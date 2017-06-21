14:39 21 июня

Новый «Богдан» для украинской армии

Корпорация «Богдан Моторс» представила созданный для ВСУ новый многоцелевой грузовик «Богдан» (КИА) КМ-450 (4×4) «с высокой маневренностью как на твердом покрытии, так и на пересеченной местности», сообщает украинский ресурс Autoconsulting.com .



По данным ресурса, грузовик «способен преодолевать водные преграды глубиной до 50 см и подъемы до 60%, а благодаря клиренсу в 25 см может двигаться по глубокой колее».




Машина комплектуется дизельным двигателем Hyundai D4D объемом 3,9 литра, максимальный крутящий момент – 373 Нм при 1600 об/мин, мощность двигателя – 139 л.с. при 2900 об/мин. Максимальная скорость – 104 км/ч, грузоподъемность – 2,5 т, полная масса – 5,65 тонны.



«"Богдан" (КИА) КМ-450 специально сконструирован для военных нужд, шасси может быть использовано для создания как автомобиля общего назначения (бортовой легкий грузовик с тентом), так и в качестве базы для различных специальных армейских машин: автомобиля управления огнем артиллерии, санитарного автомобиля, автомобиля связи, лаборатории на колесах, легкой системы залпового огня или противотанковых комплексов, мобильного жилого модуля и т.д.», – говорится в публикации.



Использованы фотографии: http://dambiev.livejournal.com
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Комментарии 38

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  1. tiredwithall Сегодня, 12:40
    Как же был Богдан Сусик в Трембите.
    tiredwithall
    1. Тралл Сегодня, 13:12
      Модернизированная полуторка? smile
      Тралл
  2. vch Сегодня, 12:41
    Какой уродец!! no
    vch
    1. Чёрный Сегодня, 12:48
      Им бы на него миномёт МОЛОТ установит.....будет готовый джихадомобиль wassat
      Чёрный
    2. Machete Сегодня, 12:52
      Ну не уродец, конечно. Просто выглядит как авто 50-летней давности.
      А так обычный аскетичный армейский грузовичок.
      Machete
      1. vch Сегодня, 13:17
        Цитата: Machete
        Ну не уродец, конечно. Просто выглядит как авто 50-летней давности.
        А так обычный аскетичный армейский грузовичок.

        Да Вы посмотрите! Такое впечатление, что он собран из частей трех разных машин! Особенно верхняя часть кабины!!
        vch
        1. Machete Сегодня, 13:27
          Ну что вы придираетесь? Так было задумано. Это самостийная разработка.
          Крыша - тентованная, для жарких регионов, с обдувом.
          Ничего вы не понимаете в украинском ВПК!
          Machete
    3. 210окв Сегодня, 13:15
      А что там ихнего,хохлятского?
      210окв
      1. sibiryk Сегодня, 13:29
        Цитата: 210окв
        А что там ихнего,хохлятского?

        Название)))
        sibiryk
      2. pv1005 Сегодня, 14:14
        Цитата: 210окв
        А что там ихнего,хохлятского?

        ЗАМЫСЕЛ.
        Хотя, замысел без умысла есть вымысел. А умысел без замысла лишь домысел. laughing
        pv1005
  3. Черный_Ватник Сегодня, 12:42
    чем бы дитя не тешилось, лишь сидело в своем Киеве и не лезло к людям на Донбасс.

    А так аппарат конечно внушает... для вывоза трупов бандеровцев сгодится.
    Черный_Ватник
  4. Machete Сегодня, 12:43
    Всё хорошо, только выпускать не на что.
    ну, как обычно.
    За три года уже столько "прорывных" технологий и оружия разработали, но ничего почти и не ввели. Только адский миномёт-убийцу и ещё какую-то фигню.
    Machete
    1. nik-karata Сегодня, 12:51
      уже столько "прорывных" технологий и оружия разработали

      Совершенно верно! Что ни день, то новое оружие - техника - неизведанное) Не словесный, но изобретательский понос. Но вот с внедрением.... от слова совсем никак.
      laughing Вспомнил вкраинский танк "Азов" с наружным видеонаблюдением от домофона )))))) laughing
      nik-karata
      1. Machete Сегодня, 12:54
        Ну, ладно, ладно. Не будем стеснять изобретателей.
        А то начнём вспоминать мега-танк Тирекс...
        А нам. ведь, ещё спать придётся, а тут такие ужасы.
        Machete
    2. Olegovi4 Сегодня, 13:36
      Цитата: Machete
      Всё хорошо, только выпускать не на что.

      ну, если потрошенко имеет свою долю с этого "богданмоторс", то уж будьте уверены, средства найдутся.
      Olegovi4
  5. svp67 Сегодня, 12:45
    Корпорация «Богдан Моторс»
    Одна из компаний пана Порошенко. Рынок школьных автобусов она уже "отвоевала", теперь осталось и всю технику в армию поставлять... И все "честно" и "без коррупции "
    svp67
  6. Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:47
    И что на нем делать? Ни груз перевести, ни людей в достаточном количестве и в надлежащих защищенных условиях. Лучше конечно чем ничего - это все что можно сказать о данном типе военного транспорта...
    Ratmir_Ryazan
    1. zivXP Сегодня, 12:57
      грузоподъемность – 2,5 т

