский лётчик действовал «непредсказуемо и опасно». А подлёт натовских истребителей к самолёту с министром обороны России на борту на Западе как провокацию и опасное маневрирование в воздухе не расценивают?