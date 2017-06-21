Новый «Богдан» для украинской армии
Корпорация «Богдан Моторс» представила созданный для ВСУ новый многоцелевой грузовик «Богдан» (КИА) КМ-450 (4×4) «с высокой маневренностью как на твердом покрытии, так и на пересеченной местности», сообщает украинский ресурс Autoconsulting.com .
По данным ресурса, грузовик «способен преодолевать водные преграды глубиной до 50 см и подъемы до 60%, а благодаря клиренсу в 25 см может двигаться по глубокой колее».
Машина комплектуется дизельным двигателем Hyundai D4D объемом 3,9 литра, максимальный крутящий момент – 373 Нм при 1600 об/мин, мощность двигателя – 139 л.с. при 2900 об/мин. Максимальная скорость – 104 км/ч, грузоподъемность – 2,5 т, полная масса – 5,65 тонны.
«"Богдан" (КИА) КМ-450 специально сконструирован для военных нужд, шасси может быть использовано для создания как автомобиля общего назначения (бортовой легкий грузовик с тентом), так и в качестве базы для различных специальных армейских машин: автомобиля управления огнем артиллерии, санитарного автомобиля, автомобиля связи, лаборатории на колесах, легкой системы залпового огня или противотанковых комплексов, мобильного жилого модуля и т.д.», – говорится в публикации.
По данным ресурса, грузовик «способен преодолевать водные преграды глубиной до 50 см и подъемы до 60%, а благодаря клиренсу в 25 см может двигаться по глубокой колее».
Машина комплектуется дизельным двигателем Hyundai D4D объемом 3,9 литра, максимальный крутящий момент – 373 Нм при 1600 об/мин, мощность двигателя – 139 л.с. при 2900 об/мин. Максимальная скорость – 104 км/ч, грузоподъемность – 2,5 т, полная масса – 5,65 тонны.
«"Богдан" (КИА) КМ-450 специально сконструирован для военных нужд, шасси может быть использовано для создания как автомобиля общего назначения (бортовой легкий грузовик с тентом), так и в качестве базы для различных специальных армейских машин: автомобиля управления огнем артиллерии, санитарного автомобиля, автомобиля связи, лаборатории на колесах, легкой системы залпового огня или противотанковых комплексов, мобильного жилого модуля и т.д.», – говорится в публикации.
Использованы фотографии: http://dambiev.livejournal.com
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