      Нормальный легкий грузовик. Газель и та 1.5 т.
      zivXP
      1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 13:11
        Есть Газон у него до 5 тонн и т.д. Только для армии он не подходит...
        Сейчас всю технику для армии нужно делать и с противопульной и противоминной и противокумулятивной защитой (есть варианты установки на легкобронированную технику)... Понятно что все упирается в деньги, но хоронить людей еще дороже...
        Ratmir_Ryazan
        1. Roma-1977 Сегодня, 13:29
          В некоторых случаях хоронить людей гораздо дешевле. Если у них нет страховки от государства в 1 миллион гривень, например.
          Roma-1977
  7. Смог Сегодня, 12:50
    Хорошая машина Богдан, а для некоторых штатских очень даже хорошая, почти шоколадная.... laughing
    Структура собственности ПАО “Автомобильная компания “Богдан Моторс“ крайне запутанная. В ней задействованы более 10 фирм , которые часто обладают друг другом через третьи юрлица. Цепочка держателей акций и учредителей выводит на два фонда.

    Первый - ЗНКИФ “Сова“, 100 % акций которого принадлежат Свинарчуку. А второй - это ЗНКИФ “Прайм Эссетс Кэпитал“ Петра Порошенко.

    По данным Агентства по развитию фондового рыка, в 2013 году АК “Богдан Моторс“ имела выручку 1,05 млрд грн.

    Так что машинка хорошая, можно сказать правильная laughing
    Смог
  8. Altona Сегодня, 12:50
    Кузов видимо полтавские кустари варили, никаких вам гофр, ребер жесткости и отбортовок. Гладкий лист сразу варим на квадратную трубу, примитивнейшие крылья. Салон тоже в стиле "привет диду Виллис и диду Захар" В общем Бандер-кюбельваген 21 века, сработанный на мануфактурах пана Президента.
    Altona
  9. Altona Сегодня, 12:52
    Цитата: Machete
    Только адский миномёт-убийцу

    ------------------------
    Миномет тире самоликвидатор после третьего выстрела вместе с навозным расчетом.
    Altona
  10. Altona Сегодня, 12:53
    Цитата: vch
    Какой уродец!!

    -------------------------
    укродец...
    Altona
  11. ОТДЕЛ Сегодня, 12:54
    Ну создали и молодцы , что там у вас дальше ? Крематорий на базе ...
    ОТДЕЛ
  12. sgazeev Сегодня, 12:54
    Смесь старенького Форда и ......бегемота.
    sgazeev
  13. Black_PR Сегодня, 12:57
    Новый «Богдан».... А куда старого "Тараса" дели, ироды ...? ))))
    Black_PR
    1. zivXP Сегодня, 12:59
      Умер не родившись
      zivXP
  14. Radomir Сегодня, 12:58
    На замену ГАЗ 66 наверно. Грузоподъёмность такая же.
    Radomir
  15. ter988 Сегодня, 13:02
    Судя по фото - технологии 50-х.....
    ter988
  16. Вождь краснокожих Сегодня, 13:06
    По крайней мере, он выглядит надежнее и прочнее, нежели прошлый "санитарный" богдан на базе "китайца". Из недостатков могу отметить на первый взгляд - брезентовая крыша. Для лета куда ни шло, а вот зимой, наверное, не сладко придется. И самый главный аргумент - цена вопроса. Может, дешевле будет бэушные "гелики" на вооружение принять, нежели "шоколадного зайца"?
    Вождь краснокожих
  17. uav80 Сегодня, 13:12
    Kaiser Jeep M715 производился в США до 1969 года...



    Даже место и форму заливной горловины менять не стали, вот таебе и собственные разработки, а бабла то небось не хило запросили... хотя может и ушлые мерикосы продали лицензию и оставшиеся с 60-х машинокомплекты...

    uav80
  18. sgr291158 Сегодня, 13:14
    Интересно у кого они его передрали.
    sgr291158
  19. vch Сегодня, 13:20
    Цитата: uav80
    Kaiser Jeep M715 производился в США до 1969 года...

    Даже место и форму заливной горловины менять не стали, вот таебе и собственные разработки, а бабла то небось не хило запросили... хотя может и ушлые мерикосы продали лицензию и оставшиеся с 60-х машинокомплекты...

    А похож ведь!! Ну хохлы, ну умельцы!!!)))))
    vch
  20. Govorun Сегодня, 13:26
    Новый «Богдан» для украинской армии
    Скорее похож на "Богдан-гробовоз"...
    Govorun
  21. Клон Сегодня, 13:33
    По морде лица - аккурат "Додж", поставляемый штатами по лэнд-лизу в годы войны... Нормальный военный авто.
    Из замечаний... при таких габаритах подножка, явно, не помешала бы. Впрочем, возможно, предполагается, что водитель сего пепелаца будет иметь при себе армейскую табуретку або какую-нить стремянку. feel
    Ну, а об остальном можно судить только опосля того, как лично поколесишь на данном "шедевре" украинской инженерной мысли с корейской начинкой по "эуропэйскому" бездорожью.
    Клон
  22. cariperpaint Сегодня, 14:36
    Господи... да вы издеваетесь просто...они правда это все показывают? я бы со стыда сгорел...
    cariperpaint
  23. siemens7774 Сегодня, 14:37
    Додж- М 37 1945 года , он же Додж Кайзер М-715 1965 года ,он же КИА КМ 450 1978 года. Только не ржать))
    siemens7774
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